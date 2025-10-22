Exporturile chinezeşti către SUA scad, dar cresc cele către UE. Şi America şi Europa vor să-şi reechilibreze comerţul cu China şi să-şi reducă dependenţele de aceasta. Este război comercial. Cine are puterea de negociere mai mare?

Ziarul Financiar, 22 octombrie 2025 23:45

Exporturile chinezeşti către SUA scad, dar cresc cele către UE. Şi America şi Europa vor să-şi reechilibreze comerţul cu China şi să-şi reducă dependenţele de aceasta. Este război comercial. Cine are puterea de negociere mai mare?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
23:45
Exporturile chinezeşti către SUA scad, dar cresc cele către UE. Şi America şi Europa vor să-şi reechilibreze comerţul cu China şi să-şi reducă dependenţele de aceasta. Este război comercial. Cine are puterea de negociere mai mare? Ziarul Financiar
Acum 2 ore
22:30
Ediţia 23 octombrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:45
Amprenta unui brand: Cum a ajuns McDonald's McDonald’s, cel mai important lanţ de restaurante din lume, fenomen cultural? Ziarul Financiar
21:30
Multă vreme, hainele tradiţionale au zăcut uitate prin dulapurile bunicilor. Unele chiar au fost aruncate ori donate. Dar vremurile acelea au apus. Când au redevenit straiele româneşti „cool“? Ziarul Financiar
21:30
De ce investesc antreprenorii în viticultură? „A fost ca o luptă cu bestia, dar vreau să duc tradiţia locului mai departe” Ziarul Financiar
21:30
Războiul aromelor puternice pe piaţa de îngheţată: Va detrona matcha fisticul în „războiul“ ingredientelor în tonuri verzi? Ziarul Financiar
21:15
Reportaj din New York-ul Asiei: De dimineaţă până noaptea, oamenii freamătă. Sunt peste tot. În pieţe, la restaurante, pe străzi, în port. E o energie aparte. Peste tot Ziarul Financiar
In the mood for love. Este titlul unuia dintre filmele regizorului Wong Kar-wai.
21:15
Shopping must - o mică, dar atentă selecţie, care sperăm să vă inspire la următoarea şedinţă de cumpărături Ziarul Financiar
21:15
Cristina Roşca, După Afaceri Premium: Interioare superioare Ziarul Financiar
21:15
Căutând-o pe Alaska: Ştii de unde vine peştele pe care îl mănânci? Codul negru e un peşte consumat de cei cu papile gustative fine. Iar somonul-rege e supranumit, nu degeaba, „caviarul somonilor“. Aceşti peşti vin tocmai din Alaska pentru a se aşeza „confortabil“ în farfuriile românilor Ziarul Financiar
21:15
Aplicaţia zilei. TONALY: Write & Practice Songs Ziarul Financiar
21:15
A match(a) made in heaven: . Ce stă la baza acestei noi fascinaţii pentru matcha, ce o face specială şi ce alte sortimente par a veni puternic din urmă? Ziarul Financiar
21:15
Cine este Cristianei Oprea, prima româncă pilot care a concurat în Campionatul Mondial de Raliuri FIA WRC? „La volanul pasiunii mele am învăţat să schimb lumea“ Ziarul Financiar
21:15
Cum devine galeria de artă un context pentru dialog, un loc de creare a cunoaşterii de şi prin artă? Ziarul Financiar
21:15
Cum devii artist având un background în economie? Care sunt paşii de urmat? Ziarul Financiar
21:00
Ce ar trebui să-i citesc copilului meu pentru a-l pregăti pentru lumea în care se va dezvolta? – se întreabă orice părinte. Ei bine, vă oferim răspunsul! Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:45
ZF Live. Sorin Faur, managing partner, Academia de HR: Companiile din România nu sunt pregătite pentru transparentizarea salariilor. Vom vedea o presiune financiară mare pe companii. Salariile de la nivelul de jos vor trebui mărite Ziarul Financiar
Companiile din România nu sunt pregătite pentru aplicarea directivei europene privind transparenţa salarială, care urmează să intre în vigoare în iunie 2026, spune Sorin Faur, managing partner al Academiei de HR.
19:30
Cum merge economia dincolo de declaraţiile oficiale, cum traversează companiile româneşti mici şi mijlocii această perioadă, care sunt opiniile IMM-urilor legate de majorarea salariului minim pe economie? Urmăriţi ZF Live joi, 23 octombrie, ora 12.00, cu Florin Jianu, preşedintele IMM România Ziarul Financiar
19:30
Cum evoluează comunicarea digitală odată cu schimbările tehnologice? Care sunt tendinţele în marketingul digital şi al comunicării în social media? Urmăriţi ZF Live joi, 23 octombrie, ora 12.30, o discuţie cu Iulia Stănescu, fondator Echipa de Digital Ziarul Financiar
19:15
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR-ului României. Valoarea totală este acum de 21,41 miliarde de euro Ziarul Financiar
19:15
Lecţii de management din şcoli: patru directori au atras fonduri europene şi au gestionat proiecte de peste 9 mil. euro pentru modernizarea şcolilor lor Ziarul Financiar
Patru directori de şcoală au fost premiaţi în cadrul celei de-a noua a ediţii a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, organizată de Asociaţia pentru Valori în Educaţie (AVE). Împreună, aceştia au gestionat proiecte de peste 9 milioane de euro care au dus la transformarea şcolilor lor – de la digitalizare completă şi energie verde la programe pentru incluziune şi inovaţie didactică.
19:00
Zi istorică la bursă: BET sparge 22.000 de puncte la nou maxim istoric, Petrom urcă la o valoare record şi se distanţează cu 2 mld. lei de Hidroelectrica, oferta Cris-Tim sparge toate recordurile cu ordine de 3 mld. lei pe retail, adică subscriere de 4.147% Ziarul Financiar
19:00
Într-o lume în care se vorbeşte despre creşterea de preţuri, un aliment s-a ieftinit: Orezul. Acesta costă astăzi cu 35% mai puţin la nivel global Ziarul Financiar
18:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Alex Milcev, te salut cu simpatie. Multe operaţiuni de tip Market Garden prin România, doar că nu vrem să le recunoaştem. Uite un exemplu: directiva 2011/7/UE Ziarul Financiar
18:45
ZF Cele mai dinamice companii din România. Alina Donici, cofondatoare, Artesana: Sper ca ştirea anului 2026 pentru Artesana să fie listarea în Emiratele Arabe. Suntem încrezători că până la sfârşitul anului vom lega ceva Ziarul Financiar
Producătorul de lactate Artesana ţinteşte să intre pe piaţa din Emiratele Arabe în 2026, spune Alina Donici, cofondatoarea businessului.
18:45
Zi istorică la Bursa de Valori: BET sparge 22.000 de puncte la nou maxim istoric, Petrom urcă la o valoare record şi se distanţează la 2 mld. lei de Hidroelectrica, oferta Cris-Tim sparge toate recordurile cu ordine introduse pe retail de 3 mld. lei, adică subscriere de 4.147%. Maxime şi pe Romgaz şi Transgaz Ziarul Financiar
18:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România va avea centralele pe cărbune active. Trei grupuri vor funcţiona până la finalul anului 2029, iar două dintre ele cel puţin până în august 2026 Ziarul Financiar
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat miercuri că România va păstra în funcţiune mai multe termocentrale pe cărbune cel puţin până la finalul anului 2029, în urma unei decizii agreate cu Comisia Europeană. Măsura asigură stabilitatea sistemului energetic.
18:30
Nuclearelectrica vrea să vândă energie pentru următorii 20 de ani. Ce preţ şi ce condiţii are compania? DOCUMENT Ziarul Financiar
18:15
Investiţiile din fabricile de bere din ultimii ani ar putea duce la o creştere de 30% a producţiei de bere, însă consumul stagnează. Berea fără alcool a crescut mult, în ultima vreme, în preferinţele consumatorilor, ajungând la o cotă de piaţă de 6% din vânzările totale de bere Ziarul Financiar
Producătorii de bere au investit, în ultimii ani, în noi capacităţi de producţie pentru a se pregăti pentru o eventuală creştere a consumului. Totuşi, consumul de bere a stagnat sau chiar a înregistrat o scădere în ultimii ani, din cauza unei cereri mai mici. În ultimii doi ani, producţia de bere a stagnat la circa 15 milioane de hectolitri şi a evitat cu greu un declin până la minimul ultimilor 20 de ani, cel raportat în 2014.
Acum 8 ore
18:00
Cât de mult creditează Banca Transilvania companiile şi cum evoluează creditarea retail. Finanţările date de BT pentru corporaţii, IMM-uri şi sector public au depăşit 60 mld. lei în S1/2025, reprezentând peste 60% din soldul total al creditelor băncii. Liderul pieţei bancare româneşti are aproape 500.000 de clienţi companii şi peste 4 milioane de clienţi persoane fizice Ziarul Financiar
Creditele pentru corporaţii şi instituţii publice reprezintă aproape jumătate din total la Banca Transilvania, liderul sistemului bancar românesc, iar adăugând şi finanţările pentru IMM-uri, ponderea trece de 60% din total credite.
17:45
Vodafone vine cu un rival pentru Orange YOXO pe segmentul abonamentelor 100% digitale gestionate dintr-o aplicaţie şi lansează serviciul EASY. Preţuri de la 2 euro pe lună. Ana Popa, Vodafone: "Noul produs se adresează cu precădere generaţiei digitale" Ziarul Financiar
Vodafone România, numărul doi pe piaţa locală de telefonie mobilă, a lansat serviciul EASY, un abonament 100% digital bazat pe tehnologia eSIM, intrând astfel în competiţie directă cu YOXO, brandul similar dezvoltat de liderul pieţei, Orange. Prin această mişcare, Vodafone vizează segmentul de clienţi tineri şi digitalizaţi, care preferă să-şi gestioneze serviciile exclusiv online, fără a fi legaţi de un contract pe termen lung.
17:45
Hidroelectrica anunţă un upgrade al sistemelor informatice între 23 şi 31 octombrie. Atenţie: Plata facturilor din aplicaţie nu va funcţiona! Ziarul Financiar
17:45
Campanie ZF. Crestem prin investiţii. Bogdan Grigoriu, regional operations director la Pepco: Investiţiile în perioade incerte sunt esenţiale pentru companiile care gândesc pe termen lung. Economiile sustenabile nu cresc doar prin consum, ci şi prin investiţii constante Ziarul Financiar
Discounterul de modă Pepco şi-a bugetat deschiderea şi relocarea a cel puţin 30 de magazine anul viitor, menţinând astfel ritmul expansiunii recente. Mai exact, în 2024, compania a inaugurat 29 de unităţi noi, a relocat trei proiecte şi a extins suprafaţa altor două.
17:30
CJ Alba a investit 27 mil. lei în reabilitarea a 14 km de drum judeţean Ziarul Financiar
17:30
Consiliul Judeţean Bacău investeşte 2,5 mil. euro într-un parc fotovoltaic de 2,3 MW Ziarul Financiar
17:15
Volkswagen avertizează că ar putea opri producţia din cauza unor restricţii la export impuse de China. „Nu pot fi excluse efecte pe termen scurt asupra producţiei” Ziarul Financiar
17:00
Ce se întâmplă cu aurul? Preţul metalului preţios, căutat de investitorii din întreaga lume, a scăzut cu 6%, în cele mai negre zile din ultimii 12 ani Ziarul Financiar
17:00
Bursă. ASF lansează procesul de achiziţie pentru o platformă IT dedicată monitorizării pieţei de capital Ziarul Financiar
16:45
Ce înseamnă să fii student în era AI? Răzvan Bologa, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Econonomică, ASE: Inteligenţa artificială nu e doar un program de studii. Uitlizezi AI indiferent de programul de studii din care faci parte Ziarul Financiar
16:45
Amethyst România, reţeaua de centre specializate în radioterapie creată de antreprenorul Ludovic Robert, a investit peste 10 mil. euro într-un centru dedicat tratamentelor oncologice la Satu Mare Ziarul Financiar
Amethyst România, reţeaua de centre specializate în radioterapie creată de antreprenorul Ludovic Robert, unul dintre fondatorii grupului A&D Pharma, şi preluată anul acesta de fondul de investiţii Fremman Capital, cu sediul în Londra, a finalizat o investiţie de peste 10 mil. euro într-un centru dedicat tratamentelor oncologice la Satu Mare
16:30
Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace va începe în primul trimestru al anului 2026 construirea unei fabrici de armament la Petreşti, judeţul Dâmboviţa Ziarul Financiar
16:30
NTT DATA România lansează BoLo, un software dezvoltat la Cluj pentru sistemele electronice din întreaga lume. Maria Metz, CEO: "Demonstrăm că inovaţia tehnologică dezvoltată în România are impact direct în industriile electronice şi mai ales în cea auto" Ziarul Financiar
NTT DATA România, subsidiara locală a gigantului japonez NTT DATA, cu afaceri de 463 mil. lei în 2024 - conform datelor de la Finanţe, a anunţat lansarea BoLo, un software universal de tip „flash bootloader”, dezvoltat de la zero de echipa de ingineri din Cluj-Napoca. Soluţia software este una critică pentru funcţionarea a miliarde de dispozitive electronice, de la sisteme industriale şi autoturisme la electrocasnice, permiţând actualizări de software sigure şi rapide.
16:15
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, a câştigat un contract de 720 mil. lei cu CNAIR pentru construcţia drumului expres Oar-Satu Mare, cu o lungime de 10,8 km Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, cu afaceri de 2,2 mld. lei anul trecut, a câştigat un contract de 720 mil. lei (peste 141 mil. euro), fără TVA, cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) pentru construcţia drumului expres Oar-Satu Mare, cu o lungime 10,83 km.
Acum 12 ore
16:00
YOXO, brandul digital al Orange, intră pe piaţa telefoanelor recondiţionate lansând un magazin online în parteneriat cu francezii de la Recommerce. Raluca Vidraşcu, YOXO: "Oferim acces la tehnologie la preţuri corecte, încurajând un comportament sustenabil" Ziarul Financiar
YOXO, brandul de servicii mobile 100% digitale al Orange - liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a lansat un magazin online dedicat dispozitivelor recondiţionate, atacând astfel o nouă nişă de piaţă. Platforma este dezvoltată în parteneriat cu grupul francez Recommerce, specializat în recondiţionarea şi reintroducerea pe piaţă a echipamentelor electronice.
15:45
Tinerii antreprenori cer Guvernului îngheţarea salariului minim la nivel actual până la final de 2026 şi reducerea în schimb a fiscalităţii pe muncă cu minimum 5 puncte procentuale Ziarul Financiar
15:15
Declaraţii surpriză în coaliţie. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că proiectul pensiilor speciale ar fi fost respins la CCR şi pe fond, nu doar pe procedură. Ziarul Financiar
15:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 23 octombrie 2025, ora 09.30 cu Ştefan Frangulea, Director Financiar, Electrica Ziarul Financiar
15:00
Grupul Agricover a intrat pe lista investitorilor care se uită la posibilitatea achiziţiei Patria Bank Ziarul Financiar
15:00
Start-up-ul Dyver.ai a finalizat investiţia de la FounderPartners din SUA şi îi aduce în board pe Keith Blackwell şi Greg Scown. Octavian Dumitrescu, CEO: “Vom colabora strâns pentru a accelera creşterea” Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Dyver Technologies Inc., care dezvoltă o platformă AI-nativă pentru managementul datelor de produs în e-commerce, a finalizat runda de finanţare pre-Series A de la grupul de investiţii american FounderPartners. Anunţată anterior într-o discuţie cu Ziarul Financiar în luna septembrie, tranzacţia a fost acum finalizată, marcând un pas important în strategia de expansiune globală a companiei. Nici Dyver, nici FounderPartners nu au anunţat valoarea tranzacţiei.
14:45
EXCLUSIV ZF: Cele mai mari trei ordine de subscriere în oferta Cris-Tim: 22 mil. euro, 13,3 mil. euro şi 7,7 mil. euro. Grad de subscriere de 2.070%, adică aproape 300 mil. euro doar pe retail Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.