Primul transfer oficializat de ”U” Cluj după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău
Primasport.ro, 22 octombrie 2025 22:20
• • •
Acum 30 minute
22:20
22:20
CSM Oradea a câştigat duelul românesc din FIBA Europe Cup
22:10
Acum o oră
22:00
VIDEO | Athletic Bilbao – Qarabag 3-1. Bascii au luat gol în secunda 49
22:00
VIDEO | Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1. Erori mari în apărare comise de oaspeţi
Acum 2 ore
21:30
VIDEO | UBT Cluj - Umana Reyer Venezia 103-102. Succes dramatic în BKT EuroCup bifat de campioana României
21:20
Sepsi Sfântu Gheorghe, a treia înfrângere consecutivă în FIBA EuroCup la baschet feminin
21:00
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a răbufnit în direct la TV, după umilinţa trăită de FCSB cu Metaloglobus: „O ruşine mondială” | EXCLUSIV
Acum 4 ore
20:30
CSM Bucureşti, victorie la limită în derby-ul cu Gloria Bistriţa
20:30
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia
20:20
EHF anunţă schimbări majore în handbal! Format nou pentru Liga Campionilor şi European League
20:20
CIO nu mai vrea evenimente sportive în Indonezia după interzicerea vizelor pentru sportivii israelieni
20:10
Dinamo Bucureşti, victorie cu VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor la volei
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Două meciuri se joacă ACUM! Programul complet
19:40
MM Stoica a anunţat cine va fi noul central al celor de la FCSB: „E posibil” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
Radu Petrescu, delegat în etapa a treia din Europa League
19:20
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Real Madrid - Juventus, capul de afiş al zilei! Programul complet
19:00
Fostul jucător de la Dinamo a semnat cu o echipă din România şi a fost prezentat oficial: „Bine ai venit şi mult succes”
Acum 6 ore
18:20
FCSB, exclusă din cupele europene? „UEFA trebuie să suspende”
18:00
Incredibil! Gigi Becali a anunţat de cine depinde soarta lui Denis Alibec
17:50
Incredibil! Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Denis Alibec înaintea meciului cu Bologna: „Ei să hotărască dacă îl mai agreează”
17:30
Elias Charalambous, conferinţă explozivă! Antrenorul cipriot a făcut anunţul despre plecarea de la FCSB: „Atunci voi spune că trebuie să plec!”
17:20
Nu e Dan Petrescu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe CFR Cluj! Răsturnare incredibilă de situaţie
16:50
FOTO | Revine la FCSB? Fostul golgheter al campioanei României, prezent la antrenamentul de astăzi al „roş-albaştrilor”
Acum 8 ore
16:30
Victorie pentru FCSB la debutul în sezonul UEFA Youth League
16:30
EXCLUSIV | Dublul campion al României a ajuns să se antreneze cu o echipă din Liga a 3-a!
16:30
Dorinel Munteanu a intrat la negocieri! Cu cine ar putea semna fostul mare internaţional
16:20
Întoarcerea lui Petrescu nu e văzută cu ochi buni: "Nu are logică!"
16:10
Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
16:10
O legendă vie a artelor marţiale vine la Cluj-Napoca! Shihan Francisco Filho este invitat special la BGN International Kumite Camp 2025
15:40
Vlad Chiricheş s-a decis! Ce drum va urma fotbalistul la finalul contractului cu FCSB
Acum 12 ore
14:20
Italienii iau cu asalt Arena Naţională! Câţi fani va avea Bologna contra FCSB
13:40
Editorial Vlad Măcicăşan | Dennis Man, felul principal şi Super Luna Albastră
13:30
FRF urmează să pună în vânzare biletele pentru meciul cu San Marino! Cât trebuie să plătească cei ce vor să fie alături de tricolori la ultima partidă din preliminarii
12:50
Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren”
12:00
Peter Bosz, laude la scenă deschisă pentru Dennis Man după victoria cu Napoli: „Dacă este cineva care se poate lăuda cu asta, el este acela”
11:10
Ioan Ovidiu Sabău are încredere în urmaşul său pe banca lui U Cluj: „Aici trebuie lucrat. Are experienţa să facă asta”
10:50
Becali s-a decis pe cine foloseşte fundaş central după prestaţia dezamăgitoare a lui Alhassan
10:20
Decizie de ultim moment în cazul meciului Villareal – Barcelona! Ce a hotărât LaLiga
10:10
Bucureşti va găzdui marea finală de Super Rally în acest weekend
10:00
Cristi Chivu, exuberant după a şaptea victorie consecutivă cu Inter: „Sunt norocos”
Acum 24 ore
00:30
VIDEO | FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli
00:10
FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli
00:00
VIDEO | Seară magică în UEFA Champions League! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit şi bifează un nou succes! Toate rezultatele zilei
21 octombrie 2025
23:40
VIDEO | St Raphael - Potaissa Turda 42-24. Francezii au făcut recital în European League
23:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit! PSG face spectacol cu Leverkusen! Programul complet
23:00
Andrea Mandorlini, OUT de la CFR Cluj! Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles”
Ieri
22:20
OFICIAL | O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Clubul a făcut anunţul: „Mulţumim”
22:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu, în căutarea unei noi victorii! Programul complet
21:40
Tenis: Holger Rune a fost operat cu succes. Pentru jucătorul danez urmează o perioadă lungă de recuperare
