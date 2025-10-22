Angajatorii români au nevoie de mai mulți lucrători străini. Pentru că lucrătorii români spun că au nevoie de mai mult salariu ca în vest

21:40

Un oficial rus a sugerat construirea unui tunel feroviar „Putin–Trump”, care să lege Rusia de SUA pe sub Strâmtoarea Bering. Ideea ar fi ca tunelul să devină „simbolul unității” dintre cele două superputeri. Momentan, singura […] The post Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin–Trump” între Rusia și SUA. Ar fi bine să treacă pe sub Bucegi, pentru energie appeared first on IMPACT.ro.