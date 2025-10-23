Cel mai vechi aur prelucrat din lume e la București, la Palatul Suțu. Invitație la „Călătoria în lumea de dincolo”
B365.ro, 23 octombrie 2025 05:10
După ce au călătorit în țări precum Japonia, Canada, Germania, Franța, Italia, Israel și SUA, minunatele obiecte din aur, care aparțin Muzeului Regional de Istorie din Varna, au ajuns la București. Muzeul Municipiului București, în […]
• • •
Acum 2 ore
05:10
Cel mai vechi aur prelucrat din lume e la București, la Palatul Suțu. Invitație la „Călătoria în lumea de dincolo"
După ce au călătorit în țări precum Japonia, Canada, Germania, Franța, Italia, Israel și SUA, minunatele obiecte din aur, care aparțin Muzeului Regional de Istorie din Varna, au ajuns la București. Muzeul Municipiului București, în […]
Acum 12 ore
19:40
Construcții improvizate din Străulești, demolate: „Zona devenise insalubră”, spune primarul S1. Un ONG acuză că familii cu copii și bunici au fost lăsate în stradă # B365.ro
Mai multe construcții improvizate din cartierul Străulești au fost demolate, iar anunțul a fost făcut chiar de George Tuță, primarul Sectorului 1. Edilul a mai ținut să spună că oamenii care locuiau aici au fost […]
18:40
Troleibuzele 86 și 90 și autobuzele 104 și 143 au trasee modificate, joi, pentru meciul FCSB – Bologna de pe Arena Națională. Anunțul STB # B365.ro
Meciul FCSB – Bologna are loc pe stadionul Arena Națională, joi, iar călătorii STB trebuie să știe că troleibuzele liniilor 86 și 90 și autobuzele liniilor 104 și 143 au trasee modificate. Meciul este programat […]
17:50
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului are loc duminică, iar programul evenimentelor este bine stabilit. Se așteaptă 2.500 de invitați oficiali în București # B365.ro
Duminică, 26 octombrie, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar slujba de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, cei doi fiind însoțiți de […]
Acum 24 ore
17:10
FOTO | Un părculeț cu loc de joacă pentru copii se amenajează în Grozăvești, pe Splaiul Independenței. PS6 spune când ar urma să fie gata lucrările # B365.ro
Au început lucrările pentru amenajarea unui nou loc de joacă pentru copii pe Splaiul Independenței, în cartierul Grozăvești. Terenul are o suprafață de 3.082 mp, a fost închiriat de la Ministerul Energiei și Primăria Sectorului […]
15:40
FOTO | București, acest oraș în care e posibilă Această Groapă. E pe strada Veseliei din S5 (acolo unde, la o furtună, o mașină a fost făcută praf de un copac) # B365.ro
Copaci care cad peste noi în zile fără adiere de vânt *probabil doar din cauză că a intrat soarele un pic în nori), asfalt vălurit pe care mașina se simte ca o barcă și gropi […]
15:40
HARTA | Restricții de circulație pentru sfințirea Catedralei Mânturii Neamului. Șoferii bucureșteni, sfătuiți să evite zona și să aleagă rutele ocolitoare (care nu există în informare) # B365.ro
Duminică, 26 octombrie, are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar pentru o bună desfășurare a evenimentului, șoferii trebuie să știe că vor exista restricții de circulație în această zonă a Bucureștiului. Anunțul a fost făcut […]
15:20
Cum salvează Guvernul Bolojan situația dezastruoasă a bucureștenilor din blocul explodat din Rahova: „Îl reconstruiește statul, apoi se întorc aici cu chirie” # B365.ro
Statul român vrea să le reconstruiască apartamentele celor afectați de explozia din Rahova, ca mai apoi să le dea în chirie, cu posibilitatea de a fi cumpărate din nou. Oamenii sunt revoltați, întrucât locuințele lor […]
14:40
Restricții de circulație în București pentru pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, protectorul orașului. Lista străzilor și bulevardelor închise # B365.ro
Joi, 23 octombrie, Patriarhia Română a organiza procesiuni religioase, cu ocazia sărbătoririi „Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor". Evenimentul se va desfășura în intervalul 12:00 – 13:00. Iar pentru ca acesta să se desfășoare […]
14:40
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice, la fel ca la mașini. Categoriile vizate de legea adoptată de Camera Deputaților, care e decizională # B365.ro
Cei care conduc trotinete și biciclete electrice trebuie să știe că vor avea de plată asigurare obligatorie RCA, însă nu toate modelele sunt vizate. Miercuri, 22 octombrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul legii RCA […]
13:50
VIDEO | Artan, de la trupa Timpuri Noi, acuzat că vrut să sărute cu forța o puștoaică de 18 ani, într-un club din București. El recunoaște și i se pare firesc, că a văzut-o îngândurată # B365.ro
Cântărețul Adrian Pleșca de la trupa Timpuri Noi, cunoscut drept Artan, este acuzat că ar fi încercat să sărute o fată de 18 ani în clubul nJoy din București. Situația a fost semnalată chiar de […]
13:30
ESENȚIAL | Panouri pentru Parcarea Roșie, montate deja prin Sectorul 4. Cât costă ora, care sunt intervalele tarifare, dar și cât plătesc cei care au achitat deja Taxa Băluță # B365.ro
Mai știți când, în vară, bucureștenii din Sectorul 4 s-au înfuriat pe administrația locală când au auzit că vrea să introducă Parcarea Roșie? Ei bine, la acel moment, Primăria condusă de Daniel Băluță a făcut […]
13:30
După ce Angelina Jolie și Alicia Vikander au interpretat în producții de cinema rolul aventurierei Lara Croft, o altă actriță va aduce de această dată pe micile ecrane povestea personajului central din universul jocurilor video […]
13:20
❤️ Formidabila Jackie, cățelușa unei familii din blocul din Rahova distrus de explozie. A rămas să păzească apartamentu rămas fără pereți. Pompierii au reușit cu greu să o dea jos # B365.ro
În urma exploziei îngrozitoare din Cartierul Rahova zeci de animăluțe s-au speriat și au fugit. Dar nu toate au fugit. O cățelușă a rămas să apere apartamentul. Familia ei a observat-o la geam. Jackie, cățelușa […]
13:20
BREAKING | Conducta de gaz explodată în Rahova, fisurată din cauza unui scurtcircuit produs în subteran, în caseta în care era îngropată alături de cabluri și țeava de apă # B365.ro
Reprezentanți ai anchetatorilor au anunțat, cu puțin timp în urmă, primele concluzii ale investigației din Rahova, de după explozia catastrofală de vineri. Treptat, iese la iveală un îngrozitor lanț al slăbiciunilor, în care sunt implicați […]
12:50
Little Bolt – minuscule mașinuțe verzi tip ascuțitoare au apărut în București: Compania a lansat această nouă opțiune de transport și promite curse mai ieftine și mai rapide # B365.ro
În București au apărut mașinuțe mici și verzi colantate cu „Bolt", iar compania anunță că a lansat o nouă categorie de curse: Little. Compania spune că Little Bolt este soluția perfectă pentru pasagerii care au […]
12:50
FOTO | Continuă lucrările la aleile prăpădite din Parcul Herăstrău. Pe unde am putea să ne plimbăm, din 15 decembrie, fără să ne împiedicăm # B365.ro
Lucrările de reparații ale aleilor din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău) continuă. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, vine cu ultimele noutăți de pe șantier, care ar urma să fie finalizat în data de 15 […]
12:20
Târg de Sf. Dumitru la Muzeul Satului din București. Meșteșugari, bucătari și artiști de muzică populară din toată țara sunt la București, de vineri # B365.ro
Vineri, 24 octombrie, odată cu ocazia sărbătoririi Sfântului Dumitru va avea loc un târg la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti" din București. Vor fi zeci de meșteșugari care vor aduce în atenția bucurștenilor tradițiile […]
12:00
Formularul ANAF cu gem și țuică incluse cu care o bucureșteancă distrează copios internetul # B365.ro
O glumă născută din realitate: după ce șeful ANAF, Lucian Heiuș a afirmat că „gemul făcut de mamaie contribuie la deficitul de TVA", rețelele sociale au explodat de ironii. Una dintre cele mai comice reacții […]
11:20
Disperarea activistei Aluziva în cazul locurilor de parcare din S2. „Stau lângă un salon de evenimente, ca să nu plătească parcarea privată, șoferii blochează 3 benzi de pe stradă” # B365.ro
Se știe și se resimte lipsa locurilor de parcare din București, iar în unele cazuri oamenii ajung la disperare încercând să obțină un loc nominal de la autorități. Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva, activist social […]
11:00
Restricții de trafic pe ambele sensuri ale Autostrăzii A1, aproape de intrarea/ieșirea din București. Se fac fie lucrări de asfaltare, fie se trasează marcaje # B365.ro
Poliția Româna a informat bcureștenii și nu numai că astăzi sunt câteva restricții de circulație pe Autostrada A1 București Pitești. Restricțiile de circulație se aplică pe ambele sensuri ale autostrăzii. Restricții de trafica astăzi pe […]
10:50
VIDEO | Pericol la intrarea în Pasajul Obor, o femeie aruncă obiecte în mașinile care intră în tunel. „Am fost la poliție, mi-au zis că nu-s singurul pățit, dar n-au reușit încă s-o identifice” # B365.ro
La Pasajul Obor din Bucrești, pe sensul dinstre Liceul Hașdeu către Lizeanu are loc o șituație mai puțin obișnuită. Martorii spun că acolo o femeie aruncă cu diverse obiecte în mașinile care intră în pasaj. […]
10:50
Un cutremur de intensitate medie s-a produs, în această dimineață, î la ora 10:23:27 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea. Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) anunță că seismul, cu magnitudinea ml 4.2, […]
10:10
Cum am putea scăpa de traficul tot mai îngrozitor din București. Măsuri de fluidizare care au funcționat în alte capitale europene # B365.ro
Capitalele din întreaga lume au adoptat și încă adoptă măsuri tot mai eficiente pentru a decongestiona traficul, a reduce dependența de mașini, în scopul de a îmbunătăți calitatea aerului și de a încuraja mobilitatea sustenabilă. […]
10:00
VIDEO | Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, care va fi duminică. Biserica va rămâne deschisă timp de 5 zile pentru credincioșii care vor să se închine la altar # B365.ro
Se fac ultimele retușuri la Catedrala Mântuirii Neamului din București, care se sfințește duminică, 26 octombrie. Mii de credincioși, clerici, preoți, dar și cei mai mari ierarhi ai lumii ortodoxe vor ajunge în Capitală pentru […]
09:40
Ambulatoriul Spitalului Malaxa va fi modernizat. În doi ani, va avea cabinete medicale și laboratoare noi. PMB anunță o investiție de 62 de milioane de lei # B365.ro
Primăria Municipiului București investește peste 62 de milioane de lei în modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului „Nicolae Malaxa". Ambulatoriul va avea dotări moderne. Printre acestea se numără cabinete de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. […]
09:10
FOTO | Covorul de pavele colorate din curtea școlii 92, un alt proiect Negoiță, e un dezastru periculos pentru copii. E plin de rupturi, găuri și valuri # B365.ro
Seria „Pavelele cele noi ale primarului" continuă cu un nou episod la Școala Gimnazială Nr. 92 din Sectorul 3 al Capitalei. Un bucureștean a publicat mai multe imagini cu o nouă lucrare făcută de mântuială […]
08:50
Bucuros că alegerile vor fi anul acesta, Cătălin Drulă promite metroul M5 Eroilor-Universitate-Iancului și țevi noi cât să înconjoare Bucureștiul de 8 ori # B365.ro
Dintre cei care își doresc să candideze pentru scaunul de la Primăria Capitalei, cel care a așteptat cel mai mult data alegerilor a fost Cătălin Drulă. Iar odată ce decizia Coaliției a fost pusă pe […]
08:10
ALERTĂ | Doru Octavian Dumitru, internat de urgență, azi-noapte. Familia: Trece prin momente dificile, le cere scuze fanilor pentru anularea spectacolelor # B365.ro
Actorul Doru Octavian Dumitru este în acest moment internat la un spital din Suceava. Familia a postatr pe pagina de Facebook un mesaj în care rogă fanii artistului să se roage pentru el. Potrivit familiei […]
08:00
ESENȚIAL | Primă concluzie îngrozitoare în cazul exploziei din Rahova: conducta Distrigaz care alimenta blocul, fisurată în subteran, în canalul împărțit cu țevi de apă și cabluri electrice # B365.ro
O primă și îngrozitoare concluzie a specialiștilor INSEMEX care au verificat în detaliu locul exploziei din Rahova spune că fisura care a provocat scurgerea de gaze catastrofală s-a produs, de fapt, în zona de responsabilitate […]
Ieri
04:10
Contesa Cafea și Prințesa Clătită, aristocratele de pe Bulevardul Regină. O experiență delicioasă (și roz) la Petit Cafe, pe Elisabeta # B365.ro
Azi bem cafeaua cu ceva dulce alături, la Petit by Maison des Crepes pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 30, o oază de roz în mijlocul Bucureștiului. E mai mare bucuria să te plimbi pe Regina […]
21 octombrie 2025
19:30
Bătălia politică pentru marea unire București-Ilfov. Piedone, mesaj pentru Vlad Gheorghe: Nu e rușine să te inspiri, e rușine să mimezi inteligența # B365.ro
Un proiect pentru marea unire București-Ilfov a fost depus la Guvern, de către fostul europarlamentar Vlad Gheorghe (partidul DREPT), iar Cristian Popescu Piedone îl acuză că i-a furat ideea. Fostul șef ANPC are un mesaj […]
18:30
Ciucu, propunere înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, să fie pus în practică” # B365.ro
Coaliția a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei: 7 decembrie, iar Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, crede că ar fi corect ca înainte de acestea să fie validat referendumul pentru București, inițiat […]
17:50
ESENȚIAL | Impozit uriaș, de până la 500%, pentru mai multe clădiri din Sectorul 1: „Sunt într-o stare avansată de degradare”, anunță PS1 # B365.ro
Mai multe clădiri din Sectorul 1, aflate într-o stare avansată de degradare, s-au ales cu un impozit uriaș, de până la 500%. Vizați sunt 16 proprietari, anunță Primăria Sectorului 1, după ce Consiliul Local a […]
16:40
Desființarea sectoarelor și marea unire București-Ilfov, proiect depus la Guvern. Inițiatorul cere organizarea unui referendum, în Capitală, pe această temă # B365.ro
Ce spuneți dacă Bucureștiul rămâne fără sectoare și se va uni cu județul Ilfov? Un proiect în acest sens a fost depus la Guvern de către fostul europarlamentar Vlad Gheorghe (partidul DREPT). Posibilul candidat la […]
16:20
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar București, gen. Florentina Ioniță, acuzată de corupție. E sub control judiciar, cu o cauțiune de 1 milion de euro # B365.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că a semnat azi decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, general al Armatei Române, după mega scandalul de corupție de la Spitalul Militar București. Nicușor Dan spune, într-o postare […]
16:10
21 de mesaje și urări de Sfântul Ioan pentru felicitarea cadou: inspirație pentru orice relație (P) # B365.ro
Cauți cuvintele potrivite de Sfântul Ioan? Fie că vrei să transmiți o urare caldă unui prieten apropiat, să adaugi un gând frumos într-o felicitare pentru familie sau să impresionezi cu un mesaj elegant colegii de […]
15:50
FOTO | Gardul de beton al Liceului Xenopol stă să cadă pe trotuar, peste trecători. Acum e proptit într-un stâlp, și el deja înclinat # B365.ro
Gardul de la Liceul Xenopol arată de-a dreptul îngrozitor. Strucura lui este una extrem de grea, iar în cazul în care acesta o să cadă el va fi un real pericol pentru oricine se află […]
14:50
Bucureștenii din Rahova care au rămas fără gaze după explozie mai au de așteptat rebranșarea. Distrigaz anunță că unele zone rămân fără gaze până la finalizarea anchetei # B365.ro
Mii de familii au rămas fără gaze naturale, după explozia de vineri, 17 octombrie, din blocul din Rahova. Distrigaz Sud Rețele anunță că echipele sale lucrează marți, 21 octombrie, pentru reluarea alimentării pentru bucureștenii de […]
14:50
Un bărbat a vrut să-și dea foc pe Șoseaua Kiseleff, negociatorii l-au convins să renunțe. E disperat după ce ar fi pierdut mai multe terenuri în Constanța # B365.ro
Un bărbat de 61 de ani a amenințat că-și dă foc pe Șoseaua Kiseleff, după ce ar fi pierdut mai multe terenuri în județul Constanța. El a fost observat, în jurul orei 11, având hainele […]
14:50
BREAKING | Alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei, pe 7 decembrie (surse). Decizia, la ședința de azi a Coaliției # B365.ro
Să nu ne facem planuri: pe 7 decembrie avem alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei. Decizia a fost luată cu câteva momente în urmă, la Palatul Victoria, în ședința Coaliției de guvernare. Știre […]
13:40
ALERTĂ | SRI anunță că a dejucat un atentat la București. Doi ucraineni coordonați de ruși ar fi plănuit să incendieze un sediu al companiei NOVA POST # B365.ro
Serviciul Român de Informaţii anunţă, printr-un comunicat, că a dejucat un atentat la București – definit drept „o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României" Potrivit comunicatului
13:30
ESENȚIAL | Haos la CFR Călători, unde alte trenuri sunt suspendate, de data asta din alte motive decât datoriile la Infrastructură. Zeci de rute sunt afectate # B365.ro
CFR Călători anulează și ea mai multe trenuri, începând de azi, după ce CFR SA, administratorul infrastructurii, i-a suspendat circulația a zeci de trenuri. Decizia a fost luată întrucât CFR Călători nu a plătit Tariful […] Articolul ESENȚIAL | Haos la CFR Călători, unde alte trenuri sunt suspendate, de data asta din alte motive decât datoriile la Infrastructură. Zeci de rute sunt afectate apare prima dată în B365.
13:30
FOTO | Pericolul „Atenție, cade tencuială!” atinge azi nivelul rezolvabil cu macaraua pompierilor. Intervenție în Rahova, la un extrem de jupuit bloc de 10 etaje # B365.ro
Cu puțin timp în urmă, o bucurerșteancă a semnalat pe rețelele de socializare o situație care a blocat circulația în Rahova, în jur se auzea ceva de un posibli incendiu. Dar martorii au spus că […] Articolul FOTO | Pericolul „Atenție, cade tencuială!” atinge azi nivelul rezolvabil cu macaraua pompierilor. Intervenție în Rahova, la un extrem de jupuit bloc de 10 etaje apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Blocul modernist de pe Carol 63 se consolidează, anunță Bujduveanu. Clădirea, construită la sfârșitul anilor ’30, e încadradă la maximum de risc seismic # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a anunțat bucureștenii că un nou imobil va fi consolidat. Acesta se află pe Bulevardul Carol nr. 63. Este vorba despre o clădire construită în anul 1937 și […] Articolul FOTO | Blocul modernist de pe Carol 63 se consolidează, anunță Bujduveanu. Clădirea, construită la sfârșitul anilor ’30, e încadradă la maximum de risc seismic apare prima dată în B365.
12:50
Ce valoare au acum bursele elevilor din Sectorul 1. PS1: Consiliul Local aplică noile reglementări privind acordarea lor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că aplică deciziile Guvernului Bolojan pentru bursele elevilor din Sectorul 1. Administrația de sector anunță că a fost aprobată în Consiliul Local aplicarea reglementărilor legale privind acordarea burselor elevilor din S1. […] Articolul Ce valoare au acum bursele elevilor din Sectorul 1. PS1: Consiliul Local aplică noile reglementări privind acordarea lor apare prima dată în B365.
12:30
Un nou ansamblu rezidențial va fi construit în București, în locul fostei platforme Antifrig. Investiția se ridică la peste 200 mililoane de euro # B365.ro
Se va construi un nou ansamblu imobiliar în Capitală, pe fosta platformă industrială Antrefrig. Se va numi PRIMA Solis și va fi dezvoltat de PRIMA Development Group. Un nou complex rezidențial va fi construit în […] Articolul Un nou ansamblu rezidențial va fi construit în București, în locul fostei platforme Antifrig. Investiția se ridică la peste 200 mililoane de euro apare prima dată în B365.
12:20
FOTO | Locuri de parcare ciobite, dar ce frumos vor fi revopsite! Primăria dlui Negoiță a trimis deja notificări cu amenințarea „Ridicați mașina pentru marcaje sau rămâneți fără autorizație!” # B365.ro
Primăria Sectorului 3 retrasează locurile de parcare pe străzi prăfuite și pline de gropi. Multe străzi unde sunt amenajate și parcări de reședință arată devastator, iar bucureștenii sunt curioși cât de mult va rezista vopseaua […] Articolul FOTO | Locuri de parcare ciobite, dar ce frumos vor fi revopsite! Primăria dlui Negoiță a trimis deja notificări cu amenințarea „Ridicați mașina pentru marcaje sau rămâneți fără autorizație!” apare prima dată în B365.
11:40
VIDEO | Două viteze pe A0 Nord, între Corbeamca și Dragomirești (lot 1). Pro Infrastructură: Retter promite autostradă înainte de termen, dar Pizzarotti rămâne în întârziere # B365.ro
Lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord avansează, dar nu conform programului. Deși Retter promite finalizarea lucrărilor înainte de termen, sectorul gestionat de Pizzarotti rămâne în urmă, cu progrese lente, subliniază Asociația Pro Infrastructură. […] Articolul VIDEO | Două viteze pe A0 Nord, între Corbeamca și Dragomirești (lot 1). Pro Infrastructură: Retter promite autostradă înainte de termen, dar Pizzarotti rămâne în întârziere apare prima dată în B365.
11:40
HARTA | Restricțiile de trafic și accesul la West Side Hallo Fest. Cu ce ajungi la festival, pe unde se intră, ce străzi sunt închise și cât timp # B365.ro
West Side Hallo Fest 2025 transformă Lacul Morii în centru distracției de Halloween, la care sunt așteptați peste 100 de mii de participanți. Accesul la festival este atent planificat: transportul public recomandat, 15 puncte de […] Articolul HARTA | Restricțiile de trafic și accesul la West Side Hallo Fest. Cu ce ajungi la festival, pe unde se intră, ce străzi sunt închise și cât timp apare prima dată în B365.
