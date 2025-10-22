Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR - 21,41 mld euro: 13,57 mld euro fonduri nerambursabile şi 7,84 mld euro împrumuturi

13:30

Afganistanul și Pakistanul încep negocierile de pace pe 18 octombrie în capitala Qatarului, Doha, după ce cele două țări au convenit să prelungească armistițiul de 48 de ore.„Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, adăugând că delegația talibană va fi condusă de ministrul apărării Mohammed Yaqub.Pakistanul și Afganistanul au convenit târziu, pe 17 octombrie, să...