Trump nu poate forța Ucraina la o pace nedreaptă fără să supere Europa
Aktual24, 22 octombrie 2025 20:50
„Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, referindu-se la ideea că doar Vladimir Putin și Donald Trump […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
21:10
China a depășit SUA ca principal partener comercial al Germaniei în primele opt luni ale anului 2025, recâștigând prima poziție în condițiile în care tarifele mai mari au afectat exporturile germane către Statele Unite, arată datele preliminare ale oficiului german de statistică. Importurile și exporturile Germaniei către China au totalizat 163,4 miliarde de euro din […]
21:10
Războiul din Ucraina i-a băgat pe ruși în depresie: vânzările de antidepresive pe luna septembrie au depășit toate recordurile # Aktual24
Regiunile rusești se confruntă cu o situație financiară extrem de delicată: în septembrie, majoritatea oblasturilor federale aveau rezerve financiare epuizate, iar în șase dintre ele soldul reprezenta mai puțin de 1% din bugetul anual. În paralel, datele consultate de agenția de presă UNN arată că rușii au achiziționat aproximativ 1,94 milioane de pachete de antidepresive […]
Acum 30 minute
20:50
„Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, referindu-se la ideea că doar Vladimir Putin și Donald Trump […]
Acum o oră
20:40
Atacul cibernetic asupra producătorului auto Jaguar Land Rover a costat economia britanică aproximativ 2,5 miliarde de dolari # Aktual24
Cyber-atacul asupra Jaguar Land Rover, deținut de compania indiană Tata Motors, a costat economia britanică aproximativ 1,9 miliarde de lire sterline (2,55 miliarde de dolari) și a afectat peste 5.000 de organizații, a declarat un organism independent de securitate cibernetică într-un studiu publicat miercuri. Studiul a fost elaborat de Centrul de Monitorizare Cibernetică (CMC), o […]
20:40
Sorin Grindeanu, protectorul pensiilor speciale: „Ilie Bolojan să plece acasă dacă nu vrea să negocieze pensiile magistraților” # Aktual24
Sorin Grindeanu a stârnit un nou val de controverse în Coaliția de guvernare după ce a lansat o amenințare directă la adresa premierului Ilie Bolojan, care a refuzat formarea unui grup de lucru pentru negocierile privind pensiile speciale ale magistraților. „Ilie Bolojan să plece acasă dacă nu vrea să negocieze pensiile magistraților”, a declarat Grindeanu, […]
20:40
Timișoara: Pentru că nu este înțeles de cei din jur, un tânăr în vârstă de 24 de ani a vrut să se arunce de pe un pod în Bega # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, student la Politehnica din Timișoara care voia să se arunce în Bega de pe podul cu lacăte din Parcul Copiilor, a fost salvat, miercuri, de un echipaj al Poliției Locale. Tânărul de loc din Satu Mare, a fost observat de un trecător care a alertat polițiștii care […]
20:30
Statele Unite au lovit pentru prima oară un vas suspectat de trafic de droguri în Pacific – surse independente acuză că ambarcațiunea era civilă # Aktual24
Forţele militare americane au atacat marţi seară un vas suspectat de trafic de droguri în Oceanul Pacific, în largul ţărmurilor sud‑americane, a declarat un oficial de la Washington. Potrivit Reuters, este prima operaţiune cunoscută în această zonă, ca parte a unei noi ofensive a SUA împotriva contrabandei cu droguri care până acum s‑a concretizat în mai […]
20:20
A ajuns Putin la fundul sacului? Cetățenii ruși, îndemnați să „împrumute statul” cu economiile lor # Aktual24
Rusia își intensifică presiunea asupra populației pentru a acoperi găurile din buget generate de costurile ridicate ale agresiunii din Ucraina și de prăbușirea veniturilor sub sancțiuni. Într-un apel oficial, adjunctul ministrului rus de Finanțe a încurajat cetățenii să cumpere obligațiuni federale (OFZ) și aur și să evite valuta străină. Deși prezentate ca un instrument de […]
Acum 2 ore
20:10
UE dorește o politică comercială mai restrictivă față de China. Germania, Franța și Polonia sunt cele mai dure # Aktual24
Germania și Franța au pledat pentru includerea măsurilor comerciale restrictive față de China pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului European de la Bruxelles, joi, 23 octombrie. Franța și Polonia au propus adăugarea unei propoziții la concluziile reuniunii care să abordeze acțiunile economice dăunătoare ale Chinei, relatează Bloomberg. Germania este pregătită să discute […]
20:10
După o lungă, absurdă și nedemocratică amânare, coaliția de guvernare a decis data alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie. Până la urmă nu vom aștepta un an să-l știm pe succesorul lui Nicușor Dan în fruntea Capitalei. Miza acestui scrutin e mare. Nu doar dată fiind importanța Bucureștiului, care produce și iradiază o mare […]
Acum 4 ore
19:10
Grindeanu, atac la sprâncenele lui Bolojan: ”PSD să arate că se poate guverna nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetățeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a apucat miercuri seară să atace și sprâncenele lui Ilie Bolojan, susținând că premierul nu guvernează cum trebuie. Reamintim că și PSD face parte din Guvernul Bolojan. Grindeanu a spus că partidul său va elabora rapid o nouă lege a pensiilor speciale ale magistraților, care să respecte deciziile Curții Constituționale și […]
18:50
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat miercuri că mulţi colegi îi întreabă de ce mai sunt la guvernare, el precizând că au tăcut destul şi nu vor să mai aştepte sau să rezolve cu şantaj. Manda este soțul Olguței Vasilescu, primarul Craiovei, și urmează să devină secretar general al PSD. ”Sunt mulţi colegi ne întreabă […]
18:30
Surpriză pentru Moscova, Ucraina cumpără 150 de avioane de luptă Gripen. Piloți ucraineni au fost deja instruiți în Suedia # Aktual24
Suedia a semnat o scrisoare de intenție pentru exportul a până la 150 de avioane de luptă Gripen, produse pe plan intern, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri s-au întâlnit la Linköping, în sudul Suediei, unde au vizitat compania Saab, producătorul […]
18:10
Comisia Europeană desființează planul lui Grindeanu cu ”grup de lucru” pentru pensiile magistraților. România riscă să piardă 231 milioane de euro # Aktual24
Comisia Europeană a reacționat miercuri, după decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care neconstituțională legea care viza reducerea pensiilor magistraților, parte a reformei pensiilor speciale asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „România a depus cea de-a treia cerere de plată la 15 decembrie 2023. Aceasta a fost plătită parțial la 10 […]
18:10
Presshub: „Nu există copil inapt pentru șah. Dar e mult de învățat, de studiat, de memorat”. Interviu cu Ligia Jicman, maestră internațională de șah # Aktual24
Pasiunea pentru șah nu încetează odată cu vârsta, și nici dorința de a studia. Este lecția pe care o transmite Ligia Jicman, multiplă campioană, care a câștigat recent Campionatul European de Șah +65. Ligia Jicman este dublă campioană naţională a României, între 1975 și 2002 a fost componentă a lotului național de junioare și a […]
18:00
Vladimir Putin a mutat din nou jocul în favoarea sa, manevrându-l pe liderul american Donald Trump. Întâlnirea care ar fi trebuit să duc mai departe procesul de pace din Ucraina s-a amânat. Și era logic să se amâne din moment ce ea pornește de la obiective imposibil de obținut în acest moment, adică forțarea Ucrainei […]
Acum 6 ore
17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că planul său de a se întâlni rapid cu liderul rus Vladimir Putin este pus în așteptare, pentru că nu vrea ca întâlnirea să fie „pierdere de timp”, marcând cea mai recentă răsturnare de situație în eforturile sale stop‑and‑go de a rezolva războiul din Ucraina. Decizia de amânare […]
17:00
De câte ori auzi „sustenabilitate”, mintea fuge la ambalaje verzi și comunicate sterile. Dar green tech-ul adevărat nu e decor; este infrastructură: materiale noi, procese care reduc amprenta de carbon, energie regenerabilă integrată nativ, produse concepute pentru reparație și circularitate. Consumatorii nu mai cumpără doar promisiuni, ci procese verificabile. Mențiunile contextuale pot ancora ideea în […]
16:40
Fake halucinant viral: ”Dr. Flavia Grosan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei” # Aktual24
Un nou mesaj halucinant se viralizează pe TikTok și pe alte rețele de socializare deși este stupid de fals. În mesaj se susține că Flavia Groșan a ieșit din comă în momentul în care Călin Georgescu a pătruns în salonul ei. ”Miracol! Dr. Flavia Grosan a iesit din coma in clipa in care Calin Georgescu […]
16:20
Expertă anticorupție: ”E greu de înțeles de ce a fost nevoie de două amânări pentru ca judecătorii CCR să constate că nu a fost respectat un termen de 30 de zile” # Aktual24
Laura Ștefan, director executiv Expert Forum, expertă în domeniile anticorupție și reforme juridice, scoate în evidență faptul că CCR a avut nevoie de două amânări pentru un fapt ușor de constatat: că legea pensiile speciale nu avea avizul CSM. ”Cred că decizia CCR, paradoxal sau nu, reflectă situația din coaliție. Vorbim despre un rezultat de […]
15:40
Ce a aflat Poliția până acum în cazul exploziei, principala ipoteză luată în calcul: ”S-au găsit o bucată de țeavă fisurată și un cablu electric” # Aktual24
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română. Reprezentanții Poliției au oferit miercuri mai multe detalii despre […]
15:40
Cine va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei. Grindeanu: ”Doamna Firea poate să câștige alegerile” # Aktual24
Organizaţia PSD Bucureşti va demara procedura de desemnare a candidatului pentru Primăria Capitalei, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu. „Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie (pentru alegerile la Primăria Capitalei – n.r.). Vom demara în interiorul Organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea […]
15:30
„Proiectul 2025” schimbă treptat SUA: Trump concentrează din ce în ce mai multă putere, politica externa a devenit izolaționistă, independența justiției este contestată. „Pot face ce vreau! Sunt președintele!” # Aktual24
Multă vreme, „Proiectul 2025” a fost considerat de gânditorii conservatori un experiment teoretic: o viziune radicală pentru un al doilea mandat pentru Donald Trump. Noul curs: mai puțină separare a puterilor, mai multă putere pentru președinte, o revenire la valorile conservatoare, influențate de creștinism – și o ruptură clară cu ordinea anterioară de politică externă […]
Acum 8 ore
15:00
Peste 130 de experți au discutat despre violența domestică la Conferința Națională de Dreptul Familiei 2025 # Aktual24
Peste 130 de experți din mediul juridic, academic și psihologic au participat la cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale de Dreptul Familiei – Violența în raporturile de familie, organizată de Wolters Kluwer România, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității din București și Institutul Național al Magistraturii. Evenimentul s-a desfășurat pe 16 octombrie, […]
14:50
Grindeanu s-a dat de gol, are contacte cu judecătorii CCR. Noi declarații privind scandalul pensiilor speciale # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea lui Bolojan privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe fond chiar dacă ar fi existat avizul CSM. El a refuzat să spună ce fel de surse are la CCR. Reamintim ca toți judecătorii CCR numiți de […]
14:40
Creșterea frenetică a prețului aurului s-a încheiat cu cea mai mare scădere din ultimii zece ani # Aktual24
Prețurile aurului au crescut modest miercuri, după ce creșterea spectaculoasă a metalului prețios s-a oprit brusc marți, când prețurile au scăzut cu peste 5%. Scăderea prețului aurului, considerat un activ refugiu în perioade de incertitudine, a survenit în contextul în care investitorii au preferat să-și încaseze o parte din profituri din creșterea record și în […]
14:40
România trece la fapte. Ministrul Apărării: ”Dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul țării noastre vor fi doborâte” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul țării noastre vor fi doborâte. Moșteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă. ”Cu siguranță va avea ordinul pilotul sau cei angajați în operațiune vor avea ordinul de a o […]
14:10
Și Slovacia cedează, după Ungaria. Fico sugerează că ar putea vota pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei # Aktual24
Slovacia ar putea susține ce de-al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei, dacă se iau în considerare cerințele sale privind prețurile la energie și industria auto. Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat acest lucru marți, la o reuniune a Comisiei pentru Afaceri Europene a Adunării Naționale Slovace, relatează European Pravda. El a făcut declarația […]
14:10
Kovesi face prăpăd în Grecia. Zeci de persoane arestate într-un caz de fraudă privind subvențiile agricole ale UE # Aktual24
O operațiune polițienească de amploare care vizează o schemă frauduloasă de subvenții agricole a început în mai multe regiuni ale Greciei, fiind efectuate 37 de arestări. Operațiunea, efectuată de Unitatea de Combatere a Criminalității Organizate, adesea denumită „FBI-ul Grec”, a avut loc în Salonic, Pella, Ioannina, Attica și Creta. Accentul a fost pus pe o […]
Acum 12 ore
13:10
China a depășit SUA, a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei. Principala cauză: noile taxe impuse de Trump # Aktual24
China a depăşit SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei în primele opt luni din 2025, după ce exporturile germane către Statele Unite au scăzut, pe fondul taxelor vamale mai ridicate, transmite Reuters, citată de Agerpres. Datele preliminare publicate miercuri de Oficiul federal de statistică (Destatis) arată că exporturile Germaniei pe relaţia cu […]
13:10
Imaginile groazei: Încurajat de cedările lui Trump, Putin continuă măcelul – o grădiniță din Harkov a fost distrusă de drone rusești Shaded – GALERIE FOTO # Aktual24
Într-o nouă serie de atacuri care vizează infrastructura civilă, orașul Harkov a fost lovit miercuri dimineață, iar o grădiniță din districtul Holodnohirskîi a fost grav afectată de incendiul provocat de explozia unei drone Shaded. Autoritățile locale au raportat că patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă, iar una dintre ele este […]
13:00
Trump anunță că premierul Modi l-a asigurat că India nu va mai cumpăra petrol rusesc, după ce au vorbit la telefon # Aktual24
Trump a declarat că premierul indian Narendra Modi l-a asigurat în timpul unei convorbiri telefonice de marți că Delhi „nu va cumpăra mult petrol din Rusia”, deoarece „dorește, de asemenea, să vadă sfârșitul războiului dintre Rusia și Ucraina”. Modi a recunoscut apelul lui Trump și „salutările sale călduroase” într-o postare pe rețeaua de socializare X, […]
12:40
Utilizarea cărbunelui a atins pe plan mondial un nivel record în 2024: ”Eforturile de eliminare treptată a cărbunelui sunt departe de a fi pe drumul cel bun” # Aktual24
Utilizarea cărbunelui a atins un nivel record în întreaga lume anul trecut, în ciuda eforturilor de trecere la energie curată, punând în pericol încercările lumii de a controla încălzirea globală. Ponderea cărbunelui în generarea de energie electrică a scăzut pe măsură ce energia regenerabilă a crescut. Însă creșterea generală a puterii a însemnat că a […]
12:20
„Am fost profund rănit”. Donald Trump spune că Departamentul de Justiție ar trebui să-l despăgubească pentru investigațiile anterioare. Avocații lui solicită 230 de milioane de dolari # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Departamentul de Justiție „probabil îi datorează mulți bani” după o știre conform căruia acesta solicita milioane de dolari drept despăgubiri pentru investigațiile anterioare. The New York Times a relatat că avocații președintelui solicită aproximativ 230 de milioane de dolari de la departament drept despăgubiri pentru procedurile federale […]
12:10
Olanda limitează schimbul de informații cu SUA. Șeful serviciului secret olandez se teme că administrația Trump folosește datele pentru a ajuta Rusia # Aktual24
Olanda a devenit mai precaută în ceea ce privește schimbul de informații cu SUA, de teama că ar putea fi „politizat” sau folosit pentru a ajuta Rusia, potrivit șefilor serviciilor de informații civile și militare olandeze. Remarcile au fost făcute într-un interviu comun acordat publicației olandeze de Volkskrant cu Erik Akerboom, directorul general al serviciului […]
11:40
Europa și Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Ce rol ar urma să aibă Trump # Aktual24
Țările europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei pe liniile de luptă actuale. Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, implementarea planului propus va fi supravegheată de un consiliu de pace condus de președintele SUA, Donald Trump, relatează Bloomberg. Odată ce Rusia și Ucraina vor fi de […]
11:00
OpenAI intră în concurență directă cu Google. Lansează browserul Atlas pentru a concura cu motorul de căutare Google Chrome # Aktual24
OpenAI și-a lansat marți propriul browser web, Atlas, punând producătorul ChatGPT în concurență directă cu Google, deoarece tot mai mulți utilizatori de internet se bazează pe inteligența artificială pentru a obține răspunsuri la întrebări. Transformarea popularului său chatbot AI într-o poartă de acces către căutările online ar putea permite OpenAI, cel mai valoros startup din […]
11:00
În cadrul unei campanii de marketing pentru consumul responsabil de alcool, Carlsberg a lansat cea mai mică sticlă de bere din lume – doar 12 mm înălțime # Aktual24
Compania Carlsberg a lansat oficial ceea ce numește „cea mai mică sticlă de bere din lume” – o miniatură de doar 12 milimetri înălțime, de dimensiunea unui bob de orez. În interiorul acesteia se găsește o singură picătură de bere fără alcool, ambalată cu un capac și o etichetă în miniatură, toate realizate cu o […]
10:50
Cine este falsul „căpitan SRI” care a creat o structură paralelă de informații și a recrutat foști militari. A păcălit foști ofițeri MApN și primari # Aktual24
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au efectuat șapte percheziții domiciliare pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-un dosar ce vizează infracțiuni de culegere neautorizată de informații, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de […]
10:40
România are cele mai nesigure șosele din UE: în 2024, în accidente rutiere s-au înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori – aproape dublu față de media europeană # Aktual24
România ocupă din nou primul loc negativ în Uniunea Europeană la capitolul siguranță rutieră. Potrivit unui raport publicat recent de Comisia Europeană și citat de Radio România, țara noastră a înregistrat în 2024 o rată alarmantă de 78 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, cea mai mare din blocul comunitar. Media […]
10:10
Un nou gest provocator: Coreea de Nord a lansat rachete balistice spre Marea Japoniei înainte ca Donald Trump să vină la summitul APEC din regiune # Aktual24
Coreea de Nord a desfășurat un test strategic în zorii zilei, lansând mai multe rachete balistice cu rază scurtă (SRBM) spre apele estice ale peninsulaei, cunoscute drept „East Sea” sau Marea Japoniei. Acțiunea survine într-o perioadă sensibilă: la numai o săptămână înainte ca lideri mondiali, inclusiv președintele SUA, să participe la summitul APEC găzduit de […]
09:30
Avioane românești F-16, ridicate de urgență de la sol în Tulcea, după un atac aerian rusesc în apropierea graniței # Aktual24
Noapte tensionată în nordul județului Tulcea, unde autoritățile au emis un mesaj RO-Alert după ce sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat ținte aeriene apropiindu-se de spațiul aerian românesc. Incidentul a avut loc pe fondul unui nou val de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, […]
09:10
Pohta ce-au pohtit-o „specialii”: „Dacă legea pensiilor magistraților pică din nou la CCR, guvernul Bolojan trebuie să plece”, afirmă Sorin Grindeanu # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment dur la adresa executivului condus de premierul Ilie Bolojan și din care face parte chiar PSD, în contextul reformei pensiilor speciale ale magistraților. Grindeanu consideră că, dacă noua lege pregătită de Guvern va fi respinsă din nou de Curtea Constituțională, atunci „Guvernul trebuie să plece”, […]
08:50
Acord istoric între România, Bulgaria și Grecia: Bucureștiul va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată # Aktual24
Un proiect ambițios de infrastructură prinde contur în sud-estul Europei: România, Bulgaria și Grecia vor construi împreună un coridor de transport care va lega capitala României, București, de orașul port Salonic, aflat pe malul Mării Egee. Proiectul include atât o autostradă modernă, cât și o linie feroviară de mare viteză, anunță Digi24. Acordul trilateral urmează […]
08:40
Grindeanu a luat-o pe urmele lui Dragnea: „Sunt tot timpul nişte domni la coaliţie, cu nişte laptopuri în faţă, care parcă transmit în direct deciziile noastre” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un semnal de alarmă în legătură cu lipsa de confidențialitate din cadrul ședințelor Coaliției de guvernare. Într-o intervenție telefonică la România TV, Grindeanu a declarat că se simte permanent supravegheat în timpul negocierilor politice, acuzând existența unor persoane care, în mod suspect, par să transmită în timp […]
08:20
Raid aerian masiv, cu rachete balistice, lansat de ruși în noaptea de marți spre miercuri asupra Kievului # Aktual24
Kievul și mai multe orașe ucrainene au fost zguduite în noaptea de 21 spre 22 octombrie de un atac aerian de proporții lansat de Federația Rusă, utilizând zeci de rachete balistice. Raidul vine la scurt timp după ce Ucraina a efectuat un atac cu rachete Storm Shadow asupra unei fabrici chimice din Rusia, aflată pe […]
Acum 24 ore
08:10
Rusia folosește migrația ilegală ca parte a războiului hibrid lansat împotriva Europei, avertizează oficiali bulgari și britanici # Aktual24
Rusia a fost acuzată că folosește migrația ilegală ca parte a unui război hibrid împotriva Europei. Potrivit ministrului de interne al Bulgariei, Daniel Mitov, agenții ruși colaborează cu rețele de traficanți pentru a facilita intrarea masivă a migranților ilegali în Uniunea Europeană și Regatul Unit. Declarațiile au fost făcute în contextul summitului de la Londra […]
07:50
Liberalul Ciprian Ciucu îl critică pe liderul PSD: „Mi s-a părut puțin forțată plecarea domnului Grindeanu, e a treia oară când pleacă dintr-o ședință de guvern” # Aktual24
Atmosfera din coaliția de guvernare se tensionează, după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a părăsit marți seară ședința coaliției în plină discuție despre reforma pensiilor speciale. Incidentul a fost relatat de Ciprian Ciucu (PNL), care a descris momentul drept unul „forțat”, mai ales că este a treia oară când discuțiile se întrerup brusc, […]
07:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în închisoare. El a luat după gratii două cărți: „Contele de Monte Cristo” și „Viața lui Iisus” # Aktual24
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care a început să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie, a început să scrie o carte. El a primit deja primii vizitatori și a făcut exerciții fizice în penitenciar, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois, citat de TF1. Avocatul fostului președinte a mai precizat că […]
07:20
Un bărbat din Turcia, obligat de tribunal să plătească alocație pentru pisici fostei sale soții, după divorț # Aktual24
Un caz neobișnuit de divorț din Istanbul a devenit viral în Turcia și pe rețelele sociale internaționale, după ce un bărbat a acceptat să plătească alocație pentru pisici fostei sale soții. Potrivit unui acord încheiat de comun acord între Buğra B. și Ezgi B., bărbatul s-a angajat să achite suma de 10.000 de lire turcești […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.