Aktual24 | Amânarea întâlnirii cu Trump, o nouă păcăleală a lui Putin
PressHub, 22 octombrie 2025 20:50
Vladimir Putin a mutat din nou jocul în favoarea sa, manevrându-l pe liderul american Donald Trump, scrie Aktual24. Întâlnirea care ar fi trebuit să duc mai departe procesul de pace din Ucraina s-a amânat. Și era logic să se amâne din moment ce ea pornește de la obiective imposibil de obținut în acest moment, adică […]
• • •
Acum 30 minute
20:50
Vladimir Putin a mutat din nou jocul în favoarea sa, manevrându-l pe liderul american Donald Trump, scrie Aktual24. Întâlnirea care ar fi trebuit să duc mai departe procesul de pace din Ucraina s-a amânat. Și era logic să se amâne din moment ce ea pornește de la obiective imposibil de obținut în acest moment, adică […]
Acum o oră
20:30
A început competiția Destinația Anului 2026. Înscrierile și nominalizările sunt deschise pe site-ul concursului # PressHub
Ai un loc unde iubești să călătorești în România? Poate fi următoarea Destinație a Anului! Campania națională care inspiră românii să descopere frumusețea țării a fost lansată la Iași, în cadrul Conferinței Destinația Anului. România pornește din nou în căutarea celor mai iubite locuri din țară. Lansarea oficială a competiției Destinația Anului 2026 a avut […]
Acum 2 ore
20:00
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a anunțat miercuri seara ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (foto). Potrivit ministrului, documentele oficiale sunt publicate oficial pe site-ul Comisiei Europene, iar următorul pas este aprobarea formală în următoarea reuniune a Consiliului ECOFIN. După ajustările negociate, valoarea […]
Acum 4 ore
18:40
„Întrebarea era pe buzele tuturor la Iordache, la Bristol, Princiar, Enescu: cine este acest August von Mackensen? Și‑a făcut repede obiceiul să apară zilnic pe bulevarde, la aceleași ore, însoțit de un alai de călăreți. Făcea impresie. Clienții din cafenele ieșeau din local să aplaude, să facă semne de curtoazie, alții să huiduie, dar ultimii […]
18:20
Ucraina „europenizează” achizițiile militare: Suedia ar putea vinde Kievului până la 150 de avioane de vânătoare Gripen # PressHub
Suedia negociază vânzarea a între 100 și 150 de avioane de luptă JAS Gripen, produse de compania Saab, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul Ulf Kristersson, cu ocazia vizitei în Suedia a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. La rândul sau, Zelenski a declarat că Ucraina își propune să primească și să înceapă utilizarea avioanelor suedeze Gripen […]
17:20
Un senator AUR a fost de mai multe ori în ultimii doi ani în Rusia sub diferite pretexte, el ținând să sublinieze că preferă Rusia în locul Uniunii Europene. Cu toate acestea, el a fost prezent până recent în Comisia pentru Afaceri Europene. Numele lui este Cristian Vântu. Una dintre vizitele în Rusia cu care […]
Acum 6 ore
17:00
Parlamentul de la Chișinău, în prima ședință: puterea vorbește despre Legislativul aderării la UE, opoziția lansează ironii și populisme # PressHub
Principalele responsabilități pe care le are noul Parlament de la Chișinău sunt de a păstra pacea, de a continua parcursul european și de a crește bunăstarea economică a cetățenilor, printr-o modernizare care să cuprindă și o reformă administrativ-teritorială. Acestea sunt obiectivele principale trasate de președinta Maia Sandu în deschiderea primei ședințe a noului Legislativ ales […]
16:40
O acțiune a Europol a dus la descoperirea unei rețele de crimă organizată ce activa în spațiul online. Peste 49 de milioane de conturi false au fost descoperite. Acțiunile grupării au vizat patru țări UE și au generat un prejudiciu estimat la câteva milioane de euro. Operațiunea denumită „SIMCARTEL" a constat în 26 de percheziții […]
16:30
Un fals căpitan SRI care a creat o rețea de colectare de informații, prins de DIICOT. A recrutat foști combatanți în teatre de operații pe care i-a trimis în „misiuni” în mai multe județe # PressHub
Un fals căpitan SRI care a recrutat persoane deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv foști combatanți în teatrele de operații, este anchetat de procurorii DIICOT. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare miercuri șapte mandate de percheziție domiciliară, […]
15:50
Explozia blocului din București. Anchetatorii iau în calcul o fisură la o conductă de gaze, cauza producerii exploziei # PressHub
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, informează Agerpres. Reprezentanții Poliției au oferit miercuri mai multe […]
15:30
Incident în Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o garnitură cu pasageri # PressHub
Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut, miercuri dimineață, pe Calea Aurel Vlaicu din municipiul Arad, unde un tramvai care pornise automat, fără vatman, din depoul Companiei de Transport Public (CTP) a cauzat un accident, ciocnindu-se de un alt tramvai aflat pe traseu și de un autoturism. Contactat de Special Arad, directorul Claudiu Godja susține […]
Acum 8 ore
15:10
Spoiler alert: câștigăm puțin și cheltuim și mai puțin. Secretul traiului mai bun în România # PressHub
Sunt voci care spun că românii nu au dus-o niciodată mai bine ca în ultimii ani… Hai să vedem cât este de adevărat. La sfârșitul anului 2024, salariul mediu din România era al doilea cel mai mic din UE (43% din media europeană); asta după ce a crescut în ultimii 20 de ani de 6 […]
15:00
Un sondaj realizat de Reuters în colaborare cu IPSOS concluzionează că o majoritate (59%) din populația Statelor Unite se pronunță pentru recunoașterea unui stat Palestinian de către Washington. Un procent ușor mai mare, 60%, consideră acțiunile israelului excesive. Dintre respondenți, 33% se opun recunoașterii unui stat palestinian, iar 8% au adoptat o poziție neutră/nu sau […]
14:10
Eşecul lui De Mezzo în influenţarea alegerilor pentru conducerea AUR Slatina. Cum vrea edilul liberal să-i controleze pe suveranişti # PressHub
Scena politică din Slatina pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Conflictul care a izbucnit între primarul Mario De Mezzo și organizația AUR Slatina a aprins spiritele în ambele tabere. Surse din partid susțin că edilul ar fi încercat să influențeze alegerile interne ale formațiunii, provocând tensiuni majore și o reacție promptă din partea celor implicați, […]
13:50
Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, laureați ai Premiului Saharov 2025 # PressHub
Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli, jurnaliști încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlamentul European (PE) în 16 decembrie anul acesta. Anunțând miercuri laureații în hemiciclu, președinta PE, Roberta Metsola, a declarat: „Prin decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din […]
Acum 12 ore
13:10
„Nu există copil inapt pentru șah. Dar e mult de învățat, de studiat, de memorat”. Interviu cu Ligia Jicman, maestră internațională de șah # PressHub
Pasiunea pentru șah nu încetează odată cu vârsta, și nici dorința de a studia. Este lecția pe care o transmite Ligia Jicman, multiplă campioană, care a câștigat recent Campionatul European de Șah +65. Ligia Jicman este dublă campioană naţională a României, între 1975 și 2002 a fost componentă a lotului național de junioare și a […]
13:00
Suspendarea permisului auto într-o țară UE restricționează dreptul la condus în toate statele blocului. Ce spune noua legislație europeană? # PressHub
Parlamentul Uniunii Europene a aplicat, marți, două amendamente legislative menite să consolideze siguranța în trafic. Primul extinde restricția de conducere de la nivelul statal la cel comunitar. Astfel, șoferii al căror permis a fost suspendat într-un stat nu mai au dreptul de conducere în toate statele. Al doilea prevede noi standarde pentru testare și introducerea […]
13:00
Aeroportul Iași s-a modernizat, dar proiectul unui nou drum de legătură stă blocat de ani buni # PressHub
Un banal schimb de terenuri blochează de câțiva ani posibilitatea creării unei noi legături rutiere spre Aeroportul Iași. La mijloc nu sunt privați, ci sunt trei instituții: Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Ministerul Afacerilor Interne, scrie Ziarul de Iași. Proiectul de amenajare a unui nou drum spre Aeroport, dinspre Tătărași, se află într-un blocaj […]
12:40
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România: Creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale # PressHub
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) își exprimă îngrijorarea față de planurile de majorare a salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026. „Tinerii antreprenori resimt în prezent o presiune semnificativă pe costurile operaționale, generată de majorarea taxelor, de volatilitatea economică și de creșterea generalizată a prețurilor la energie și servicii. În acest context, […]
11:40
Conservatoarea Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a devenit prim-ministrul Japoniei, în urma unui vot desfășurat în Camera inferioară a Parlamentului nipon. Este pentru prima dată în istoria Japoniei când o femeie devine premier. Aceasta îl va înlocui pe actualul premier Shigeru Ishiba. Ambii sunt membri ai Partidului Liberal Democrat. Numirea ei are loc după ce liberal-democrații au reușit […]
10:30
Ministrul Economiei anunță că i-a demis pe șefii de la Salrom după dezastrul de la Praid: „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea a fost schimbată” # PressHub
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom după de dezastrul de la Salina Praid. „La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am […]
09:30
Poveștile jurnaliștilor ucraineni care documentează ororile războiului și sfidează pericolele care le amenință viața: „Rusia vrea să înăbușe orice urmă de adevăr” # PressHub
Într-o sală vibrantă din Bruxelles, la Media Freedom Rapid Response Summit din 13 octombrie 2025, vocile jurnaliștilor ucraineni au răsunat ca un strigăt de rezistență. Războiul din Ucraina, o rană deschisă din 2014, intensificată de invazia rusească din 2022, nu este doar o luptă pentru pământ, ci o bătălie pentru adevăr, scrie Sud Vest. Jurnaliști […]
Acum 24 ore
08:10
Drumul care duce de la Kiev la intrare spre Borodianka are asfaltul încă distrus de șenilele vehiculelor militare venite la invazie. Roțile mașinii huruie ca și când ar trece peste limitatoare de viteză, doar că în asfalt sunt șanțuri lăsate de șenile. Ziua în care am ales să mergem la Borodianka era una ploioasă și […]
21 octombrie 2025
21:30
Casa Albă a anunțat marți că nu există, „pentru moment", planuri pentru o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, marcând astfel sfârșitul unui scurt episod diplomatic început joia trecută, când Trump și Putin au discutat la telefon. Urmată de o întrevedere, destul de tensionată – relata FT- între Trump și prețedintele ucrainean […]
21:20
Este oarecum ironic – sau poate că este simbolic – faptul că președintele american Donald Trump a ales să se vadă cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pentru discuții care ar trebui să aducă pacea în Ucraina. În 1994 au mai avut loc discuții pe tema Ucrainei, tot în capitala Ungariei. Kievul avea să […]
Ieri
20:40
Bucureștiul, Kievul și Bruxellesul – primele destinații ale viitorului premierde la Chișinău # PressHub
Vecinii Republicii Moldova – România și Ucraina – dar și UE sunt primele destinații pentru vizitele externe ale viitorului premier moldovean. La Chișinău este o situație mai puțin obișnuită în care candidatura premierului a fost anunțată deja de partidul de guvernare, PAS, înainte ca Parlamentul nou-ales să-și înceapă activitatea – economistul de 61 de ani […]
20:30
Aktual24|Noi măsuri luate de MAI, Marian Godină reacționează dur: ”Apoi vă mirați că oamenii ajung să creadă în industria calului” # PressHub
Polițistul brașovean Marian Godină dezvăluie că MAI a emis o nouă directivă adresată tuturor polițiștilor prin care li se interzice acestora să aibă PFA-uri. Polițiștii au dreptul la dpar câteva activități renumerate în afara serviciului, relatează Aktual24. Indignat, Godină concluzionează că "statul te vrea sărac sau hoț". "Vă întreb, domnilor Bolojan și Predoiu, colegul meu […]
19:30
Jurnal #4. O zi despre fragilitatea umană la Astra Film Festival. De la traumele din zona frontului la manipularea mediatică # PressHub
Astra Film Festival a intrat în cea de a patra zi pe valul de entuziasm adus de cei mai tineri spectatori, elevii veniți la primele proiecții din programul de educație prin film documentar AF Junior. Ziua de luni, una deosebit de densă, a culminat cu proiecțiile de seară, atunci când publicul a avut de ales […]
19:20
Toți cei trimiși de PSD ca judecători constituționali au votat pentru neconstituționalitatea reformei pensiilor judecătorilor și procurorilor: Cristian Deliorga, fost procuror și apoi judecător la Constanța, Gheorghe Stan, fost procuror, Bogdan Licu, fost adjunct al procurorului general, Mihai Busuioc, președinte al Curții de Conturi până la începutul acestei veri și fost secretar general al guvernului în perioada în care Liviu […]
19:00
Locuitorii R. Moldova se definesc preponderent drept moldoveni, dar crește procentul vorbitorilor de română, în detrimentul „limbii moldovenești” (recensământ național) # PressHub
Peste două treimi din locuitorii R. Moldova (76,7%) se declară de etnie moldoveni, arată rezultatele finale ale recensământului național din
16:50
Fostul candidat la alegerile europarlamentare și fost europarlamentar, Vlad Gheorghe a anunțat pe Facebook depunerea la Guvern a unui proiect legislativ care vizează o reorganizare administrativă a Capitalei: desființarea celor șase sectoare și a județului Ilfov, și unificarea acestora într-o singură entitate administrativă. El solicită organizarea unui referendum pe această temă, care să aibă loc […] Articolul Vlad Gheorghe vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov prin referendum apare prima dată în PRESShub.
16:40
Zece ani de la moartea polițistului Bogdan Gigină, motociclistul care-l păzea pe ministrul Gabriel Oprea # PressHub
Pe 20 octombrie 2015, Bogdan Cosmin Gigină, poliţist de la Brigada Rutieră a Capitalei murea după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă săpată în mijlocul drumului. El făcea parte din coloana oficială a vicepremierului Gabriel Oprea. Pe ploaie și întuneric, polițistul nu a observant o groapă adâncă de 3 metri, nesemnalizată corespunzător. El deschidea […] Articolul Zece ani de la moartea polițistului Bogdan Gigină, motociclistul care-l păzea pe ministrul Gabriel Oprea apare prima dată în PRESShub.
15:40
„Ne trezim cu dosare prescrise și răspunsuri jignitoare” – revolta avocaților față de greva magistraților # PressHub
Tot mai mulți avocați se revoltă și condamnă greva magistraților care de două luni refuză să se ocupe de activitățile care nu sunt urgente din punctul lor de vedere. Între timp, după decizia CCR privind pensiile magistraților, instanțele și parchetele se gândesc să reia programul normal de muncă. Luiza Popescu este avocat și practician în […] Articolul „Ne trezim cu dosare prescrise și răspunsuri jignitoare” – revolta avocaților față de greva magistraților apare prima dată în PRESShub.
15:20
Strasbourg, 21.10.2025 – Parlamentul European a respins astăzi o propunere legislativă a Comisiei Europene privind crearea unui cadru de monitorizare pentru pădurile europene. Votul, care a închis prima lectură a Parlamentului asupra dosarului, blochează, pentru moment, inițiativa menită să ofere o imagine mai clară asupra stării pădurilor din UE și să le crească reziliența la […] Articolul Parlamentul European respinge cadrul UE de monitorizare a pădurilor apare prima dată în PRESShub.
15:10
Nicolas Sarkozy a devenit marți dimineață primul președinte ales democratic al Franței post-belice care ajunge la închisoare, după mareșalul Philippe Pétain, colaborator al regimului nazist. Liderul conservator ce a fost condamnat la cinci ani închisoare, cu executare, în dosarul finanțării ilegale libiene a campaniei sale electorale din 2007. Sarkozy a fost încarcerat marți, 21 octombrie […] Articolul Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, încarcerat apare prima dată în PRESShub.
14:10
Peste 70 de trenuri au fost anulate de CFR. Compania nu și-a achitat datoriile către CFR S.A. # PressHub
CFR Călători a publicat, marți, o listă actualizată a trenurilor anulate. Numărul acestora a crescut cu 28 într-o zi, după cum arată diferențele dintre listele publicate în cele două zile. „Ca urmare a notificării primite din partea managerului infrastructurii feroviare CNCF CFR SA, o serie de trenuri vor avea circulația temporar suspendată. CFR SA este […] Articolul Peste 70 de trenuri au fost anulate de CFR. Compania nu și-a achitat datoriile către CFR S.A. apare prima dată în PRESShub.
13:40
SRI susține că a demantelat o operațiune a serviciilor ruse la București. Aceasta ar fi avut ca plan incendierea sediului unei companii ucrainiene # PressHub
Serviciul Român de Informații a anunțat, marți, că doi cetățeni ucrainieni coordonați de serviciile ruse au fost deconspirați. Aceștia plănuiau incendierea sediului din București a companiei ucrainiene NOVA Post, cea mai mare rețea poștală privată a Ucrainei. Operațiunea s-a făcut în parteneriat cu autoritățile naționale, cât și cu serviciile de informații din alte state europene. […] Articolul SRI susține că a demantelat o operațiune a serviciilor ruse la București. Aceasta ar fi avut ca plan incendierea sediului unei companii ucrainiene apare prima dată în PRESShub.
12:00
Ucraina nu ar trebui să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace cu Rusia, a declarat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că Kievul ar trebui să renunțe la o parte din teritorii pentru a pune capăt războiului. „Dacă pur și simplu cedăm teritorii, transmitem tuturor mesajul că poți folosi forța […] Articolul UE avertizează: cedarea de teritorii Ucrainei ar legitima agresiunea Rusiei apare prima dată în PRESShub.
11:50
Nicușor Dan: „Vedem corupție în jurul nostru și nu vedem corupți care să fie pedepsiți de statul român ” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unui interviu acordat luni, 20 octombrie, la Antena 1, că s-a consultat cu persoane din domeniu și urmează să diagnosticheze sistemul justiției din România. Președintele a atins problema incapacității procurorilor de a dovedi faptele de corupție. „Adică noi vedem corupție în jurul nostru și nu vedem corupți care […] Articolul Nicușor Dan: „Vedem corupție în jurul nostru și nu vedem corupți care să fie pedepsiți de statul român ” apare prima dată în PRESShub.
11:10
Percheziții DNA în mai multe județe din țară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de aproximativ 6 milioane de euro # PressHub
Direcția Națională Anticorupție demarează astăzi, 21 octombrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală ce vizează vânzarea de autoturisme. Acestea vor avea loc în județele: Brașov, Bihor, Ilfov, Prahova și Suceava. Prejudiciul este estimat la aproape 6 milioane de euro (29 de milioane de lei), relatează News.ro. Evaziunea ar fi fost […] Articolul Percheziții DNA în mai multe județe din țară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de aproximativ 6 milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
09:10
35.2 milioane de euro din PNRR, pierdute de către universitățile ieșene. Ce presupune acest fapt? # PressHub
Universitățile din Iași pierd jumătate din proiectele PNRR. Este vorba de suma de 35.2 milioane de euro. Cea mai afectată este Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, care nu va mai fi capabilă să construiască o cantină și să-și renoveze două cămine, relatează Ziarul de Iași. Încă din luna august, universitățile din Iași […] Articolul 35.2 milioane de euro din PNRR, pierdute de către universitățile ieșene. Ce presupune acest fapt? apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Rusia: simbioza dintre serviciile secrete și lumea interlopă. Un model perpetuat și în alte state post-comuniste? # PressHub
Zilele trecute președintele Nicușor Dan a stabilit 2 obiective principale ale activității SRI, lupta împotriva războiului hibrid desfășurat de Rusia și lupta împotriva corupției. Dar corupția, atât la noi, cât și în Rusia, este strâns legată de crima organizată. În Rusia relația dintre stat și lumea interlopă este veche. Revoluționarii bolșevici au colaborat cu jefuitorii […] Articolul Rusia: simbioza dintre serviciile secrete și lumea interlopă. Un model perpetuat și în alte state post-comuniste? apare prima dată în PRESShub.
20:40
Uniunea Europeană vrea să interzică orice import de combustibil din Rusia până la 1 ianuarie 2028: Ungaria si Slovacia sunt direct vizate # PressHub
Uniunea Europeană a aprobat proiectul de regulament care va opri definitiv livrările de gaze rusești prin conducte, măsură ce afectează directe Ungaria și Slovacia, singurele țări UE dependente încă de importurile din Rusia. Fiind vorba de un regulament, nu o sancțiune, nu este nevoie de unanimitate. Numai anul acesta, Budapesta și Bratislava au plătit Rusiei […] Articolul Uniunea Europeană vrea să interzică orice import de combustibil din Rusia până la 1 ianuarie 2028: Ungaria si Slovacia sunt direct vizate apare prima dată în PRESShub.
19:40
UE întărește lupta împotriva violenței bazate pe gen și sprijină incluziunea persoanelor cu dizabilități. România, chemată să accelereze aplicarea directivelor europene # PressHub
Miniștrii pentru egalitate din Uniunea Europeană au adoptat, la reuniunea Consiliului EPSCO, un set de concluzii prin care statele membre sunt invitate să își consolideze măsurile de prevenție, intervenție timpurie și sprijin coordonat pentru victimele violenței bazate pe gen și ale violenței domestice. Am convenit să consolidăm prevenția, detectarea timpurie și intervenția în cazurile de […] Articolul UE întărește lupta împotriva violenței bazate pe gen și sprijină incluziunea persoanelor cu dizabilități. România, chemată să accelereze aplicarea directivelor europene apare prima dată în PRESShub.
19:00
O piesă inedită de teatru suprarealist cu autor colectiv – Hedda Sterne, Medi Wechsler Dinu și Teddy Brauner, restituită într-un spectacol-lectură de PostModernism Museum # PressHub
Manuscrisul „Originea istoriei” din arhiva familiei Dinu, păstrat mai bine de opt decenii, este adus pe scena virtuală de către PostModernism Museum: o piesă teatrală creată prin tehnica suprarealistă „cadavre exquis” de trei membri ai „laboratorului de investigație suprarealistă” din București: Hedda Sterne, Medi Wechsler Dinu și Teddy Brauner. Context Hedda Sterne, Medi Wechsler Dinu […] Articolul O piesă inedită de teatru suprarealist cu autor colectiv – Hedda Sterne, Medi Wechsler Dinu și Teddy Brauner, restituită într-un spectacol-lectură de PostModernism Museum apare prima dată în PRESShub.
17:50
Nicușor Dan: „Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate” # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după decizia Curții Constituționale de a admite sesizarea ÎCCJ împotriva legii privind reforma pensiilor magistraţilor. Nicușor Dan a explicat că scopul reformei nu este de a afecta magistrații, ci de a corecta o situație în care pensiile acestora erau egale cu salariile. „Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu […] Articolul Nicușor Dan: „Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate” apare prima dată în PRESShub.
17:30
Aktual24 | Un expert demontează teoria „bombei” din Rahova: „Să zicem că a avut timp să se acumuleze 10% metan în încăpere. Densitatea energiei metanului este de 39.8 megajouli pe metru cub. Practic echivalent cu 143 de kg de TNT” # PressHub
Un specialist explică, pas cu pas, cum o concentraţie ridicată de metan acumulată într-un apartament (pe care el o estimează la 10%) poate produce o deflagraţie cu efecte comparabile celor ale unei încărcături explozive, argument folosit pentru a respinge ipotezele conspiraţioniste apărute după tragedie, scrie Aktual24. ”Fiind fost pompier iar tu expert geolog si familiarizat […] Articolul Aktual24 | Un expert demontează teoria „bombei” din Rahova: „Să zicem că a avut timp să se acumuleze 10% metan în încăpere. Densitatea energiei metanului este de 39.8 megajouli pe metru cub. Practic echivalent cu 143 de kg de TNT” apare prima dată în PRESShub.
17:00
AUR, atac la CCR după decizia privind pensiile magistraților: „Curtea apără privilegiații, nu dreptatea”. Simion cere demisia premierului Bolojan # PressHub
Alianța pentru Unirea Românilor critică decizia Curții Constituționale care a declarat neconstituțională legea privind eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. Într-un comunicat transmis luni, AUR acuză CCR că „apără interesele castelor privilegiate”, iar liderul formațiunii, George Simion, i-a cerut premierului Ilie Bolojan „să își dea demisia”. „Judecătorii Curții Constituționale au respins eliminarea pensiilor speciale ale magistraților. […] Articolul AUR, atac la CCR după decizia privind pensiile magistraților: „Curtea apără privilegiații, nu dreptatea”. Simion cere demisia premierului Bolojan apare prima dată în PRESShub.
16:40
Dominic Fritz, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Dacă legea e neconstituțională, vom propune referendum pentru modificarea Constituției” # PressHub
Dominic Fritz a reacționat după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, inițiată de premierul Ilie Bolojan. Liderul USR a afirmat că dacă este nevoie, formațiunea sa va propune un referendum pentru modificarea Constituției. „Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă […] Articolul Dominic Fritz, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Dacă legea e neconstituțională, vom propune referendum pentru modificarea Constituției” apare prima dată în PRESShub.
15:50
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a legii de modificare a pensiilor în serviciu. Aceasta a fost înaintată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 4 septembrie, relatează News.ro. Decizia CCR a fost amânată de două ori până astăzi. În argumentare, magistrații au indicat că Legea Pensiilor […] Articolul Decizia de neconstituționalitate a reformei pensiilor magistraților, acceptată de CCR apare prima dată în PRESShub.
