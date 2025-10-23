Gelu A. Tudor: ”V-am avertizat, un dezastru fără gazul rusesc!”

22:50

Părintele Ioan Negruțiu i-a spus unui tânăr un cuvânt care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care aș vrea să-l cunoaștem cu toții: „Să ai grijă să nu cazi. Și dacă cazi, să ai grijă să cazi cu fața în sus”. Asta înseamnă să nu uiți de Dumnezeu.