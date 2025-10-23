Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
CaleaEuropeana, 23 octombrie 2025 01:40
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde în granturi și 7,84 miliarde în împrumuturi, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta a precizat că decizia marchează încheierea procesului de renegociere
• • •
Acum 2 ore
01:40
Acum 12 ore
17:30
Slovacia condiționează sprijinirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # CaleaEuropeana
Premierul slovac Robert Fico, a cărui țară s-a opus celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat miercuri că Bratislava va sprijini măsurile dacă cererile sale vor fi incluse în concluziile summitului liderilor europeni de la finalul acestei săptămâni, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Liderii statelor membre UE urmează să
17:20
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București. „Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în
17:20
BID va lansa anul acesta noi produse financiare prin care va sprijini IMM-urile, autoritățile locale și companiile de utilități publice, anunță Alexandru Nazare # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut miercuri o discuție aplicată cu echipa de management a Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) – instituția financiară aflată în coordonarea Ministerului Finanțelor, creată pentru a sprijini investițiile strategice ale României. BID are rolul de bancă națională de dezvoltare – mobilizează resurse financiare pentru proiecte care contribuie la creșterea
16:20
ICI București, la Gala CEO Awards: Progresul tehnologic se creează prin lideri care îmbină inovația cu responsabilitatea # CaleaEuropeana
ICI București a participat marți, 21 octombrie 2025, la Gala CEO Awards, eveniment dedicat recunoașterii liderilor care redefinesc performanța și umanitatea în era inteligenței artificiale. Tema de anul acesta, „Superliderul în era AI: oamenii înaintea algoritmilor", a adus în prim-plan esența leadershipului autentic: capacitatea de a asculta, de a inspira și de a conduce prin
16:10
PE dorește ca bugetul UE pentru 2026 să consolideze prioritățile cheie în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Negocierile cu țările membre vor începe în noiembrie # CaleaEuropeana
Eurodeputații doresc un buget pentru 2026 care să consolideze prioritățile cheie ale UE în perioade de incertitudine și să stimuleze cercetarea, competitivitatea și apărarea. Potrivit unui comunicat, Parlamentul European a stabilit nivelul global al creditelor de angajament pentru 2026 (angajamente juridice de plată în același an sau ulterior) la 193,9 miliarde de euro, ceea ce
16:10
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari # CaleaEuropeana
Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor,
16:10
Parlamentul European solicită menținerea sprijinului pentru forțele democratice din Belarus și condamnă abuzurile asupra drepturilor omului # CaleaEuropeana
Eurodeputații cer menținerea angajamentului Uniunii Europene față de Belarus, denunțând abuzurile asupra drepturilor omului și subliniind amenințarea reprezentată de influența Rusiei, se arată în comunicatul oficial. Într-o rezoluție adoptată miercuri, Parlamentul European condamnă ferm represiunea din Belarus și își exprimă solidaritatea cu opozanții regimului Lukașenko. Eurodeputații solicită eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici, acordarea de
16:00
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Rusia va continua să testeze limitele NATO, în pofida efectului de descurajare după incidentele din Polonia și Estonia # CaleaEuropeana
Rusia pare să fi fost descurajată de reacția fermă a NATO la incursiunile recente în spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, însă Moscova va continua probabil să testeze limitele Alianței, a declarat marți generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters, preluat de Agerpres. Pe 19 septembrie,
15:30
Zelenski afirmă că apelul lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina și Rusia să se oprească la actualele linii ale frontului reprezintă „un compromis bun", relatează The Guardian. Totuși, Zelenski, aflat într-o vizită în țările nordice, a spus că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin ar susține o astfel de
15:20
Pentru prima dată, liderii țărilor membre vor discuta despre politica în domeniul locuințelor, anunță Antonio Costa: Criza locuințelor are un impact triplu periculos # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că summitul șefilor de stat sau de guvern care începe mâine va cuprinde și o „discuție pe tema politicii în domeniul locuințelor". „Accesibilitatea și disponibilitatea locuințelor se numără printre preocupările cele mai urgente ale europenilor. Suntem cu toții conștienți de faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu un
14:20
Trump, prudent în privința unui posibil summit cu Vladimir Putin: Nu vreau să am o întâlnire irosită # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat marți că va accepta o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin doar dacă se poate aștepta „un summit productiv", însă a evitat să confirme relatările din presa americană potrivit cărora întâlnirea planificată de la Budapesta ar fi fost suspendată sau amânată, transmite miercuri agenția dpa. Întrebat de un reporter
14:20
Viktor Orban transmite că pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin sunt încă în desfășurare: „Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că pregătirile pentru întâlnirea planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin continuă, în ciuda amânării summitului, informează Deutsche Welle și Reuters. „(Ministrul ungar de externe Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va
Acum 24 ore
14:10
Parlamentul European: Doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov 2025 # CaleaEuropeana
Doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlament European pe 16 decembrie, informează un comunicat oficial al Legislativului European. „Prin decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din
13:10
Comisia Europeană: 30% dintre lucrătorii din UE folosesc inteligența artificială, iar 90% se bazează pe computere și instrumente digitale în activitatea lor # CaleaEuropeana
Nouă din zece lucrători din Uniunea Europeană se bazează astăzi pe computere, dispozitive mobile și programe software pentru a-și desfășura activitatea, iar 30% folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială (IA) – în special chatboți generați de modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM), potrivit unui studiu realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.
12:20
Interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia: Parlamentul European este gata să negocieze cu statele membre # CaleaEuropeana
Parlamentul European a sprijinit miercuri decizia de a începe discuții cu președinția daneză a Consiliului privind interzicerea importurilor de gaze și petrol din Rusia, astfel cum au propus Comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie atunci când au adoptat poziția lor cu privire la acest dosar, la 16 octombrie. Negociatorii Parlamentului și
12:10
Ursula von der Leyen, discurs în plenul PE: „Ne vom asigura că noile investiții străine în industria noastră sunt cu adevărat în interesul Europei” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, în discursul susținut în plenul Parlamentului European înaintea reuniunii Consiliului European din 23 octombrie, necesitatea consolidării competitivității și independenței economice a Uniunii. Ea a anunțat introducerea unor criterii „Fabricat în Europa" pentru achizițiile publice din sectoarele strategice, a insistat asupra importanței ca noile investiții străine să
11:40
Cooperarea extinsă cu Coreea de Sud în industria de apărare, discutată de ministrul Economiei: Am obligaţia să mă asigur că cerinţele operaţionale ale Armatei Române sunt transpuse într‑o ofertă comercială eficientă # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, se află în vizită oficială în Coreea de Sud, prilejuită de participarea la expoziţia ADEX 2025, la invitaţia autorităţilor sud‑coreene. Vizita subliniază poziţia României ca partener strategic credibil într‑o perioadă în care competiţia globală pentru investiţii industriale şi tehnologice este intensă, informează un comunicat al ministerului. În cadrul agendei
11:20
Gheorghe Falcă a cerut, în plenul PE, crearea a trei centre de securitate maritimă pentru a asigura monitorizare, reacție coordonată și funcționare comună UE–NATO # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a făcut apel, în plenul Parlamentului European, la consolidarea securității UE prin crearea a trei centre de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Nordului, care să asigure o monitorizare eficientă, o reacție coordonată și o funcționare comună între UE și NATO. „Ca raportor din partea Comisiei de Transporturi și
11:10
Ministrul chinez al comerțului va efectua o vizită la Bruxelles în contextul restricțiilor impuse de Beijing asupra exportului de materii prime critice. Maros Sefcovic: Este esențial să găsim o soluție rapidă # CaleaEuropeana
China și UE își vor „intensifica contactele la toate nivelurile" cu privire la extinderea controalelor Beijingului asupra exporturilor de materii prime și magneți critici, a declarat marți reporterilor comisarul UE pentru comerț, Maros Sefcovic, informează Politico Europe. Wang Wentao, ministrul chinez al comerțului, a acceptat invitația de a veni la Bruxelles pentru a discuta restricțiile,
10:50
Sondaj INSCOP: Aproape 60% dintre români cred că „pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete” # CaleaEuropeana
58.4% dintre cei intervievați cred că „pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete", în timp ce 34.1% sunt de părerea contrarie", relevă sondajul INSCOP Research „România între Magie și Ezoterie", realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Autoevaluare persoană superstițioasă
10:50
Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, dar pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi Jinping # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat marți că se așteaptă să ajungă la un acord comercial „bun" cu Beijingul în cadrul summitului țărilor din Asia-Pacific de săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu omologul său chinez, Xi Jinping, s-ar putea să nu aibă loc, informează AFP, potrivit Agerpres. Trump și-a schimbat în repetate
10:30
Secretarul general al NATO merge la Casa Albă după întâlnirea „dificilă” dintre Trump și Zelenski # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, efectuează miercuri o vizită de ultim moment la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a părut să cedeze cererilor președintelui rus Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina, relatează Politico. Un comunicat scurt emis
10:20
Ministrul Energiei prezintă prioritățile României pentru finanțări din Fondul de Modernizare: Avem la dispoziție 10 miliarde de euro. Trebuie să devenim lider regional în tranziția energetică # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat în Parlamentul European prioritățile României pentru finanțări din Fondul de Modernizare, „una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru sistemul energetic național". Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, acesta a dezvăluit că țara noastră dispune de aproximativ 10 miliarde de euro, bani europeni pentru: modernizarea rețelelor
10:20
Eurobarometru: Românii sunt preocupați de siguranța alimentară și au încredere în autoritățile UE și naționale de profil # CaleaEuropeana
Siguranța alimentară este cea mai importantă preocupare a românilor la achiziția de produse, conform ultimului Eurobarometru, alături de costul alimentelor și gustul lor, cu 51% dintre respondenți considerând acest criteriu cel mai important la achiziția de produse alimentare, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro. Procentajul românilor interesați, în general, de subiect este de
10:10
Ieri
20:50
Întâlnirea Trump-Putin la Budapesta a picat: “Nu există planuri” pentru un nou summit “în viitorul apropiat”, anunță Casa Albă # CaleaEuropeana
Casa Albă a declarat marți că întâlnirea planificată la Budapesta, anunțată de Trump săptămâna trecută după convorbirea telefonică de două ore cu Putin, nu mai este în plan după ce secretarul de stat Marco Rubio a discutat luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. „Secretarul Rubio și ministrul de externe Lavrov au avut un
20:30
România “își exprimă rezerva” față de comasarea fondurilor de coeziune și agricole, propusă de Comisia Europeană: Cele două politici fac parte din ADN-ul Uniunii Europene # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, la dezbaterea cu privire la viitorul Cadru Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, organizată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, desfășurat la Luxemburg, context în care a susținut continuarea și finanțarea adecvată a politicilor tradiționale ale UE, politica de coeziune și PAC, arătând că acestea fac parte din
18:30
Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis
16:10
Ministrul Finanțelor prezintă concluziile celei de-a doua vizite la Washington: România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat concluziile celei de-a doua vizite recente la Washington, unde a condus delegația României la reuniunea FMI și a Băncii Mondiale. Agenda vizitei a inclus numeroase evenimente și întâlniri la nivel înalt, pentru consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite ale Americii. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea progreselor
16:00
Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră # CaleaEuropeana
Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere, care urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză. „Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va introduce un permis […] The post Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Sikorski avertizează: Dacă traversează Polonia, avionul lui Putin ar putea fi “escortat pentru a preda suspectul la Haga” # CaleaEuropeana
Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, în legătură cu posibilitatea de a tranzita spațiul său aerian pentru un summit în Ungaria cu președintele SUA Donald Trump, afirmând că ar putea fi obligată să execute un mandat internațional de arestare dacă acesta ar face-o. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare […] The post Sikorski avertizează: Dacă traversează Polonia, avionul lui Putin ar putea fi “escortat pentru a preda suspectul la Haga” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
UE consolidează cooperarea interregională cu țările din regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia Centrală # CaleaEuropeana
UE a adus laolaltă miniștrii de externe și reprezentanții statelor membre ale UE, Armeniei, Azerbaidjanului, Republicii Moldova, Turciei, Ucrainei și partenerilor din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) pentru a discuta Agenda de conectivitate interregională, al cărei obiectiv este de a conecta UE cu Asia Centrală prin Turcia și Caucazul de Sud. Potrivit […] The post UE consolidează cooperarea interregională cu țările din regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia Centrală appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Liderul PPE Manfred Weber refuză să garanteze respectarea acordului cu socialiștii privind președinția Parlamentului European în 2027 # CaleaEuropeana
Președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a refuzat marți să confirme că va respecta acordul politic prin care formațiunea sa ar urma să cedezе președinția Parlamentului European socialiștilor, în 2027, așa cum fusese convenit după alegerile europene din 2024, informează Politico. Într-o declarație făcută la Strasbourg, Weber a sugerat că ar putea susține un […] The post Liderul PPE Manfred Weber refuză să garanteze respectarea acordului cu socialiștii privind președinția Parlamentului European în 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Siegfried Mureșan îi asigură pe fermierii, mobilizați la protestul din fața Parlamentului European, că se va opune tăierilor propuse de CE: ”Vom apăra fondurile pentru agricultură” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene, a susținut astăzi un discurs la mitingul de protest al fermierilor din organizația europeană Copa-Cogeca, susținut în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Cei aproximativ 200 fermieri din 20 de țări europene – dintre care 50 de fermieri din România – […] The post Siegfried Mureșan îi asigură pe fermierii, mobilizați la protestul din fața Parlamentului European, că se va opune tăierilor propuse de CE: ”Vom apăra fondurile pentru agricultură” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia pe teritoriul celor două țări: Opt persoane au fost reținute la Varșovia și București # CaleaEuropeana
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că […] The post Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia pe teritoriul celor două țări: Opt persoane au fost reținute la Varșovia și București appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului nipon. Într-un mesaj publicat pe X, șeful statului i-a transmis “călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”. “Țările noastre împărtășesc legături istorice […] The post Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Premierul Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei președintelui Coreei de Sud. Discuțiile au vizat investițiile sud-coreene în industria de apărare din România # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit luni pe șeful Cancelariei președintelui Republicii Coreea, Kang Hoon Sik, aflat în vizită oficială la București, însoțit de o delegație formată din oficiali guvernamentali și reprezentanți ai unor companii sud-coreene de profil strategic, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Întâlnirea are loc într-un context simbolic, în care România și Republica […] The post Premierul Bolojan, întâlnire cu șeful Cancelariei președintelui Coreei de Sud. Discuțiile au vizat investițiile sud-coreene în industria de apărare din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să traverseze spațiul său aerian # CaleaEuropeana
Ministrul bulgar de externe Georg Georgiev a subliniat că avionul președintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta pe liderul de la Kremlin la Budapesta pentru a participa la întâlnirea cu președintele american Donald Trump ar putea primi autorizație să survoleze spațiul aerian al Bulgariei, anunță DPA, citat de Agerpres. „Dacă se depun eforturi pentru […] The post Bulgaria ar putea permite avionului care îl duce pe Putin la Budapesta să traverseze spațiul său aerian appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
România găzduiește în premieră reuniunea oficială dedicată Fondului pentru Modernizare al Uniunii Europene # CaleaEuropeana
România, prin Ministerul Energiei, găzduiește pentru prima dată reuniunea oficială a Comitetului de Investiții pentru Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene. Evenimentul a fost deschis de ministrul energiei, Bogdan Ivan, alături de reprezentanții Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții și ai statelor participante, pentru a discuta proiecte concrete dedicate modernizării sistemului energetic din România. „Printr-o administrare […] The post România găzduiește în premieră reuniunea oficială dedicată Fondului pentru Modernizare al Uniunii Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Zece lideri europeni, declarație comună alături de Zelenski: Susținem cererea lui Trump de încetare a focului pe “linia de luptă”, dar “granițele nu pot fi modificare prin forță” # CaleaEuropeana
Zece lideri occidentali și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declarație comună privind pacea pentru Ucraina, exprimând sprijinul pentru o soluție negociată bazată pe principiile dreptului internațional. Alături de Zelenski, declarația a mai fost semnată de premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierii Giorgia Meloni, Donald Tusk și […] The post Zece lideri europeni, declarație comună alături de Zelenski: Susținem cererea lui Trump de încetare a focului pe “linia de luptă”, dar “granițele nu pot fi modificare prin forță” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va solicita aliaților occidentali să își amplifice eforturile economice pentru a spori presiunea asupra industriei de apărare a Rusiei, în contextul preocupărilor tot mai mari din Europa privind angajamentul președintelui american Donald Trump față de Ucraina, relatează luni agenția dpa, potrivit Agerpres. Starmer urmează să abordeze acest subiect […] The post Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Elveția a aderat la programele de cercetare și inovare ale UE: Relația noastră trebuie extinsă și modernizată # CaleaEuropeana
Elveția a aderat astăzi, 21 octombrie, la mai multe programe emblematice ale Uniunii Europene, precum Orizont Europa, Euratom Cercetare și formare, ITER/Fuziune pentru energie (F4E), Europa digitală, Erasmus+, precum și EU4Health, modernizând astfel relația pentru a fi mai bine „adaptată viitorului”, informează comunicatul oficial. „Parteneriatul nostru cu Elveția este de lungă durată și se bazează […] The post Elveția a aderat la programele de cercetare și inovare ale UE: Relația noastră trebuie extinsă și modernizată appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Emmanuel Macron insistă ca Ucraina și europenii să participe la negocieri de pace: „Singura pace care poate fi obținută este cea care respectă dreptul internațional” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că Ucraina și europenii trebuie să participe la negocierea care le afectează destinul, într-o referire la viitoarea întâlnire Trump-Putin, pe care a apreciat-o drept „pozitivă” dacă se va limita doar la chestiuni bilaterale, anunță EFE, citat de Agerpres. Liderul francez a participat la o conferință de presă în […] The post Emmanuel Macron insistă ca Ucraina și europenii să participe la negocieri de pace: „Singura pace care poate fi obținută este cea care respectă dreptul internațional” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Președinta Comisiei Europene o felicită pe Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o felicită pe Sanae Takaichi pentru alegerea sa în funcția de premier al Japoniei, fiind prima femeie prim-ministru din istoria statului nipon. „Ca prima femeie prim-ministru al Japoniei, scrieți istorie. Aștept cu nerăbdare să colaborăm strâns pentru a duce parteneriatul unic dintre UE și Japonia la un nivel […] The post Președinta Comisiei Europene o felicită pe Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
SUA și Australia semnează un acord strategic de 8,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, în încercarea de a contracara dominația Chinei # CaleaEuropeana
Statele Unite și Australia au semnat luni, la Casa Albă, un acord privind mineralele critice, menit să reducă dependența Occidentului de exporturile chineze de pământuri rare și să contracareze influența Beijingului pe piața globală a materialelor esențiale pentru tehnologiile moderne, informează Euronews. Acordul, în valoare de 8,5 miliarde de dolari (7,3 miliarde de euro), a […] The post SUA și Australia semnează un acord strategic de 8,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, în încercarea de a contracara dominația Chinei appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, context în care a înaintat oferta României de găzduire a Hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice […] The post Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Cătălin Predoiu: România și Arabia Saudită deschid un nou capitol de cooperare strategică în domeniul securității și digitalizării, în prima vizită a unui ministru român de interne la Riad # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a efectuat, duminică, o vizită oficială în Regatul Arabiei Saudite, la invitația Alteței Sale Regale Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de interne al Regatului. Potrivit ministrului român, aceasta este prima primire oficială a unui ministru român de interne în Arabia Saudită, marcând „un pas […] The post Cătălin Predoiu: România și Arabia Saudită deschid un nou capitol de cooperare strategică în domeniul securității și digitalizării, în prima vizită a unui ministru român de interne la Riad appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat telefonic în contextul întâlnirii între Trump și Putin de la Budapesta # CaleaEuropeana
Secretarul de stat Marco Rubio a discutat telefonic cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov despre „următorii pași după discuția telefonică din 16 octombrie dintre președintele Trump și președintele Putin”. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, Rubio a subliniat „importanța viitoarelor angajamente ca fiind o oportunitate pentru Moscova și Washington de a […] The post Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat telefonic în contextul întâlnirii între Trump și Putin de la Budapesta appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
România lansează, la Addis Abeba, un program de formare dedicat reconstrucției post-conflict și combaterii dezinformării în Africa # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe, prin Agenția Română pentru Dezvoltare Internațională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, 20 octombrie, la Addis Abeba, programul de formare „Stabilizarea și reconstrucția post-conflict – bune practici în întărirea rezilienței și combaterea dezinformării”, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro. Programul, desfășurat în perioada 20-24 octombrie […] The post România lansează, la Addis Abeba, un program de formare dedicat reconstrucției post-conflict și combaterii dezinformării în Africa appeared first on caleaeuropeana.ro.
