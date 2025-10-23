Gelu A. Tudor: ”V-am avertizat, un dezastru fără gazul rusesc!”
ActiveNews.ro, 23 octombrie 2025 01:40
Cu un an în urmă, fostul cancelar german Angela Merkel șoca întreaga lume politică (inclusiv pe Putin), afirmând că Tratatele de la Minsk au avut ca scop înarmarea Ucrainei în vederea pregătirii unui război cu Rusia.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 2 ore
01:40
Cu un an în urmă, fostul cancelar german Angela Merkel șoca întreaga lume politică (inclusiv pe Putin), afirmând că Tratatele de la Minsk au avut ca scop înarmarea Ucrainei în vederea pregătirii unui război cu Rusia.
Acum 4 ore
01:10
Jurnalistul Valentin Boeru, senior editor al ziarului Național și editorialist-invitat la ActiveNews, a plecat la Domnul în urmă cu 4 ani, pe 21 octombrie 2021, ucis de sistemul medical din România. A intrat în spital pentru o fractură de col femural și a ieșit mort. Nu îl vom uita. Iată unul dintre ultimele sale trei editoriale, la care subscriem în totalitate:
01:00
Valentin Boeru, un Boier de viță veche al presei române, plecat la Domnul pe 21 octombrie 2021. REMEMBER PLANDEMIA # ActiveNews.ro
Valentin Boeru a fost un lord al presei române post-decembriste. A fost precum numele lui: un Boier! Editorialele sale din paginile noastre, scrise cu vârf de floretă, spadă și nu arareori, ascuțiș de sabie,
00:10
"Domnul profesor Gică Manole descrie Catedrala Mântuirii Neamului cum numai dânsul poate să o facă.", semnalează jurnalista Cristina Leordeanu, care redă rândurile profesorului:
00:00
"Domnul profesor Gică Manole descrie Catedrala Mântuirii Neamului cum numai dânsul poate să o facă.", semnalează jurnalista Cristina Leordeanu, care redă rândurile profesorului:
Acum 6 ore
23:10
Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, canonizat de Sfântul Sinod al BOR - Icoana vie a slujirii preoțești (10 ianuarie 1905 - 23 octombrie 1975). O mărturie a Sfântului Părinte Gheorghe Calciu-Dumitreasa despre ctitorul ”Bisericii lui Antonescu” # ActiveNews.ro
„Revăzând în duh pe toți acești oameni care mă puteau întări în suferința mea, îl întâlneam pe Părintele Constantin Sârbu și mă simțeam întărit”. - Părintele Gheorghe Calciu
22:50
"Ioane, urcă pe Cruce, să fii lângă Mine!” - Părintele Ioan Negruțiu, deținutul care a refuzat să fie scos din lagăr († 22 octombrie 2003). Un volum de documente CNSAS despre „Preotul cu închisoarea satisfăcută” # ActiveNews.ro
Părintele Ioan Negruțiu i-a spus unui tânăr un cuvânt care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care aș vrea să-l cunoaștem cu toții: „Să ai grijă să nu cazi. Și dacă cazi, să ai grijă să cazi cu fața în sus”. Asta înseamnă să nu uiți de Dumnezeu.
Acum 8 ore
20:10
Cunoscutul scriitor și apologet creștin Cornel Constantin Ciomâzgă pregătește o noi lucrari mărturisitoare, după cum a aflat ActiveNews:
19:20
Trăim în țara în care dacă împingi pe cineva ajungi la închisoare. Dar în tragedia din Rahova — 3 oameni morți, 15 răniți, pagube de peste 10 milioane de euro — nu e nimeni arestat. Nimeni! # ActiveNews.ro
Distrigaz — privatizată și preluată de un grup francez — pare complet intangibilă pentru statul român: nimeni reținut, nicio acuzație publică, nicio arestare. Dacă ar fi fost o companie controlată de un grup rusesc, câți ar fi stat deja după gratii în acest moment? Întreb, nu dau cu parul.
Acum 12 ore
18:40
Cora Muntean: Mi se pare corect ca oamenii ăia din Rahova care au rămas fără propriile lor case să plătească chirie atunci când vor primi o altă locuință # ActiveNews.ro
Să pupe tălpile autorităților că nu-i bagă în pușcărie. La urma urmei, din cauza lor au apărut atâtea teorii ale conspirației.
18:10
Talentatul scriitor și fotograf Dan Ciupureanu a murit subit cu puțin înainte de a împlini 42 de ani. Artistul, care trăia în ultima perioadă la Paris, s-a născut la Craiova, pe 1 noiembrie 1983 și a decedat pe 19 octombrie 2025, în România, în casa unui prieten la care se afla în vizită.
17:50
Coincidență? De când cu shutdown-ul din SUA au dispărut și dârele de pe cer - Puf, Chemtrails! # ActiveNews.ro
Dârele misterioase de pe cer - chemtrails - au dispărut în SUA odată cu blocarea financiară a guvernului - shutdown - scrie presa conservatoare alternativă americană.
17:20
Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei? Alegeri la București pe 7 decembrie, la un an distanță de momentul când a fost dată lovitura de stat # ActiveNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar avea loc pe data de 7 decembrie, potrivit unei hotărâri a Coaliției PUPU. Campania electorală pentru alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie care sunt alegeri parțiale pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028, urmează să înceapă în noiembrie.
16:40
Nică Paiu, veteranul de 105 ani de la Cotul Donului, a plecat la Domnul. VIDEO ActiveNews de la Ziua Armatei la Comana # ActiveNews.ro
„Putea să moară la Cotul Donului, locul cel mai tragic din istoria militară a României moderne. L-a străpuns glonțul pe toată grosimea toracelui, cu intrare și ieșire la vedere. A rătăcit în pusta rusească săptămâni la rând cu un biet pansament și cu ghetele pline de sânge închegat, scurs din piept,
16:20
Pentru a ucide o idee nu e nevoie de un dușman malefic: uneori e suficient să o lași să moară de plictiseală, să o sufoci cu legi, clișee și promisiuni banale. Aceasta este arma modernă a totalitarismului mascat: legi absurde, justificări pompoase și o retorică care îmbracă trădarea în haine de respectabilitate.
14:30
Prețurile la benzină ar putea scădea până la 3 dolari per galon pentru prima dată în patru ani, pe fondul creșterii ofertei de petrol care determină o scădere bruscă a prețurilor la țiței, potrivit unei analize recente realizate de AAA și citate de FoxNews. 3 dolari per galon înseamană aproximativ 3 lei și 50 de bani per litru.
Acum 24 ore
14:00
După ce Trump ”a scufundat” taxa ”ecologică” a ONU, Grecia a blocat-o prin veto la summitul UE COP30. În acest timp, o ministră extremistă (de la USR) acționează împotriva finalizării hidrocentralelor României # ActiveNews.ro
Urmări ale blocării de către administrația Trump a planului pentru introducerea primei taxe "ecologice" globale (un eveniment, cred eu, crucial, despre care presa nu prea vorbește, - a fost publicată lista voturilor pe țări și un articol savuros în publicația globalistă Politico (tonul alarmist și lamentațiile cu "o rușine!" arată că lovitura a fost grea);
13:30
într-o zi, Dumnezeu a plecat în concediu, era sleit. a spus: vă las inimile, aveți grijă de ele...
12:40
Biletul lui Putin pentru Trump, posibila cauză a anulării întâlnirii de la Budapesta # ActiveNews.ro
Vladimir Putin i-ar fi transmis ”o notă privată” președintelui Donald Trump, în care i-a explicat în ce condiții va accepta Rusia să facă pace în războiul din Ucraina. Pe scurt, Rusia vrea controlul total asupra regiunii Donbas și solicită să nu fie dislocați soldați NATO pe teritoriul Ucrainei ca parte a unui acord de pace.
12:10
143 de ani de la adormirea lui Ion Andreescu, la numai 32 de ani (15 februarie 1850 - 22 octombrie 1882). A fost contemporan cu Eminescu și Grigorescu. MARI ROMÂNI / VIDEO # ActiveNews.ro
Ion Andreescu a murit la București, la 22 octombrie 1882, răpus de tuberculoză, la numai 32 de ani. A fost ales membru de onoare post-mortem al Academiei Române, la 28 octombrie 1948. Tablouri purtând semnătura marelui artist pot fi admirate în București, la Muzeul Național de Artă al României și la Muzeul de Artă K. H. Zambaccian.
10:30
Doru Octavian Dumitru, transferat de urgență după un AVC și operat la Suceava pentru un cheag de sânge pe creier # ActiveNews.ro
Cunoscutul actor Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență, marți seara, de la Spitalul Județean din Bacău, la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC), înainte de susținerea unui spectacol la Onești.
09:00
Evident, în ce mă privește, nu acord nici măcar 2, mai ales că Ursula v d Leyen a fost prinsă cu minciuna chiar oficial, de CJUE (în chestiunea Pfizergate), de comisia JURI a Parlamentului European (în chestiunea greșitei baze legale a programului SAFE, de înarmare) și de Curtea Europeană de Conturi (în chestiunea fondurilor publice de cca. 1 miliard
08:30
22 octombrie: Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sfinții 7 tineri din Efes # ActiveNews.ro
În ziua de 22 octombrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; pe Sfinții 7 tineri din Efes (Maximilian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonin, Exacustodian și Ioan); pe Sfântul Mucenic Zaharia.
Ieri
02:00
Trăim de pe o zi pe alta într-un spațiu al mizeriei morale, al imposturii crase, al minciunii ca instrument politic.Suntem mânați, precum o turmă, fără cap și fără direcție, de niște personaje ireale, care par a fi teleportate dintr-un serial de proastă factură.
01:10
Deci, se poate: Sarkozy la pușcărie. Fostul președinte francez cere eliberarea imediată # ActiveNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain.
01:00
În vreme ce statele din estul Europei abandonate de occident în brațele sovieticilor după WWII au resentimente oarecum firești față de Rusia, mai greu de explicat este rusofobia unor țări ca Marea Britanie.
00:40
Cum falsifică Wikipedia (și) istoria recentă a României. CAZUL FLOTA și Cuplurile Funerare Băsescu-Macovei și Morar-Kovesi # ActiveNews.ro
Vă precizez din nou, sunt cel care a deschis acest dosar in anul 1996 in calitate de sef al Departamentului de control al Guvernului – fapt reținut ca atare inclusiv în rechizitoriul Parchetului.
00:30
Părintele Profesor Ilie Moldovan: Rezistența Sfinților Ardeleni la acțiunile vremii trebuie să fie pentru noi o lecție! (21 octombrie) # ActiveNews.ro
Azi, 21 octombrie, este cinstirea Sfinților Români Ardeleni. Frumoasă vorbă, înălțătoare vorbă, Sfinții Români Ardeleni. Pe cine luăm în socoteală la început? Pe cei pe care îi observăm că sunt trecuți în calendar: Sfântul Visarion Sarai, Sfântul Sofronie de la Cioara, Sfântul Moise Măcinic de la Sibiel, Sfântul Nicolae Oprea de la Săliște și așa mai
00:20
După fostul șef FBI și fostul șef CIA intră pe mâna procurorilor pentru FALSUL DOSAR TRUMP-RUSIA, copiat la indigo și în România. James Comey și John Brennan vor înfunda pușcăria pentru FĂCĂTURA implicării Rusiei în alegeri # ActiveNews.ro
Într-o scrisoare adresată marți procurorului general Pam Bondi, președintele Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, republican din Ohio, l-a reclamat pe fostul director al CIA, John Brennan, la Departamentul de Justiție pentru că ar fi făcut declarații false în fața Congresului, transmite FoxNews.
21 octombrie 2025
23:40
Președintele Donald Trump nu are în plan să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat marți un înalt oficial al Casei Albe pentru Fox News.
23:20
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic:
23:10
19:00
Părintele Profesor Ilie Moldovan: Rezistența Sfinților Ardeleni la acțiunile vremii trebuie să fie pentru noi o lecție! # ActiveNews.ro
Azi, 21 octombrie, este cinstirea Sfinților Români Ardeleni. Frumoasă vorbă, înălțătoare vorbă, Sfinții Români Ardeleni. Pe cine luăm în socoteală la început? Pe cei pe care îi observăm că sunt trecuți în calendar: Sfântul Visarion Sarai, Sfântul Sofronie de la Cioara, Sfântul Moise Măcinic de la Sibiel, Sfântul Nicolae Oprea de la Săliște și așa mai
18:30
Victoria dorită de d-l Zelenski împotriva lui Putin e imposibilă în principal din cauză că SUA sunt reticente să se implice decisiv în acest război. Și e dreptul SUA să fie reticente. Donald Trump este la Casa Albă mai ales pentru că le-a promis americanilor că va acționa primordial pentru "America first”.
17:50
Mai știți minciuna cu deturnarea de către ruși a avionului care mergea la Plovdiv, cu Ursula v d Leyen la bord? Era un avion privat. Cam tot atât de „ieftin” cât cele cu care călătoarea ex-președintele Iohannis și, mai ales, tot atât de „nepoluant”.
13:50
Da, poate titlul pare intrigant și mă grăbesc a-l face deslușit cititorilor. Cel de pe comoară e unul din termenii care alcătuiesc sinonimia foarte bogată a vocabulei... Necuratul. Sinonimele cu pricina au fost lovite timp de multe secole..
13:30
Intervenția lui Mihai Tîrnoveanu la Universitatea de Vară ”Izvoru Mureșului” – Ediția a XXII-a # ActiveNews.ro
În cadrul Universității de Vară „Izvoru Mureșului” – ediția a XXII-a, desfășurată la Senatul României, în perioada 15-19 octombrie, Mihai Țîrnoveanu a susținut o intervenție importantă în cadrul conferinței dedicate situației românilor....
12:40
Călin Georgescu, de la Judecătorie la Poliție. Sute de susținători alături. Mesaj tranșant: Legatura dintre Tezaurul Dacic și Rahova? Un stat falimentar - ”Ați pierdut lupta cu istoria. Punct.” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți dimineață, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații urmează să se pronunțe dacă vor menține măsura controlului judiciar.
12:40
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain.
12:20
Doliu în sportul mondial, după ce marele maestru de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani.
11:50
Călin Georgescu și Cezar Avrămuță au împărțit astăzi aceeași clădire a ”dreptății”. Stegarul Dac, ”târât în lanțuri, în timp ce adevăratele nedreptăți ale sistemului rămân nepedepsite” # ActiveNews.ro
Astăzi, liderul suveranist Călin Georgescu și activistul civic Cezar Avrămuță s-au aflat în aceeași clădire, în timp ce Stegarul Dac atrăgea atenția asupra abuzurilor din sistemul judiciar. În fața instanței, oamenii scandau: „Justiție, nu...
11:00
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru ”vaccinare la chiuvetă”, în timp ce în SUA astfel de cazuri sunt iertate # ActiveNews.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ionești, pentru luare de mită în formă continuată și fals informatic în formă continuată.
10:50
Suporterii români, lăudați de presa conservatoare americană pentru mesajul lor în sprijinul creștinilor nigerieni # ActiveNews.ro
Suporterii români de fotbal au afișat un banner „Apărați creștinii nigerieni” la un meci de calificare pentru Cupa Mondială. Gestul de solidaritate vine pe fondul persecuțiilor brutale la care au fost supuși catolicii și alți creștini din...
10:40
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la șapte ani de închisoare pentru ”vaccinare la chiuvetă” în perioada pandemiei # ActiveNews.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ionești, pentru luare de mită în formă continuată și fals informatic în formă continuată.
10:20
Ion Cristoiu: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară al lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 20 octombrie 2025: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
10:00
Prof. Valentin Stan, la Marius Tucă Show: ”Zelenski nu a înțeles nici acum că nu mai poate să se întâlnească cu Putin. Războiul s-a terminat” # ActiveNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump.
09:40
Călin Georgescu, mesaj tranșant la Judecătoria Sectorului 1 pentru ”deținătorii de putere ilegală”: ”Ați pierdut lupta cu istoria. Punct” – VIDEO # ActiveNews.ro
Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu se prezintă în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar.
09:20
Ion Cristoiu: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 20 octombrie 2025: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
09:10
Demolări la Casa Albă! Trump își face sală de bal de 250 de milioane de dolari - VIDEO # ActiveNews.ro
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii.
08:50
Călin Georgescu, din nou în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 - LIVE VIDEO # ActiveNews.ro
Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu se prezintă în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.