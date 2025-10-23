Corespondență din Changwon. În Coreea de Sud a început producția pentru România a cinci obuziere autopropulsate K-9A1 și două vehicule de suport K-10: au fost sudate primele elemente
G4Media, 23 octombrie 2025 04:40
Compania Hanwha a început procesul de construcție, pentru România, a cinci obuziere autopropulsate K-9A1 și a două vehicule de suport pentru acestea, K-10, au declarat... © G4Media.ro.
• • •
Cercetătorii confirmă: Absența micului dejun poate favoriza sindromul metabolic / „Prin faptul că mănânci dimineața, este posibil să consumi mai puțină mâncare pe parcursul zilei” # G4Media
Un nou studiu arată că lipsa micului dejun ar putea fi asociată cu un risc crescut de sindrom metabolic – o combinație de probleme de... © G4Media.ro.
Data de 7 decembrie pentru alegerile la Primăria București, stabilită oficial astăzi de Guvern / În aceeași zi vor fi alegeri și pentru șeful Consiliului Județean Buzău / Candidaturile se depun în perioada 12-17 noiembrie – CALENDAR # G4Media
Guvernul va adopta, în ședința de joi, hotărârea pentru stabilirea datei de 7 decembrie pentru alegerile parțiale pentru Primăria Bucureștiului, președintele Consiliului Județean Buzău și... © G4Media.ro.
FCSB are trei puncte după primele două meciuri jucate în Europa League, iar joi a venit ziua duelului cu Bologna. Înainte de partida de pe... © G4Media.ro.
La Fântâna aduce soluțiile G9 de tratare a apei la INDAGRA FOOD 2025 (29 octombrie – 2 noiembrie), cel mai mare târg dedicat sectorului agroalimentar... © G4Media.ro.
Cel mai frumos oraș de coastă al Spaniei impune reguli dure pentru animale. Limitează accesul câinilor pe plajă pentru a-și proteja farmecul natural # G4Media
San Sebastian, una dintre cele mai îndrăgite stațiuni de coastă din Spania, este renumit pentru plajele sale spectaculoase, atmosfera elegantă și bucătăria rafinată. Orașul basc,... © G4Media.ro.
Pământul a câștigat un nou companion cosmic: asteroidul 2025 PN7, o „quasi-lună” care se mișcă aproape sincron cu planeta noastră. NASA a confirmat săptămâna aceasta... © G4Media.ro.
VIDEO Imagini rare din interiorul unei fabrici TSMC: Cum sunt produse procesoarele destinate celor mai puternice dispozitive ale momentului # G4Media
TSMC, liderul mondial al industriei de semiconductori, a publicat un videoclip rar care dezvăluie procesul de producție din interiorul uzinei „Fab 21” aflate lângă Phoenix,... © G4Media.ro.
EXCLUSIV Marcel Ciolacu: Sunt hotărât să cer votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean # G4Media
Fostul premier, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri pentru G4Media.ro că este hotărât să ceară la conferința de sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida... © G4Media.ro.
Fibremaxxing – excesul de fibre, fenomenul care devine tot mai popular pe internet/ Specialiștii avertizează că prea multe fibre pot duce la balonare, crampe și constipație, iar ajustarea dietei trebuie făcută doar sub supravegherea unui nutriționist # G4Media
Un trend de wellness popularizat de rețelele sociale, “fibremaxxing”, se referă la creșterea aportului de fibre – ceea ce poate însemna adăugarea alimentelor bogate în... © G4Media.ro.
Israelul a predat Fâşiei Gaza rămăşiţele a 30 de palestinieni, anunţă Ministerul Sănătăţii al Hamas / De la intrarea în vigoare a armistițiului, teroriștii Hamas au predat rămășițele a 15 dintre cei 28 de ostatici israelieni din fâșia Gaza # G4Media
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, al Hamas, a anunţat miercuri că alte 30 de rămăşiţe ale unor palestinieni au fost restituite Fâşiei Gaza de către... © G4Media.ro.
Ministrul Justiției: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor / Ne interesează să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, aici nu cred că există divergenţe # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii... © G4Media.ro.
40 de migranţi, decedaţi în naufragiul unei ambarcaţiuni în largul coastelor Tunisiei / Veneau spre Europa din țări sub-sahariene, macinate de violență și sărăcie # G4Media
Patruzeci de migranţi au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastelor Tunisiei, au anunţat miercuri autorităţile acestei ţări, potrivit... © G4Media.ro.
Grupul european Airbus a anunţat miercuri că a deschis a doua linie de asamblare a avioanelor în China, sporind capacitatea de producţie pentru aeronavele cu... © G4Media.ro.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Hamsii crocante preparate în friteuză, fără ulei și prăjeală, doar cu garnitură de mazăre plată și sparanghel/ Merg la fel de bine și cu broccoli # G4Media
Pentru o cină sănătoasă, bogată în elemente nutritive de calitate de multe ori suntem tentați să alegem peștele, în special dacă suntem adepții dietei mediteraneene,... © G4Media.ro.
Referendum propus de mișcarea ecologistă ”Berlinul fără mașini”: Circulaţia automobilelor limitată la 12 zile pe an de persoană / Cine ar fi exceptat # G4Media
O mişcare ecologistă, ”Berlinul fără maşini”, propune un referendum, în 2026 – dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a circulaţiei automobilelor... © G4Media.ro.
Google anunţă că a dezvoltat un algoritm revoluţionar pentru calculul cuantic / Noul algoritm denumit Quantum Echoes este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat algoritm clasic # G4Media
Google a anunţat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicaţii practice pentru calculul cuantic şi care va putea să genereze date... © G4Media.ro.
Medic: Cazurile de COVID în rândul copiilor, mai multe decât cele de gripă, în această toamnă / Au fost și nou născuți infectați la doar 20 de zile / În general sunt simptome ușoare, mai puțin agresivă decât Omicron # G4Media
Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina... © G4Media.ro.
Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei secţii de Poliţie în cadrul muzeului, după jaful spectaculos în care au fost furate bijuterii de importanță istorică # G4Media
Laurence des Cars, preşedintele-director de la Luvru, doreşte înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului”, a declarat ea miercuri în Senatul francez, la trei... © G4Media.ro.
Grindeanu: PSD va veni cu o propunere de lege pentru pensiile magistraţilor care va trece de CCR și va readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale / Nu este normal să ieși la pensie la 48-49 de ani cu 7 -10.000 de euro # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, la Craiova, că social-democraţii vor veni cu o propunere de lege care va trece de CCR... © G4Media.ro.
Guvernul va aproba în şedinţa de joi calendarul pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei # G4Media
Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului... © G4Media.ro.
Guvernul spaniol urmează să publice o listă a simbolurilor dictaturii franchiste care urmează să fie ”retrase” din spaţiul public / Pe 20 noiembrie se împlinesc 50 de ani de la moartea lui Franco # G4Media
Premierul socialist spaniol Pedro Sánchez anunţă miercuri că Guvernyul său urmează să publice – în noiembrie – o listă de simboluri ale franchismului care urmează... © G4Media.ro.
Daniel Băluță: Dacă partidul – și sunt convins că acest lucru se va întâmpla – va fi de acord, cel mai probabil voi candida la Primăria Capitalei # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a declarat, miercuri seara, la Antena 3, că „cel mai probabil” va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei din... © G4Media.ro.
Bolt introduce „Little Bolt” în București: un nou serviciu de mobilitate urbană cu vehicule electrice compacte # G4Media
Bolt adaugă o nouă opțiune de transport în București: Little Bolt, un serviciu dedicat celor care vor să se deplaseze rapid prin oraș, la costuri... © G4Media.ro.
Eurobarometru 2025: Românii pun siguranța alimentară pe primul loc / 51% dintre cetățenii României consideră acest criteriu cel mai important, înaintea costului (45%) și a gustului (41%) # G4Media
Siguranța alimentară este principala preocupare a românilor atunci când cumpără produse alimentare, potrivit celui mai recent Eurobarometru publicat de Comisia Europeană. Acest document arată că... © G4Media.ro.
Sebastian Burduja: Nu voi candida. PNL are opţiuni foarte bune / Scenariul de tip apocalipsă, ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist # G4Media
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida, el arătând că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot... © G4Media.ro.
Poliţia Capitalei s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut că artistul Artanu i-a „hărţuit” fiica, într-un local / Până în prezent, nu a fost formulată nicio plângere penală şi nu există o sesizare directă # G4Media
Poliţia Capitalei anunţă că s-a autosesizat după ce mama unei tinere a susţinut, într-o postare pe internet, că artistul Artanu (Adrian Pleșca) i-a ”hărţuit” fiica,... © G4Media.ro.
Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu, plasaţi sub protecţia poliţiei, din motive de securitate. Ei sunt însoţiţi de către trei poliţişti 24 din 24, un şofer şi doi ofiţeri de securitate (presă) # G4Media
Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu au fost plasaţi sub protecţia poliţiei – din motive de securitate -, în departamentul în care locuiesc, declară miercuri AFP... © G4Media.ro.
Senatul rus (Consiliul Federaţiei) a denunţat miercuri acordul interguvernamental încheiat de Rusia cu Statele Unite privind gestionarea şi eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar,... © G4Media.ro.
Igor Grosu a fost reales preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în prima şedinţă a noului legislativ / Maia Sandu cheamă partidele la consultări pentru desemnarea noului prim-ministru # G4Media
Igor Grosu a fost reales miercuri, prin vot secret, în funcţia de preşedinte al Parlamentului de la Chişinău în prima şedinţă a noului legislativ format... © G4Media.ro.
Procurorii militari români, în dialog cu experții francezi în investigarea accidentelor aviatice. Un procuror militar din Oradea a fost decorat de statul francez # G4Media
Cum se investighează accidentele aviatice, ce tehnologii moderne folosesc anchetatorii din Franța și cum pot colabora direct procurorii militari români și francezi în anchete comune... © G4Media.ro.
Şeful Statului Major al Apărării, videoconferinţă cu militarii români din teatrele de operaţii # G4Media
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a avut, miercuri, o videoconferinţă cu echipele de comandă ale structurilor româneşti dislocate în teatrele de operaţii,... © G4Media.ro.
Șefii Meta, Instagram și Snap, obligaţi de tribunalul din Los Angeles să răspundă acuzaţiilor legate de siguranţa copiilor pe platformele lor # G4Media
O judecătoare din Los Angeles a decis că directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram)... © G4Media.ro.
Dragoș Pîslaru: Planul Guvernului este ca până pe 28 noiembrie să avem aprobarea legii pensiilor magistraţilor în forma pe care o dorim # G4Media
Planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe care ne-o dorim pe legea privind pensiile... © G4Media.ro.
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu vs Ilie Bolojan. Cum s-au poziționat de aceeași parte președintele și liderul PSD pe temele majore de reformă # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut, miercuri, cea mai dură declarație de până acum la adresa premierului Ilie Bolojan. În plus, Sorin Grindeanu... © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, într-un interviu la Antena 1, că regimul comunist și Nicolae Ceaușescu au făcut foarte mult rău, dar a precizat... © G4Media.ro.
Parlamentul European cere o creştere de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inslusiv Moldova, în bugetul UE pentru 2026 # G4Media
Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul UE pentru anul 2026, prin care este solicitată o creştere cu 25 de milioane de euro... © G4Media.ro.
Un fost viceministru rus al apărării condamnat pentru corupţie doreşte să lupte în #Ucraina pentru a scăpa de închisoare # G4Media
Un fost viceministru rus al apărării, Timur Ivanov, condamnat la 13 ani de închisoare pentru corupţie, este dispus să lupte pe frontul din Ucraina pentru... © G4Media.ro.
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” cu Rusia “în trei, patru ani”, avertizează șeful Statului Major # G4Media
Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc în trei, patru ani” cu Rusia, care „ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul... © G4Media.ro.
EXCLUSIV Dosarul de mită de la CNCIR al Ioanei Timofte, nepoata unui fost șef al SRI: Printre cei care au primit șpagă vacanțe de lux a fost Silviu Răzvan Avram, actualul președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica /Avram a împrumutat PSD cu 445.000 de lei în 2020, dar figurează ”neafiliat politic” # G4Media
Președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, se află pe lista inculpaților care ar fi primit șpagă vacanțe de lux alături de fosta... © G4Media.ro.
Încă două branduri chinezești au intrat oficial pe piața auto din România / Omoda și Jaecoo au dezvăluit doar SUV-uri și vor concura cu mărci precum Renault și Skoda # G4Media
Omoda și Jaecoo sunt cele mai noi mărci auto din China care au intrat pe piața auto locală. Brandurile fac parte din grupul Chery și... © G4Media.ro.
Ungaria va demara discuţiile privind achiziţionarea de combustibil nuclear din Statele Unite, în ideea de a-şi diversifica aprovizionarea, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor... © G4Media.ro.
Kosovo propune să preia migranţi din Regatul Unit în schimbul sprijinului Londrei împotriva Serbiei şi Rusiei # G4Media
Premierul kosovar, Albin Kurti, a declarat miercuri că migranţi ilegali respinşi din Regatul Unit ar putea fi preluaţi de Kosovo, în cadrul planului guvernului de... © G4Media.ro.
Aeroportul din Vilnius a fost închis temporar din cauza a zeci de baloane ridicate de contrabandiştii de ţigări # G4Media
Zeci de baloane folosite de contrabandişti pentru a transporta ţigări din Belarus în Lituania au provocat închiderea temporară a aeroportului din Vilnius în noaptea de... © G4Media.ro.
LIVE VIDEO Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit al României. România mai poate primi doar 21,4 miliarde de euro, deci 7 miliarde de euro au fost pierduți definitiv / Țara noastră deja a încasat peste 10 miliarde de euro # G4Media
Comisia Europeană a aprobat Planul Național de Redresare și Revizuire (PNRR) revizuit al României a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru. România primește... © G4Media.ro.
Conopidă gratinată cu ton și ierburi aromatice. O combinație gustoasă și ușoară și rapid de preparat – fel principal ușor, garnitură la pește sau prânz la pachet # G4Media
Conopida cu ton reprezintă o combinație ideală pentru una din mesele principale ale zilei, întrunind practic toate calitățile și fiind lipsită de defecte. Sunt ambele... © G4Media.ro.
BREAKING România menține în funcțiune mai multe centrale pe cărbune, unele până în 2026 și altele până în 2029. Bogdan Ivan: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat # G4Media
România va menține în funcțiune mai multe centrale pe cărbune, după renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat ministrul Energiei Bogdan Ivan.... © G4Media.ro.
Claudiu Manda (PSD): Mulţi colegi ne întreabă de ce mai suntem la guvernare. Am tăcut destul / Despre partenerii coaliţiei: Superficiali, îşi doresc să facă numai cum vor ei / Despre Bolojan: Dacă vrei să pleci, încotro vrei, nord, sud, nu ne sperie # G4Media
Claudiu Manda, candida candidează la Congresul PSD pentru poziţia de secretar general, în echipa lui Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că mulţi colegi îi întreabă... © G4Media.ro.
Asociația Pro Infrastructură: „Bizonii” șoselelor nu pot fi amendați deși sunt văzuți pe camerele de monitorizare a traficului „în și între” localități / Ministrul Cătălin Predoiu și șeful CNAIR blochează aplicarea legii # G4Media
Șoferii care încalcă regulile de circulație, denumiți colocvial „bizonii” șoselelor, nu pot fi amendați deși sunt surprinși pe camerele de monitorizare a traficului din interiorul... © G4Media.ro.
Dominic Fritz: USR este cel mai puternic partid din București, avem un candidat puternic, Cătălin Drulă, la alegerile pentru Primărie # G4Media
Dominic Fritz a declarat miercuri că USR este cel mai puternic partid din București și are un candidat puternic la alegerile pentru Primărie, în persoana... © G4Media.ro.
