Primanews.ro, 22 octombrie 2025 20:50
Acum 15 minute
21:00
Planul Naţional de Redresare al României, aprobat de Comisia Europeană: 21,4 miliarde de euro pentru investiţii şi locuri de muncă
21:00
Ilie Bolojan: România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale
21:00
Guvernul va aproba în şedinţa de joi data şi calendarul alegerilor parţiale
Acum 30 minute
20:50
Franţa se pregăteşte pentru un posibil conflict în Europa: „Armata trebuie să fie gata de şoc în 3-4 ani”, avertizează şeful Statului Major
Acum 2 ore
20:10
Comisia Europeană a aprobat forma finală a PNRR-ului României: 21,41 miliarde euro, din care peste 13 miliarde granturi. Pîslaru: „Mergem mai departe cu un PNRR realist, construit pe rezultate”
Acum 4 ore
18:00
Cursa internă din PSD pentru Capitală. Firea şi Băluţă, în cărţi pentru candidatură
17:50
VIDEO. Ministrul energiei, după negocierile cu Comisia Europeană: România va putea menţine în funcţiune trei grupuri energetice pe cărbune până în 2029
17:40
Buton de panică în fiecare salon de spital. Nicuşor Dan a semnat actul
17:30
Marea Britanie trimite trupe în Israel, la cererea Statelor Unite, pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza
17:30
VIDEO. Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
Acum 6 ore
16:50
Italienii iau cu asalt Arena Naţională. Câţi fani va avea Bologna contra FCSB
16:50
Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
Acum 8 ore
14:30
Moţiunea simplă privind agricultura a fost respinsă de plen
14:30
Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
14:30
Grindeanu, despre grupul de lucru pe pensiile magistraţilor, propus în coaliţe: N-am primit decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei. Înţeleg pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond
14:20
VIDEO. Focuri de armă în faţa parlamentului din Belgrad. Preşedintele Vučić: E un act terorist îndreptat împotriva democraţiei noastre
14:10
ULTIMA ORA. Deputaţii au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace
14:10
Profit.ro: Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE
14:10
VIDEO. Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului
14:00
VIDEO. Ministrul Finanţelor, la Prima News, despre salariul minim: Nu ne permitem să-l creştem astăzi şi nici n-ar trebui!
14:00
VIDEO. Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa
14:00
EXCLUSIV. Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanţelor: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6%
13:40
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa
Acum 12 ore
13:10
Marile confederaţii sindicale anunţă un amplu protest: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei celor aflaţi la conducere
13:00
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Nu ne permitem să creştem salariul minim astăzi şi n-ar trebui să-l creştem!
12:30
VIDEO. Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League
12:20
Grindeanu: Dacă Guvernul eşuează din nou în reforma pensiilor magistraţilor, ar trebui să plece
12:10
Apare NBA Europe. Liga americană pregăteşte lansarea unei competiţii europene în următorii doi ani
12:10
Autorităţile din Cernăuţi au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română
12:00
Drulă a iniţiat un proiect pentru punerea în aplicare a referendumului privind împărţirea banilor între Primăria Generală a Capitalei şi sectoare
11:30
ULTIMA ORĂ. Europa şi Ucraina pregătesc o propunere pentru a pune capăt războiului
11:30
Marile confederaţii sindicale anunţă protest în faţa Guvernului, în 29 octombrie: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere
Acum 24 ore
08:00
CFR Cluj s-a despărţit de antrenorul Andrea Mandorlini. Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles”
00:10
VIDEO. Toni Neacşu, la Prima News: Legea respinsă de CCR avea vulnerabilităţi. Rezolvarea ar fi eşalonarea vârstei de pensionare
00:00
UPDATE. Alegeri locale parţiale pe 7 decembrie. Referendumul pentru pensiile speciale, dorit iniţial de PNL şi USR, nu mai este agreat. Ciucu: „S-a decis să nu mai facem alt referendum”
21 octombrie 2025
23:50
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Data alegerilor parţiale este 7 decembrie. Fiecare partid din coaliţie merge cu candidat propriu". Ce spune despre candidatura sa
23:40
VIDEO. Cu ce partid va merge PSD la Primăria Capitalei? Daniel Zamfir răspunde la România Politică
Ieri
20:00
Casa Albă dezminte anunţul lui Trump privind o întâlnire cu Putin: „Nu există niciun plan”
19:50
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”
16:30
Simplificare majoră în construcţii. Casele de până la 150 mp din mediul rural nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de construire
16:00
Polonia îl avertizează pe Putin să nu traverseze spaţiul său aerian pentru summitul cu Trump
15:50
Tot pensii şi tot referendum. Macron ia în calcul organizarea unui referendum privind planul de pensii
15:40
Autostrada Sibiu - Piteşti va fi declarată proiect major de importanţă naţională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate şi cu defrişarea unor păduri
15:40
Kremlinul declară că nu este clar când anume va avea loc summitul Trump-Putin
15:30
Profit.ro: Sindicatele s-ar mulţumi cu o majorare de 300 lei a salariului minim în 2026. Patronatele şi Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale
15:30
Deficitul României rămâne cel mai ridicat din UE
15:20
SURSE. Coaliţia de guvernare a decis organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în aceeaşi zi cu alegerile pentru Capitală. Ce zi a fost aleasă
15:20
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România
13:30
SURSE. Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
