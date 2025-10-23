Un bărbat care și-a bătut cățelul a fost amendat cu 2000 de lei

16:30

Reprezentanții Poliției au precizat miercuri la locul deflagraţiei, din cartierul Rahova din Capitală că țeava de gaze exterioară blocului era fisurată. Specialiştii au ridicat conducta de gaz fisurată şi mai multe cabluri electrice. Deşi ipoteza iniţială arată că este posibil ca din acel loc să fi pornit scurgerea de gaz, doar expertiza va stabili exact dinamica deflagraţiei. Anchetatorii confirmă totodată că lângă ţevi de gaz erau cabluri de curent.