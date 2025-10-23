De Black Friday, o să ai un agent AI care o să-ți facă cumpărăturile. Costin Ciora, lector universitar ASE: Dacă promoțiile nu sunt parte a unei strategii, sunt doar un discount - Profit.ro TV Educație cu Profit
Profit.ro, 23 octombrie 2025 07:30
Strategia de preț este nucleul dezvoltării unui business, spune Costin Ciora, consultant și lector universitar la Academia de Studii Economice din București. Într-un context dominat de inflație, digitalizare și competiție globală, el atrage atenția asupra modului în care companiile trebuie să-și construiască politicile de preț și promoție, avertizând că „războaiele de preț” și lipsa unei analize reale pot duce la pierderi pe termen lung.
Acum 5 minute
07:50
DOCUMENT Firmă din România cu contracte Pentagon de 90 milioane dolari: Procurorii americani au retras acuzațiile de corupție față de doi foști șefi. Românii continuă urmărirea penală # Profit.ro
Procurorii Departamentului Justiției de la Washington au retras acuzațiile de corupție formulate pe numele a doi foști șefi ai companiei Global Defense Logistics SRL din Constanța, specializată în servicii de logistică portuară pentru nave militare NATO, precum și cererea de extrădare din România a unuia dintre ei, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 10 minute
07:40
Reconstrucția Ucrainei va fi una dintre cele mai ample și complexe inițiative de inginerie economică din acest deceniu.
Acum 30 minute
07:30
07:30
FOTO&VIDEO Toyota extinde familia Land Cruiser cu un nou model compact, de lungimea lui Bigster, dar cu puternice trăsături off-road # Profit.ro
Toyota își consolidează poziția de lider global al segmentului de vehicule cu performanțe off-road odată cu lansarea noului Land Cruiser FJ.
07:20
DOCUMENT Romgaz și-a înființat trader de gaze naturale în Republica Moldova. Țintește până la 30% din piața de peste Prut # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, și-a înființat subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, relevă datele Profit.ro.
Acum o oră
07:10
VIDEO Va începe o bătălie a prețurilor, cu promoții peste promoții. Ionuț Valeriu Corniciuc, Owner IPP Holding: Cardul de fidelitate, poarta retailerului către lumea shopperului - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Scăderea consumului și presiunea pe venituri transformă piața de retail într-un teren de confruntare pentru prețuri și oferte personalizate. Într-un context economic tot mai dificil, companiile din retail marketing se confruntă cu nevoia de a adapta sortimentele, de a digitaliza comunicarea și de a profila tot mai exact comportamentul cumpărătorului. Ionuț Valeriu Corniciuc, owner IPP Holding, companie românească care activează în domeniul serviciilor de retail marketing, explică la Profit Live cum se schimbă dinamica industriei și ce rol joacă tehnologia, fidelizarea și extinderea regională în strategia retailerilor.
Acum 6 ore
02:50
O nouă scădere a profitului Tesla și întârzieri în planurile de lansare a noilor produse Robotaxi și Optimus # Profit.ro
Tesla a anunțat o nouă scădere a profitului companiei, în pofida creșterii ușoare a veniturilor, pe fondul accelerării livrărilor în trimestrul al treilea. Marja de profit s-a redus la jumătate.
Acum 8 ore
00:40
O nouă scădere a profitului Tesla și noi întârzieri în planurile de lansare a noilor produse Robotaxi și Optimus # Profit.ro
Tesla a anunțat o nouă scădere a profitului companiei, în pofida creșterii ușoare a veniturilor, pe fondul accelerării livrărilor în trimestrul al treilea. Marja de profit s-a redus la jumătate.
00:30
EXCLUSIV FOTO Familia Apreutese, proprietara International Alexander, analizează mai multe terenuri pentru a-și extinde investițiile imobiliare # Profit.ro
Familia Simion și Loredana Apreutese, proprietara transportatorului de mărfuri International Alexander, își manifestă interesul pentru noi plasamente pe piața imobiliară prin analiza unor terenuri potrivite pentru dezvoltări rezidențiale, ce vor fi incluse în platforma sa imobiliară ANSI, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
"România este o bijuterie ascunsă!". Ferrari of Bucharest se lansează alături de milionarul Gad Bitton, proprietarul canadian # Profit.ro
La aproape un an de la finalizarea negocierilor și vânzarea importatorului Ferrari din România, noul proprietar, grupul canadian Holand Automotive, lansează oficial noua companie Ferrari of Bucharest, care marchează intrarea acesteia în rețeaua de showroom-uri a grupului, formată exclusiv din mărci de lux.
00:20
EXCLUSIV Asigurări de frică. Imediat după explozia la blocul din Rahova, românii au fugit să încheie polițe pentru locuințe # Profit.ro
După explozia puternic mediatizată la blocul din Rahova, unde doar o parte dintre locatari aveau încheiate polițe de asigurare a locuinței, românii s-au grăbit imediat să încheie contracte.
00:20
GRAFICE Foame de gaze. România a reînceput să importe gaze din Ungaria după 8 luni în care a fost exportator net. Risc să nu avem depozite pline 100% la intrarea în iarnă # Profit.ro
Consumul situat cu o treime peste producția internă, goana după gaz în vederea umplerii depozitelor și cererea venită dinspre Republica Moldova au făcut ca, de la începutul acestui săptămâni, România să importe gaze din Ungaria pentru prima dată în ultimele 8 luni în care a fost exportator net în raport cu statul vecin, conform analizei Profit.ro.
Acum 12 ore
23:50
Meta (Facebook) anunță o tăiere drastică de locuri de muncă. Sute de posturi eliminate la inteligență artificială # Profit.ro
Meta anunță o tăiere de 600 de locuri de muncă în departamentul de inteligență artificială.
22:00
Compania națională de transport aerian TAROM pune în vânzare, în perioada 22-23 octombrie, bilete de avion pentru diferite curse externe la prețuri reduse.
22:00
FOTO Ucraina bate categoric România la oferta de energie. Menține neschimbat prețul reglementat pentru populație a doua iarnă la rând. E cu peste 57% mai mic decât cea mai ieftină ofertă din România # Profit.ro
Guvernul Ucrainei a decis să mențină neschimbat prețul final reglementat al energiei electrice pentru populație a doua iarnă la rând.
21:30
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) investește aproape 17 milioane de euro în primul proiect de stocare a energiei în baterii la scară largă din Croația.
21:20
Circulația mașinilor, limitată la 12 zile pe an de persoană. Referendum pregătit la Berlin # Profit.ro
Circulația mașinilor va fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin, dacă va fi votat în acest sens prin referendum.
21:10
Noua generație Porsche Macan are de acum înainte și o versiune ultrasportivă GTS similar vechii generații cu combustie, dar bazată pe motorizare electrică, în premieră.
21:00
Google anunță că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic.
21:00
Fuziunea a doi giganți ai fotografiei ridică semne de întrebare. Poate fi declanșată o investigație amplă. Ar apărea cea mai mare platformă foto profesionistă # Profit.ro
Fuziunea în valoare de 3,7 miliarde dolari dintre Getty și Shutterstock ridică semne de întrebare privind concurența, consideră autoritatea din Marea Britanie.
20:50
Exporturile Germaniei către SUA au scăzut semnificativ anul acesta, arată datele statistice consultate de Reuters.
20:30
GRAFIC Tranșa de retail a ofertei Cris-Tim a ajuns la proporții monstruoase, punând în umbră orice s-a întâmplat pe piața reglementată. Indicele BET câștigă 2 treimi de pocent și trece pentru prima oară în istorie de pragul de 22.000 de puncte # Profit.ro
Piața de capital românească este marcată de un optimism subliniat atât de atingerea unui nou maxim istoric în piața secundară, cât și de un exercițiu primar care a catalizat resursele financiare ale investitorilor individuali.
20:20
Grupul Kering se concentrează pe reducerea datoriei și pe relansarea Gucci, după vânzarea diviziei de cosmetice și parfumuri către L’Oréal # Profit.ro
Grupul de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, intenționează să își reducă datoria și să revigoreze mărcile sale principale, în special Gucci, după vânzarea diviziei de produse cosmetice către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro, a declarat directorul general Luca de Meo, la summitul MF Fashion din Milano, transmite Reuters.
20:00
Sunotec intră în România pentru a profita de sectorul energiei regenerabile în creștere al țării # Profit.ro
Furnizorul bulgar de soluții solare și de stocare în baterii Sunotec a înființat o filială în România pentru a-și consolida poziția în Europa de Sud-Est și pentru a profita de sectorul energiei regenerabile în creștere al țării.
19:30
Robotaxi - Uber și Nebius vor investi până la 375 de milioane de dolari într-o firmă de robotaxi # Profit.ro
Uber Technologies și Nebius Group alocă până la 375 de milioane de dolari pentru dezvoltarea Avride, subsidiara de vehicule autonome a companiei olandeze de infrastructură cloud.
19:00
Retailul alimentar din Rusia trece printr-o transformare pe fondul încetinirii economiei și al creșterii inflației.
Acum 24 ore
18:40
Webasto, cu fabrică și în România, aflat în restructurare, își asigură finanțare pentru următorii 3 ani # Profit.ro
Furnizorul german de componente auto Webasto, cu fabrică și în România, la Arad, a obținut acordul creditorilor și acționarilor pentru un plan de restructurare în vederea îmbunătățirii profitabilității, asigurându-și finanțare până la sfârșitul anului 2028.
18:20
Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă.
18:10
Republică postelectorală Moldova: Legislativ pestriț, consultări politice și războiul pentru reintegrare # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
18:10
Stock.estate: luna record din septembrie confirmă apetitul românilor pentru investiții alternative și deschide faza de expansiune europeană # Profit.ro
Într-o piață locală în care economisirea se luptă cu inflația, iar imobiliarele trec printr-un ciclu de repoziționare, crowdfundingul a devenit pentru mulți români un instrument pragmatic de diversificare.
18:00
Republica Moldova nu mai este dependentă de resursele energetice rusești, a declarat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, transmite agenția Infotag.
17:50
Nuclearelectrica pregătește încheierea unor contracte angro de vânzare-cumpărare de energie electrică pe termen lung, intenția fiind ca durata să fie de 20 de ani.
17:40
ULTIMA ORĂ VIDEO România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029 # Profit.ro
România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producției naționale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
17:40
OLX Group, divizia de anunțuri a Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a vândut afacerea din Kazakhstan către subsidiara locală a grupului de telecomunicații VEON.
17:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăților prin aplicația iHidro.
17:20
Vodafone lansează în România abonamentul EASY, un nou serviciu mobil cu eSIM, disponibil 100% digital.
17:00
ASF demarează achiziția unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare pe piața locală de capital # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță demararea procedurii de achiziție publică a unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare pe piața de capital din România, care va îmbunătăți monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și va contribui la consolidarea capacității instituționale a Autorității pentru identificarea rapidă a unor posibile disfuncționalități, abateri sau cazuri de abuz de piață.
17:00
Una dintre cele mai mari companii chineze de tehnologie va porni testarea de taxi-uri fără șofer în Elveția și vrea apoi să lanseze astfel de servicii în țara central-europeană, scrie CNBC.
16:40
YOXO anunță lansarea reconditionate.yoxo.ro, un magazin online dedicat telefoanelor si gadget-urilor recondiționate, dezvoltat în parteneriat cu Recommerce.
16:40
Legendele susțin România. Fă-o și tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună! # Profit.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial! Legendele noastre - Nadia Comaneci, Leonard Doroftei, Lucian Bute, Gheorghe Muresan - susțin echipa națională.
16:40
Volkswagen a anunțat că va opri producția modelului Golf începând cu 29 octombrie, din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu cipuri, relatează Bild, citată de Reuters.
16:30
LEGE Avocații vor primi ajutor pentru creșterea copilului chiar dacă realizează venituri. Nou interval pentru stagiul de cotizare la indemnizația de maternitate și de incapacitate de muncă # Profit.ro
Avocații vor putea primi ajutorul pentru creșterea copilului chiar dacă realizează venituri din profesie, respectiv chiar dacă își continuă sau își reiau activitatea în profesia de avocat, prevede un proiect de lege promulgat de șeful statului,
16:30
Umbrărescu este mobilizat în teren, pe șantierul autostrăzii A, Bacău-Pașcani, cu lucrări de stabilizare, taluzări, ranforsare geogrile și saltele balast, anunță autoritățile.
16:30
YOXO anunță lansarea reconditionate.yoxo.ro, un magazin online dedicat telefoanelor si gadget-urilor recondiționate, dezvoltat în parteneriat cu Recommerce®, expert european în domeniu
16:20
Explozie puternică în București. Revoltă a locatarilor. Noile apartamente vor fi date cu chirie foștilor proprietari # Profit.ro
Ministrul Dezvoltării a explicat că, deocamdată, nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate, după construirea unei noi clădiri în cazul demolării în întregime a blocului afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova, fosților proprietari ai apartamentelor din imobilul avariat.
16:10
Vladimir Putin a supervizat de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:10
Președintele interimar al PSD a anunțat că PSD are măsurători în desfășurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.
16:00
ULTIMA ORĂ Oferta Cris-Tim strânge plasamente apropiate de nivelul unei tranșe de la FMI din anii ’90 numai din partea investitorilor individuali # Profit.ro
În ceea ce este cel mai probabil o consecință a fenomenului așa-numitelor subscrieri „cu pixul”, segmentul de retail din operațiunea de listare a companiei Cris-Tim are un nivel de suprasubscriere de 25 de ori.
16:00
VIDEO Capitalurile vor migra în altă parte. Cătălin Lefter, Președintele Comisiei de Fiscalitate ARB: Dacă nu avem predictibilitate, vom transforma digitalizarea într-o cursă cu obstacole - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Cătălin Lefter, Președintele Comisiei de Fiscalitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB), avertizează că schimbările frecvente de taxare și lipsa unei viziuni pe termen lung pot descuraja investițiile și pot transforma digitalizarea fiscală într-un proces împovărător. În cadrul Maratonului Profit.ro Impactul Fiscalității, acesta a vorbit despre efectele taxei pe cifra de afaceri, nevoia de neutralitate fiscală și importanța unei abordări coerente pentru dezvoltarea pieței financiare și de capital.
15:50
Ryanair, decizie surpriză - Vine cu reduceri, dar renunță la multe aeroporturi, considerate prea scumpe. Amplă revizuire a rutelor europene # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair lansează o amplă revizuire a rutelor europene.
