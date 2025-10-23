SUA, pedeapsă pentru Rusia, după ce Trump a recunoscut că discuţiile cu Putin „nu duc nicăieri”: „Pot merge și mai departe”
StirileProtv.ro, 23 octombrie 2025 07:30
Secretarul american al Finanţelor a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza ”lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de apune capăt Războiului din Ucraina”.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
07:40
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE # StirileProtv.ro
Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.
07:40
O specie apărută în apele Mării Negre sperie pescarii. „Este o populație care deja începe să fie sustenabilă” # StirileProtv.ro
Crabul albastru – o specie invazivă – este tot mai des văzut în Marea Neagră. A ajuns accidental în apele noastre, iar pescarii se plâng că le distruge plasele și capturile.
Acum 30 minute
07:30
Prețurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-și creșterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, din cauza războiului din Ucraina.
07:30
SUA, pedeapsă pentru Rusia, după ce Trump a recunoscut că discuţiile cu Putin „nu duc nicăieri”: „Pot merge și mai departe” # StirileProtv.ro
Secretarul american al Finanţelor a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza ”lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de apune capăt Războiului din Ucraina”.
07:20
General Motors aduce AI la volan. Șoferii vor putea „să vorbească natural cu mașina, ca și cu un pasager” # StirileProtv.ro
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiative software majore care vor transforma automobilele companiei în „asistenţi inteligenţi”.
Acum 12 ore
22:50
Șeful Armatei franceze spune că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani” cu Rusia. ”Lucrurile crapă peste tot” # StirileProtv.ro
Franța trebuie să se pregătească de o confruntare armată cu Rusia în următorii 3-4 ani, a declarat șeful Armatei franceze. Parisul urmează astfel calea Germaniei, care a anunțat că un conflict cu Moscova ar putea izbucni până în anul 2029.
22:40
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns la Vatican într-o vizită istorică și se vor ruga alături de Papa Leon. FOTO # StirileProtv.ro
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns miercuri seară la Roma, pentru o vizită de stat istorică la Vatican, unde se vor întâlni cu Suveranul Pontif, Papa Leon.
22:30
Radu Marinescu: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii privind pensiile magistraţilor poate duce la un rezultat pozitiv.
22:30
Pericol de intoxicație cu monoxid de carbon, într-o hală din Luduş. Un angajat a fost transportat la spital # StirileProtv.ro
Mai mulți angajaţi ai unei firme din Luduş au fost evacuaţi dintr-o hală, după degajări de monoxid de carbon. Unul dintre ei a ajuns la spital.
22:20
Ungaria lui Viktor Orban, anchetată pentru spionarea Uniunii Europene. Maghiarii distrag atenția cu trimiteri spre România # StirileProtv.ro
Ungaria este anchetată pentru spionarea instituțiilor Uniunii Europene, într-un scandal care zguduie profund Bruxelles-ul și Budapesta. Cazul stârnește stupoare și revoltă, dar maghiarii vizați de investigație distrag atenția prin trimiteri la România.
21:50
Eurostat: Femeile din UE trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România, sub media europeană la viață sănătoasă # StirileProtv.ro
În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură, în medie, de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații, încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec, proporțional, mai mulți ani din viață fără limitări de activitate.
21:40
Mai multe cazuri de Covid la copii în București decât de gripă. Au fost internați chiar și bebeluși infectați. Noi simptome # StirileProtv.ro
Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu.
21:40
Medic infecționist pediatru: Din păcate, încă există reticențe în ceea ce privește vaccinarea copiilor cu serul antigripal # StirileProtv.ro
Numeroşi părinţi sunt în continuare reticenţi în ceea ce priveşte vaccinarea antigripală a copiilor, afirmă medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu, de la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" din Capitală.
21:10
La Berlin, circulaţia maşinilor ar putea fi limitată la doar 12 zile pe an de persoană, prin referendum. Care este motivul # StirileProtv.ro
Potrivit proiectului ecologist, fiecare locuitor ar trebui să aibă dreptul să-şi folosească vehiculul doar 12 zile pe an în interiorul S-Bahn-Ring, o centură feroviară care delimitează centrul capitalei.
21:00
Directoarea de la Luvru solicită înfiinţarea unei „secţii de Poliţie în cadrul muzeului” # StirileProtv.ro
Şefa Muzeului Luvru, Laurence des Cars, cere înfiinţarea unei secţii de Poliţie în interiorul muzeului după jaful spectaculos de bijuterii istorice.
20:40
Suprema ironie a Chinei: ”Trump e ca Mao Zedong”, elimină ”burghezii” intelectuali pentru consolidarea propriei puteri # StirileProtv.ro
Donald Trump a devenit un Mao Zedong al Statelor Unite ale Americii, unde a declanșat o epurare a comunității științifice, după modelul aplicat de fondatorul Republicii Populare Chineze în secolul trecut împotriva ”burghezilor” intelectuali.
20:40
Furnizorii de energie cu cele mai mici tarife. Ministrul Ivan plănuiește să scadă prețul curentului la 1 leu/kWh # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există o strategie pentru a scădea prețul energiei de la 1,55 lei/kWh, cât era la începutul mandatului, până aproape de 1 leu/kWh.
20:30
WhatsApp și Telegram au fost restricționate parțial în Rusia.Roskomnadzor susține că măsura luptă împotriva criminalității # StirileProtv.ro
Agenția federală rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, Roskomnadzor, continuă să limiteze parțial funcționarea aplicațiilor WhatsApp (companie desemnată drept extremistă și interzisă în Rusia) și Telegram.
20:10
Studiu britanic: Anumite antidepresive pot provoca creșterea în greutate în primele luni de tratament # StirileProtv.ro
Persoanele care iau anumite tipuri de antidepresive pot lua până la 2 kg în primele două luni de tratament, în timp ce pacienții care iau alte medicamente pot pierde echivalentul sau mai mult, potrivit unui studiu.
20:10
Ministrul Apărării avertizează după ce SRI a dejucat o operațiune rusă de sabotaj: Granița dintre pace și război e neclară # StirileProtv.ro
Granița dintre pace și război este neclară, o arată operațiunea rusească de sabotaj, dejucată de SRI, spune ministrul român al Apărării. Instituțiile țării trebuie să rămână vigilente și să coopereze cu partenerii internaționali.
20:10
Reacția Kremlinului după ce Trump a amânat întâlnirea cu Putin. „Nimeni nu vrea să piardă timpul” # StirileProtv.ro
Cel puțin șapte oameni, inclusiv doi copii, au fost uciși în Ucraina de atacurile intense cu drone și rachete rusești.
20:10
Cum arată celula din închisoarea unde Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore. „Este neobișnuit” # StirileProtv.ro
Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore în celulă în închisoarea „La Santé”. Pe lângă gardieni, doi ofițeri de la serviciul de protecție și pază se află în preajma lui zi și noapte.
20:10
Horoscop 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Se poate înfiripa o poveste de dragoste # StirileProtv.ro
Horoscop 23 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. Ies la iveală lucruri care ne pot scoate dintr-o încurcătură, să ne lumineze un drum și să ne facem viața mai bună, mai frumoasă.
20:00
Mamele se iau întrecere la pregătirea pachețelului pentru școală. Trendul viral pe TikTok # StirileProtv.ro
Se dau adevărate concursuri între mame când vine vorba de pregătirea pachețelului pentru școală. Clasicul sandviș a fost înlocuit de gustări făcute în casă, combinate cu nuci sau fructe și legume frumos tăiate.
20:00
Craiova, în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Turiștii străini fac rezervări încă din luna ianuarie # StirileProtv.ro
Târgurile de Crăciun din România sunt foarte apreciate de străini. Agențiile de turism din alte țări au oferte pentru un city-break sau un circuit al acestor târguri din marile orașe, cum ar fi București, Sibiu sau Craiova.
19:50
Zelenski: Ucraina este dispusă la negocieri, dar nu va ceda teritorii Rusiei și cere garanții solide de securitate # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski spune că Ucraina este dispusă la negocieri cu Rusia doar pe baza actualei linii de contact și cu garanții ferme de securitate.
19:50
Maghiarii au averi personale mai mari decât PIB-ul țării, a declarat un oficial al Băncii Naționale a Ungariei. Potrivit acestuia, ponderea este ridicată în comparație cu standardele internaționale.
19:50
Peste 40.000 de oameni, așteptați la sfințirea Catedralei Naționale din București. Ceremonia, transmisă live pe Știrile ProTV # StirileProtv.ro
Peste 40.000 de oameni sunt așteptați duminică în București, la sfințirea Catedralei Naționale. Pregătirile sunt intense, iar autoritățile au anunțat măsuri sporite de securitate. Traficul va fi restricționat în zona catedralei de sâmbătă noaptea.
19:50
Studiu: Doar 50% dintre părinții din România folosesc instrumente de control parental pentru copiii lor, pe internet # StirileProtv.ro
Copiii petrec tot mai mult timp online, iar riscurile la care sunt expuși cresc odată cu libertatea de navigare.
19:40
Cum schimbă inteligența artificială piața muncii din România. Temeri, oportunități și meseriile cel mai expuse # StirileProtv.ro
În timp ce unii angajați văd în avansul inteligenței artificiale o oportunitate, ceilalți se tem că vor rămâne șomeri.
19:40
România va menține centralele pe cărbune în funcțiune. Bogdan Ivan: „Cel mai negru scenariu, de blackout, va fi evitat” # StirileProtv.ro
România va putea menține funcționale centralele pe cărbune, pe care ar fi trebuit să le închidă la finele acestui an, a declarat ministrul Energiei.
19:30
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor # StirileProtv.ro
Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.
19:30
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.
19:20
O tânără de 19 ani riscă să orbească, după ce un parazit i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș în Republica Dominicană # StirileProtv.ro
Grace Jamison, o tânără de 19 ani, riscă să orbească după ce un parazit periculos numit acanthamoeba i-a intrat în ochi în timp ce făcea duș purtând lentile de contact.
19:20
Câți rezerviști s-au prezentat la cel mai mare exercițiu de mobilizare. Știrile false, cel mai mare inamic al României # StirileProtv.ro
România nu intră într-un război și nici nu își trimite militarii, fie ei și rezerviști, în Ucraina. O spune răspicat șeful Armatei Române, după cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov.
19:20
Un șofer de TIR a atras atenția polițiștilor în timp ce conducea haotic pe A1. Ce au descoperit oamenii legii după un control # StirileProtv.ro
Un cetăţean străin în vârstă de 49 de ani a fost reţinut după ce a fost prins de poliţişti când conducea haotic un TIR pe Autostrada A1, pe sensul Sălişte-Sibiu. Analizele au indicat valoarea de 2,67 g/l alcool pur în sânge.
19:20
Peste 300 de locuitori ai blocului din Rahova vor primi despăgubiri. Doar 3 din 10 locuințe din țară au asigurare facultativă # StirileProtv.ro
În București, peste 300 de locuitori din zona afectată de explozia din cartierul Rahova aveau asigurări facultative pentru locuințe și vor primi despăgubiri.
19:10
Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari în urma unui parteneriat eșuat cu brandul de lux Louis Vuitton # StirileProtv.ro
Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari prin compania sa Denim UK Holdings, în urma eșecului brandului de modă Fenty, lansat în 2019 alături de grupul LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).
19:10
Cazul arădeanului care a creat un fals SRI, cu agenți înarmați și cu „misiuni secrete”. Au intrat chiar și în Parlament # StirileProtv.ro
Un individ de 27 de ani este acuzat că ar fi pus la punct o rețea falsă de spionaj. Tânărul racola foști militari și persoane care dețineau arme letale, spunându-le că este angajat al SRI.
19:10
Igor Grosu, reales preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova. „Suntem obligaţi să devenim generaţia integrării europene” # StirileProtv.ro
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, care a obţinut o nouă majoritate parlamentară la alegerile din 28 septembrie, a fost ales preşedinte al parlamentului Republicii Moldova, relatează Radio Chişinău şi Radio Moldova.
19:10
Salina Praid distrusă, zeci de mii de oameni fără apă, regiunea afectată, dar șefii Salrom sunt supărați că au fost demiși # StirileProtv.ro
După patru luni de la inundațiile care au distrus Salina Praid, ministrul Economiei a anunțat că toată conducerea Salrom a fost demisă. Cei șapte directori ar fi acționat neglijent și ar fi subevaluat riscurile de inundație, explică ministrul.
Acum 24 ore
18:40
Mai multe instanțe renunță la proteste, în timp ce Judecătoria Ploiești cere Guvernului „să oprească atacurile la Justiție” # StirileProtv.ro
Mai multe instanțe și parchete, inclusiv cele de pe lângă ÎCCJ și Curtea de Apel București, anunță că renunță la protestele față de modificarea condițiilor de pensionare a magistraților.
18:20
Hidroelectrica anunţă că modernizează sistemele informatice. Până când va fi suspendată temporar plata cu cardul # StirileProtv.ro
Hidroelectrica anunţă că în perioada 23–31 octombrie 2025 va realiza un proces de upgradare a sistemelor informatice. În acest interval, plata cu cardul în aplicaţia iHidro va fi temporar indisponibilă.
17:50
Partidul AfD, acuzat de spionaj. Transmite Rusiei secrete despre Germania, obținute prin interpelări parlamentare # StirileProtv.ro
Partidul extremist AfD este acuzat oficial de spionaj, după ce s-a constatat că a făcut zeci de interpelări parlamentare prin care a obținut informații clasificate despre infrastructura critică a Germaniei. Secretele ar fi ajuns apoi în Rusia.
17:50
Gestul banal care i-a adus unei femei o amendă de 150 de lire, pe o stradă din Londra. A fost urmărită de trei ofițeri # StirileProtv.ro
O femeie spune că a fost „șocată” când a fost amendată cu 150 de lire sterline pentru că a turnat resturile cafelei pe o rigolă de pe o stradă din vestul Londrei.
17:50
Un bărbat din Turcia trebuie să plătească pensie alimentară pentru cele două pisici rămase cu soția după divorț # StirileProtv.ro
Un bărbat din Istanbul a acceptat să plătească cheltuielile de întreținere pe termen lung pentru cele două pisici ale familiei, ca parte a unui acord de divorț, o prevedere neobișnuită în procesele de separare din Turcia.
17:50
Imagini șocante în Râmnicu Sărat. Un bărbat a fost înjunghiat de un vecin mai în vârstă. Mama victimei a filmat atacul # StirileProtv.ro
Scenă de coșmar, în plină stradă, la Râmnicu Sărat. Un bărbat de 34 de ani a fost înjunghiat de vecinul cu 25 de ani mai în vârstă, sub privirile familiei.
17:50
Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas anunță lista scurtă a nominalizărilor la Premiul „Monica Lovinescu“ 2025 și vă invită miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00, la Ateneul Român, la gala dedicată decernării.
17:50
Programul desfășurării ceremoniei de sfințire a Catedralei Naționale. Cine va avea acces # StirileProtv.ro
Sfințirea picturii Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel, în cadrul unui amplu program liturgic cu acces organizat pentru credincioși.
17:50
Le Figaro: În Ungaria şi România, două rafinării de petrol legate de Rusia au fost afectate de un incendiu şi o explozie # StirileProtv.ro
Două rafinării europene, la Ploieşti și Százhalombatta (Ungaria), au fost afectate de explozii pe 20 octombrie. Le Figaro subliniază că ambele au legături directe sau indirecte cu Rusia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.