YONHAP: Vicepreședintele Grupului Hanwha s-a întâlnit cu premierul român pentru a discuta cooperarea în domeniul apărării
Rador, 23 octombrie 2025 05:30
YONHAP (Coreea de Sud), 22 octombrie 2025 – Vicepreședintele Grupului Hanwha, conglomeratul sud-coreean cu activități variind de la produse chimice la construcții navale, s-a întâlnit cu premierul român pentru a discuta potențiala cooperare cu această țară din Europa de Est în industria de apărare, a anunțat grupul miercuri. Vicepreședintele Hanwha, Kim Dong-kwan, care l-a însoțit […]
Acum o oră
05:30
Acum 8 ore
23:20
Acum 12 ore
20:50
Polițele RCA vor fi obligatorii și pentru trotinetele electrice și biciclete, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Documentul a fost votat fără o serie de amendamente care le-ar fi acordat companiilor de asigurări dreptul de a stabili valoarea despăgubirilor, precum și service-urile unde să fie făcute […]
19:40
Parlamentul Israelului a votat în favoarea unei legi care impune suveranitatea Israelului asupra Cisiordaniei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Parlamentul Israelului (Knesset) a votat în favoarea unui proiect de lege propus de un parlamentar de extremă dreaptă privind impunerea suveranităţii Israelului în Cisiordania. Votul coincide cu vizita vicepreşedintelui Statelor Unite, JD Vance, în Israel. Luna trecută, preşedintele american, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să […]
19:30
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a cărui formațiune a câștigat alegerile legislative din 28 septembrie, a fost ales președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit Radio Chișinău, acesta a obținut 55 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul Alternativa, a acumulat doar 32 […]
19:10
Propunerea lui Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina este un compromis bun (Volodimir Zelenski) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a descris ca fiind „un compromis bun” propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a utiliza actualele linii de front din Ucraina ca bază pentru negocierile de stopare a războiului Rusiei. Liderul ucrainean şi-a exprimat însă îndoiala că preşedintele rus, Vladimir Putin, va accepta un asemenea […]
19:00
La microfon, Angelica Dan
18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (22 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Comisia Europeană a aprobat în această după amiază varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. Noua valoare a PNRR este de aproximativ 21 de miliarde de euro. Petruța Obrejan vine cu detalii. Reporter: Comisia Europeană a aprobat în […]
18:40
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acţiune (Coreea de Sud) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Coreea de Nord a lansat miercuri ceea ce păreau a fi mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, a anunțat armata sud-coreeană, cu o săptămână înainte de o reuniune importantă a liderilor din regiunea Asia-Pacific în Coreea de Sud. Aceasta a fost prima lansare de rachete balistice […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a făcut apel la oameni să riposteze faţă de dezinformările legate de climă, la o lună după ce preşedintele american, Donald Trump, a respins schimbările climatice ca fiind „o mare escrocherie”. Adresându-se participanţilor la conferinţa extraordinară Organizaţiei Mondiale Meteorologice a ONU (WMO) de […]
18:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboş – Asigurarea RCA obligatorie se extinde şi asupra trotinetelor şi bicicletelor electrice sau a unor vehicule similare, potrivit proiectului de lege adoptat astăzi de Camera Deputaţilor, ca for decizional. Documentul transpune în legislaţia internă mai multe directive europene şi a trecut de Parlament în […]
18:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (22 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Dronele care vor pătrunde neautorizat în spaţiul aerian românesc vor fi doborâte, a spus astăzi ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu. Mesajul vine în contextul în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis azi-noapte un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord […]
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, l-a poreclit pe ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, „Osama bin Sikorski”, după ce acesta și-a exprimat public speranța că Forțele Armate Ucrainene vor scoate din funcţiune conducta petrolieră „Drujba” a Rusiei. „Ce alte obiective de infrastructură civilă, din […]
17:50
Israelul şi-a încălcat îndatoririle privind Fâşia Gaza, relevă avizul consultativ emis de Curtea Internaţională de Justiţie # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Potrivit ultimelor informaţii, Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) a emis un aviz consultativ în care susţine că Israelul şi-a încălcat îndatoririle care decurg din legea internaţională pentru că a blocat ajutorul umanitar pentru Fâşia Gaza. CIJ subliniază că Israelul, ca putere ocupantă, are obligaţia de a permite şi facilita […]
Acum 24 ore
17:10
Studiu realizat de o asociație pentru protecția minorilor, în colaborare cu TikTok, privind controlul parental al mediului online # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (22 octombrie) – Realizator: Mira Gomboş – În România, tații tind să fie mai familiarizați cu funcțiile de control parental al platformelor de socializare decât mamele. Tot ei acordă și o importanță crescută în ceea ce privește ghidarea experiențelor online ale copiilor, arată studiul realizat de o asociație pentru protecția minorilor, în […]
16:30
Doi jurnalişti din Georgia şi Belarus sunt laureaţii din acest an ai Premiului Saharov pentru libertatea de gândire # Rador
Realizator: Mira Gomboş – O jurnalistă din Georgia şi un jurnalist din Belarus sunt laureaţii din acest an ai Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Cei doi sunt încarceraţi în ţările lor de origine, după cum transmite corespondentul RRA la Strasbourg, Andrei Şerban. Reporter: Andrei Şerban – Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în […]
16:20
Un bărbat a fost grav rănit miercuri, când s-au tras focuri de armă în fața clădirii parlamentului din Belgrad, capitala Serbiei, lângă un cort ridicat de susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić. O persoană a fost reținută, iar poliția a securizat zona, au informat oficialii și mass-media locală. Aleksandar Vučić a declarat la un eveniment guvernamental […]
16:20
Șapte persoane au fost rănite, iar patru au fost transportate la spital, în urma tamponării a două tramvaie, la Arad # Rador
Șapte persoane, între care un minor, au fost rănite, iar patru au fost transportate la spital, astăzi, la Arad, în urma tamponării a două tramvaie. O garnitură a plecat fără vatman din depou și a circulat aproximativ un kilometru, traversând două intersecții aglomerate și semaforizate, înainte de a se ciocni violent cu un alt tramvai […]
16:20
Explozia de la blocul din cartierul Rahova din București nu a fost provocată, precizează anchetatorii # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Explozia de la blocul din cartierul Rahova din capitală nu a fost provocată, reiese din declarația făcută astăzi de reprezentanții poliției, care au precizat că până la acest moment nu sunt indicii că ar fi fost folosite substanțe explozive sau că ar fi vorba de o mână criminală. Anchetatorii cred că […]
15:30
Un grup de personalităţi avertizează cu privire la dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale # Rador
Un grup de personalităţi internaţionale au făcut apel la interzicerea dezvoltării unei super-inteligenţe artificiale, avertizând că acest lucru ar putea duce la extincţia omului pe Pământ. Avansarea rapidă în domeniul AI a depăşit deja reglementările globale ale domeniului, a mai spus grupul de personalităţi într-o scrisoare deschisă. Scrisoarea avertizează, de asemenea, că sistemele cu mult […]
15:20
Președintele rus Vladimir Putin a supravegheat miercuri un exerciţiu militar al forțelor nucleare ale Rusiei pe uscat, pe mare și în aer pentru a le testa pregătirea și structura de comandă. Kremlinul a declarat într-un comunicat că testul a inclus lansarea practică a unei rachete balistice intercontinentale terestre, o lansare separată de rachetă de pe […]
15:10
Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că Fâşia Gaza se confruntă cu „o catastrofă de sănătate care va dura generaţii întregi de acum înainte”. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat pentru BBC că Fâşia Gaza s-a confruntat cu o combinaţie fatală de înfometare, boală şi sistem de sănătate distrus, […]
15:10
Toate spitalele publice și private sunt obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică # Rador
Toate spitalele publice și private sunt obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon, în baza legii promulgate de președintele Nicușor Dan. Acestea se vor monta în locuri accesibile pacienților, permițând semnalarea rapidă a unei urgențe medicale sau a unei situații […]
14:30
Fostul preşedinte al Franţei Nicolas Sarkozy va fi protejat permanent de doi poliţişti în închisoare # Rador
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va avea doi ofițeri de poliție staționați în celulele din apropiere în timp ce se află în închisoare pentru a se asigura că nu pățește nimic, a declarat miercuri ministrul francez de interne, Laurent Nunez. Nicolas Sarkozy a început marți o pedeapsă de cinci ani după ce a fost condamnat […]
14:20
Polițele RCA vor fi obligatorii și în cazul trotinetelor și al bicicletelor electrice, după cum prevede un proiect de lege adoptat astăzi de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Sunt vizate vehiculele cu o viteză maximă mai mare de 25 km/oră sau care au o masă proprie mai mare de 25 kg. Potrivit redactorului […]
13:40
Grecia – Zeci de persoane arestate într-un dosar de fraudă cu subvenții europene destinate fermierilor # Rador
Poliția greacă a arestat, miercuri, zeci de persoane în toată țara, în cadrul unei anchete privind un scandal în care fermierii s-au declarat fals deținători de terenuri și animale pentru a primi subvenții agricole din partea UE. Cazul a ieșit la iveală după ce procurorii europeni au declarat anul acesta că au găsit dovezi că […]
13:20
Ruşii au atacat obiective de infrastructură energetică și civilă din 10 regiuni ale Ucrainei # Rador
Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a raportat că, în noaptea de 21 spre 22 octombrie, armata de invazie a Rusiei a lansat atacuri asupra obiectivelor de infrastructură energetică și civilă din 10 regiuni ale Ucrainei. „Noaptea trecută, Rusia a atacat, din nou, infrastructura civilă a Ucrainei. Țintele au fost, din nou, infrastructura energetică și locuințele civile” […]
12:50
Introducere Pe 22 octombrie 1836, în contextul formării independentei Republic of Texas, Sam Houston (născut pe 2 martie 1793, decedat pe 26 iulie 1863) a devenit primul preşedinte ales al acestei republici. Acest moment marchează începutul unei dintre cele mai interesante epoci din istoria texană – o epocă dominată de tranziţia de la rebeliune faţă de Mexic, […]
12:50
Miercuri, 29 octombrie 2025 (de la 19:00), vă invităm la Sala Radio la o întâlnire cu muzica semnată de doi dintre cei mai mari compozitori germani: Beethoven (Simfonia nr. 4) și Schumann (Cinci piese în caracter popular pentru violoncel și orchestră și Adagio și Allegro pentru violoncel si orchestră – aranjament realizat de Martin Ulikanian). […]
12:20
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XLII – Acordul celor trei împărați: Alianța de la Schönbrunn (22 octombrie 1873) # Rador
Introducere Pe 22 octombrie 1873, în fastuosul Palat Schönbrunn din Viena, trei dintre cele mai puternice personalități ale secolului al XIX-lea, Kaiserul Wilhelm I al Germaniei, împăratul Franz Joseph I al Austro-Ungariei și țarul Alexandru al II-lea al Rusiei au semnat un acord care avea să schimbe temporar echilibrul de putere din Europa. Acordul celor […]
12:10
Festivalul ciocolatei revine la București, într-o locație spectaculoasă – Biblioteca Națională a României # Rador
Cel mai dulce eveniment al toamnei, Chocolate Saga, revine între 24 și 26 octombrie 2025, într-o nouă locație de poveste: Biblioteca Națională a României. Ediția din acest an promite o experiență senzorială completă, într-un spațiu elegant și generos, dedicat pasionaților de ciocolată artizanală, rafinament și gusturi autentice. Maeștrii ciocolatieri vor aduce specialități unice, demonstrații live […]
11:50
După ce Parlamentul de la Sofia nu a funcţionat săptămâna trecută, din cauza unui boicot al deputaţilor majorităţii, miercuri, şedinţa plenară a întrunit cvorumul necesar, fiind prezenţi 167 de parlamentari. Deşi s-au aflat în sală, deputaţii de la „Renaştere” şi MECI („Moralitate-Unitate-Onoare”) nu şi-au înregistrat prezenţa. Ordinea de zi propusă anterior a fost adoptată. Preşedinta […]
11:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:40
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs astăzi, în jurul orei 10:25, în zona seismică Vrancea. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului mai precizează că acesta a avut loc la adâncimea de 90 km, în apropiere de oraşele Focşani, Sfântu Gheorghe, Bacău, Buzău, Bârlad şi Braşov./astanimir/lalexandrescu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 22 octombrie)
11:20
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp un grup de ținte aeriene […]
10:40
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin continuă, declară Viktor Orbán # Rador
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul ungar, Viktor Orbán, la o zi după ce summitul a fost amânat. Întâlnirea planificată a fost suspendată, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistițiu imediat în Ucraina a pus în […]
10:30
ZIUA XXII – ȘTAFETA VETERANILOR 2025 22 octombrie 2025 TRASEUL ALBASTRU – Timișoara → Arad Astăzi, Ștafeta Albastră a pornit de la Timișoara către Arad – două orașe-simbol ale luptei pentru libertate. TRASEUL GALBEN – Câmpia Turzii → Cluj-Napoca După predarea de la Baza 71 Aeriană, Ștafeta Galbenă continuă astăzi către Cluj-Napoca TRASEUL ROȘU – […]
10:20
Un fost președinte al CPI spune că acum este momentul potrivit pentru ca Kim Jong-un să fie deferit justiției (Yonhap) # Rador
Acum este momentul potrivit pentru a-l trimite pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, în fața Curții Penale Internaționale (CPI) pentru că l-a ajutat pe președintele rus, Vladimir Putin, să agreseze Ucraina, a declarat miercuri un fost președinte al CPI. Song Sang-hyun, fost președinte al CPI cu sediul la Haga, face aceste afirmații în discursul său de […]
10:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Presa de la Chișinău relatează despre importanța procesului de europenizare și apropiere a Republicii Moldova de deziteratul său – integrarea europeană. Alte articole se referă la modernizarea armatei și la felul în care Rusia a păcălit un moldovean să lupte în războiul din Ucraina. * Alegerile din 28 septembrie […]
10:10
Şeful diplomaţiei ucrainene face apel la parteneri să ofere urgent sprijin energetic Ucrainei, după atacul masiv de noaptea trecută # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a făcut apel la toți partenerii și organizațiile internaționale să mobilizeze sprijin energetic pentru a preveni o criză umanitară, după atacul masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei – scrie, miercuri, agenţia Ukrinform. „În loc de diplomație și negocieri de pace, Rusia continuă atacurile sale brutale asupra Ucrainei. Infrastructura energetică […]
10:00
Linia frontului poate deveni punctul de plecare pentru diplomație, dar Rusia refuză dialogul (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace cu Rusia, condiția fiind ca punctul de plecare să fie actuala linie a frontului. Moscova, însă, potrivit lui Zelenski, nu dorește dialog. Într-un mesaj video transmis marţi seară, președintele a subliniat că pozițiile Ucrainei și ale partenerilor săi privind diplomația coincid. […]
10:00
Ucraina – Bombardamentele ruseşti de noaptea trecută, soldate cu şase morţi şi 17 răniţi (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a raportat că, în noaptea de marţi spre miercuri, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, lovind zone civile și obiective de infrastructură energetică. „Încă o noapte care dovedește că Rusia nu resimte suficientă presiune pentru tergiversarea războiului” – a subliniat președintele. Zelenski a menționat că, pe tot parcursul nopții […]
09:50
În Camera Deputaților va fi supusă votului moțiunea simplă inițiată de AUR la adresa ministrului Agriculturii # Rador
În Camera Deputaților va fi supusă votului, astăzi, moțiunea simplă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor la adresa ministrului Agriculturii, dezbătută în plen la începutul săptămânii. Semnatarii documentului i-au reproșat lui Florin Barbu că nu ar fi pus în practică nicio strategie coerentă care să răspundă nevoilor exprimate de fermieri. În replică, ministrul a acuzat […]
09:50
România și celelalte state membre ale Uniunii au la dispoziție trei ani ca să transpună în legislație noi norme de siguranță rutieră # Rador
România și celelalte state membre ale Uniunii au la dispoziție trei ani ca să transpună în legislație noi norme de siguranță rutieră și un an suplimentar ca să se pregătească pentru aplicare. Parlamentul European a aprobat ca permisul de conducere să fie valabil 15 ani și numai cinci ani pentru cei de autobuze și camioane, […]
09:40
Ucraina anunță că a lovit o uzină chimică din regiunea Briansk din sudul Rusiei, folosind rachete anglo-franceze de tip Storm Shadow # Rador
Armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină chimică din regiunea Briansk din sudul Rusiei, folosind rachete anglo-franceze de tip Storm Shadow. Ucraina a înregistrat, de asemenea, noi atacuri nocturne. Oficiali din capitala Kiev au anunțat că doi oameni au fost uciși. Eforturile diplomatice coordonate de SUA privind încetarea războiului par să se fi […]
09:30
Se circulă îngreunat, la această oră, pe Autostrada A2, pe sensul București – Constanța. La kilometrul 147, în zona localității Fetești din județul Ialomița, o autocisternă fără încărcătură a lovit glisiera mediană și a rămas imobilizată pe carosabil. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar se circulă dirijat pe prima bandă. Potrivit Centrului Infotrafic, circulația […]
09:30
Coreea de Nord a lansat înspre est, în Marea Japoniei, mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune # Rador
Oficiali sud-coreeni din sectorul de Apărare au declarat că Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune către est, în Marea Japoniei. Regimul de la Phenian nu a mai efectuat teste cu rachete din luna iunie, când noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung, și-a preluat mandatul, promițând să relaxeze […]
09:20
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 21 spre 22 octombrie, armata de invazie a Rusiei a atacat orașul Ismail, din regiunea Odesa. În urma bombardamentului, au fost avariate infrastructura energetică și cea portuară. RBC notează că, noaptea trecută, presa locală a raportat explozii în Ismail, la scurt timp după ce Forțele Aeriene ale […]
09:10
Uganda – Accidentul rutier soldat cu cel puțin 63 de victime s-a produs în urma ciocnirii frontale a două autobuze # Rador
Cel puțin 63 de persoane au murit și altele au fost rănite într-un accident rutier în care au fost implicate două autobuze pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Uganda, a anunțat poliția miercuri. Accidentul a avut loc imediat după miezul nopții pe autostrada dintre capitala Kampala și orașul nordic Gulu. Potrivit anchetei preliminare, […]
09:00
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, va participa la summitul din cadrul iniţiativei Procesul de la Berlin, care va avea loc miercuri, la Londra, informează Serviciul de presă al Guvernului de la Sofia. A 11-a ediţie a forumului de discuţii reuneşte lideri din Balcanii de Vest, state membre ale UE şi parteneri internaţionali ai iniţiativei, precum şi […]
