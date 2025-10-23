Comunicat de presă COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

15:40

După îndelungi discuții pe acest subiect, liderii Coaliției au stabilit data la care vor fi organizate alegerile pentru Primăria București. Așadar, după câteva luni în care au așteptat ca mai-marii Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR să se decidă pe acest subiect, locuitorii Bucureștiului află, în sfârșit, când vor fi chemați la urne pentru a alege viitorul primar general […]