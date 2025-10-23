Horoscop 23 octombrie 2025 – O zi plină de vitalitate și energie

14:10

Informații de ultimă oră anunțate de autoritățile române: doi cetățeni ucraineni, coordonați de ruși, ar fi intenționat să distrugă, prin incendiere, un sediu al companiei Nova Post din București. Tentativa de sabotaj a fost dejucată, însă, de Serviciul român de Informații (SRI). Cei doi ucraineni, care au venit dinspre Polonia, au fost depistați și monitorizați […]