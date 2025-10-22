Se construiește un nou drum de ieșire din București. Pentru cine e ideal și cât costă

14:00

Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, controlat de stat, a reușit să vândă din nou energie electrică cu livrare bandă de la începutul anului și până spre sfârșitul primăverii viitoare la prețuri foarte apropiate de pragul de 600 de lei/MWh. Aproape o repetiție a unei tranzacții anterioare, de fapt, dar cu un preț ușor mai mare.