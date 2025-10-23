Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt, de adolescentă? „Îi lua bani de pe ce muncea”
Fanatik, 23 octombrie 2025 05:50
Apar detalii inedite în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani care nu a mai dat niciun semn de viață de o lună și jumătate. Mărturii despre suferințele prin care ar fi trecut înainte de a pleca de acasă.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
05:50
Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt, de adolescentă? „Îi lua bani de pe ce muncea” # Fanatik
Apar detalii inedite în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani care nu a mai dat niciun semn de viață de o lună și jumătate. Mărturii despre suferințele prin care ar fi trecut înainte de a pleca de acasă.
Acum 6 ore
01:10
Momentul care a făcut platoul să râdă în hohote: celebra prezentatoare tv, victima unui accident vestimentar. Video # Fanatik
Kate Scott, prezentatoare CBS Sports, a avut parte de un moment neașteptat în direct, când rochia i s-a rupt. Cum au reacționat colegii de platou. Momentul s-a viralizat pe social media.
01:00
Radu Petrescu, pe cai mari la UEFA. Delegat la meciul vedetă al săptămânii din Europa League # Fanatik
Arbitrii români sunt extrem de bine văzuți la UEFA și primesc meciuri importante în Europa. Radu Petrescu a fost delegat la cea mai tare partidă a etapei din Europa League.
00:50
U Cluj, transfer interesant înainte de prezentarea noului antrenor. Cu cine a semnat echipa din Ardeal. Ultima oară a jucat în Israel. Anunțul oficial.
00:30
Starul plecat de la Real Madrid, omagiat la meciul cu Juventus din Champions League. Scenografie monumentală în peluza de pe Santiago Bernabeu # Fanatik
Real Madrid a avut-o pe Juventus ca adversară în Champions League. Ce scenografie spectaculoasă au afișat fanii prezenți în peluza stadionului Santiago Bernabeu.
00:20
Revenire de senzație la FCSB! „Bizonul” Harlem Gnohere, mesaj de suflet pentru Denis Alibec, aflat într-un moment delicat # Fanatik
Surpriză colosală pentru jucătorii de la FCSB, cu o zi înainte de meciul cu Bologna din Europa League. Fostul atacant al campioanei România, Harlem Gnohere, vizită neașteptată în cantonament.
Acum 8 ore
00:00
Gest superb făcut de Eintracht Frankfurt la meciul cu Liverpool din Champions League. Ce omagiu i s-a adus lui Diogo Jota # Fanatik
Gest de mare clasă făcut de germanii de la Eintracht Frankfurt! Diego Jota, fotbalistul care și-a pierdut viața, omagiat înaintea meciului cu Liverpool.
22 octombrie 2025
23:50
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani # Fanatik
Anna Kournikova, celebra jucătoare de tenis, este însărcinată pentru a patra oară. Ea și faimosul cântăreț spaniol Enrique Iglesias sunt pregătiți să devină părinți din nou.
23:40
Nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de unde vine pericolul la meciul cu FCSB. Secundul de la Bologna, răspuns ferm înaintea duelului din Europa League # Fanatik
Bologna a venit la București pentru partida cu FCSB din Europa League. Secundul formației italiene a vorbit despre adevăratul pericol din duelul împotriva ”roș-albaștrilor”.
23:20
Vești proaste pentru Barcelona înainte de El Clasico. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească # Fanatik
Problemele de natură financiară ale Barcelonei par că nu se mai termină, iar acum, chiar înainte de El Clasico, catalanii au primit o veste proastă în această privință.
23:20
Pontul zilei de joi, 23 octombrie, din SuperLiga. Cotă de 4.88 de la Superbet cu meciuri din etapa 14 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 23 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 14.
23:10
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța” # Fanatik
O arbitră de top un un CV impresionant a ajuns să fie acuzată că atrage prea multe atenția din cauza aspectului ei fizic demn de invidiat. Despre cine este vorba?
23:00
Ce spune Mirel Rădoi înainte de Universitatea Craiova - Noah. Antrenorul echipei din Bănie i-a comparat pe armeni cu două formații din Superliga României.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 23 octombrie 2025. Câștig de 280 lei cu fotbal din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 23 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 280 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „Faza Ligii” UEFA Europa League.
22:40
Campioana FCSB continuă parcursul european joi seara, de la ora 19:45, când FCSB va înfrunta pe teren propriu formația italiană Bologna în etapa a 3-a din Europa League. Pe Bune, doar pe Betano, la cel […]
22:40
După moartea lui Diogo Jota, încă o tragedie a lovit clubul Liverpool. Mesajul plin de durere al ”cormoranilor” # Fanatik
La trei luni și jumătate după ce Diogo Jota și-a pierdut viața într-un accident de circulație, clubul Liverpool trece printr-o altă tragedie. Cine este omul din club care a murit subit.
22:30
Au trecut 5.845 de zile de când un român marca o dublă în Champions League! Una dintre reușitele lui Dennis Man din PSV – Napoli a intrat în Cartea Recordurilor # Fanatik
Dennis Man, meci fabulos pentru PSV. A înscris de două ori în poarta celor de la Napoli, iar una dintre reușite a bătut un record vechi de peste 20 de ani!
Acum 12 ore
22:10
E gata! Conducerea clubului Legia Varșovia i-a decis viitorul lui Edward Iordănescu! Anunțul făcut de antrenorul român la conferința de presă. „Este adevărat”.
21:50
Dorin Goian, prima reacție după ce jucătorul său a făcut accident, fiind băut: ”Hai să nu judecăm atât de aspru” # Fanatik
Un jucător al echipei Cetatea Suceava a fost implicat într-un accident. Antrenorul Dorin Goian a vorbit despre ce sancțiune a luat deja împotriva elevului său.
21:40
Denis Alibec și Peluza Nord o dau la pace!? Anunțul făcut de Mihai Stoica cu 24 de ore înainte de meciul FCSB - Bologna. Ce se întâmplă cu atacantul campioanei României.
21:20
Adrian Porumboiu nu e surprins de eşecul FCSB: “Mai e ceva care să te mire la echipa asta?” Cine e cel mai bun antrenor din SuperLiga, peste “supremul” Gigi Becali # Fanatik
Adrian Porumboiu a avut o reacție savuroasă când a vorbit despre eșecul suferit de FCSB, 1-2, cu Metaloglobus, în etapa cu numărul 13 din SuperLiga României.
21:10
Ceartă între actorul Florin Zamfirescu şi Dumitru Dragomir din cauza Cristelei Georgescu: „Câştiga alegerile!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit despre posibilitatea ca soţia lui Călin Georgescu să fi candidat la preşedinția României. El a dezvăluit şi motivul contrelor cu actorul Florin Zamfirescu.
20:50
Gigi Becali a luat foc după acuzațiile de blat de la Metaloglobus – FCSB 2-1: ”Lumea a înnebunit acum” # Fanatik
Au fost voci care au vorbit despre un blat la meciul Metaloglobus - FCSB 2-1. Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa celor care au lansat astfel de acuzații.
20:40
Decizie șoc! Cum vrea Vincenzo Italiano să o antreneze pe Bologna din spital la meciul cu FCSB # Fanatik
Vincenzo Italiano nu va putea sta pe banca tehnică la meciul din Europa League dintre FCSB și Bologna. Antrenorul italian e internat în spital, de acolo de undea vrea să-și conducă echipa!
20:40
Dezastru pentru căpitanul unei echipe din România! Dosar penal după ce s-a urcat beat la volan și a făcut accident. Ce riscă acum jucătorul. Poliția a deschis o anchetă.
20:20
Universitatea Craiova, invincibilă pe „Oblemenco“ în Europa. Nicușor Bancu, apel către suporterii Științei: „Acasă putem bate pe oricine!“ # Fanatik
Nicușor Bancu se așteaptă la o nouă atmosferă de „vis“ pe Ion Oblemenco, una care să le „înmoaie“ genunchii armenilor. Cât de mult contează susținerea fanilor pentru o nouă victorie europeană a Craiovei.
20:10
Afacerea cu care un celebru fotbalist dă o lovitură financiară uriașă. Cu ce a ajuns să se ocupe # Fanatik
Un celebru fotbalist vrea să dea lovitura cu o super afacere. E diferită față de tot ceea ce a făcut până acum, însă acesta are mare încredere în ea.
20:00
Sorin Grindeanu la Craiova, la alegerea noului preşedinte al PSD Dolj: „Sunt aici, la cea mai puternică organizaţie din România” # Fanatik
Sorin Grindeanu a fost prezent la Craiova, la Conferința PSD Dolj, unde Cosmin Vasile a fost ales noul preşedinte al organizaţiei judeţene, în locul lui Claudiu Manda.
19:50
Încă mai trebuie să-i plătească o sumă uriașă lui Cristiano Ronaldo! Real Madrid – Juventus, prima revedere în Champions League după transferul de 117 milioane euro # Fanatik
Real Madrid - Juventus se înfruntă din nou în Champions League pentru prima dată după sfertul de finală nebun din 2018. De atunci, Cristiano Ronaldo a trecut pe la italieni și a fost la un pas să îi bage în faliment.
19:40
Sorana Cîrstea, întâlnire neașteptată în Dubai. Cu cine s-a văzut după ce a încasat peste 10.000 de dolari la turneul din Japonia # Fanatik
Sorana Cîrstea, revedere surprinzătoare în Emiratele Arabe. Alături de cine s-a fotografiat sportiva de 35 de ani, după ce a participat la turneul din Japonia.
19:30
Cum s-a terminat duelul pentru titlu dintre Gloria Bistrița și CSM București. S-a schimbat liderul în Liga Florilor # Fanatik
Gloria Bistrița și CSM București s-au aflat față în față în cel mai așteptat meci din Liga Florilor. Derby-ul handbalului românesc a fost unul pe muchie de cuțit.
19:20
Adrian Mititelu, prima reacție despre transferul lui Juan Bauza. Patronul lui FC U Craiova 1948 poate da lovitura: „O sumă fixă plus bonusuri” # Fanatik
Adrian Mititelu poate încasa o sumă importantă la finalul sezonului pentru transferul lui Juan Bauza. Cum a comentat patronul lui FC U Craiova această veste
19:10
Scandal înainte de lupta din Gala RXF! Iubita lui Marian Grozavu de la Insula iubirii, despre rivalul Mattias: „L-a subestimat și m-a pupat pe umăr!” # Fanatik
Tensiune la cote maxime în ringul RXF! Iubita lui Marian Grozavu dezvăluie motivul rivalității cu Mattia de la Insula Iubirii. Gestul care a declanșat totul!
19:00
Țigările electronice, soluția eficientă pentru cei care vor să se lase de fumat. Ce spun ghidurile oncologice din SUA despre ele # Fanatik
Cei care vor să se lase de fumat pot opta pentru țigările electronice. De altfel această recomandare se regăsește acum și în ghidurile oncologice din SUA.
18:50
Controversă înainte de FCSB – Bologna! Italienii au scris că se duelează cu Steaua în Europa League # Fanatik
Italienii de la Bologna se pregătesc de meciul cu FCSB, din grupa principală a Europa League, și au făcut un anunț pe site care poate să fie considerat controversat.
18:40
Se împacă Mirel Rădoi cu Mircea Lucescu? Ce a spus antrenorul Universității Craiova înaintea meciului cu Noah din Conference League: „Știu că este alături!” # Fanatik
Mirel Rădoi a dat semne de împăcare cu Mircea Lucescu în conferința de presă dinaintea jocului european cu FC Noah. Cum a reacționat când a fost întrebat dacă selecționerul l-a contactat să-i ureze succes.
18:20
Dumitru Dragomir a văzut derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 și s-a convins. Ce premoniție a făcut despre giuleșteni în lupta la titlu din acest sezon.
18:10
Etapa 6 de Liga Campionilor la handbal masculin poate aduce prima victorie pentru Dinamo. „Dulăii” joacă pe teren propriu contra lui Kielce, formație din Polonia.
17:50
Anunț fără precedent făcut de Gigi Becali! Denis Alibec, la mâna suporterilor de la FCSB: „Au o ședință” # Fanatik
Probleme pentru Denis Alibec înainte de FCSB - Bologna. Gigi Becali a făcut anunțul. Joacă sau nu atacantul în meciul din Europa League. Cine va lua decizia.
17:40
Ținuta care i-a jucat feste celei mai frumoase jucătoare de volei din lume. Cum a apărut la nunta fratelui ei # Fanatik
Rochia care i-a dat mari bătăi de cap celei mai atrăgătoare jucătoare de volei de pe pământ. În ce s-a îmbrăcat tânăra la cununia religioasă a fratelui său.
17:20
Elias Charalambous, conferință fără precedent înainte de FCSB – Bologna: „Nu suntem proști. Înțelegem foarte bine situația”. Ce a spus despre Denis Alibec # Fanatik
Ce a declarat Elias Charalambous, antrenorul FCSB, înainte de duelul cu Bologna din Europa League. Tehnicianul cipriot a analizat situația lui Denis Alibec.
Acum 24 ore
17:10
Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au cum să își piardă dreptul de proprietate” # Fanatik
Vor mai putea locatarii din Rahova să își păstreze dreptul de proprietate după explozie sau vor deveni chiriași? Avocatul Cristian Sârbu explică contextul legal și obligațiile autorităților.
16:50
Cristi Chivu a ajuns la 7 victorii consecutive cu Inter, iar Mircea Lucescu a dat verdictul: „Au șanse! Am mare încredere în el” # Fanatik
Cristi Chivu și echipa sa, Inter, au învins categoric pe Union SG, 4-0, în Belgia, și au ajuns astfel la 7 victorii consecutive în toate competițiile. Ce a spus Mircea Lucescu despre performanța românului.
16:30
Probleme mari pentru Teodora Stoica. Ce a pățit fiica lui Meme Stoica: ”Două zile nu am fost om” # Fanatik
Teodora Stoica a traversat momente dificile. Fiica lui Meme Stoica a povestit de abia acum ce s-a întâmplat, având în vedere că a lipsit câteva zile de pe internet.
16:20
Fotbalistul lui Real Madrid, care nu este pe placul lui Xabi Alonso, în acest start de sezon, ar fi decis să plece de la echipă în pauza competițională din iarnă.
15:50
Elias Charalambous a spus totul despre relația sa cu Gigi Becali și MM Stoica înainte de FCSB – Bologna: „Nu voi sta niciodată agățat de un contract” # Fanatik
Elias Charalambous a răbufnit la conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Bologna. Ce a spus antrenorul cipriot despre relația cu Gigi Becali și Mihai Stoica.
15:50
Italianul Juri Cisotti a mers la conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Bologna, din etapa a 3-a de Europa League. Mijlocașul a surprins cu răspunsurile la întrebările despre conaționalii săi
15:30
Pronosticul lui Mitică Dragomir pentru cea mai recentă afacere a lui Gigi Nețoiu: o vinde cu 50 de milioane de euro. Cât a fost investiția.
15:10
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic” # Fanatik
Jurnaliștii italieni au făcut un scurt ghid pentru suporterii celor de la Bologna, care vor să vină la București, pentru confruntarea cu FCSB, din Europa League. Ce au spus despre fostul regim al lui Ceaușescu.
15:00
Rareş Bogdan luptă pentru banii fermierilor şi o avertizează pe Ursula von der Leyen: „Nu vă jucaţi cu focul! Cei din Comisie nu sunt trimişii lui Dumnezeu” # Fanatik
Europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează Comisia Europeană și pe Ursula von der Leyen să nu reducă bugetul pentru agricultură, subliniind riscurile sociale și politice ale tăierilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.