Cel mai vechi aur prelucrat din lume e la București, la Palatul Suțu. Invitație la „Călătoria în lumea de dincolo”

11:40

West Side Hallo Fest 2025 transformă Lacul Morii în centru distracției de Halloween, la care sunt așteptați peste 100 de mii de participanți. Accesul la festival este atent planificat: transportul public recomandat, 15 puncte de […] Articolul HARTA | Restricțiile de trafic și accesul la West Side Hallo Fest. Cu ce ajungi la festival, pe unde se intră, ce străzi sunt închise și cât timp apare prima dată în B365.