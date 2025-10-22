Filipeni 3, 1-8
Ziarul Lumina, 22 octombrie 2025 22:20
Fraților, bucurați-vă întru Domnul! Ca să vă scriu aceleași lucruri, mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câini! Păziți-vă de lucrătorii cei răi! Păziți-vă de
Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, întâiul Episcop al Ierusalimului; Sf. Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Cuvios Macarie Romanul # Ziarul Lumina
Acest Sfânt Iacov (†62), numit „fratele Domnului” (Galateni 1, 19), a fost primul Episcop al Ierusalimului, rânduit a păstori pe credincioşii Sfintei Cetăţi chiar de Sfinţii Apostoli. El nu face parte din cei 12 Apostoli, ci era frate cu Sfântul Iuda, scriitorul epistolei din Noul Testament.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 2, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, pp. 43-45„(...) De aceea L-a numit Cuvânt, pentru că a vrut să arate că Acest
„În vremea aceea a ieșit cuvântul despre Iisus în toată Iudeea și în toată împrejurimea. Și au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate acestea. Și, chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a tr
Data alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie şi fiecare partid va avea un candidat propriu, s-a decis marți în ședința coaliției de guvernare, a declarat prim-vicepreşedintele PNL,
Impactul schimbărilor climatice îl resimţim mai ales în mediul urban, 50% din suprafaţa oraşelor mari fiind supusă unui risc mare şi foarte mare de stres termic. Bucureştiul este situat de Banca Mondială pe loc
România va trece în weekend la ora de iarnă, revenind la timpul legal standard (Eastern European Time EET, UTC+2). Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25/26 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu o
Un prim consulat itinerant român la Odesa este deschis, până la 28 octombrie, în incinta Hotelului Premier, până la soluţionarea aspectelor logistice şi administrative necesare reluării integrale a
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pentru a permite
Primăria Constanţa a anunţat pe pagina sa de Facebook că Ioan Holender, cunoscut pe scena muzicală internaţională drept cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, a confirmat susţinerea echipei
Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN) atrage atenţia asupra riscurilor pentru „supravieţuirea” speciilor de polenizatori din Europa, în special a albinelor sălbatice, informează AFP şi
Scriitoarea Liliana Corobca va reprezenta România la cea de-a şaptea ediţie a Nopţii Literaturii Europene (European Literature Night) care se desfășoară astăzi, 23 octombrie 2025, la Ukrainian Institute of
Antibioticele, antidepresivele și alte medicamente uzuale pot modifica pe termen lung flora intestinală. Un studiu pe scară largă realizat de o echipă de cercetători din Estonia scoate în evidență faptul că
Există studii care evidențiază beneficiile cititului nu doar din punctul de vedere al dezvoltării personale și al cunoașterii, ci și al sănătății: persoanele care citesc zilnic trăiesc în general mai mult
Venirea frigului accentuează durerile articulare, care se numără în această perioadă a anului printre cele mai frecvente cauze pentru care pacienții ajung la cabinetelor de reumatologie. Medicii de la Spitalul
Un pacient cu diabet zaharat 1 beneficiază, în premieră în România, de o formă nouă de terapie, constând în administrarea de insulină injectabilă o dată pe săptămână, nu zilnic, cum se procedează în
Burnoutul este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca fenomen ocupațional, rezultat din expunerea prelungită la stres cronic la locul de muncă, care nu a fost gestionat eficient. Se manifestă
Pe parcursul construirii noii Catedrale Patriarhale, un aspect dezbătut mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză a avut în vedere cât de potrivit este locul pe care s-a înălțat acest însemnat lăcaș.
Aducerea la București a moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, de dincolo de Dunăre, s-a făcut prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și din dorința Sfântului însuși, la sfârșitul
Poporul român, o insulă de latinitate între atâtea popoare slave, cu o istorie îndelungată și agitată, în aceeași vatră strămoșească, a avut ca suport Carpații, coloana vertebrală a ținuturilor, și ca
Marele eveniment al sfințirii picturii Catedralei Naționale din București se apropie de împlinire. În zona esplanadei monumentalului lăcaș de rugăciune, a avut loc astăzi, 22 octombrie, o conferință de presă
La 26 octombrie 2025 se va sfinți Catedrala Mântuirii Neamului. Această „ctitorie pentru veșnicie”, cum o numește Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cea mai mare realizare din România în
Evenimentul mult așteptat al sfințirii picturii Catedralei Naționale va fi prezidat duminică, 26 octombrie 2025, de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, și
Pelerinii care vin în Capitală, cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi sprijiniți și în acest an de sectoarele
Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Arhiepiscopia Bucureștilor, vine în întâmpinarea tuturor credincioșilor și pelerinilor care urcă pe Dealul Patriarhiei
Credincioșii din Capitală și pelerinii din țară care poposesc la Catedrala Patriarhală istorică pentru a-l cinsti, în mod tradițional, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au mâine oc
Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat de curând un nou eveniment comemorativ, sub genericul „Monahul Nicolae Steinhardt, între viață și cărți. Mărturii, ev
Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel au fost prăznuiți, marți, 21 octombrie, și la istorica
Aşezământul social‑filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”-Lacu Sărat a găzduit luni, 20 octombrie, consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Brăila. În prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cele 100 de cadre didactice care predau Religia în judeţul Brăila s‑au întrunit în Sala de festivităţi „Sfântul Ioan Evanghelistul” din cadrul aşezământului eparhial.
Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au pornit într‑un pelerinaj spre câteva dintre cele mai importante mănăstiri din zona Maramureșului. Activitatea a fost
În noaptea de 19 spre 20 octombrie 2025, la Mănăstirea Giurgeni a avut loc o slujbă de priveghere închinată Sfântului Cuvios Gherasim din Kefalonia, ocrotitor al celor bolnavi și întristați sufletește. A fost
Duminică trecută, comunitatea parohială din Talpa, comuna Bârgăuani, a trăit un moment de profundă bucurie și binecuvântare, odată cu sfințirea ansamblului parohial format din paraclisul cu hramul
Mănăstirea „Petru Rareș Vodă” din Ciceu‑Corabia, județul Bistrița‑Năsăud, și‑a prăznuit marți, 21 octombrie, ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și
La sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, 18 octombrie, în localitatea Roșia, din județul Bihor, a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică a celui mai recent schit aflat sub oblăduirea și
La prăznuirea Sfinților Mărturisitori Transilvăneni, Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia a îmbrăcat haină de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu,
Fraților, sunt încredințat în Domnul că eu însumi voi veni în curând. Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit, cel împreună cu mine lucrător și luptător, care este și trimisul vostru și
Viața Sfântului Macarie Egipteanul, II, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 54-55„(...) Cum poate să ajungă cineva la desăvârșire? (...) La desăvârșire omul ajunge numai
„Zis-a Domnul: Pentru ce Mă chemați: Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun? Oricine vine la Mine și aude cuvintele Mele și le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: Asemenea este unui om care,
Sfântul Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sfinţii 7 tineri din Efes # Ziarul Lumina
Sfântul Averchie a fost episcop în cetatea Ierapole din Frigia şi a trăit pe vremea împăratului Marc Aureliu (161-180), când creştinii erau puţini la număr, în comparaţie cu închinătorii la idoli. În
Circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost de ieri suspendată, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 de milioane de lei, aferente Tarifului de Utilizare a
Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv „ferm” pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie, a declarat, luni seară, prim-ministrul Ilie Bolojan, după ce Curtea Constituţională a României (CCR)
Serviciul Român de Informaţii atrage atenţia asupra teoriilor conspiraţiei, care circulă pe reţelele de socializare, cu referire la explozia din cartierul Rahova. „Există elemente conform cărora ar fi vorba de
Primele module ale noii Platforme Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) vor fi funcţionale până la finalul acestui an, iar până în august 2026 întreaga platformă va fi complet operaţională, potrivit
Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru familia de referință, formată din doi adulţi şi doi copii, a crescut la 11.370 de lei pe lună, în septembrie 2025, cu 8,8% faţă de 2024, potrivit
De la avva Psenthaisios, un ucenic al avvei Pahomie, avem o singură apoftegmă, cât se poate de încurajatoare, care ne arată o schimbare de perspectivă: de la predestinare la încrederea în mila lui Dumnezeu, care
Subiectul și imperativul construirii unei Catedrale Naționale au revenit periodic în discursul public românesc, de peste un veac în urmă, dar ideea a încolțit încă din timpul Războiului de Independență (18
„Am donat cu tot sufletul pentru Catedrala Mântuirii Neamului şi cu gândul că neamul acesta merită o catedrală mare, aşa cum vedem la televizor prin alte ţări”, a fost prima reacţie a doamnei Ecaterina Cotoman, sau tanti Tinca, după cum este cunoscută în satul Horpaz din comuna ieşeană Miroslava. La cei 75 de ani, văduvă şi pensionară, povesteşte, şi nu spre laudă, cum donaţiile către biserică şi către alţi oameni pe care i-a întâlnit pe cale i-au adus bucurie în suflet, întocmai cum fac rugăciunile: „Aşa văd eu donaţia, ca pe o formă de rugăciune şi de recunoştinţă pentru viaţa şi oamenii cu care Dumnezeu m-a binecuvântat, dar şi pentru încercările şi greutăţile peste care am trecut şi din care am învăţat şi m-au apropiat de Hristos”.
În contextul celebrării Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial, la Palatul Culturii din Iași se va desfășura, în perioada 24-25 octombrie 2025, a zecea ediție a Conferinței de etno-didactică,
Comisia Europeană (CE) pregăteşte un plan de acţiune împotriva bullyingului din online, ascultând vocile a peste 5.000 de tineri, în condiţiile în care copiii petrec mult timp în acest mediu care le oferă
La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 29 octombrie 2025, de la ora 17:00, lansarea volumului „Draga mea Missy - Corespondența ducesei de Saxa-Coburg-Gotha cu fiica sa, Maria,
