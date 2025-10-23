Horoscop 23 octombrie 2025 – O zi plină de vitalitate și energie
National.ro, 23 octombrie 2025 05:30
BERBEC Familia, partenerii și prietenii vă vor fi o companie plăcută. Veți beneficia la maximum de economiile dvs. financiare. Spuneți celor din jur ce părere aveți despre serviciu, urmează o perioadă dinamică. TAUR Dacă v-ați separat recent de partenerul de viață, veți găsi pe cineva special. În jocurile de noroc, ai toate șansele!
Peste 850 de personalități proeminente, inclusiv lideri din domeniul tehnologiei, precum fondatorul Virgin Group, Richard Branson, și cofondatorul Apple, Steve Wozniak, au semnat o declarație în care solicită o pauză în dezvoltarea superinteligenței. „Solicităm oprirea dezvoltării superinteligenței până când va exista un consens științific cu privire la faptul că această tehnologie poate fi construită într-un […]
După decizia Curții Constituționale din această săptămână, care a blocat orice tentativă de a repara nedreptatea pensiilor speciale, s-a tras cortina și totul este limpede, acum. Așa-numitul „Stat paralel" – acel conglomerat de privilegiați din „Sistem" – s-a autoapărat din nou, cu o viteză și o precizie demne de o cauză mai bună. În timp […]
Debandadă totală la construcția autostrăzilor. Alunecările de teren au contrazis expertizele # National.ro
Guvernul a fost nevoit să ceară prelungirea cu un an a termenelor de finalizare a autostrăzilor, a cărei cofinanțare aferentă PNRR a fost asigurată prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Motivele întârzierilor sunt stupefiante, invocându-se alunecări de teren care contraziceau expertiza, modificări ale proiectelor în timpul execuției, precum și identificarea unor utilități amplasate […]
În ultimul deceniu, China a depus eforturi concertate pentru a-și ridica sectorul manufacturier în lanțul valoric, inundând piețele globale cu produse ieftine. Tendința Chinei către supracapacitate a fost în mod tradițional atribuită unei neconcordanțe fundamentale în economia sa. Subvențiile guvernamentale și investițiile în producție și infrastructură sunt neobișnuit de mari în comparație cu cele din […]
Cristiano Ronaldo Junior, fiul celebrului star portughez, a primit prima convocare la naționala Portugaliei U16, confirmând pașii constanți spre o carieră promițătoare. Tânărul de 15 ani, care evoluează la academia lui Al-Nassr, a fost inclus de selecționerul Joao Santos în lotul pentru Turneul Cupei Federațiilor (30 octombrie – 4 noiembrie), unde Portugalia va întâlni Turcia, […]
Inter Milano trăiește un moment excelent sub comanda lui Cristi Chivu, ajuns la a șaptea victorie consecutivă în toate competițiile. Ultimul succes, 4-0 în deplasare cu Union Saint-Gilloise, a purtat semnătura lui Denzel Dumfries, desemnat MVP-ul meciului. Titular pe banda dreaptă, internaționalul olandez a deschis scorul în minutul 41 și a fost omul meciului până […]
Statul român își recunoaște eșecul. Și-a sabotat transportatorii rutieri și i-a îmbogățit pe turci și ucraineni # National.ro
Măsura de suspendare a restituirii parțiale din acciza la motorină pentru transportatorii rutieri a provocat un adevărat dezastru economic, recunoaște Ministerul Finanțelor. Firmele românești au pierdut contracte importante în favoarea operatorilor din alte țări, iar alimentarea cu combustibil s-a mutat în Bulgaria și Ungaria, unde prețurile sunt mult mai mici. Transportatorii străini, în special turcii, […]
Afacerile companiilor militare private (PMC) prosperă. Când Fundația Umanitară Gaza (GHF) a fost angajată să distribuie ajutoare la începutul acestui an, a apelat la UG Solutions pentru securitate.Când Rusia a avut nevoie de oameni pentru războiul din Ucraina și pentru operațiunile din Africa, a chemat Grupul Wagner. Guvernul american este cel mai mare client al […]
Bruxelles – sediul Uniunii Europene și al NATO – pare un oraș care se pregătește de război. Desigur, persistă vechile defecte ale guvernanței paneuropene: discursuri insipide, birocrație și compromisuri de tipul „câte ceva pentru toată lumea". Totuși, s-a produs o schimbare radicală – predomină frica. Cele mai urgente amenințări implică trei oameni puternici care privesc […]
Cât plătesc românii care se încălzesc în locuințe cu caloriferul electric, pe timpul în care n-au căldură de la sistemul centralizat de termoficare # National.ro
Pe măsură ce s-a răcit vremea afară, iar temperaturile din a doua parte a toamnei nu mai sunt așa de ușor de suportat, și în locuințe s-a făcut frig. Astfel că, în plin sezon rece, locuitorii din marile orașe ale României se văd nevoiți să găsească soluții alternative pentru a se încălzi, deși locuințele lor […]
Ca să evite colapsul energetic, în condițiile în care Comisia Europeană nu acceptă prelungirea funcționării termocentralelor pe cărbune, parlamentarii au depus un proiect de lege la Senat prin care se stabiliește funcționarea centralelor până la sfârșitul anului 2031. Calendarul închiderii termocentralelor și a minelor este total rupt de realitate, au avertizat inițiatorii proiectului legislativ. Aceștia […]
A apărut dovada! Ministerul Justiţiei a semnalat că e necesar avizul CSM în cazul proiectului privind pensiile magistraţilor # National.ro
Ministerul Justiției – condus de către Radu Marinescu – a transmis Ministerului Muncii observații asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților, subliniind că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte de adoptarea actului normativ. Dovada acestui aspect a apărut la o zi după ce s-a aflat că într-o ședință a PNL s-a arătat […]
Mintea noastră muncește non-stop. Când e suprasolicitată pentru perioade lungi — fie din cauza muncii intelectuale intense, fie din cauza stresului constant, somnului insuficient sau a multitasking-ului — apare fatiga cognitivă. Nu e doar „a fi obosit(ă)"; e o stare în care procesele mentale se încarcă atât de mult încât se manifestă și la nivel […]
În 2007, Nicolas Sarkozy a venit la București într-o vizită oficială pentru a consolida relațiile dintre România și Franța, la scurt timp după intrarea României în Uniunea Europeană. Cu această ocazie, a fost relansat Parteneriatul Strategic româno-francez, axat pe colaborare politică, militară, economică și culturală. Vizita a avut și o puternică încărcătură simbolică: Franța își reafirma sprijinul pentru România în interiorul […]
Reuniunile FMI și Băncii Mondiale au coincis cu o volatilitate crescută pe burse. Discuțiile despre exuberanța financiară, fracturarea geopolitică și fragilitatea economiei mondiale pot speria investitorii. Indicele Vix – „indicatorul fricii" de pe Wall Street – a atins cel mai înalt nivel din aprilie la sfârșitul săptămânii trecute. Cauza imediată a creșterii temerilor a fost […]
Milioane de americani au ieșit pe străzile marilor orașe în peste 2.000 de manifestații "Fără Regi", protestând împotriva a ceea ce consideră a fi autoritarismul crescând al președintelui Donald Trump. Manifestațiile, pe care aliații lui Trump le-au numit „mitingul urii împotriva Americii", s-au remarcat prin amploarea lor, dar, mai important, sunt un simbol al unui […]
Ucraina ar urma să închidă mai multe licee cu predare în limba română. Măsura stârnește îngrijorare în comunitatea românească: „Este o situație foarte grea” # National.ro
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor fi închise începând cu 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ. Decizia autorităților locale a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din Cernăuți. Din cele 20 de licee româneşti existente ar urma să rămână doar patru – situate în Cernăuţi, Hliboca, […]
1. Drulă a zis că "vreau să reabilităm încă 800 km de centrală de termoficare." Îl credem. Declarația asta a făcut-o după ce a explodat blocul. În urmă cu zece zile, Drulă avea altă prioritate. Pistele ciclabile. "Stăm prost cu mobilitatea alternativă, trebuie să implementăm acel master plan velo, să avem o rețea de piste […]
Incident în SUA! O mașină a intrat într-o poartă de securitate a Casei Albe/Unde se afla, în acel moment, Donald Trump # National.ro
Un incident a avut loc în urmă cu doar câteva ore în Statele Unite. Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe. S-au aflat primele detalii comunicate de Secret Service, preluate de presa americană. O persoană a intrat cu un vehicul într-o poartă de securitate din fața Casei Albe, […]
A fost cutremur, miercuri dimineață, 22 octombrie, în România. Conform informațiilor făcute publice de specialiști, seismul a fost unul mediu și s-a produs în zona Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 a avut loc, miercuri, la ora 10:23, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica […]
Atac rusesc la granița României. Oamenii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert/MApN: S-au raportat „explozii pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia” # National.ro
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, mesaj RO-Alert, după ce rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Din câte s-a aflat, circa zece explozii s-au auzit pe malul ucrainean, în zona localităților Ismail și Chilia. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a comunicat […]
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. Mesajul familiei artistului: Are nevoie mai mult ca niciodată de gândul vostru bun # National.ro
O veste care a iscat îngrijorare în rândul apropiaților și al fanilor lui Doru Octavian Dumitru. S-a aflat că îndrăgitul actor de comedie a fost dus de urgență la spital, chiar înainte de a susține un spectacol la Onești, ce fusese programat marți seară, 21 octombrie. Actorul de comedie Doru Octavian Dumitru trece prin „momente […]
Victimele exploziei din Rahova, indignate: din proprietari, transformați în chiriași/„Nu au suflet”. „Ăștia nu sunt oameni” # National.ro
Oamenii care au fost afectați ca urmare a producerii exploziei ce a avut loc zilele trecute în blocul de pe Calea Rahovei și care s-au trezit într-o situație foarte grea, în imposibilitatea de a mai locui în apartamentele în care aveau agoniseala de-o viață, au de înfruntat o nouă situație care i-a pus pe gânduri. […]
Explozia din Rahova. Ies la iveală date din expertiza specialiștilor. Ce arată raportul preliminar al INSEMEX (surse) # National.ro
La câteva zile de la explozia cu urmări devastatoare care a afectat puternic un bloc de pe Calea Rahovei, din Capitală, s-a aflat că experții conturează o primă ipoteză legată de cauza deflagrației. Un raport preliminar al INSEMEX în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul […]
"A fost nevoie să moară oameni!". Replica devenită celebră a unui fost președinte de trist
Horoscop 22 octombrie 2025 – S-ar putea să vă simțiți presați să decideți într-o problemă # National.ro
BERBEC Tendința de a-ți face griji pentru munca, performanța sau realizările tale poate interfera în alte departamente ale vieții, mai ales în relațiile tale. Sunt șanse mari să vă stresați în mod inutil, este mai bine să lucrați pentru a face schimbări și îmbunătățiri decât să vă stresați. Încercați tot posibilul să treceți peste atitudinile […] The post Horoscop 22 octombrie 2025 – S-ar putea să vă simțiți presați să decideți într-o problemă first appeared on Ziarul National.
Luni, 20 octombrie 2025. Zi mare pentru „statul de drept”, dar în sensul acela balcanic, de sub preș. Curtea Constituțională a României, bastionul celor „aleși dintre aleși”, a decis că legea prin care se modificau pensiile speciale ale magistraților este… neconstituțională. Pe motive de formă, firește. Nu pentru că ar fi prea multe zerouri în […] The post CCR: statul sunt eu, fraierilor! first appeared on Ziarul National.
Economia mondială ignoră războiul comercial și temerile legate de inteligența artificială # National.ro
Acum șase luni, când Donald Trump a anunțat un război comercial de o agresivitate fără precedent, companiile și investitorii s-au pregătit pentru recesiune. Totuși, economia mondială se descurcă bine. A devenit remarcabil de rezistentă la crize, deși tarifele americane se dovedesc mai puțin brutale decât era de așteptat. Investitorii se așteaptă la un sezon decent […] The post Economia mondială ignoră războiul comercial și temerile legate de inteligența artificială first appeared on Ziarul National.
Manchester City continuă politica de a miza pe tineri de mare perspectivă, iar Pep Guardiola pare convins că a pus mâna pe un viitor superstar. După primele opt etape din Premier League, în care „cetățenii” au adunat cinci victorii, un egal și două eșecuri, tehnicianul catalan are un motiv clar de entuziasm: Rayan Cherki. Tânărul […] The post Guardiola l-a descoperit pe noul Messi! first appeared on Ziarul National.
Statul român îngroapă CFR Călători. Peste 100 de trenuri vitale pentru cetățeni se anulează # National.ro
Pentru că statul român a refuzat să plătească pentru serviciile prestate de CFR Călători, inevitabilul s-a produs. CFR Infrastructură, care nu și-a primit banii de la CFR Călători pentru taxa de utilizare, a decis să suspende circulația a peste 100 de trenuri pe cel mai circulate rute din țară. Anularea acestora vine după ce, în […] The post Statul român îngroapă CFR Călători. Peste 100 de trenuri vitale pentru cetățeni se anulează first appeared on Ziarul National.
Carlo Ancelotti nu este deloc pe placul legendarului portar brazilian Emerson Leao, fost selecționer al Selecao. În vârstă de 76 de ani, Leao a criticat aspru prestația tehnicianului italian și modul în care acesta gestionează echipa națională a Braziliei. „Cred că va avea nu doar câteva, ci multe dificultăți. Și toți cei care lucrează cu […] The post Legenda braziliană dă de pământ cu Ancelotti! first appeared on Ziarul National.
Creierul și singurătatea: de ce izolarea socială activează aceleași zone ca durerea fizică # National.ro
Creierul nostru tratează uneori excluderea socială ca pe o amenințare biologică. Ceea ce pare „doar” o suferință emoțională se reflectă în activitate cerebrală similară cu cea produsă de durerea fizică — motiv pentru care respingerea și singurătatea pot „dăuna” cu adevărat sănătății. Cum îți dai seama că te afectează singurătatea? Semnele comune care arată că […] The post Creierul și singurătatea: de ce izolarea socială activează aceleași zone ca durerea fizică first appeared on Ziarul National.
România a avut cea mai mare prăbușire a sectorului construcții din UE în luna august 2025, comparativ cu luna precedentă, ajungând la minus 26,2%. Suspendarea și anularea proiectelor de investiții, decise prin măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, au băgat firmele de construcții în insolvență, dar și în faliment. Un efect la fel de grav […] The post Firmele de construcții din țară, băgate în faliment. Guvernul refuză orice dialog first appeared on Ziarul National.
Angajații din industria de apărare ”au luat foc”. Consiliul de conducere, alungat din societate # National.ro
Mămăliga a început să explodeze în societatea românească. Tonul a fost dat de angajații din industria de apărare, batjocoriți de Ministerul Economiei, MApN, Romarm și de conducerea impusă pe criterii politice, care i-au lăsat fără comenzi și fără salarii. La protestele de săptămâna trecută de la Automecanica Moreni, administratorul special a fost la un pas […] The post Angajații din industria de apărare ”au luat foc”. Consiliul de conducere, alungat din societate first appeared on Ziarul National.
În 1898, când Regatul Unit s-a alăturat altor puteri în împărțirea imperiului Qing, prim-ministrul britanic Lord Salisbury a avertizat că lumea se împarte în națiuni „vii” și „muribunde”. Cele vii erau puterile în ascensiune ale erei industriale – națiuni cu populații în creștere, tehnologii transformatoare și forțe militare. Cele pe moarte erau imperii paralizate de […] The post Ordinea stagnantă. Sfârșitul puterilor în ascensiune first appeared on Ziarul National.
Scriitorul G.K. Chesterton a spus odată că „lipsa de sens nu provine din oboseala durerii, ci din oboseala plăcerii”. Acest truism pare deosebit de potrivit în era smartphone-urilor: avem la îndemână divertisment și informații aparent nesfârșite, și totuși un număr record de oameni se bazează pe medicamente. Potrivit unui nou raport publicat în Wall Street […] The post Moda antidepresivelor nu va vindeca tristețea Generației Z first appeared on Ziarul National.
Cea mai puternică armată din lume are nevoie de capital privat. Miza de 150 de miliarde de dolari # National.ro
Armata Statelor Unite apelează la grupuri de capital privat, printre care Apollo, Carlyle, KKR și Cerberus, pentru a finanța o reorganizare a infrastructurii în valoare de 150 de miliarde de dolari. Secretarul US Army, Daniel Driscoll, și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au organizat recent un forum cu aproximativ 15 dintre cele mai cunoscute firme de […] The post Cea mai puternică armată din lume are nevoie de capital privat. Miza de 150 de miliarde de dolari first appeared on Ziarul National.
Guvernele europene s-au unit în spatele lui Volodimir Zelenski și se grăbesc să obțină un acord privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei, după ce liderul de la Kiev a fost presat de Donald Trump să accepte cererile lui Vladimir Putin de a pune capăt războiului. „Vedem eforturile președintelui Trump de a aduce pacea în Ucraina, […] The post Europenii cântă în zadar Slava Ucraina first appeared on Ziarul National.
ULTIMA ORĂ. Coaliția a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Când vor fi chemați bucureștenii la urne (surse) # National.ro
După îndelungi discuții pe acest subiect, liderii Coaliției au stabilit data la care vor fi organizate alegerile pentru Primăria București. Așadar, după câteva luni în care au așteptat ca mai-marii Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR să se decidă pe acest subiect, locuitorii Bucureștiului află, în sfârșit, când vor fi chemați la urne pentru a alege viitorul primar general […] The post ULTIMA ORĂ. Coaliția a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Când vor fi chemați bucureștenii la urne (surse) first appeared on Ziarul National.
Astăzi CCR a decis că legea propusă de guvernul salvării naționale de gheata agențiilor de rating este neconstituțională. Pe surse, în formă. Adică onorabili competenții într-ale normelor nu ar fi avut avizul CSM. Din prostie sau rea voință nu este clar, că încă nu avem o motivare. Anexa coaliției, pe numele lui Pâslaru, responsabil cu […] The post Dacă nu vrei, poți! first appeared on Ziarul National.
Săptămâna trecută, Donald Trump a afirmat într-un limbaj destul de ambiguu că Volodimir Zelenski ar trebui să renunțe la regiunea Donbas din estul Ucrainei sau să se confrunte cu distrugerea din partea Rusiei. A dispărut previziunea optimistă făcută de Trump cu doar trei săptămâni în urmă, potrivit căreia, dacă Zelenski ar continua războiul cu Rusia, […] The post Zelenski, strivit între Trump și Putin first appeared on Ziarul National.
Apa vie: ce spun cercetările despre structura „hexagonală” și efectele asupra celulelor # National.ro
„Apa vie” sau „apa structurată” e un termen folosit din ce în ce mai mult în marketingul produselor de sănătate: sticle scumpe, dispozitive care „restructurează” apa și promisiunea că apa hexagonală ar fi mai ușor de absorbit și ar susține sănătatea celulară. Ce spune știința? Pe scurt: apa are proprietăți biologice importante, dar ideea unei […] The post Apa vie: ce spun cercetările despre structura „hexagonală” și efectele asupra celulelor first appeared on Ziarul National.
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis luni, 20 octombrie, să declare neconstituțională legea Guvernului Bolojan care prevedea reducerea pensiilor speciale ale magistraților cu 25% și creșterea vârstei de pensionare. Cu un vot strâns, de 5 la 4, decizia de luni, care a venit după două amânări pe acest subiect, menține practic privilegiile magistraților. Patru […] The post Ce pensii au patru dintre judecătorii CCR care au respins tăierea pensiilor speciale first appeared on Ziarul National.
Tentativă de sabotaj rusesc, dejucată de SRI. Doi cetățeni ucraineni, implicați într-un plan vizând incendierea sediului din București al unei companii # National.ro
Informații de ultimă oră anunțate de autoritățile române: doi cetățeni ucraineni, coordonați de ruși, ar fi intenționat să distrugă, prin incendiere, un sediu al companiei Nova Post din București. Tentativa de sabotaj a fost dejucată, însă, de Serviciul român de Informații (SRI). Cei doi ucraineni, care au venit dinspre Polonia, au fost depistați și monitorizați […] The post Tentativă de sabotaj rusesc, dejucată de SRI. Doi cetățeni ucraineni, implicați într-un plan vizând incendierea sediului din București al unei companii first appeared on Ziarul National.
După atâtea vești proaste a venit și una bună. Se face vaccinare anti-covid în Bulgaria. Vă puteți duce iute-iute la Ruse. E varianta ”updatată” a vaccinului. E ca Dacia 1410 cu îmbunătățiri. E ca smart-phone pe lângă telefonul cu butoane. E all inclusive. ”Trebuie doar să faceți programare cu o zi înainte. Dacă intrați în […] The post Au băgat bulgarii vaccin la all inclusive first appeared on Ziarul National.
