Labubu, personajul cu ochi bulbucați și zâmbet larg, aproape neliniștitor, care a ajuns star mondial
BizBrasov.ro, 23 octombrie 2025 02:30
Dacă ai deschis recent TikTok, Instagram sau ai trecut pe lângă rafturile de jucării ale magazinelor, șansele sunt mari să fi dat peste o creatură cu urechi mari, ochi bulbucați și un zâmbet larg, aproape neliniștitor. Numele lui e Labubu și, deși arată ca un personaj ieșit dintr-un vis ciudat după prea multă cafea, a [...]
• • •
Acum o oră
02:30
Acum 12 ore
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci [...]
16:50
Polițistul beat care a ucis un student olimpic în Poiana Brașov a fost suspendat din funcție, la cererea FACIAS # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) suspendarea din funcție a polițistului, care l-a accidentat mortal pe Andrei Șerban Ionescu, studentul olimpic de la Universitatea Politehnica din București. „Expertiza tehnică finalizată abia în septembrie 2025 confirmă responsabilitatea directă a polițistului Vlad Roșca pentru moartea lui Andrei [...]
16:30
Primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, au ajuns în test, la Sinaia. Recent a fost anunțat că primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), au început să fie testate în România. Aceste unități electrice fac parte [...]
16:20
Primul hotel Hyatt din România: „Hyatt Regency, Aro Palace Brașov”. A fost semnat contractul de proiectare a transformării hotelului emblemă al Brașovului în Hyatt # BizBrasov.ro
Contractul privind prestarea serviciilor / executarea lucrărilor de Proiectare Generală pentru renovarea hotelului la standardele actuale de hotel sub franciză Hyatt a fost semnat. Suma totală pentru întocmirea proiectului este de 660.000 euro, la care se adaugă TVA.
16:10
Au început lucrările pentru introducerea canalizării pluviale pe trei străzi din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul. Astfel se reduce riscul intrării sub presiune a rețelei de canalizare și a producerii de inundații # BizBrasov.ro
Primăria Brașov, în parteneriat cu Compania Apa, a demarat primul proiect de realizare a unui sistem separat de colectare a apelor pluviale din interiorul cartierului Tractorul, zona nouă. În prima etapă acest sistem va fi introdus pe trei dintre străzile din cartier, I.C. Brătianu, 1 Decembrie 1918 și Tiberiu Eremia, zonele neasfaltate. Apele astfel colectate [...]
16:00
Contrabandă „de lux” la Brașov: 15 kilograme de bijuterii și peste 160.000 de euro, captura polițiștilor după perchezițiile de ieri # BizBrasov.ro
Descinderi de amploare ale polițiștilor brașoveni în cadrul unui dosar de contrabandă cu bijuterii, metale prețioase și tutun. În urma celor 17 percheziții efectuate marți, 21 octombrie, în județele Brașov, Covasna și Dâmbovița, anchetatorii au descoperit sume impresionante de bani și cantități importante de aur și alte metale prețioase. Potrivit informațiilor transmise miercuri de Inspectoratul [...]
15:10
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) avertizează că, în România, majoritatea cazurilor de cancer, inclusiv cel de sân, sunt depistate în stadii avansate, când șansele de vindecare scad, iar tratamentele devin mai dificile și costisitoare. Mii de vieți ar putea fi salvate anual dacă boala ar fi diagnosticată mai devreme. Din cauza absenței unui program [...]
15:10
Peste 25.000 de pacienți au fost internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în primele 9 luni ale acestui an. Peste 1,5 milioane de analize au fost făcute în laboratorul spitalului # BizBrasov.ro
La Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în primele nouă luni ale anului 2025 au fost tratați și externați 25.668 de pacienți în regim de spitalizare continuă, dintre care aproximativ 60% au fost internați ca urgențe, arată un raport al instituției medicale.
Acum 24 ore
14:10
Cât te costă o masă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt printre cele mai piperate din stațiune # BizBrasov.ro
După ce a fost numărul 1 în tenis, Simona Halep își propune să facă același lucru și în afaceri, mai ales că acum are timp să se implice direct. „Simo” a investit puternic în domeniul HoReCa, uimind atât cu serviciile oferite în hotelurile și restaurantele sale, cât și prin prețurile practicate. Având în vedere că începe [...]
14:00
Se va plăti RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice. Actul normativ merge la promulgare # BizBrasov.ro
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera [...]
13:30
Publicul brașovean este invitat la cea de-a VII-a ediție a Bienalei Europene de Poezie de la Brașov. Evenimentul va avea loc în zilele de 7 și 8 noiembrie 2025, între orele 17:00 și 21:00, la Centrul Multicultural al Universității. „Bienala de Poezie, festival de amploare europeană din avangarda acestei arte, surprinde și propune, la fiecare [...]
13:30
La Râșnov se modernizează sistemul public de iluminat. Rețelele de curent vor fi îngropate # BizBrasov.ro
Încă un proiect important pentru comunitatea din Râșnov se apropie tot mai mult de realizare.
12:10
FOTO CFR s-a apucat de treabă în zona Gării Brașov, după ce oficialii Primăriei au inspectat zona și au constatat o serie de probleme: de la lipsa iluminatului, la mizerie și multe adăposturi ale unor oameni ai străzii # BizBrasov.ro
După„razia” de săptămâna trecută din perimetrul administrat de CFR al Gării Brașov, unde echipele Poliției Locale, împreună cu reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local Brașov au constatat că se confirmă pe deplin zicala că „în afară e vopsit gardul, înăuntru e leopardul” (detalii aici), compania feroviară a început să ia măsuri. Ținând cont că una dintre [...]
11:40
De astăzi, dacă circuli cu viteză peste limită pe strada Lungă din Brașov, semafoarele îți pun automat „frână” # BizBrasov.ro
De astăzi, Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. Astfel, de astăzi, cele patru treceri de pietoni de pe str. Lungă (între intersecția cu str. Carierei și cea cu str. De Mijloc) au fost dotate cu detectori [...]
11:40
Un număr de 17 echipe de bucătari profesionişti şi amatori şi-au anunţat, până acum, participarea la cea de-a 20-a ediţie a Paradei cârnaţilor, care va avea loc pe 8 noiembrie la castelul Mikes din localitatea Zăbala. Evenimentul are ca scop promovarea tradiţiilor gastronomice, iar ultima zi de înscriere este 25 octombrie. „Concursul va avea loc [...]
11:20
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în judeţul Vrancea.
10:00
Începând de seara trecută, comuna Sânpetru este mai luminată, după ce au fost finalizate lucrările și a devenit funcțional iluminatul stradal și pe străzile Galaxiei, Jupiter și Durbav. După cum a precizat primarul Marian Arhire, până la finalul săptămânii, vor deveni funcționale și lampadarele de pe strada Venus, unde mai sunt câteva detalii tehnice de [...]
09:50
Zboruri la joasă înălțime, astăzi și mâine, deasupra Brașovului. Studenții de la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” depun jurământul # BizBrasov.ro
Zboruri la joasă înălțime astăzi și mâine, deasupra Brașovului, cu ocazia ceremoniei organizată cu ocazia depunerii Jurământului Militar de către studenții anului I din Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
09:40
Trenurile suspendate și-au reluat circulația în regim normal, ca urmare a stingerii conflictului dintre CFR Infrastructură şi CFR Călători # BizBrasov.ro
CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal, potrivit agenției de presă News.ro În urma dialogului instituţional desfăşurat între conducerile [...]
09:30
Noi sirene de alarmare instalate prin Brașov. Acestea vor fi pornite pentru a fi testate # BizBrasov.ro
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență instalează, până marțea viitoare, 28 octombrie, noi sirene de alarmare publică în municipiul Brașov în zone în care nu existau până acum. Noile dispozitive vor fi montate în următoarele locații: – str. Automotoarelor nr. 14; – Calea București nr. 250; – str. Toamnei nr. 9; – Bd. Griviței nr. [...]
08:30
Tarifele la apă şi canalizare în România, în luna octombrie 2025: Brașovul, sub media națională, Bucureştiul – printre oraşele cu cele mai mici preţuri # BizBrasov.ro
Tarifele la apă şi canalizare din România înregistrează diferenţe semnificative de la un judeţ la altul, arată datele recente publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).
05:50
Fostul edil al Brașovului se încurcă în propriile minciuni în cazul blocurilor proiectate pe Sânzienelor, inducând în eroare opinia publică, chiar și după ce au fost prezentate public dovezi/ Ce alte dezinformări a mai lansat în spațiul public de-a lungul timpului # BizBrasov.ro
Fostul edil al Brașovului, Allen Coliban, își continuă campania pe „marota” pe care a tot bătut monedă în ultima perioadă, respectiv planul blocurilor din locul fostei întreprinderi de reparații vagoane din proximitatea Aleii Sânzienelor. Deși în spațiul public, oficialii Primăriei Brașov au prezentat etapele derulate în mandatul său referitor la acest PUZ și cum a [...]
05:40
CJ Brașov se chinuie de mai bine de 5 ani să reabiliteze două poduri din Bod. Documentațiile tehnice au expirat și se vor cheltui 200.000 de lei pentru refacerea lor # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov ar urma să actualizeze studiile de fezabilitate pentru reabilitarea două poduri de pe DJ 112 A, din intravilanul localității Bod. Costul actualizării acestor documentații este de 200.000 de lei fără TVA, fiind semnat un contract cu compania de proiectare Beta – Cops. Refacerea acestor poduri este luată în calcul de către autoritățile [...]
05:40
Primăria Sânpetru începe procedurile de expropriere pentru amenajarea „centurii” spre DN 11, zona Stabilus # BizBrasov.ro
Pentru fluidizarea traficului dintre Brașov și Sânpetru, autoritățile din cele două localități, împreună cu Consiliul Județean și Direcția de Drumuri și-au asumat un masterplan de fluidizare a traficului (detalii aici). Unul dintre proiectele demarate de către edilii sânpetreni vizează amenajarea unei noi ieșiri din comună spre DN 11 în zona intersecției cu centura din zona Stabilus. [...]
05:20
FOTO Magazinul pălărierului Heinrich Tischler din centrul Brașovului, un loc emblematic pentru moda brașoveană, la sfârșitul secolului al XIX-lea: „Clienții puteau alege dintr-o gamă variată de pălării și șepci, realizate conform ultimelor tendințe vest-europene” # BizBrasov.ro
Un loc emblematic pentru moda brașoveană era magazinul lui Heinrich Tischler, situat pe Șirul Inului, în centrul Brașovului
04:50
Aproape 13.000 de posturi ar urma să fie desființate prin reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul este finalizat # BizBrasov.ro
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru a fi promovat, spune ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
04:20
Poate ți s-a întâmplat să te întrebi, mai ales după căsătorie, dacă ai putea cumpăra un apartament doar pe numele tău. Este posibil ca acel imobil să fie doar al tău, chiar dacă ești căsătorit? Sau devine automat un bun comun, indiferent pe cine este trecut în acte? Răspunsul depinde de mai mulți factori: regimul matrimonial [...]
Ieri
19:40
Doar bogații își permit: Cât costă să petreci Revelionul în localurile de lux din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Poiana Brașov se numără printre stațiunile montane din România „cel mai bine cotate”, dar și cele mai scumpe. Prima menționată conduce „topul”, din punctul de vedere al tarifelor. Marile hoteluri din stațiunile montane au anunțat pachetele de cazare pentru revelion, consultate de Ziare.com: Ana Hotels (Poiana Brașov) – de la 4.208 euro Ana Hotels organizează [...]
18:10
Un bărbat din Covasna a fost arestat, după ce și-a înțepat fiica de 4 ani cu un cuțit. Bunica a sunat la Poliție # BizBrasov.ro
Un bărbat de 24 de ani din Olteni, județul Covasna, a fost arestat preventiv, după ce și-a înțepat fiica de 4 ani cu un cuțit. Polițiștii au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 4 ani ar fi fost victima unor agresiuni fizice din partea tatălui [...]
18:00
VIDEO Accident grav în cartierul Tractorul, „în direct”. Circulația în zonă este îngreunată # BizBrasov.ro
Un accindet de circulație a avut loc în jurul orei 17.30 la intersecția străzilor Bronzului și 1 Decembrie 1918 din cartierul brașovean Tractorul. Din fimarea făcută de o cameră de bord de pe un autoturism care circula în zonă chiar la momentul impactului se poate vedea cum autovehiculul care venea de pe drumul fără prioritate [...]
17:50
UE analizează interzicerea unui compus din dezinfectanţii pentru mâini, din cauza creșterii riscului de cancer # BizBrasov.ro
Uniunea Europeană (UE) ia în considerare posibilitatea de a clasifica etanolul, ingredient folosit în numeroși dezinfectanți pentru mâini, drept substanță periculoasă care poate crește riscul de cancer, potrivit unui raport al Financial Times. O recomandare internă din 10 octombrie, emisă de unul dintre grupurile de lucru ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), identifică etanolul [...]
17:30
Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie, prevede proiectul „Formactiv – Formare şi muncă activă”, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de [...]
17:20
16:20
Potrivit datelor oferite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, în județul Brașov, în perioada 13.10.2025-19.10.2025 au fost raportate 2.217 cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.260 de cazuri. Este vorba despre: -1 caz de gripă clinică, la fel ca în săptămâna de supraveghere 06.10-12.10.2025; -1890 cazuri de infecţii [...]
16:00
Patru companii, sancționate de Consiliul Concurenței pentru licitații trucate ce vizau întreținerea unor șosele, unele în administrarea DRDP Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitații publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP [...]
16:00
Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2025, în timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 70%, potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Dintre marile orașe, cel mai lent ritm de creștere a fost în Timișoara, unde prețurile [...]
15:20
FOTO Cum evoluează lucrările de restaurare a Bisericii Sfântul Nicolae. „Când vorbim de o pictură veche, trebuie să o tratezi oarecum cu delicatețe, nu poți pur și simplu să dai cu pensula și, gata, ai terminat” # BizBrasov.ro
Lucrările de restaurare și consolidare a Bisericii „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului, unul dintre cele mai importante monumente pentru istoria și identitatea comunității brașovene, sunt în plină desfășurare. Se intervine la interior, în faza de conservare și restaurare a picturilor, iar la exterior, la ridicarea schelelor și protejarea picturilor existente. ,,Am reușit să facem organizarea [...]
14:30
Parlamentul European a aprobat astăzi un set nou de norme de conducere a autovehiculelor în UE. Este vizată creșterea siguranței rutiere # BizBrasov.ro
Eurodeputații au aprobat astăzi revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc dispoziții privind șoferii începători, permisul digital și decăderea din dreptul de a conduce. Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere. Noile norme urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în [...]
14:00
Persoanele cu buletine electronice se confruntă în continuare cu probleme, deoarece mulți se prevalează de lipsa cititoarelor, deși există o aplicație cu care pot fi „descifrate” # BizBrasov.ro
Aplicația pentru cartea electronică de identitate poate fi descărcată prin accesarea https://hub.mai.gov.ro/aplicatie-cei și poate fi instalată pe laptop sau telefon anunță Ministerul de Interne (detalii despre aplicație aici). Cu toate aceste, multe instituții de stat sau private se prevalează de lipsa citioarelor „de buletin” și spun că nu pot face nici o operațiune. Circa 500.000 de [...]
14:00
Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine la Brașov cu un concert dedicat sărbătorilor de iarnă # BizBrasov.ro
Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine și în acest an pe scenele din România pentru al 21-lea an consecutiv, și va susține o nouă serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă prezentate în turneu național. Sub bagheta maestrului violonist și dirijor Russell McGregor, spectacolul de tradiție [...]
13:50
„O operațiune de sabotaj a Rusiei” în România, dejucată de SRI. Colete cu dispozitive incendiare comandate de la distanță, depuse la sediul Nova Post din București # BizBrasov.ro
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia. Serviciul Român de Informații a precizat că două persoane au acționat pe teritoriul României, „scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”. [...]
13:10
VIDEO Percheziții la traficanți de bijuterii și metale prețioase în mai multe locații din Brașov, Covasna și Dâmbovița # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară. Activitățile procedurale au loc în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și [...]
12:50
Încă 28 de trenuri anulate, din cauza datoriilor CFR Călători. Peste 70 de trenuri nu vor mai circula, dintre care cel puțin 4 pe relația Brașov-București-Brașov # BizBrasov.ro
CFR Călători a publicat lista completă a trenurilor care sunt anulate din cauza datoriilor pe care operatorul le are față de compania de infrastructură. Spre deosebire de lista publicată luni de CFR SA, operatorul de călători anulează încă 28 de trenuri.
12:10
FOTO Peisaje hibernale la Mirecurea Ciuc, unde a fost doborât recordul de temperatură al zilei # BizBrasov.ro
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marți dimineața, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie. Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost [...]
11:30
Meteo: Sfârşit de octombrie şi început de noiembrie cu temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi cu ploi în toată ţara # BizBrasov.ro
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.
11:30
Instanța a admis cererea municipalității de a ieși oficial din „afacerea” Scotch Club – FC Brașov, creată de fostul edil. Acesta și alți parteneri de-ai săi au fost dați în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu de peste 16 milioane de lei # BizBrasov.ro
În mai 2021, a fost aprobată aderarea Municipiului Braşov alături de Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov la Asociația Clubul Sportiv Scotch Club. Ulterior, după data de 15.06.2021 aceasta şi-a schimbat denumirea în Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov Steagul Renaşte. Echipa înființată în mandatul fostului edil al Brașovului [...]
11:20
Turneul Național Violoncellissimo –Clasic la puterea a treia îşi începe periplul naţional, pe 10 octombrie, la Piteşti, continuând în toată ţara timp de o lună. Evenimentul face parte dintr-un circuit de concerte care se va derula în lunile octombrie – noiembrie 2025 și propune publicului din întreaga țară un program divers, ce combină repertoriul clasic cu inserții moderne. După deschiderea [...]
11:00
Valoarea coșului minim de consum în România, pentru un trai decent, a crescut cu 920 de lei față de 2024. De cât are nevoie lunar o familie cu 2 copii # BizBrasov.ro
Valoarea coșului minim de consum pentru ca o familie cu doi adulți și doi copii în România să aibă un trai decent a crescut în 2025 până la 11.370 lei pe lună, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România. Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o [...]
10:50
Cooperare între Brașov și orașul francez Nogent-sur-Marne. Sprijin pentru ca operatori aerieni din Franța să stabilească curse către Brașov # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a semnat, la Paris, acordul de cooperare dintre Brașov și Nogent-sur-Marne Excelența Sa d-na Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Republica Franceză, a fost gazda unui moment important pentru dezvoltarea relațiilor româno-franceze: semnarea, în data de 20 octombrie, de către primarii orașelor Brașov, George Scripcaru, și Nogent-sur-Marne, Jacques J.P. Martin, a acordului de [...]
