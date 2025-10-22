Ministrul Energiei: Țara noastră, în raport cu veniturile populației, plătește cel mai mare preț le energie
România plătește cel mai mare preț le energie, în raport cu veniturile populației, iar o provocarea este de a găsi o soluție pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. "În medie, în ultimii cinci ani, prețurile noastre s-au dublat sau mai mult decât atât, în România, în Bulgaria, în Grecia, în Moldova …
Grindeanu spune că PSD va veni cu o propunere de lege pentru pensiile magistraților care va trece de CCR
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că social-democrații vor veni cu o propunere de lege care va trece de CCR și de toate controalele de constituționalitate și "va readuce normalitatea" în sistemul de pensii ale magistraților. "PSD va veni cu o propunere de lege care va readuce în parametri decenței toate aceste …
Horoscop zilnic pentru 23 octombrie 2025.
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate miercuri, 22 octombrie, în etapa a treia de pe tabloul principal din Liga Campionilor. În meciurile de la ora 19:45, Galatasaray și Athletic Bilbao au obținut victorii. La ora 22:00, Chelsea, Bayern și Liverpool s-au impus la scor. Rezultatele complete de miercuri: ora 19:45 Athletic Bilbao – Qarabag 3-1 (Guruzeta 40, …
Un studiu realizat în Florida a descoperit semne ale bolii Alzheimer în creierele a 20 de delfini eșuați. Oamenii de știință cred că de vină pentru neurodegenerare ar putea fi schimbările climatice. Cercetătorii au identificat în creierul delfinilor eșuați acumulări de proteine similare celor observate la pacienții umani cu Alzheimer, precum și niveluri extrem de …
Oamenii de știință americani au testat cu succes pe șoareci „super-vaccinurile" experimentale cu nanoparticule, reușind nu doar să prevină apariția a trei tipuri de cancer – pancreatic, melanom și cancer mamar triplu-negativ – ci și să împiedice răspândirea tumorilor după expunerea la celule canceroase. Dezvoltate de oamenii de știință de la Universitatea din Massachusetts Amherst …
Jocurile de casino reprezintă o activitate distractivă de care unii oameni sunt atrași. În cazul în care faci parte din această categorie, te invităm să descoperi acest ghid din care vei afla răspunsurile la cele mai importante întrebări. Astfel, te vei asigura că vei miza cât mai informat și responsabil. Ce trebuie să faci înainte …
Uneori, cea mai mare magie se ascunde în simplitate. Ai o rochie simplă care nu pare să spună mare lucru? Ei bine, pregătește-te să-i schimbi complet povestea! Cu câteva trucuri de styling bine alese, poți transforma o piesă minimalistă într-o apariție memorabilă – demnă de covorul roșu. Pentru că nu rochia face apariția, ci atitudinea, …
Jurnal de festival. O zi cât un film la AFF2025: emoții, confesiuni și lecții despre cum se naște cinemaul autentic
Cum se naște cinemaul autentic? E nevoie mai degrabă de pricepere, talent, inspirație? Cât de greu e să filmezi cele mai teribile momente prin care trece cineva la care ții, ce forță îți trebuie ca să nu îți tremure mâinile pe camera de filmat? Ce poți răspunde la banala întrebare „cum v-a venit ideea să …
9 din 10 profesori spun că elevii sunt victime ale bullyingului. Salvați Copiii România deschide Centrul de Resurse Antibullying, hub de resurse dedicate copiilor, profesorilor și părinților
90% dintre profesori și consilieri școlari consideră că elevii cu care lucrează sunt victime ale fenomenului de bullying. În funcție de mediu, respondenții din școlile bucureștene sunt cei care indică în cea mai mare măsură cea mai ridicată frecvență a fenomenului de bullying (28,1%), în timp ce doar 13,4% dintre profesorii școlilor rurale au optat …
Predoiu spune că nimeni nu va rămâne fără loc de muncă în urma reconfigurării structurilor MAI
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, în urma discuțiilor cu organizațiile sindicale reprezentative din domeniu pe tema reconfigurării structurale și funcționale a ministerului și a instituțiilor aflate în subordine, că niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă. "Orice măsură care ar putea avea impact asupra personalului va fi anunțată public de către …
FCSB primește o veste excelentă într-un moment în care are mare nevoie. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat revenirea lui Daniel Graovac (32 de ani). Accidentat în meciul cu Oțelul Galați, Graovac a revenit la antrenamentele echipei, dar „nu e de 90 de minute". „Graovac nu e de 90 …
Băluță: Cel mai probabil voi candida la PMB. Mă recomandă faptele, nu discursul politic
Primarul Sectorului 4 din PSD, Daniel Băluță, a spus că „cel mai probabil" va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, afirmând că performanțele sale administrative îl recomandă mai mult decât „abilitățile de politician". „Dacă partidul, și sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi …
Rusia anunță că a testat rachete intercontinentale cu capacitate nucleară, într-un exercițiu supervizat direct de Putin
Rusia a anunțat miercuri că a efectuat un exercițiu major de antrenament care a implicat arme nucleare, la o zi după ce Statele Unite au anunțat o amânare a planurilor pentru un al doilea summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump pe tema războiului din Ucraina. Exercițiul a fost supervizat direct de Vladimir Putin. …
Comisia Europeană a aprobat revizuirea PNRR: Opt spitale noi și Autostrada A7 rămân în plan
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, după trei luni de negocieri intense. Autostrada A7 primește 2,17 miliarde de euro în granturi, iar cele opt spitale noi și 1.200 de ambulanțe rămân în PNRR. „Cred că este momentul și pentru vești bune. Prea în ultima vreme stăm …
Acuzat de tortură, execuții la comandă și înăbușirea violentă a oricărei forme de libertate, regimul nord-coreean a pus la punct o schemă imobiliară la București după primul val de sancțiuni internaționale. A închiriat tot blocul de protocol din curtea ambasadei, de lângă parcul Herăstrău, către o companie privată, care a început apoi să subînchirieze cele …
Ministrul Energiei anunță că România va păstra în funcțiune mai multe centrale pe cărbune: Decizia evită riscul unui posibil blackout în timpul iernii
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că România va păstra în funcțiune mai multe termocentrale pe cărbune cel puțin până la finalul anului 2029. Decizia vine după negocieri complexe purtate cu reprezentanții Comisiei Europene și marchează o modificare importantă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Vestea este foarte clară: în continuare, România …
Pîslaru, despre decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR
Termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit, indiferent de contextul politic intern, avertizează ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Pîslaru a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ce poate face România pentru a nu pierde cele 231 de milioane euro după respingerea de către CCR a legii privind …
Elias Charalambous, unul dintre antrenorii FCSB, a făcut anunțul despre plecarea de la echipă. După ce în ultimele zile s-a discutat mult pe această temă, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus, Charalambous a vorbit despre viitorul său. La conferința de presă dinaintea meciului cu Bologna din Europa League, antrenorul cipriot a spus că nu va pleca …
Grindeanu îi cere lui Bolojan să negocieze cu magistrații sau „să plece acasă". Știe deja „pe surse" care ar fi decizia pe fond a CCR
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a continuat miercuri atacurile la premierul Ilie Bolojan, pe tema reformei pensiilor speciale, cerându-i să înceteze politica faptului împlinit și să negocieze serios cu reprezentanții sistemului de justiție, altfel „să plece acasă". Grindeanu a criticat faptul că Guvernul a mers înainte cu angajarea răspunderii pe legea privind pensiile magistraților …
Șeful Armatei: Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război. Nu avem și nici nu trimitem militari în Ucraina
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, subliniază că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească pentru un război. El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina, nu are acum militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict. Gheorghiţă Vlad a fost …
Marea finală a sezonului 2025 din Campionatul Național de Super Rally, competiția fondată în urmă cu 8 ani de legendarul Mihai Leu, va avea loc sâmbătă, în centrul municipiului București, în zona Ateneului Român, și va reuni 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv, accesul publicului urmând să fie gratuit. Ajuns la …
Ministrul Sănătății pregătește un proiect care va schimba modul în care sunt plătite gărzile
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri un proiect care prevede trei categorii de gărzi în spitale, care să fie plătite diferențiat. Potrivit ministrului, proiectul legislativ prevede plata diferențiată pentru următoarele categorii de gărzi: "Este
Spionii din Europa învață să lucreze împreună din cauza lui Trump: De ce nu poate UE să aibă propria CIA # SportMedia
Agențiile de informații din Europa încep să îngroape decenii de neîncredere și să clădească o operațiune de informații comună pentru a contracara agresiunea rusă, mișcare accelerată de capriciile administrației Trump în sprijinirea aliaților săi tradiționali. În ultimul an, multe capitale europene au integrat oficiali de informații în birourile lor de reprezentare la Bruxelles. Unitatea internă … The post Spionii din Europa învață să lucreze împreună din cauza lui Trump: De ce nu poate UE să aibă propria CIA appeared first on spotmedia.ro.
O reţea de trafic cu cai de tracţiune între Franţa şi România a fost destructurată la jumătatea lunii octombrie şi şapte suspecţi au fost arestaţi în cele două ţări, a anunţat Procuratura din Besançon. Patru dintre cele nouă animale, furate în mai şi iunie, „au fost găsite în România în stare bună de sănătate”, a … The post Rețea de trafic cu cai: Animale furate în Franța și găsite în România appeared first on spotmedia.ro.
PressOne: De la „Burebista” la Călin Georgescu – Fost luptător de elită al Armatei Române, menționat în dosarul tentativei de lovitură de stat # SportMedia
Un fost subofițer al Ministerului Apărării Naționale (MApN), folosit în campaniile oficiale de recrutare a tinerilor în Forțele pentru Operațiuni Speciale, apare în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt trimise în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Conform rechizitoriului Ministerului Public, Bogdan Baciu, fost militar cu … The post PressOne: De la „Burebista” la Călin Georgescu – Fost luptător de elită al Armatei Române, menționat în dosarul tentativei de lovitură de stat appeared first on spotmedia.ro.
Ucraina a modificat drona care spulberă navele rusești: Sea Baby are rază de acțiune de 1.500 km și 2.000 kg de explozibil (Foto & Video) # SportMedia
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a dezvăluit cea mai recentă versiune a dronei sale navale Sea Baby, despre care spune că poate acționa la distanțe de 1.500 km și poate transporta o sarcină utilă de până la 2.000 kg, adică aproximativ de două ori mai mult decât versiunea anterioară. La o demonstrație adresată jurnaliștilor, … The post Ucraina a modificat drona care spulberă navele rusești: Sea Baby are rază de acțiune de 1.500 km și 2.000 kg de explozibil (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan a promulgat legea prin care fiecare salon de spital trebuie să aibă buton de panică. Devin obligatorii camerele video în ATI și UPU # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private vor trebui introduse butoane de panică în saloanele destinate internării pacienţilor. În plus, în ATI și UPU trebuie să existe camere de supraveghere video. Actul normativ modifică și completează în acest sens Legea nr. 95/2006 privind reforma în … The post Nicușor Dan a promulgat legea prin care fiecare salon de spital trebuie să aibă buton de panică. Devin obligatorii camerele video în ATI și UPU appeared first on spotmedia.ro.
Aflat pe final de contract cu FCSB, Vlad Chiricheș (35 de ani) și-a stabilit viitorul. „Chiri” nu mai este dorit de FCSB, care i-a oferit, în schimb, un post în cadrul clubului după ce va agăța ghetele în cui. Totuși, se pare că fundașul are alte planuri. Potrivit gsp.ro, Vlad Chiricheș nu va accepta propunerea … The post Vlad Chiricheș a dat răspunsul după propunerea primită de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Polițiști implicați într-o amplă rețea de contrabandă cu bijuterii din Turcia. Primeau șpăgi în aur și petreceri de lux # SportMedia
Un grup infracțional organizat format din peste 30 de persoane, cu ramificații adânci în structuri ale poliției și altor instituții publice, a fost vizat miercuri de o amplă acțiune DIICOT și a polițiștilor de la Crimă Organizată, în județele Timiș și Arad. Ancheta scoate la iveală un mecanism de contrabandă și spălare de bani bine … The post Polițiști implicați într-o amplă rețea de contrabandă cu bijuterii din Turcia. Primeau șpăgi în aur și petreceri de lux appeared first on spotmedia.ro.
„Nu ne pot face chiriași!” Revolta locatarilor din Rahova, după ce Guvernul a anunțat că blocul va fi reconstruit, dar va aparține statului # SportMedia
Locatarii blocului distrus de explozia din Rahova trăiesc o a doua dramă: după ce și-au pierdut locuințele, au aflat că apartamentele construite în noul bloc vor fi ale statului, iar ei – doar chiriași. Oamenii spun că e o lovitură peste suferința deja uriașă, în timp ce Ministerul Dezvoltării susține că nu există cadru legal … The post „Nu ne pot face chiriași!” Revolta locatarilor din Rahova, după ce Guvernul a anunțat că blocul va fi reconstruit, dar va aparține statului appeared first on spotmedia.ro.
Rețea maghiară de spionaj la Bruxelles: Comisia Europeană, în centrul unui scandal major # SportMedia
Comisia Europeană se confruntă cu o gravă criză de încredere, după ce au apărut informații despre o presupusă rețea de spionaj maghiară care ar fi operat din ambasada Ungariei la Bruxelles. Membrii Parlamentului European vor audia miercuri reprezentanți ai Comisiei, după ce s-a aflat că agenți de informații ai premierului Viktor Orbán ar fi încercat, … The post Rețea maghiară de spionaj la Bruxelles: Comisia Europeană, în centrul unui scandal major appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Finanțelor: Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi și n-ar trebui să-l creștem! # SportMedia
Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent, iar discuţiile continuă inclusiv cu privire la menţinerea sumei de 300 de lei neimpozabile în salariul minim, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. ”E o discuţie în momentul de faţă în coaliţie pe acest subiect, care nu este încă finalizată. Din punctul meu de vedere, nu ne … The post Ministrul Finanțelor: Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi și n-ar trebui să-l creștem! appeared first on spotmedia.ro.
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră importantă a orașului circa 500 de metri, până a lovit o altă garnitură, în care se aflau pasageri. În accident au fost implicate două tramvaie şi un autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad, accidentul a avut loc … The post Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit alt tramvai cu pasageri in el (Video) appeared first on spotmedia.ro.
„Bijuteria” de la FCSB a pierdut echipa: 160 de minute în șapte meciuri și șanse din ce în ce mai puține # SportMedia
FCSB are o „bijuterie” în lot, fotbalist căruia pare tot mai puțin dispusă să-i acorde șanse pentru a-și demonstra valoarea. Este vorba despre Octavian Popescu (22 de ani), fotbalistul considerat cel mai talentat din echipa campioană. Deși FCSB își punea mari speranțe în el, Popescu a început să joace din ce în ce mai puțin … The post „Bijuteria” de la FCSB a pierdut echipa: 160 de minute în șapte meciuri și șanse din ce în ce mai puține appeared first on spotmedia.ro.
România nu va trimite trupe în Republica Moldova, dacă e atacată de ruși. Explicațiile unui fost ofițer de informații militare # SportMedia
România nu va trimite trupe în Republica Moldova nici în scenariul – considerat „foarte puţin probabil” – al unui atac rusesc, este de părere comandorul Sandu Valentin Mateiu, fost ofiţer în informaţiile militare române. „România va folosi toate mijloacele pentru a-şi apăra cetăţenii din Republica Moldova, mai puţin intervenţia militară directă, deoarece, odată intrată în … The post România nu va trimite trupe în Republica Moldova, dacă e atacată de ruși. Explicațiile unui fost ofițer de informații militare appeared first on spotmedia.ro.
Aliații europeni ai Ucrainei strâng rândurile, după mesajele contradictorii ale lui Trump. Perspectiva unor negocieri la Budapesta provoacă neliniște în UE. Deocamdată, nu există premise pentru un summit. Anunțatul summit ruso-american de la Budapesta a fost amânat, după refuzul Moscovei de a accepta un armistițiu imediat în Ucraina, de-a lungul actualei linii a frontului. La … The post Summit-ul de la Budapesta, suspendat: Europa rămâne în alertă appeared first on spotmedia.ro.
Deputaţii au votat, miercuri, introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru cetăţenii care doresc să aibă o pregătire militară. Proiectul a trecut cu 263 de voturi ”pentru”, 11 contra şi 13 abţineri şi acum merge la Senat, for decizional în acest caz. Proiectul de lege are ca obiect de … The post Deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace appeared first on spotmedia.ro.
Artan de la Timpuri Noi, acuzat că a încercat să sărute o adolescentă fără voia ei: Am pupat-o că o vedeam mai îngândurată # SportMedia
Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, solistul trupelor Timpuri Noi și Partizan, este acuzat de comportament abuziv față de o adolescentă de 18 ani, într-un club din București. Mama fetei, jurnalista Adriana Moscu, a povestit incidentul într-o postare publicată pe Facebook. „Ieri seară, 20 octombrie, la un eveniment de open mic, la nJoy Garden & Club, … The post Artan de la Timpuri Noi, acuzat că a încercat să sărute o adolescentă fără voia ei: Am pupat-o că o vedeam mai îngândurată appeared first on spotmedia.ro.
Regina Mamă, Comedie din greșeală, Antiportret de familie și Dragi părinți, pe scenele din București, Craiova și Iași în ultimul weekend al lunii octombrie # SportMedia
Ultimul weekend din octombrie aduce pe scenele din București, Craiova și Iași patru spectacole remarcabile care abordează, cu umor, emoție și ironie, teme profunde legate de familie, identitate și rolul teatrului. „Regina Mamă”, „Comedie din greșeală”, „Antiportret de familie” și „Dragi părinți” aduc în fața publicului distribuții cu nume mari ale teatrului românesc. „Regina Mamă” … The post Regina Mamă, Comedie din greșeală, Antiportret de familie și Dragi părinți, pe scenele din București, Craiova și Iași în ultimul weekend al lunii octombrie appeared first on spotmedia.ro.
Simptomele ciudate pe care le are mai nou Covid-ul: Copiii se umplu de pete și de vânătăi # SportMedia
La Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, medicii au început să observe simptome neobișnuite la copiii mici diagnosticați cu Covid: erupții cutanate extinse pe tot corpul, care dispar în decurs de o săptămână. În paralel, în aceeași unitate medicală au fost confirmate și primele cazuri de gripă A din acest sezon, semnalând … The post Simptomele ciudate pe care le are mai nou Covid-ul: Copiii se umplu de pete și de vânătăi appeared first on spotmedia.ro.
Dosarul Pantelimon: Una dintre victime e deshumată, la mai bine de un an și jumătate de la moarte # SportMedia
Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon este deshumată, operaţiunea având loc, miercuri, în Cimitirul Metalurgiei din Bucureşti. Procurorii nu au oferit informaţii oficiale cu privire la procedură. Anunţul a fost făcut de avocatul Adrian Cuculiş. ”Deşi în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în acelaşi timp este în desfăşurare şi o expertiză … The post Dosarul Pantelimon: Una dintre victime e deshumată, la mai bine de un an și jumătate de la moarte appeared first on spotmedia.ro.
Tenismanul sârb Novak Djokovic a anunțat marți seara că nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care se va desfășura în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, informează AFP. ‘Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta. Am avut amintiri minunate și mari succese acolo de-a lungul anilor’, a precizat … The post Novak Djokovic s-a retras de la Mastersul de la Paris appeared first on spotmedia.ro.
Nereguli grave la clinica privată din Constanța unde a murit o tânără mamă. Rogobete: Avize emise „din pix”, proceduri ignorate și decizii dictate de profit # SportMedia
Ministerul Sănătății a finalizat analiza raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia petrecută la Constanța, unde o femeie de 29 de ani – polițistă – a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat. În urma verificărilor, ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că au fost descoperite „avize … The post Nereguli grave la clinica privată din Constanța unde a murit o tânără mamă. Rogobete: Avize emise „din pix”, proceduri ignorate și decizii dictate de profit appeared first on spotmedia.ro.
Drulă depune o lege pentru aplicarea referendumului lui Nicușor Dan: E un text pe care președintele l-a văzut (Video) # SportMedia
Deputatul USR Cătălin Drulă va depune în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024. În cadrul referendumului local, majoritatea bucureștenilor a fost de acord ca repartizarea între Primăria București și primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum și a taxelor și impozitelor locale, să fie … The post Drulă depune o lege pentru aplicarea referendumului lui Nicușor Dan: E un text pe care președintele l-a văzut (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ofertă de 10 milioane de euro primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu: Ardelenii au dat răspunsul # SportMedia
CFR Cluj a primit o ofertă concretă de 10 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). În vară, Louis Munteanu a fost la mare căutare printre cluburile din Europa, care au vrut să-l transfere. Prețul solicitat de CFR Cluj pentru Munteanu a fost 18 milioane de euro, însă niciuna dintre ofertele … The post Ofertă de 10 milioane de euro primită de CFR Cluj pentru Louis Munteanu: Ardelenii au dat răspunsul appeared first on spotmedia.ro.
Parlamentul a adoptat noua lege RCA: Asigurarea va fi obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice # SportMedia
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii și vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele şi bicicletele electrice sau alte vehicule similare. Acum legea merge la promulgare la Cotroceni. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei … The post Parlamentul a adoptat noua lege RCA: Asigurarea va fi obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice appeared first on spotmedia.ro.
Omul meciului în PSV – Napoli 6-2, cu cea mai mare notă de pe teren, Dennis Man (27 de ani) a reacționat după jocul bun făcut în Liga Campionilor. Man a marcat două goluri în victoria obținută de PSV cu 6-2 împotriva lui Napoli, pe tabloul principal al Ligii Campionilor, iar la finalul jocului a … The post Omul meciului în PSV – Napoli 6-2, Dennis Man face o declarație plină de sinceritate appeared first on spotmedia.ro.
Un zâmbet sănătos începe cu obiceiurile zilnice și cu alimentația. Dinții nu sunt doar structuri dure – ei depind de nutrienți, de hidratare și de echilibrul general al organismului. Dieta, stilul de viață și prevenția determină cât de rezistenți și sănătoși rămân pe termen lung. Probleme dentare nu apar doar din accidente; ele pot fi … The post Știi ce legătură există între ceea ce mănânci și rezistența dinților tăi? appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj anunță că are un acord total cu noul antrenor al echipei, după ce Andrea Mandorlini a fost îndepărtat. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că „în principiu ne-am înțeles” cu Dan Petrescu. „Bursucul” va reveni pe banca lui CFR Cluj, în ciuda faptului că a plecat în decursul … The post CFR Cluj, acord total cu noul antrenor: „E adevărat” appeared first on spotmedia.ro.
