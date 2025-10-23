India ar putea reduce importurile de petrol rusesc

18:40

*ACTUALIZARE - Micii investitori au lansat ordine de cumpărare pentru 168,3 milioane de acţiuni Cris-Tim Family Holding---*ACTUALIZARE - Programul de subsciere a fost prelugit până la ora 18:00, potrivit informaţiilor disponibile pe platfomele brokerilor.---*ACTUALIZARE - Micii investitori lansaseră ordine de cumpărare pentru 42,7 milioane de acţiuni în oferta Cris-Tim Family Holding, până la ora 12:00, de peste zece ori mai multe decât cele 4,06 milioane de titluri alocate tranşei de retail. ---* Radu Timiş Jr, CEO: and #8221;Interesul crescut al investitorilor de retail reprezintă o responsabilitate pentru noi, deoarece reflectă încrederea pe care ne-o acordă and #8221;* Astăzi este ultima zi în care investitorii de retail mai pot beneficia de reducerea de 5%* Oferta permite realocarea până la 5% între tranşe, ceea ce poate ridica ponderea retailului la 20%