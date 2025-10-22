Jon Bon Jovi, din nou pe scenă, după complicata operație la coardele vocale
Jurnalul.ro, 23 octombrie 2025 01:10
Trupa rock americană Bon Jovi va susţine în 2026 un nou turneu, intitulat "Forever Tour", care marchează revenirea sa în concerte live după intervenţia chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează miercuri revista Variety.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
01:30
Un bărbat din București a fost sancționat cu 2.000 de lei, după ce a fost filmat în timp ce își agresa câinele, a anunțat, miercuri, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
Acum o oră
01:10
Trupa rock americană Bon Jovi va susţine în 2026 un nou turneu, intitulat "Forever Tour", care marchează revenirea sa în concerte live după intervenţia chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează miercuri revista Variety.
00:50
Olimpia Cărăuleanu, balerina care a cucerit America: singura româncă medaliată la YAGP Tampa, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Are doar 18 ani, dar fiecare pas al ei pe scenă poartă greutatea disciplinei, grației și talentului desăvârșit.
Acum 2 ore
00:30
Tranzitul care schimbă totul: viața a 3 zodii se transformă complet pe 23 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Pe 23 octombrie 2025, tranzitul Lună trigon Jupiter aduce o gură de aer proaspăt și o revelație uriașă: în sfârșit, vedem sensul din spatele durerii.
00:20
Noaptea, ca Guvernul. „Progresiștii” au pus mâna pe sare
00:00
Atenționare de călătorie pentru Singapore: Înăsprirea legislației în privința țigărilor electronice # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru Singapore, unde a fost înăsprită legislația care reglementează țigările electronice.
Acum 4 ore
23:40
Piețele asiatice își extind câștigurile, indicele Nikkei din Japonia se apropie de nivelul de 50.000 # Jurnalul.ro
Piețele asiatice au înregistrat marți creșteri semnificative, indicele de referință al Japoniei apropiindu-se pentru prima dată de nivelul simbolic de 50.000 de puncte, în contextul în care parlamentara conservatoare Sanae Takaichi era pe cale să devină prima femeie prim-ministru a țării.
23:30
Miting al polițiștilor de penitenciare la Ministerul Justiției față de măsurile de restructure # Jurnalul.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) și Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP) anunță că organizează joi, de la ora 11:00, un miting de protest la sediul Ministerului Justiției, față de măsurile de restructurare din Poliția Penitenciară.
23:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 23 octombrie 2025. Ziua Echilibrului de joi, guvernată de Bou de Lemn, în timpul lunii Câinelui de Foc și anului Șarpelui de Lemn, aduce echilibru emoțional acolo unde a existat tensiune.
23:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că, împreună cu vicepreședintele american Vance, lucrează la un plan pentru „ziua de după” în Gaza, care va include o nouă structură de guvernare civilă și de securitate.
22:40
Pliculețele de ceai conțin microplastice care ajung direct în ceașca de ceai, avertizează oamenii de știință după un studiu îngrijorător care a testat mai multe mărci populare.
22:30
În contextul tensiunilor globale și al amenințărilor cu un conflict mondial, mulți oameni caută locuri sigure unde să trăiască în liniște și pace.
22:20
România plăteşte cel mai mare preţ la energie, în raport cu veniturile populaţiei, iar o provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.
22:20
Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că va construi noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.
22:10
Dacă în ultimii ani, comportamentele asociate în mod tradițional cu tineretul erau consumul de alcool, fumatul sau petrecerile, astăzi acestea au pierdut teren în favoarea unor rutine mai concentrate pe îngrijirea personală, sănătatea fizică și mentală și bunăstarea pe termen lung, potrivit XTB.
22:00
Miruță, în vizită în Coreea de Sud. Discuții de extindere a cooperării în industria de apărare # Jurnalul.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, se află miercuri în Coreea de Sud, împreună cu oameni de afaceri români. Discuțiile cu oficiali coreeni privesc modalităţile de extindere a cooperării în industria de apărare, inclusiv producţia locală în România.
22:00
Un aliniament puternic în Scorpion deschide ușa prosperității și schimbă energiile Universului
Acum 6 ore
21:30
Scrisoare de la primarul din Moreni către premierul Bolojan: Vom îngheța cu toții la propriu # Jurnalul.ro
Edilul municipiului Moreni, Gabi Purcaru, se numără printre cei care au transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj în numele primarilor care au încă în localitățile pe care le conduc un sistem centralizat de termoficare.
21:30
Revoltă în Rahova: locatarii blocului care a explodat, transformați din proprietari în chiriași # Jurnalul.ro
Oamenii sunt șocați de soluția propusă de autorități: statul reconstruiește blocul, dar devine și proprietar
21:10
Băluță: Cel mai probabil voi candida la PMB. Mă recomandă faptele, nu discursul politic # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4 din PSD, Daniel Băluță, a spus că „cel mai probabil” va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, afirmând că performanțele sale administrative îl recomandă mai mult decât „abilitățile de politician”.
21:00
Moștenitorii lui Diego Maradona lansează o gamă de produse oficiale sub marca Maradona # Jurnalul.ro
Cei cinci moștenitori ai legendei fotbalului Diego Maradona, decedat pe 25 noiembrie 2020, vor comercializa o gamă de produse sub marca Maradona. Aceștia au semnat un parteneriat exclusiv cu omul de afaceri suedezo-iranian Ash Pournouri și compania sa, Electa Global.
20:40
Există o strălucire aparte pe care unii oameni aflați la vârsta lor de aur par să o radieze fără efort.
20:30
Coca-Cola a anunțat marți o creștere de 6% a veniturilor organice în trimestrul al treilea al anului, ajungând la 12,41 miliarde de dolari, pe fondul scumpirilor aplicate produselor sale și al vânzărilor solide din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa, potrivit Associated Press.
20:00
Lecții de viață în școală: Metoda inedită a unei învățătoare pentru a-i face pe elevi responsabili # Jurnalul.ro
O învățătoare a devenit virală pe internet după ce a vrut să-i învețe pe elevi responsabilitatea financiară printr-o metodă inedită.
20:00
Cine conduce în lupta pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu conduce intențiile de vot, urmat de Cătălin Drulă # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, conduce în intențiile de vot pentru alegerile de primar general al Bucureștiului, cu 31,1%, conform platformei de predicții Polymarket, care a înregistrat tranzacții relativ mari pe această cursă electorală.
20:00
Conferința națională „Acasă fără riscuri”: De ce asigurarea locuinței devine o necesitate în fața dezastrelor tot mai frecvente # Jurnalul.ro
Într-un context în care harta zonelor de risc din România se extinde constant, iar evenimentele extreme devin tot mai frecvente, Antena 3 CNN, în parteneriat cu PAID România, a organizat conferința națională „Acasă fără riscuri. Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”. Evenimentul a avut loc la mai puțin de o săptămână de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, oferind o platformă de dialog între autorități, industria asigurărilor și societatea civilă.
19:50
Explozia din Rahova readuce în prim-plan importanța asigurărilor de locuință în România. „Au fost deschise 27 de dosare de daună și deja peste șase au fost plătite” # Jurnalul.ro
După explozia devastatoare din cartierul Rahova, Antena 3 CNN și PAID România aduc la aceeași masă autorități, asiguratori și societatea civilă, pentru a discuta despre protecția locuințelor în fața dezastrelor naturale și a evenimentelor extreme.
Acum 8 ore
19:40
Două orașe din România depășesc media europeană la puterea de cumpărare. PIB-ul, peste Madrid, Roma și Milano # Jurnalul.ro
Bucureștiul și Cluj-Napoca au depășit media UE la PIB pe locuitor, întrecând orașe ca Madrid și Milano. Restul României rămâne sub media europeană.
19:40
Cornulețele cu gem fragede și delicioase ne amintesc de copilăria la bunici. Se prepară din aluat fraged și umplutură dulce.
19:30
Viața bate filmul: DIICOT a destructurat o rețea fictivă de spioni a unui fals căpitan SRI # Jurnalul.ro
DIICOT a destructurat o rețea fictivă condusă de un bărbat care spunea că este căpitan SRI.
19:10
Teatrelli – spațiu cultural alternativ dedicat artelor spectacolului și dialogului cultural – participă în luna octombrie la Festivalul Internațional „Playing with Kantor: Romania – Spectres of the Past”, desfășurat între 14 și 25 octombrie 2025 la Cricoteka, Cracovia, Polonia.
19:00
Vicepreședintele SUA, JD Vance: Israel nu este un stat client. Este un partener și un aliat # Jurnalul.ro
Aflat la Ierusalim, vicepreședintele american JD Vance a respins ideea că Israel ar fi un „stat vasal” al Statelor Unite, subliniind că relația dintre cele două țări este una de parteneriat și cooperare.
19:00
TIR cu 300 de europaleți, mistuit de flăcări pe Centura Beiușului. Pompierii au reușit să salveze mare parte din încărcătură # Jurnalul.ro
Un incendiu violent a izbucnit miercuri după-amiază la un TIR încărcat cu 300 de europaleți, aflat pe Centura Beiușului, în județul Bihor. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor, care au distrus complet cabina vehiculului, dar doar o mică parte din marfă.
18:40
Dragoș Pîslaru: Termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit # Jurnalul.ro
Termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit, indiferent de contextul politic intern, avertizează ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
18:40
Pe măsură ce toamna își intră în drepturi și temperaturile scad, tot mai mulți oameni își încălzesc locuințele. Însă, un farmacist britanic avertizează asupra acestui obicei, aparent inofensiv, care poate afecta sănătatea.
18:30
Onești candidează pentru titlul de „Oraș European al Sportului” în 2026 - „Anul Nadia Comăneci” # Jurnalul.ro
O delegație a ACES Europe, organizația care acordă anual titlurile de European Capital, City, Community și Town of Sport sub egida Parlamentului European, a vizitat municipiul Onești pentru a evalua candidatura acestuia la titlul de „Oraș European al Sportului 2026”, a anunțat COSR.
18:20
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență la Suceava. Cum se simte îndrăgitul actor de comedie # Jurnalul.ro
Momente de cumpănă pentru îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru. Artistul, în vârstă de 69 de ani, a fost operat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Suceava, după ce i s-a făcut rău chiar înainte de a urca pe scenă, la Onești.
18:10
„Interior zero”, cel de-al doilea film regizat de Eugen Jebeleanu, intră în cinematografe pe 14 noiembrie # Jurnalul.ro
După un parcurs festivalier în jurul Europei și câteva proiecții speciale în România, filmul „Interior Zero”, în regia lui Eugen Jebeleanu, intră în cinematografe începând cu 14 noiembrie.
18:00
Comisia Europeană a aprobat revizuirea PNRR: Opt spitale noi și Autostrada A7 rămân în plan # Jurnalul.ro
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, după trei luni de negocieri intense. Autostrada A7 primește 2,17 miliarde de euro în granturi, iar cele opt spitale noi și 1.200 de ambulanțe rămân în PNRR.
Acum 12 ore
17:30
Ministrul Sănătăţii: Caravanele mobile organizate de unităţile medicale private vor fi decontate de CNAS # Jurnalul.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va deconta serviciile medicale oferite de caravanele mobile de screening, organizate de unităţile medicale private, a declarat miercuri ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:10
4 zodii cu suflet bătrân. Cu înțelepciune atemporală și har nesfârșit, aceste semne au mai fost aici înainte # Jurnalul.ro
Înțelegerea trecutului și a istoriei sufletului este esențială pentru evoluția noastră. Patru zodii sunt cel mai probabil suflete bătrâne - persoane care au mai fost aici înainte și au o conștientizare și o empatie înnăscută.
17:00
„Ne-a părăsit cel mai bun dintre noi. Helmut Stürmer, o personalitate marcantă a teatrului românesc, scenograf, mentor și prieten a plecat într-o lungă călătorie.
17:00
La cererea FACIAS, polițistul beat care a ucis un student olimpic la Poiana Brașov a fost suspendat din funcție # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) suspendarea din funcție a polițistului care l-a accidentat mortal pe Andrei Șerban Ionescu, studentul olimpic de la Universitatea Politehnica din București.
17:00
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care permite cetățenilor români cu vârste între 18 și 35 de ani să urmeze, voluntar, un program de pregătire militară de bază cu durata de până la patru luni.
16:40
Asia Express – cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase pe Drumul Eroilor # Jurnalul.ro
Emisiunea a fost din nou lider de audiență!
16:30
Pericolul invizibil din spatele biroului: Cum ne transformă sedentarismul stilul de viață și sănătatea # Jurnalul.ro
Petrecem ore în șir la birou, în mașină sau pe canapea, fără să conștientizăm pe deplin impactul pe care acest comportament îl are asupra organismului.
16:30
De la inundații la explozii, România e nepregătită. Soluția: protecția financiară prin asigurare # Jurnalul.ro
România devine tot mai expusă fenomenelor naturale extreme – cutremure, inundații, alunecări de teren sau explozii accidentale – care afectează comunități întregi și scot la iveală lipsa de pregătire și de protecție financiară a populației.
16:30
De ce s-a produs explozia din Rahova. Poliția confirmă o fisură pe conducta de gaze: Nu am mai văzut aşa ceva # Jurnalul.ro
Reprezentanții Poliției au precizat miercuri la locul deflagraţiei, din cartierul Rahova din Capitală că țeava de gaze exterioară blocului era fisurată. Specialiştii au ridicat conducta de gaz fisurată şi mai multe cabluri electrice. Deşi ipoteza iniţială arată că este posibil ca din acel loc să fi pornit scurgerea de gaz, doar expertiza va stabili exact dinamica deflagraţiei. Anchetatorii confirmă totodată că lângă ţevi de gaz erau cabluri de curent.
16:10
Moțiunea împotriva ministrului Agriculturii a picat. George Simion: Vom veni cu o carte neagră # Jurnalul.ro
„Vom veni cu o Carte Neagră a agriculturii românești”, spune liderul AUR, George Simion, după ce moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă, miercuri, în Camera Deputaților.
16:00
Prețurile ridicate la energia electrică din România, analizate în PE. Se cer măsuri decisive # Jurnalul.ro
Problema prețurilor ridicate la energia electrică din România este dezbătută în Parlamentul European. Europarlamentarul român Dan Nica a spus că „trebuie luate măsuri decisive acum” deoarece situația afectează grav nivelul de trai și economia din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.