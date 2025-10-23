Cercetare pe datorie la Iași – Stațiunea de cercetare agricolă din Podu Iloaiei, pe lista neagră a ANAF: datorii de peste 3,5 milioane lei
Ziarul de Iasi, 23 octombrie 2025 03:40
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei figurează pe lista instituțiilor publice cu datorii fiscale restante, ANAF urmând să trimită notificări oficiale începând din noiembrie 2025. La nivel național, suma totală datorată depășește 582 de milioane de lei. Articolul Cercetare pe datorie la Iași – Stațiunea de cercetare agricolă din Podu Iloaiei, pe lista neagră a ANAF: datorii de peste 3,5 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
A reînceput activitatea în instanțe, după 58 de zile de grevă ilegală. Cum a fost afectat mersul Justiției la Iași? „Dosare din 2023 primesc termene în aprilie 2026” # Ziarul de Iasi
După aproape două luni în care activitatea instanțelor a fost redusă la cauzele urgente, justiția ieșeană revine la programul normal. Atât Tribunalul Iași, cât și Curtea de Apel Iași au anunțat oficial, marți, 21 octombrie, suspendarea formei de protest adoptate în vară și reluarea activității de judecată în toate cauzele, începând cu 22 octombrie 2025. Adică de ieri. Articolul A reînceput activitatea în instanțe, după 58 de zile de grevă ilegală. Cum a fost afectat mersul Justiției la Iași? „Dosare din 2023 primesc termene în aprilie 2026” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
IPJ Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care a ucis mergând cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon. Fusese reintegrat la serviciul „mascați” # Ziarul de Iasi
Inspectoratul Județean de Poliție Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care, aflat în timpul liber, a lovit cu mașina un student olimpic la Poiana Brașov. Vlad Roșca era în stare de ebrietate și studentul lovit, Andrei Șerban Ionescu, s-a stins din viața. IPJ Iași a confirmat decizia pentru cei de la Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care au solicitat către IGPR suspendarea polițistului. Articolul IPJ Iași l-a suspendat din funcție pe polițistul care a ucis mergând cu viteză pe contrasens, beat și vorbind la telefon. Fusese reintegrat la serviciul „mascați” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Drumul alternativă destinat traficului actual spre și dinspre Bucium: Primăria Iași a relansat licitația. Costurile au crescut # Ziarul de Iasi
Costurile estimate ale variantei pe sub pasajul Socola au crescut cu aproape 25% față de procedura anterioară care a fost anulată în luna septembrie. Articolul Drumul alternativă destinat traficului actual spre și dinspre Bucium: Primăria Iași a relansat licitația. Costurile au crescut apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:40
Cercetare pe datorie la Iași – Stațiunea de cercetare agricolă din Podu Iloaiei, pe lista neagră a ANAF: datorii de peste 3,5 milioane lei # Ziarul de Iasi
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei figurează pe lista instituțiilor publice cu datorii fiscale restante, ANAF urmând să trimită notificări oficiale începând din noiembrie 2025. La nivel național, suma totală datorată depășește 582 de milioane de lei. Articolul Cercetare pe datorie la Iași – Stațiunea de cercetare agricolă din Podu Iloaiei, pe lista neagră a ANAF: datorii de peste 3,5 milioane lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Proiect legislativ inițiat de un deputat ieșean: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania” # Ziarul de Iasi
Inițiativa aparține șefului USR Iași, deputatul Ștefan Tanasă, și a fost depusă recent la Parlament. Articolul Proiect legislativ inițiat de un deputat ieșean: suspendarea permisului să fie amânată până la 120 de zile, la cerere. „Așa e în Germania” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
„Flori de Toamnă” 2025 – Tradiția culorilor de toamnă la Grădina Botanică din Iași revine din acest weekend. Vedetele ediției: ardeii iuți ornamentali # Ziarul de Iasi
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași anunță deschiderea celei de-a 49-a ediții a expoziției „Flori de Toamnă”, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate naturii și pasionaților de horticultură. Expoziția va fi deschisă publicului începând de sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 10.00, și va putea fi vizitată până pe 16 noiembrie 2025, zilnic, între orele 9.00 și 18.00. Articolul „Flori de Toamnă” 2025 – Tradiția culorilor de toamnă la Grădina Botanică din Iași revine din acest weekend. Vedetele ediției: ardeii iuți ornamentali apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani? # Ziarul de Iasi
În urmă cu 100 de ani, Iașul a trecut printr-o noapte care i-a speriat pe locuitori: flăcări uriașe în Gara Mare, vagoane mistuite de foc și pompieri care luptau cu pălălaia întețită de vânt. Dar ziua a adus vestea care a făcut inimile ieșenilor să bată mai liniștit: un „fir telefonic de bronz, direct Iași–București”, urma să lege orașul de Capitală și să permită convorbiri rapide, la orice oră, un lux tehnologic pentru vremurile acelea. Articolul 22-23 octombrie, noaptea care i-a îngrozit pe ieșeni. Ce grozăvii se petreceau la Iași acum exact 100 de ani? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Ședință cu scântei – Alexe spune că face economie: are posturi vacante de consilieri personali. Site-ul CJ îl contrazice: sunt 9 consilieri pe 8 posturi # Ziarul de Iasi
Documentele afișate pe pagina de internet a Consiliului Județean îl contrazic: pe cele opt posturi sunt nouă angajați. Leafa unui consilier personal cu normă întreagă pornește de la 6.000 de lei net. Articolul Ședință cu scântei – Alexe spune că face economie: are posturi vacante de consilieri personali. Site-ul CJ îl contrazice: sunt 9 consilieri pe 8 posturi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Luna octombrie este, an de an, și o sărbătoare a Universității „Al. I. Cuza” din Iași. Dacă venirea studenților este o sărbătoare a prezentului, Zilele Universității marchează reverența față de înființarea acestui așezământ în 26 octombrie 1860. Ca o reverență la această sărbătoare, am zis să amintesc de un profesor de la Facultatea de Dritu. Articolul Un profesor de drept civil la Iași (I) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Dar țara cine o apără de Justiție? O „bombă socială” care poate nimici totul în jur # Ziarul de Iasi
Decizia de luni a Curții Constituționale a României, care a respins ca neconstituțională, la sesizarea Înaltei Curți, legea de reformare a pensiilor magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, pare a avea, datorită contextului politic special, încărcătura socială a unei bombe ce poate spulbera instituții cheie în stat. Și nu sunt deloc vorbe mari, prea panicarde sau prea puțin cântărite. Articolul Dar țara cine o apără de Justiție? O „bombă socială” care poate nimici totul în jur apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Prințese, vampiri și povești fermecate sâmbătă la Iași: ediție specială de Halloween la Cinema Ateneu # Ziarul de Iasi
Cinema Ateneu Iași a pregătit o ediție specială a proiectului „Aici, Cinema Junior”. Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 13.00, cei mici sunt invitați să intre în lumea filmului „Prințesa și Dracula” și să participe la o aventură cinematografică cu surprize, costume și povești alături de actorul Codrin Dănilă. Articolul Prințese, vampiri și povești fermecate sâmbătă la Iași: ediție specială de Halloween la Cinema Ateneu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
După ce am văzut cu toții, mai prin vară, cum a rămas Iașul total de căruță odată cu votul pentru noul guvern Bolojan, în acesta nefiind niciun ieșean în primul rând la poza de grup, normal că ne-am pus speranțe ca măcar la secretari de stat să stăm ceva mai bine. Articolul Va veni oare și ieșenilor apa lui Bolo la moară? Ce se mai aude dinspre Capitală? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Întreabă de Andrea”, campanie pentru siguranța femeilor lansată la Iași. Localuri cunoscute s-au alăturat # Ziarul de Iasi
La Iași a fost lansată campania „Întreabă de Andrea”, un demers social care își propune să facă din barurile, restaurantele și cluburile orașului spații mai sigure pentru femei. Articolul „Întreabă de Andrea”, campanie pentru siguranța femeilor lansată la Iași. Localuri cunoscute s-au alăturat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
00:20
Cinci antrenori în trei luni, ultimul loc în clasament – început de sezon de coşmar pentru un club sud-african # Ziarul de Iasi
Cu şase puncte în 10 meciuri, clubul Chippa United are un început de sezon agitat. Conducerea clubului sud-african are tendinţa neplăcută de a-şi concedia antrenorul la cea mai mică înfrângere, relatează RMC Sport, preluat de news.ro. Articolul Cinci antrenori în trei luni, ultimul loc în clasament – început de sezon de coşmar pentru un club sud-african apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
22:20
Baschet masculin: Corona Braşov – CSM Oradea, scor 85-90, în grupa C a FIBA Europe Cup # Ziarul de Iasi
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins miercuri, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 90-85 (44-49), în etapa a II-a din grupa C a FIBA Europe Cup. CS Vâlcea joacă în deplasare cu Dinamo Sassari. Articolul Baschet masculin: Corona Braşov – CSM Oradea, scor 85-90, în grupa C a FIBA Europe Cup apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia # Ziarul de Iasi
Flacăra olimpică a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 va fi aprinsă în data de 26 noiembrie, la Olympia, în Grecia, înainte de a începe periplul său prin Italia, relatează L'Equipe, preluat de news.ro. Articolul Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
17:20
Campioana Ligii de Tineret 2024/2025, FCSB, a debutat miercuri în ediţia 2025/26 a UEFA Youth League, competiţia de club dedicată celor mai buni juniori de pe continent. FCSB a intrat în competiţie din turul 2 pe traseul campioanelor naţionale şi a disputat turul duelului cu Lokomotiva Zagreb (Croaţia) în deplasare, impunându-se cu scorul de 3-2. Articolul Victorie pentru FCSB la debutul în sezonul UEFA Youth League apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Multe necunoscute legate de meciul care ar trebui să-l aducă pe Ronaldinho în Copou # Ziarul de Iasi
La stadionul „Emil Alexandrescu” a avut loc astăzi o conferință de presă legată de meciul demonstrativ de fotbal dintre echipa lui Ronaldinho și prietenii și o selecționată autohtonă. Articolul Multe necunoscute legate de meciul care ar trebui să-l aducă pe Ronaldinho în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Primăria tot nu a dat banii Politehnicii. Antrenorul Tony spune că jucătorii nu au bani pentru micul dejun și sunt amenințați cu evacuarea din apartamente # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și fotbalistul Mike Cestor. Articolul Primăria tot nu a dat banii Politehnicii. Antrenorul Tony spune că jucătorii nu au bani pentru micul dejun și sunt amenințați cu evacuarea din apartamente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
12:20
De ce au fost tarife mai mici la energia electrică în octombrie? Ce opțiuni au consumatorii din Iași? # Ziarul de Iasi
Prețurile la energie electrică au scăzut în octombrie, iar competiția între furnizori se intensifică. Hidroelectrica rămâne lider, dar PPC Energie urcă spectaculos în clasament, cu cea mai mare reducere de tarif. În paralel, ieșenii vulnerabili pot accesa vouchere lunare de 50 de lei pentru plata facturilor. Articolul De ce au fost tarife mai mici la energia electrică în octombrie? Ce opțiuni au consumatorii din Iași? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
CFR Cluj l-a demis pe Andrea Mandorlini și pregătește o „mutare-șoc”. Numele surpriză care ar putea prelua echipa # Ziarul de Iasi
Clubul CFR Cluj a anunţat, marţi seară, despărţirea de tehnicianul Andrea Mandorlini, potrivit News.ro. Articolul CFR Cluj l-a demis pe Andrea Mandorlini și pregătește o „mutare-șoc”. Numele surpriză care ar putea prelua echipa apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie la Paris La Défense Arena. Articolul Novak Djokovici nu va participa la Mastersul 1000 de la Paris apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
FOTBAL Poli nu se va antrena cu două zile înainte de meciul de la Reșița. Un suspendat și un jucător cu probleme de natură medicală # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași încearcă în aceste zile să depășească noul rezultat negativ înregistrat în Liga a II-a de fotbal, remiza de vineri, din Copou, 1-1 contra CS Dinamo București, o nou-promovată modestă, care se află pe o poziție ce duce la barajul pentru Liga a III-a. Articolul FOTBAL Poli nu se va antrena cu două zile înainte de meciul de la Reșița. Un suspendat și un jucător cu probleme de natură medicală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Bani și noi organigrame pentru spitale, bani și pentru deszăpezire. Ședință la Consiliul Județean, azi: 37 de propuneri pe ordinea de zi # Ziarul de Iasi
Consilierii județeni se reunesc în această dimineață în a zecea ședință ordinară a anului. Dacă întrunirea din august a fost după scandalul microbuzelor scumpe, iar cea din septembrie s-a ținut după suspendarea licitației pentru atribuirea traseelor de transport public județean, ședința din octombrie vine după tragedia provocată de infecția nosocomială la Spitalul de Copii. Articolul Bani și noi organigrame pentru spitale, bani și pentru deszăpezire. Ședință la Consiliul Județean, azi: 37 de propuneri pe ordinea de zi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Lista „rușinii” de la Iași – Topul instituțiilor publice datoare la Fisc. Patru dintre ele cumulează aproape 80% din totalul restanțelor # Ziarul de Iasi
La sfârșitul verii, 27 de instituții publice din Iași figurau cu datorii totale de aproape 18 milioane de lei la bugetul statului, iar patru dintre ele cumulau aproape 80% din sumă. De la Inspectoratul Școlar și universități până la cluburi sportive și comune, situația ilustrează diverse cauze: cheltuieli neeligibile, erori contabile sau diferențe de interpretare legislativă. Articolul Lista „rușinii” de la Iași – Topul instituțiilor publice datoare la Fisc. Patru dintre ele cumulează aproape 80% din totalul restanțelor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Aeroportul s-a modernizat, drumurile de legătură au rămas la fel: conexiunea propusă dinspre Tătărași spre aerogară bate pasul pe loc de ani buni. Unde s-a blocat? # Ziarul de Iasi
Un banal schimb de terenuri blochează de câțiva ani posibilitatea creării unei noi legături rutiere spre Aeroportul Iași. La mijloc nu sunt privați, ci sunt trei instituții: Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Ministerul Afacerilor Interne. Articolul Aeroportul s-a modernizat, drumurile de legătură au rămas la fel: conexiunea propusă dinspre Tătărași spre aerogară bate pasul pe loc de ani buni. Unde s-a blocat? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Al patrulea centru de activități cu bani europeni, la Ciurea. Investiția va fi realizată în Lunca Cetățuii și va fi destinată copiilor # Ziarul de Iasi
Un centru multifuncțional cu facilități sportive și culturale pentru copii, la pachet cu furnizarea de servicii integrate, va fi construit la Ciurea. Investiția este finanțată prin Programul european de lncluziune și Demnitate Socială 2021-2027, cu completare de la bugetul local. Articolul Al patrulea centru de activități cu bani europeni, la Ciurea. Investiția va fi realizată în Lunca Cetățuii și va fi destinată copiilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
La câte instituții trebuie să meargă șoferii pentru a-și recupera certificatul de înmatriculare reținut în trafic? Explicații de la RAR # Ziarul de Iasi
Șoferii cărora le-a fost reținut certificatul de înmatriculare în trafic de către polițiști nu trebuie să se prezinte direct la poliție pentru recuperarea documentului, chiar dacă problemele tehnice constatate au fost remediate. Articolul La câte instituții trebuie să meargă șoferii pentru a-și recupera certificatul de înmatriculare reținut în trafic? Explicații de la RAR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ideea e că trebuie să facem mult mai mult decât să ne lăudăm că suntem parte din UE, să urlăm că nu vrem cu rușii și atât, pentru că nu suntem departe de ei din prea multe puncte de vedere. Iar doar strigătul simplu de revoltă și pancartele, și alegerile anulate, și NATO, și altele nu ne ridică mai sus decât aceia. Dacă fondul nu e diferit, o simplă schimbare de formă, de titlu ne poate duce, fără efort prea mare, într-o cu totul altă tabără peste noapte. Articolul Nu e niciun pericol să fim asimilați de Rusia, suntem deja acolo apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pe zi ce trece, PSD renunță la aparențele de partid european, cu valori pro-occidentale asumate, și revine la retorica naționalist-ceaușiștă care i-a asigurat succesul electoral după Revoluție. Ne îndreptăm spre un PSD din epoca Dragnea, compatibil „la zecimală” cu extremismul izolaționist promovat de AUR. Articolul Lozinca alianței PSD-AUR: Să tăiem copacii, nu numărul de bugetari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Noi reguli pentru șoferi – Permis de conducere de la 17 ani. „Carnet” auto valabil 5 ani pentru camioane și autobuze, și până la 15 ani pentru motociclete și autoturisme # Ziarul de Iasi
Eurodeputații au aprobat revizuirea normelor UE privind permisele de conducere. Dreptul de a conduce poate fi obținut la 17 ani, dar numai cu însoțitor. Țările UE au până la patru ani la dispoziție să-și alinieze legislația la noile reglementări comunitare. Articolul Noi reguli pentru șoferi – Permis de conducere de la 17 ani. „Carnet” auto valabil 5 ani pentru camioane și autobuze, și până la 15 ani pentru motociclete și autoturisme apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Hopaa!? Iacătă ce povestioară faină despre un cunoscut personagiu ieșean în coliziune cu șefi de băieți cu ochi albaștri ! # Ziarul de Iasi
Nu știm alții cum sunt, dar noi, cum vedem că un personagiu credibil scrie ceva despre ieșenii noștri mai notorii, imediat ciulim urechile și ne aducem aminte de politichia locală, precum și, vorba povestitorului, de Bahluiul cel frumos curgătoriu și cu apă limpede ca cristalul. Articolul Hopaa!? Iacătă ce povestioară faină despre un cunoscut personagiu ieșean în coliziune cu șefi de băieți cu ochi albaștri ! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ghid practic: fără drumuri la Casa de Pensii! Cum îți poți verifica online vechimea în muncă și contribuțiile sociale pentru anul în curs? # Ziarul de Iasi
Te-ai întrebat vreodată dacă toate lunile muncite apar corect în evidențele statului? Ieșenii pot verifica online vechimea în muncă și contribuțiile sociale, fără drumuri și fără dosare prăfuite. Articolul Ghid practic: fără drumuri la Casa de Pensii! Cum îți poți verifica online vechimea în muncă și contribuțiile sociale pentru anul în curs? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Amprentele la control! Modificări importante pe traseul pasagerilor în Aeroportul Iași: se introduc noile reguli pentru călătorii din anumite țări # Ziarul de Iasi
Sosirile din afara Spațiului Schengen se vor face prin T4. Vechiul terminal de pasageri T3, în curs de reamenajare, va asigura doar plecările către țări non-Schengen. Ocazie cu care se vor implementa unele modificări. Articolul Amprentele la control! Modificări importante pe traseul pasagerilor în Aeroportul Iași: se introduc noile reguli pentru călătorii din anumite țări apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, remiză cu Fraikin BM Granollers în grupa C a European League # Ziarul de Iasi
Echipa Minaur Baia Mare a remizat marţi, pe teren propriu, cu formaţia spaniolă Fraikin BM Granollers, scor 24-24 (8-11), în etapa a II-a din grupa C a European League. Articolul Handbal masculin: Minaur Baia Mare, remiză cu Fraikin BM Granollers în grupa C a European League apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21 octombrie 2025
23:20
Liga Europa: Aston Villa avertizează suporterii să nu afişeze mesaje politice la meciul cu Maccabi Tel-Aviv # Ziarul de Iasi
Clubul englez Aston Villa a cerut, marţi, suporterilor săi să nu afişeze mesaje politice în timpul meciului considerat de risc ridicat împotriva echipei Maccabi Tel-Aviv, programat la Birmingham pe 6 noiembrie în Liga Europa, scrie news.ro. Articolul Liga Europa: Aston Villa avertizează suporterii să nu afişeze mesaje politice la meciul cu Maccabi Tel-Aviv apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ce urma să aibă loc la Budapesta a fost anulată # Ziarul de Iasi
Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, planificată la Budapesta, a fost suspendată după discuțiile dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, scrie adevarul.ro. Articolul Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ce urma să aibă loc la Budapesta a fost anulată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Gimnastică: Sabrina Voinea, în finale la sol şi bârnă, Denisa Golgotă la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia # Ziarul de Iasi
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România, scrie news.ro. Articolul Gimnastică: Sabrina Voinea, în finale la sol şi bârnă, Denisa Golgotă la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV # Ziarul de Iasi
Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc” din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP, preluat de news.ro. Articolul Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România s-au epuizat în 90 de minute # Ziarul de Iasi
Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România, de la Zenica, s-au epuizat în 90 de minute, anunţă frf,ro, potrivit news.ro. Articolul Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România s-au epuizat în 90 de minute apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
(VIDEO) Ai dureri de cap, cervicale sau de spate? Poate nu e ceea ce crezi: articulația care dă dureri în tot corpul # Ziarul de Iasi
Disfuncțiile articulației temporo-mandibulare (ATM) sunt tot mai des întâlnite în rândul pacienților, însă puțini știu că durerea de cap, senzațiile de vertij, durerile cervicale sau chiar problemele posturale pot avea la origine chiar maxilarul. Despre cum se manifestă aceste disfuncții și de ce tratamentul necesită o colaborare strânsă între medicul stomatolog și kinetoterapeut ne explică într-un interviu Dr. Sînziana Oniciuc, medic stomatolog la Clinica Esthetics, și Elena Gheorghiță, kinetoterapeut la Clinica Tonus Plus. Articolul (VIDEO) Ai dureri de cap, cervicale sau de spate? Poate nu e ceea ce crezi: articulația care dă dureri în tot corpul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
SRI: România, țintă a unui plan de sabotaj rusesc. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia intenţionau să incendieze un sediu al unei companii din București # Ziarul de Iasi
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia şi care erau sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti. În apropiere au fpst găsite dispozitive explozive artizanale, potrivit News.ro. Articolul SRI: România, țintă a unui plan de sabotaj rusesc. Doi ucraineni care au intrat în ţară dinspre Polonia intenţionau să incendieze un sediu al unei companii din București apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
TOP Cine sunt cei mai productivi români? Surpriză: băncile și asigurările au luat fața IT-ului, cultura și administrația urcă în clasament # Ziarul de Iasi
După ani în care domeniul IT și comunicații părea de neclintit în topul productivității, anul 2024 a adus o surpriză: intermedierile financiare și asigurările au crescut cu peste 21%, depășind pentru al doilea an consecutiv sectorul tehnologic. În timp ce imobiliarele pierd teren, cultura și administrația publică recuperează spectaculos, iar construcțiile și comerțul continuă să urce lent, dar sigur. Articolul TOP Cine sunt cei mai productivi români? Surpriză: băncile și asigurările au luat fața IT-ului, cultura și administrația urcă în clasament apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA 500 de la Tokyo, cu premii de peste un milion de dolari, potrivit News.ro. Articolul Victorie pentru Jaqueline Cristian la Tokyo! Românca merge în turul doi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă. Articolul Superliga: Petrolul Ploieşti a învins CFR Cluj, scor 1-0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Începe FILIT 2025: Iașul devine de mâine, timp de cinci zile, capitală a Literaturii. Organizatorii promit o ediție memorabilă # Ziarul de Iasi
Între 22 și 26 octombrie, Iașul devine din nou un centru al literaturii mondiale: începe cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Organizatorii promit o ediție memorabilă, cu invitați de prestigiu, evenimente inedite și proiecte culturale care transformă orașul într-un spațiu viu al dialogului între scriitori și cititori. Articolul Începe FILIT 2025: Iașul devine de mâine, timp de cinci zile, capitală a Literaturii. Organizatorii promit o ediție memorabilă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Șapte „capete de acuzare” la adresa lui „Tony” Da Silva. S-a decis: acesta continuă la Politehnica Iași # Ziarul de Iasi
După zece etape scurse din Liga a II-a de fotbal, interval în care a jucat șase meciuri în Copou, Politehnica Iași, care are obiectiv ferm promovarea, se află abia la jumătatea clasamentului, pe locul XI, cu doar 15 puncte acumulate și un incredibil -3 în clasamentul adevărului. Articolul FOTBAL Șapte „capete de acuzare” la adresa lui „Tony” Da Silva. S-a decis: acesta continuă la Politehnica Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Top insolvențe: peste 4.500 de firme în dificultate. Iașul înregistrează scădere. Ce recomandă firma de insolvență care gestionează și dosarul Nordis? # Ziarul de Iasi
Tot mai multe companii din România ajung în pragul insolvenței. Inflația, dobânzile ridicate și scăderea consumului continuă să pună presiune pe mediul de afaceri, iar statisticile arată că principalele centre economice sunt cele mai afectate. Articolul Top insolvențe: peste 4.500 de firme în dificultate. Iașul înregistrează scădere. Ce recomandă firma de insolvență care gestionează și dosarul Nordis? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom # Ziarul de Iasi
De ce s-au temut, până la urmă, nu au scăpat: universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiectele de modernizare și de consolidare a infrastructurii academice, propuse pe linia de finanțare din PNRR: „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)”. În total, 176,5 milioane de lei, circa 35,2 milioane de euro. UMF-ul pierde cel mai mult, cu două proiecte majore sistate: construirea unei cantine de 300 de locuri și reabilitarea Căminului 1 Mai A. Articolul Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Iașul intră în linie dreaptă pentru plata în avans: APIA a încheiat controalele pentru Campania 2025 # Ziarul de Iasi
Fermierii au scăpat de controalele APIA. Cel puțin, deocamdată, pentru Campania 2025. În județul Iași, inspectorii au verificat peste 58.000 ha și au identificat mai multe nereguli în teren. Articolul Iașul intră în linie dreaptă pentru plata în avans: APIA a încheiat controalele pentru Campania 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.