YONHAP: Vicepreședintele Grupului Hanwha s-a întâlnit cu premierul român pentru a discuta cooperarea în domeniul apărării

16:20

Realizator: Mira Gomboș – Explozia de la blocul din cartierul Rahova din capitală nu a fost provocată, reiese din declarația făcută astăzi de reprezentanții poliției, care au precizat că până la acest moment nu sunt indicii că ar fi fost folosite substanțe explozive sau că ar fi vorba de o mână criminală. Anchetatorii cred că […]