Legumele care mențin inima „în formă”. Consumul frecvent al acestor legume poate reduce semnificativ riscul de boli cardiovasculare

Aplicația pentru cartea electronică de identitate poate fi descărcată prin accesarea https://hub.mai.gov.ro/aplicatie-cei și poate fi instalată pe laptop sau telefon anunță Ministerul de Interne (detalii despre aplicație aici). Cu toate aceste, multe instituții de stat sau private se prevalează de lipsa citioarelor „de buletin” și spun că nu pot face nici o operațiune. Circa 500.000 de [...]