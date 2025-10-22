Fost șef al spionajului franceaz: Fără măsuri urgente, Franța va deveni african-musulmană. Suntem în prag de explozie socială

13:40

Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic, după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5, iar 66 sunt cazați în unități hoteliere, dintre care trei sunt copii și unsprezece vârstnici, a anunțat sâmbătă primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. El a precizat, […]