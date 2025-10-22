Trei şefi din IPJ Timiş, audiaţi la DIICOT Caraş-Severin / Sunt suspectaţi că ar fi sprijinit o grupare implicată în contrabandă – surse
MainNews.ro, 22 octombrie 2025 20:50
Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei, sunt cercetaţi de DIICOT Caraş-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi foşti şefi ai IPJ Timiş. Procurorii DIICOT Caraş-Severin au făcut percheziţii
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum 2 ore
19:30
Dragoş Pîslaru: E oficial – Comisia Europeană a aprobat azi varianta finală a PNRR-ului României/ După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului este de 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi # MainNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al României a fost aprobată, miercuri, de Comisia Europeană. "După ajustările negociate, valoarea finală a PNRR-ului României este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi şi 7,84 miliarde euro împrumuturi", a arătat el
Acum 4 ore
17:30
Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu / Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă # MainNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţa, dar decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a judecat, miercuri, dacă prelungeşte măsura arestului preventiv cu încă 30 de zile pentru Cristian Radu, primarul suspendat al municipiului Mangali
Acum 6 ore
16:30
Moscova a reiterat miercuri că pregătirile pentru întâlnirea dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump „continuă", în ciuda declaraţiei făcute marţi de liderul american, care sugera o amânare indefinită a summitului, transmite AFP. „Afirmăm că pregătirile pentru summit continuă", a declarat Serghei Riabkov, ministru adjunct al afacerilor externe, citat de agenţia de stat TASS. Oficialul
16:00
Autoritățile din regiunea Cernăuți au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română. Măsura a fost aspru criticată de către comunitatea română # MainNews.ro
Secretara pentru învățământ a Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina", Aurica Bojescu, a declarat că de la 1 septembrie 2027 vor fi închise numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, din Ucraina. Decizia oficialilor regiunii a fost aspru criticată de către comunitatea română din statul vecin, relatează Agerpres. În prezent, în regiunea
16:00
Forțele ruse au lovit cu 3 drone o grădiniță din Harkov. 48 de copii erau înăuntru. Șapte persoane au fost rănite, iar un bărbat de 40 de ani a murit, anunță autoritățile ucrainene. O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite în urma atacului rusesc care a lovit miercuri dimineață o grădiniță privată
15:30
Proiectul privind introducerea stagiului militar voluntar, aprobat de Camera Deputaților # MainNews.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, cu o largă majoritate, legea care va permite cetățenilor români cu vârsta între 18 și 35 de ani să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază cu durata de până la 4 luni. Pe timpul participării la programul de pregătire militară de bază, participanţii beneficiază gratuit de
15:20
Trump este mai degrabă un „dictator periculos”, susțin americanii. Un sondaj recent arată nemulțumirea populației SUA # MainNews.ro
Un nou sondaj realizat de Public Religion Research Institute (PRRI), în parteneriat cu Brookings Institution, arată o creștere semnificativă a pesimismului în rândul americanilor. Cu un an înainte de alegerile intermediare din 2026, majoritatea respondenților spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și că activitatea președintelui Donald Trump nu îi mulțumește. Pesimism tot mai
Acum 8 ore
14:50
Cseke Attila: Statul va reconstrui blocul afectat de explozia din Rahova, însă noile locuințe vor fi ocupate cu chirie # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat luni, 21 octombrie, că statul va reconstrui blocul afectat de explozia din cartierul Rahova, București. Însă, deși locuințele noi vor fi ridicate pe același amplasament, foștii proprietari nu vor primi automat noile apartamente în proprietate – ci le vor putea ocupa doar cu chirie. Potrivit ministrului, există deja un
14:20
Cătălin Drulă a depus o inițiativă pentru transpunerea în lege a referendumului lui Nicușor Dan privind reorganizarea financiară a Bucureștiului # MainNews.ro
Deputatul Cătălin Drulă, candidatul USR pentru primăria Bucureștiului, a depus un proiect de lege pentru transpunerea rezultatului referendumului inițiat în 2024 de către fostul primar Nicușor Dan. În cadrul plebiscitului, bucureștenii au decis ca repartizarea impozitului pe venit și taxelor locale între Primăria Municipiului București și primăriile de sector să fie aprobată de Consiliul General
13:50
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea prin care spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților. Totodată, managerii unităților vor fi obligați să instaleze sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va
Acum 12 ore
13:10
Ministerul Mediului publică radiografia dezastrului de la „Apele Române”: inspecții blocate, amenzi neîncasate și surplus de personal în aparatul central # MainNews.ro
Corpul de Control al Ministerului Mediului a finalizat verificările la „Apele Române" (ANAR), iar concluziile arată o situație alarmantă. Numărul controalelor a scăzut scăzut constant, în timp ce gradul de încasare a amenzilor a scăzut sub 20%, au anunțat, miercuri, reprezentanții instituției. Potrivit raportului, în ultimii cinci ani, personalul din sediul central al ANAR a
13:00
Una dintre victimele dosarului „Pantelimon" este deshumată la Cimitirul Metalurgiei, după mai bine de un an și jumătate de la înmormântare. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, măsura este una dintre cele mai intruzive. „În cimitirul Metalurgiei se desfășoară deshumarea uneia dintre victimele din dosarul Pantelimon. Deși, în acest moment, nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar
12:30
Parlamentul European a aprobat noi reguli privind permisele de conducere. Ce trebuie să știe șoferii # MainNews.ro
Parlamentul European a aprobat varianta finală convenită în martie cu Consiliul Uniunii Europene a modificărilor la directiva permiselor europene de conducere. Potrivit noilor reguli, permisul de conducere va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani, cu obligativitatea conducerii însoțit de un șofer experimentat, actul va fi emis și în format digital, iar sancțiunile
12:20
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu: „Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului” # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat ferm la criticile lansate de Călin Georgescu, fost candidat prezidențial, care i-a cerut demisia în urma exercițiului de mobilizare desfășurat recent în București și Ilfov. „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului", a transmis Moșteanu, făcând aluzie directă la pozițiile publice
12:00
„10.000 de euro pensie nu mi se pare mult”. Declarație halucinantă a unui fost judecător CCR # MainNews.ro
Scandalul pensiilor speciale se reaprinde după ce Curtea Constituțională a respins reforma dorită de premierul Ilie Bolojan. În timp ce opinia publică critică sumele uriașe primite de magistrați, un fost judecător al Curții Constituționale consideră că pensiile de zeci de mii de lei sunt pe deplin justificate. Invitat la emisiunea News Pass de pe B1
10:50
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a fost demisă conducerea SALROM în urma publicării rapoartelor privind activitatea societății în legătură cu dezastrul de la Salina Praid. Oficialul a anunțat că în locul acesteia vor fi numite interimar persoane „profesioniste". „A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea SALROM
10:50
Pregătirile pentru un summit între Donald Trump și Vladimir Putin în Ungaria continuă, conform declarațiilor premierului ungar Viktor Orban, în ciuda faptului că întâlnirea fusese anterior suspendată. Premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în
10:00
BREAKING Fals ofițer SRI, prins de DIICOT: a creat o „structură secretă” și a recrutat foști militari # MainNews.ro
Un bărbat care se prezenta drept căpitan în Serviciul Român de Informații a pus pe picioare o „structură secretă" inventată, cu misiuni false și legitimații contrafăcute ale SRI, prin care a reușit să recruteze foști militari și civili pasionați de arme. Individul se prezenta drept ofițer însărcinat cu organizarea unei echipe speciale pentru acțiuni de
09:10
Alarmă aeriană în județul Tulcea din cauza atacurilor din Ucraina. A fost emis un mesaj RO-ALERT # MainNews.ro
Oficialii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au transmis un nou mesaj RO-ALERT locuitorilor din nordul județului Tulcea după ce a avut loc un nou atac aerian asupra Ucrainei. Mesajul a fost trimis în jurul orei 1 noaptea, populația din regiune fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alarma aeriană a
08:40
Specialiștii INSEMEX au stabilit cauza exploziei din Rahova. Cum s-a produs deflagrația # MainNews.ro
Un raport preliminar al Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) arată că sursa scurgerilor de gaze care au dus la explozia din cartierul Rahova nu s-a aflat în subsolul blocului, ci în exteriorul acestuia, relatează Digi24. Conform raportului, scăpările de gaz ar fi provenit dintr-o fisură apărută la o conductă de gaze
Ieri
19:20
Ministrul Sănătăţii, despre stadiul Spitalului Regional de Urgenţă Craiova: Lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi # MainNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă marţi, despre stadiul Spitalului Regional de Urgenţă Craiova, că lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi. "Ministerul Sănătăţii construieşte Spitalul Regional de Urgenţă Craiova! Lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar unul dintre cele mai importante proiecte medicale
18:10
CFR Călători reclamă ”subfinanţarea acută a sistemului” şi faptul că banii pentru facilităţile de călătorie acordate de statul român vin cu întârziere sau deloc / Compania are cheltuieli lunare de 360 de milioane de lei / Structura acestora # MainNews.ro
CFR Călători reclamă, marţi, "subfinanţarea acută a sistemului" şi faptul că banii pentru facilităţile de călătorie acordate de statul român vin cu întârziere sau deloc. Compania afirmă că va face toate demersurile pentru a plăti sumele restante către CFR Infrastrcutură, dar precizează că are cheltuieli lunare de 360 de milioane de lei. "Necesitatea asigurării serviciului
18:10
IMM România recomandă înghețarea salariului minim brut la 4.050 de lei pentru 2026, invocând presiuni majore asupra întreprinderilor # MainNews.ro
IMM România propune ca salariul minim brut pe țară să rămână la nivelul actual de 4.050 de lei și în 2026, argumentând că mediul de afaceri resimte puternic efectele măsurilor fiscale din Pachetul 1 de reforme. Confederația patronală citează sondaje recente care arată dificultățile cu care se confruntă antreprenorii români. „În contextul crizei bugetare și
16:40
CFR Infrastructură anunță reluarea circulației trenurilor CFR Călători, după ce ministrul transporturilor i-a amenințat cu demiterea pe directorii celor două companii # MainNews.ro
După ce ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, i-a amenințat cu demiterea pe directorii CFR Infrastructură și CFR Călători, cele două companii au ajuns la un acord pentru reluarea circulației trenurilor, suspendate luni din cauza unor datorii de 80 milioane de lei pe care operatorul feroviar le înregistrează către administratorul rețelei de cale ferată. CFR Infrastructură a
15:40
Atacatorul premierului slovac Robert Fico a fost condamnat la 21 de ani de închisoare pentru terorism # MainNews.ro
Judecătorul Tribunalului Penal Special din Banská Bystrica l-a condamnat pe Juraj Cintula, care l-a împușcat în 2024 pe premierul slovac Robert Fico, rănindu-l grav, la 21 de ani de închisoare pentru terorism, relatează Reuters. Bărbatul a tras de cinci ori asupra liderului guvernului de la Bratislava, care îi saluta pe oamenii adunați să-l întâmpine în
15:40
Rusia respinge un armistițiu înaintea întrevederii Putin-Trump: Lavrov avertizează asupra „cauzelor primare ale conflictului” # MainNews.ro
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a exclus marţi ideea unei încetări a ostilităţilor înaintea summitului de la Budapesta dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, potrivit relatărilor EFE, preluate de Agerpres. „Dacă ne oprim pur şi simplu, ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului", a afirmat Lavrov într-o conferinţă de presă. „Auzim
15:20
Alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pe 7 decembrie 2025: Coaliția a ajuns la un acord # MainNews.ro
Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei ar urma să aibă loc pe 7 decembrie 2025, potrivit unor surse politice. Decizia a fost agreată în cadrul coaliției de guvernare, care a ajuns la un acord privind calendarul electoral pentru perioada următoare. Propunerea pentru data alegerilor a venit din partea PNL, fiind susținută de lideri
14:40
Înfrângere pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție rămâne sub control judiciar # MainNews.ro
Judecătoria Sectorului 1 a hotărât marți menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, în dosarul de propagandă
14:30
CSM, după decizia CCR: Orice demers al puterii legislative şi executive care vizează autoritatea judecătorească trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia / În mod regretabil, aceste exigenţe au fost ignorate de factorul politic # MainNews.ro
Consiliul Superioro al Magistraturii afirmă, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraţilor, că orice demers al puterii legislative şi executive care vizează autoritatea judecătorească trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia iar în mod regretabil, aceste exigenţe au fost ignorate de factorul politic. Consiliul Superior al Magistraturii anunţă într-un comunicat oficial că a luat act … Articolul CSM, după decizia CCR: Orice demers al puterii legislative şi executive care vizează autoritatea judecătorească trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia / În mod regretabil, aceste exigenţe au fost ignorate de factorul politic apare prima dată în Main News.
14:20
Varșovia susține că, alături de România, a dejucat un complot al Rusiei privind trimiterea unor colete-capcană: opt suspecți, arestați # MainNews.ro
Polonia și România au anunțat că au reținut opt persoane suspectate că ar fi plănuit acțiuni de sabotaj în numele Rusiei, potrivit autorităților de la Varșovia. Trei dintre arestări au legătură cu un presupus complot ce viza trimiterea unor colete-capcană, de această dată destinate Ucrainei, transmite Reuters. „Informaţiile preliminare indică faptul că au creat un … Articolul Varșovia susține că, alături de România, a dejucat un complot al Rusiei privind trimiterea unor colete-capcană: opt suspecți, arestați apare prima dată în Main News.
14:10
Incendiu puternic la o școală din Timiș: Zeci de persoane evacuate, o casă a fost afectată # MainNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit marți, în jurul prânzului, la acoperișul unei școli din localitatea Lovrin, județul Timiș. Focul s-a extins rapid și a cuprins o casă aflată în apropiere. Aproximativ 80 de persoane, majoritatea elevi și cadre didactice, au fost evacuate în siguranță, iar pompierii au intervenit de urgență pentru a limita dezastrul. … Articolul Incendiu puternic la o școală din Timiș: Zeci de persoane evacuate, o casă a fost afectată apare prima dată în Main News.
13:50
Luis Lazarus și-a înființat propriul partid. Cine este prima persoană care s-a alăturat formațiunii politice? # MainNews.ro
Luis Lazarus, europarlamentar ales pe listele SOS România, a părăsit partidul Dianei Șoșoacă și și-a înființat propria formațiune politică. Deși încă nu a fost anunțat oficial, Partidul Dreptate și Frăție (PDF) a înregistrat deja primul transfer: senatorul Paul Gheorghe, afiliat anterior grupului PSD după ce a fost ales pe listele SOS România. Președinta SOS România … Articolul Luis Lazarus și-a înființat propriul partid. Cine este prima persoană care s-a alăturat formațiunii politice? apare prima dată în Main News.
13:50
Ministrul Dezvoltării: Casele sub 150 mp și anexele mici ar putea fi construite fără autorizație # MainNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat o propunere legislativă care ar putea schimba fundamental modul în care se construiesc locuințele mici în zonele rurale: casele de până la 150 de metri pătrați și anexele de până la 20 de metri pătrați ar putea fi realizate fără obținerea unei autorizații de construire. În ciuda acestei liberalizări, … Articolul Ministrul Dezvoltării: Casele sub 150 mp și anexele mici ar putea fi construite fără autorizație apare prima dată în Main News.
13:10
BREAKING Plan rusesc de sabotaj, dejucat de SRI: Doi agenți au încercat să arunce în aer sediul din București al celei mai mari firme de curierat din Ucraina # MainNews.ro
Serviciul Român de Informații a anunțat luni că a prevenit o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României. Acțiunea viza incendierea unui sediu al companiei Nova Post din București, iar în complot erau implicați doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse. Incidentul s-ar fi … Articolul BREAKING Plan rusesc de sabotaj, dejucat de SRI: Doi agenți au încercat să arunce în aer sediul din București al celei mai mari firme de curierat din Ucraina apare prima dată în Main News.
12:20
DNA a efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală privind vânzarea de autoturisme. Prejudiciul este estimat la 29 de milioane de lei # MainNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat, marți, 12 percheziții într-un dosar în care mai multe firme sunt acuzate de evaziune fiscală în contextul vânzării de autoturisme. Anchetatorii estimează prejudiciul cauzat la 29 de milioane de lei. Perchezițiile au fost efectuate la 12 adrese din județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile … Articolul DNA a efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală privind vânzarea de autoturisme. Prejudiciul este estimat la 29 de milioane de lei apare prima dată în Main News.
12:00
BREAKING Procurorii au extins ancheta în dosarul Nordis. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 milioane de euro # MainNews.ro
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, după ce procurorii au primit 300 de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până la această dată, în cauză au fost formulate aproximativ 700 de plângeri penale, 850 … Articolul BREAKING Procurorii au extins ancheta în dosarul Nordis. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 milioane de euro apare prima dată în Main News.
10:50
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, începe executarea pedepsei de 5 ani de închisoare # MainNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat marți, urmând să înceapă executarea pedepsei de cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri de campanie din Libia. Momentul marchează o decădere uluitoare pentru un lider cunoscut cândva pentru aroganța și gustul său pentru lumina reflectoarelor globale, relatează Reuters. Nicolas Sarkozy, care a … Articolul Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, începe executarea pedepsei de 5 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
10:50
Cine sunt cei cinci judecători CCR care au blocat reforma pensiile speciale ale magistraților # MainNews.ro
Curtea Constituțională a admis luni sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la reforma guvernului Bolojan privind pensiile speciale ale magistraților. Potrivit G4Media, în favoarea admiterii sesizării ÎCCJ au votat judecătorii Mihai Busuioc, Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihaela Ciochină și Bogdan Licu. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării instanței supreme. Patru … Articolul Cine sunt cei cinci judecători CCR care au blocat reforma pensiile speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
09:10
Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă sală de bal de 250 milioane de dolari # MainNews.ro
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii, scrie The Washington Post, care a citat surse apropiate președinției americane. Președintele s-a declarat încântat pe platforma de socializare … Articolul Trump șochează din nou: Dărâmă aripa Casei Albe ca să își facă sală de bal de 250 milioane de dolari apare prima dată în Main News.
09:10
Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale se vor reuni la ora 14:00 într-o ședință a coaliției pentru a stabili calea de urmat după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților. Decizia a pus sub semnul întrebării mandatul premierului Ilie Bolojan, care pusese sub semnul întrebării viitorul guvernului în cazul unui … Articolul Liderii coaliției se reunesc într-o ședință după decizia CCR apare prima dată în Main News.
08:40
Comisiile reunite pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au aprobat în unanimitate, la solicitarea Ministerului Apărării, iniţierea proceduridor pentru achiziția a 216 tancuri şi 76 de vehicule derivate în valoare totală de aproximativ 7 miliarde de euro, fără TVA. În etapa I (faza 2), cu o valoare estimată la … Articolul România va cumpăra tancuri în valoare de aproximativ 7 miliarde de euro apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Explozia din Capitală: Firma responsabilă de revizia instalației de gaze era inactivă fiscal din august, anunță ANAF # MainNews.ro
ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”. Locatarii blocului din Sectorul 5 unde s-a produs explozia au încheiat, în data de 16 octombrie, contract pentru revizia gazelor cu firma AMPCgaz. ”Având în vedere … Articolul Explozia din Capitală: Firma responsabilă de revizia instalației de gaze era inactivă fiscal din august, anunță ANAF apare prima dată în Main News.
19:20
CCR explică neconstituționalitatea pensiilor de serviciu: Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru avizul CSM # MainNews.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”. Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte … Articolul CCR explică neconstituționalitatea pensiilor de serviciu: Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru avizul CSM apare prima dată în Main News.
17:30
Explozia din Rahova: ANAF semnalează că firma responsabilă de revizia gazelor era inactivă fiscal de mai multe luni # MainNews.ro
ANAF a anunțat că societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), implicată în revizia instalațiilor de gaze la blocul din Rahova care a explodat vineri, a fost declarată inactivă fiscal încă din august 2025. Decizia a fost luată după ce, în teren, s-a constatat că firma nu funcționa la domiciliul fiscal declarat. Potrivit comunicatului Fiscului, „Declararea în inactivitate … Articolul Explozia din Rahova: ANAF semnalează că firma responsabilă de revizia gazelor era inactivă fiscal de mai multe luni apare prima dată în Main News.
16:10
George Simion îi cere demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților # MainNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a reacționat dur după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a admis pe formă sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul legii pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a transmis Simion, … Articolul George Simion îi cere demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
16:00
Oana Țoiu susține că România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la Budapesta # MainNews.ro
Ministra de externe, Oana Țoiu, a declarat că România nu a primit nicio solicitare de survol în eventualitatea unei deplasări a președintelui rus Vladimir Putin la summit-ul de la Budapesta cu omologul său american, Donald Trump, relatează Agerpres. „Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenței în … Articolul Oana Țoiu susține că România nu a primit solicitare de survol în cazul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la Budapesta apare prima dată în Main News.
15:40
BREAKING CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale ale magistraților # MainNews.ro
Curtea Constituțională a adimis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Articolul BREAKING CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
15:00
BREAKING SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare privind tragedia din Rahova # MainNews.ro
Serviciul Român de Informații a transmis luni un comunicat în care avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare, în mediul online, privind tragedia din Cartierul Rahova. „În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat … Articolul BREAKING SRI avertizează asupra unei campanii coordonate de dezinformare privind tragedia din Rahova apare prima dată în Main News.
14:50
Maxime de 26°C urmate de scăderi rapide: cum va evolua vremea în următoarele două săptămâni # MainNews.ro
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 20 octombrie – 2 noiembrie, zilele următoare vor aduce o creștere treptată a temperaturilor, cu maxime ce pot ajunge la 26°C în unele regiuni. Totuși, săptămâna viitoare va veni cu răciri și precipitații temporare, pe alocuri mai consistente. Banat: În prima săptămână, maximele diurne vor urca de la valori medii … Articolul Maxime de 26°C urmate de scăderi rapide: cum va evolua vremea în următoarele două săptămâni apare prima dată în Main News.
