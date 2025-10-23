Trump lovește Rusia cu primele sancțiuni: Giganţii Rosneft și Lukoil, vizaţi. Preţul petrolului, în creştere
23 octombrie 2025
Discuţiile cu Putin nu duc nicăieri! Este reacţia fermă a lui Donald Trump, care, pentru prima dată în al doilea mandat la Casa Albă, impune sancţiuni asupra marilor companii de petrol ale Rusiei, Rosneft și Lukoil. Reacţia vine după ce planul liderului american de a se întâlni cu omologul rus la Budapesta a eșuat. Anunţul a fost făcut în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ajuns la Washington ca să discute planul la care liderii europeni au lucrat pentru pacea din Ucraina. Planul de 12 puncte ajunge azi pe masa liderilor europeni, la summit-ul de toamnă de la Bruxelles.
Miercuri seara s-au disputat ultimele nouă meciuri din etapa a 3-a a grupei Ligii Campionilor la fotbal şi, deşi nu s-au mai marcat la fel de multe goluri precum în partidele din prima parte a rundei, tot am avut dueluri spectaculoase.
Ministrul Energiei: "România plăteşte cel mai mare preţ la energie, în raport cu veniturile populaţiei" # ObservatorNews
România plăteşte cel mai mare preţ le energie, în raport cu veniturile populaţiei, iar o provocarea este de a găsi o soluţie pentru scăderea tarifului, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un eveniment de specialitate.
Căţel ţinut legat şi lovit cu pumnii de propriul stăpân. Imagini tulburătoare într-un restaurant din Bucureşti # ObservatorNews
Imagini tulburătoare într-un restaurant din Bucureşti. Un bărbat, care este şi proprietarul localului, a fost surprins în imagini în timp ce îşi loveşte cu palmele şi pumnii căţelul ţinut legat de mânerul de la geam.
Trăim pe fugă, iar mesele devin tot mai scurte. În locul micului dejun sau al prânzului, tot mai mulți români aleg un covrig cald, cumpărat pe colț de stradă. O "masă" ieftină, dar care poate ascunde riscuri pentru sănătate.
Summitul care nu a mai fost. Negocierile între Statele Unite şi Rusia "necesită ceva timp" # ObservatorNews
Speranţele de pace între Rusia şi Ucraina s-au spulberat. Donald Trump a renunţat la ideea unui summit cu Vladimir Putin, la Budapesta, după ce Kremlinul a refuzat îngheţarea conflictului propusă de liderul de la Casa Albă. Moscova a reluat imediat bombardamentele.
Cele opt bijuterii imperiale furate duminică de la muzel Luvru din Paris au fost evaluate la peste 88 de milioane de euro. Comoara şi hoţii sunt în continuare de negăsit, în timp ce anchetatorii se tem că podoabele ar putea fi topite, iar diamantele tăiate şi vândute pe piaţa neagră. La trei zile de jaful istoric, Muzeul Luvru şi-a deschis porţile vizitatorilor.
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită duminică. Programul oficial al evenimentelor # ObservatorNews
Doar câteva zile ne mai despart de momentul istoric al sfinţirii picturii Catedralei Nationale. Pregătirile sunt în toi pe şantier, iar invitaţii oficiali din toată lumea sosesc deja, rând pe rând, în Capitală. Doar 2.500 de persoane vor avea privilegiul să asiste duminică la slujba din interior oficiată de Prefericitul Daniel alături de Patriarhul Ecumenic Bartomoleu I al Constantinopolului. Pelerinii care nu au invitaţie se vor putea aşeza la rând să vadă cum arată catedrala în interior abia după ora 20:00.
Roboţii, soluţia la care apelează tot mai des antreprenorii români. Maşinăriile nu cer salariu şi nici libere # ObservatorNews
Antreprenorii români au găsit soluţia pentru lipsa de personal şi productivitate - roboţii. Maşinăriile sunt programate să fie prietenoase cu oamenii şi să lucrează cot la cot cu ceilalţi angajaţi. Cel mai des îi găsim în cafenele, restaurante sau în supermarketuri. Şefii sunt mulţumiţi - roboţii nu cer salariu mai mare, nici libere şi nici nu se plâng de probleme personale.
Studenţii de la Iaşi sunt în competiţie şi în timpul liber: zeci de tineri s-au transformat în designeri de interior şi şi-au decorat şi amenajat camerele de cămin, după propriul gust. Au libertate deplină să vopsească şi să schimbe orice își doresc. Nu fac asta degeaba, cele mai tari camere vor fi premiate. Cei de pe primul loc nu vor plăti cazare până la finalul anului.
PSD îndulceşte legea pensiilor speciale. Grindeanu, întrebat de ce magistraţii îşi pot negocia singuri venitul # ObservatorNews
"Ilie Bolojan să plece acasă dacă nu vrea să negocieze pensiile magistraţilor". Este ameninţarea lansată de şeful PSD, Sorin Grindeanu, după un scandal monstru în Coaliţia de guvernare. Premierul vrea să reia de la zero procedura şi să-şi asume din nou răspunderea în Parlament, după ce reforma a fost blocată la Curtea Constitutională. De cealaltă parte, PSD propune negocieri şi concesii pentru judecători si procurori.
Măsurile de austeritate au lovit în imobiliare. Volumul lucrărilor în construcţii a scăzut cu aproape 25% # ObservatorNews
Locuinţe mai puţine şi din ce în ce mai scumpe. Măsurile fiscale, dar şi incertitudinea din economie zdruncină sectorul construcţiilor care încetineşte de la o lună la alta. O confirmă datele oficiale care arată că în august volumul lucrărilor a scăzut dramatic. Şi antreprenorii spun că blocarea investiţiilor şi costurile tot mai mari pe care le au sunt decontate, în final, tot de cumpărători.
S-a dat drept căpitan la SRI şi şi-a creat propria "armată". Recruţii, testaţi personal de el # ObservatorNews
Caz ireal la Arad. Un tânăr de 27 de ani s-a dat drept căpitan al Serviciului Români de Informaţii şi şi-a creat propria reţea de spioni. Printre recruţi, foşti militari MAPN, unii chiar combatanţi de război. E greu de înţeles cum a reuşit să îi convingă si niciunul nu l-a verificat. Ar fi aflat ca a tot fost deconspirat.
Trotinetele şi bicicletele electrice vor avea în curând nevoie de poliţe RCA. Proiectul a fost adoptat azi în Camera Deputaţilor şi mai trebuie doar să fie promulgat. După ce va deveni lege, asigurarea pentru aceste mijloace de transport ar putea costa la fel ca pentru un scuter, câteva sute de lei pe an.
Clinica privată din Constanţa unde Mădălina, poliţista de 29 de ani, a murit la trei ore după naştere, a funcţionat 16 ani în ilegalitate. DSP a semnat avizele de funcţionare fără ca spitalul să aibă o secţie de ATI şi un bloc operator care să respecte legile în vigoare. Clinica a rămas acum doar cu ambulatoriu, iar directorul executiv al DSP a fost demis. Mai marii din Sănătate au trimis raportul a fost la DNA şi la Parchetul General.
Noua strategie a românilor cu pensiile private, după ce taxa încasării integrale s-a dublat # ObservatorNews
Românii își schimbă rapid strategia de retragere a banilor din pensiile private. După ce Guvernul a dublat taxele pentru încasarea integrală, tot mai mulți aleg plata lunară eșalonată. În august, astfel de retrageri au crescut cu aproape 65%.
"Oferta" primită de locatarii blocului din Rahova: devin chiriaşi până îşi cumpără iar apartamentul # ObservatorNews
Este revoltă printre locatarii din blocul care a explodat, în Rahova. Oamenii sunt sideraţi de soluţia venită de la Guvern potrivit căreia imobilul va fi reconstruit, dar ei nu vor mai fi proprietari, ci chiriaşi. Autorităţile spun că este singura variantă legală şi le transmit păgubiţilor să aştepte găsirea vinovatului pentru a cere despăgubiri. Un proces durează însă ani buni, un lux pe care cei care nu au asigurare nu şi-l permit.
Anchetatorii au confirmat informaţia prezentată ieri în premieră de Observator! Acumularea de gaze care a dus la explozia din Rahova a pornit de la fisurarea unei conducte, în subteran. Ţeava de gaz a fost montată în apropierea unui cablu electric, care cel mai probabil a fisurat-o în urma unui scurt circuit. A urmat o acumulare uriaşă în zona etajului 5, unde aerisirea era obturată. Pentru ca deflagraţia înfricoşătoare să se producă nu a mai trebuit decât o scânteie.
Două oraşe din România, peste media europeană la nivel de trai, peste Madrid, Milano sau Roma # ObservatorNews
În unele oraşe din România, locuitorii trăiesc peste media europeană, întrecând chiar şi Madridul, Milano sau Roma. Astfel, țara noastră continuă să surprindă prin contrastul dintre regiunile sale economice.
Grindeanu, atac la Bolojan: "Guvernarea ar trebui făcută cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată" # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a atacat dur guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzând că prioritizarea "statuiei unora și altora" împiedică corectarea excesele pensiilor speciale ale magistraților. El a adăugat ironic că guvernarea ar trebui făcută "cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată".
Le Figaro: Două rafinării cu legături ruseşti din Ungaria şi România afectate de explozii în aceeaşi zi # ObservatorNews
Două rafinării importante din Ungaria și România, ambele având legături cu Rusia, au fost afectate aproape simultan de explozii, cea de la Százhalombatta, la sud de Budapesta, în Ungaria, în seara zilei de 20 octombrie, şi cea de la Ploieşti, Petrotel-Lukoil, în România, la prânz, relatează Le Figaro. Publicația se întreabă dacă au fost accidente tehnice, erori umane sau acte deliberate.
Hidroelectrica suspendă temporar plata cu cardul prin aplicaţia dedicată. Motivul invocat de companie # ObservatorNews
Hidroelectrica anunță că între 23 și 31 octombrie 2025 plata cu cardul prin aplicația iHidro va fi temporar suspendată, pentru modernizarea sistemelor IT, investiție menită să crească viteza, securitatea și ușurința de utilizare a aplicației.
Investiţie de 4.6 milioane de euro, abandonată temporar. Sistemul informatic, "uitat" să fie pus în funcţiune # ObservatorNews
S-au grăbit să cumpere tomberoane digitalizate, dar au uitat că, fără un sistem informatic, acestea nu pot fi de niciun folos. Se întâmplă în Constanţa, unde sute de insule ecologice au ajuns doar nişte bibelouri. Ce-i drept, unele cât o avere. Peste 4 milioane de euro a plătit statul pentru ele în speranţa că atunci când oamenii îşi vor duce gunoiul nu vor mai avea parte de priveliştea deşeurilor răscolite de vânătorii de pet-uri. Noile echipamente pot fi deschise doar cu ajutorul unei cartele, aşa că în lipsa ei, oamenii sunt nevoiţi să folosească tot tomberonele clasice.
Turcan, despre Grindeanu și "sursele" pentru decizia CCR: Arată cât de adâncă e influența PSD în sistem # ObservatorNews
Raluca Turcan îl critică pe Sorin Grindeanu, după ce acesta a declarat că știe "pe surse" că CCR ar fi respins şi pe fond legea pensiilor magistraților. Turcan susține că astfel de afirmații arată "cât de adâncă este rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem".
Doru Octavian Dumitru, operat de urgență la Suceava după ce i s-a făcut rău înainte de un spectacol # ObservatorNews
Îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru trece prin momente dificile. Actorul în vârstă de 69 de ani a ajuns la spitalul de urgenţă din Bacău după ce i s-ar fi făcut rău chiar înainte să urce pe scenă, pentru un spectacol, la Oneşti. Medicii l-au transportat apoi la spitalul din Suceava, unde a fost operat.
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, după trei luni de negocieri intense. Autostrada A7 primește 2,17 miliarde de euro în granturi, iar cele opt spitale noi și 1.200 de ambulanțe rămân în PNRR.
Reacţiile locatarilor blocului din Rahova, care vor deveni chiriaşi din proprietari. "E un porc" # ObservatorNews
După ce s-au văzut ignorați de autorități și au ajuns victime nevinovate ale nepăsării statului, deși au făcut tot ce ținea de ei să evite o tragedie, supraviețuitorii dezastrului din Rahova au mai primit o lovitură, și pare a fi picătura care a umplut paharul: au uitat de disperare și au ajuns la revoltă. Au aflat că soluția la care se gândește Ministerul Dezvoltării e să reconstruiască blocul, iar ei să se întoarcă chiriași. Sigur, statul nu a mai fost pus până acum într-o astfel de situație, și nici nu există un cadru legal pentru așa o investiție. Cert este că după 5 zile de cercetări, poliţiştii şi criminaliştii confirmă că acumularea de gaze care a dus la explozia din Rahova a pornit de la fisurarea unei conducte, în subteran.
Vremea de mâine 23 octombrie. Se încălzeşte în aproape toată ţara. Maxime şi de 25 de grade # ObservatorNews
Vremea se mai încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Vor fi înnorãri temporare şi pe arii restrânse ploi slabe. Maximele zilei se vor încadra între 16 şi 25 de grade.
Spitalul din Constanţa, unde a murit o gravidă, era de fapt un hotel. Rogobete: "Improvizație cu tentă penală" # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că spitalul privat Armonia din Constanţa unde a murit o gravidă funcționa cu multiple nereguli, într-un imobil destinat cazării hoteliere, iar secția ATI era o improvizație periculoasă. Autorizația pentru blocul operator și ATI a fost retrasă, iar spitalul a fost sancționat cu amenzi de peste 60.000 de lei. În urma controalelor, Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul, iar directorul Direcției de Sănătate Publică din Constanța a fost demis.
O bunicuţă din Gorj s-a trezit fără 77.000 de lei, după ce nepoata ei s-a apucat de făcut tranzacţii bancare # ObservatorNews
O bunicuţă din Gorj a rămas fără economiile de o viaţă, după ce nepoata ei a făcut tranzacii financiare de 77.400 din contul femeii, folosindu-se de aplicaţia bancară mobilă.
(P) Casa de la țară poate deveni un refugiu protejat și modern cu sistemele V Shades # ObservatorNews
Locuitul la țară aduce libertate și liniște, dar vine și cu provocări: vânt, soare arzător, frig, ploi sau insecte care apar ca din senin și strică dispoziția. Sistemele V Shades sunt concepute pentru toți cei care își doresc confort în propria casă, indiferent unde este localizată aceasta.
A fugit de război şi a fost ucis într-un centru de refugiaţi din Dublin. Vadim urma să împlinească 18 ani # ObservatorNews
A plecat din Ucraina în Irlanda cu visul de a deveni IT-ist, dar şi pentru a scăpa de război, unde ar fi urmat să fie înrolat la împlinirea vârstei de 18 ani. Dar destinul lui Vadim Davidenko s-a frânt chiar în locul unde ar fi trebuit să înceapă. A fost ucis fără milă de un somalez, alături de care locuia într-un centru de refugiaţi din Dublin, Irlanda.
Armata rusă a făcut exerciţii cu arme nucleare. Operaţiunea a fost condusă chiar de Putin: Să trecem la treabă # ObservatorNews
Armata rusă a făcut miercuri exerciții cu armele nucleare. Operațiunea a fost condusă de președintele Vladimir Putin. Exercițiile s-au desfășurat în timp ce summit-ul de pace Putin-Trump privind Ucraina este sub semnul întrebării.
Deputatul PSD Marius Budăi: "Premierul știa că legea pensiilor magistraților va fi respinsă de CCR" # ObservatorNews
Deputatul PSD Marius Budăi a afirmat că premierul Ilie Bolojan era conștient că proiectul privind pensiile magistraților urma să fie respins de Curtea Constituțională. Social-democratul a explicat că în documentele oficiale ale Ministerului Justiției și Consiliului Legislativ au fost semnalate atât lipsa avizului CSM, cât și problemele "de fond" ale legii.
Şeful Statului Major al Apărării: "Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război" # ObservatorNews
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război. El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina, nu are militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict.
Primar din Vaslui: "Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori" # ObservatorNews
Primarul comunei Şuletea, din judeţul Vaslui, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat, transmite Mediafax.
Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă! # ObservatorNews
Sorin Grindeanu a avut o reacţie nervoasă, miercuri, la Parlament, pe tema pensiilor magistraţilor. Întrebat de reporterul Observator, Marius Gârlaşiu, dacă o pensie medie de 5.000 de euro i se pare mare, preşedintele interimar al PSD s-a supărat şi a evitat să răspundă.
Tramvai scăpat de sub control în Arad, după ce vatmanul a coborât din el. A lovit alt tramvai și două mașini # ObservatorNews
Două tramvaie au fost implicate miercuri într-un accident în Arad, pe Calea Aurel Vlaicu.
Aproape 60 de percheziţii la o reţea de contrabandă şi spălarea banilor, în care erau implicaţi şi poliţişti # ObservatorNews
Un număr de 58 de percheziţii domiciliare au fost făcute de poliţişti în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad, la o grupare de de contrabandişti care se ocupa cu vânzarea diferitelor mărfuri aduse din Turcia, la negru. Mai mulţi poliţişti activi şi inactivi au fost implicaţi în reţea. 30 de persoane urmează să fie audiate în dosarul de contrabandă şi spălarea banilor.
PSD vrea să o "arunce" pe Gabriela Firea în lupta pentru Primăria Capitalei: "Şi ea, şi Băluţă pot câştiga" # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai multe, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.
Grădiniţă din Harkov, lovită de un atac rusesc. Copiii au fost scoşi în braţe din dărâmături # ObservatorNews
O persoană a murit, după ce o grădiniţă privată din Harkov a fost lovită miercuri de un atac rusesc, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Copiii au fost evacuaţi, dar mulţi prezintă „reacţii acute la stres”, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski.
Cristian Pîrvulescu: Impozitul progresiv ar rezolva problema tuturor pensiilor speciale # ObservatorNews
După săptămâni întregi de scandaluri, PSD, PNL şi USR au căzut de acord asupra alegerilor pentru Primăria Capitalei. Scrutinul va fi organizat pe 7 decembrie, iar fiecare formaţiune politică va avea propriul candidat. Premierul Bolojan şi-ar fi dorit ca acestea să fie organizate la finalul lunii noiembrie, doar că s-ar fi suprapus cu weekendul prelungit de 1 decembrie, iar riscul absenteismului ar fi fost destul de mare. În orice caz, în Coaliţie nu domneşte încrederea, pentru că - deşi nu au semnat un protocol în acest sens, aşa cum si-ar fi dorit iniţial PSD - a fost nevoie de un gentleman agreement ca USR să nu-şi retragă candidatul pentru a ajuta PNL şi nici invers. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Cristian Pîrvulescu, analist politic.
Zelenski face turul Europei. După Norvegia şi Suedia, preşedintele Ucrainei e aşteptat la Bruxelles şi Londra # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri în Norvegia și se va deplasa în aceeași zi în Suedia, urmând ca săptămâna aceasta el să ajungă de asemenea la Bruxelles și Londra, a anunțat pentru AFP un important responsabil ucrainean.
PSD, atac furibund la Bolojan: "Un om orbit de orgoliu care blochează statul. Nu putem tolera asta" # ObservatorNews
PSD a declanşat un atac concertat asupra premierului Ilie Bolojan. Primul care l-a criticat pe Bolojan a fost chiar preşedintele interimar Sorin Grindeanu, apoi a venit rândul lui Mihai Fifor.
"Reacţie rapidă şi curaj". Cum au salvat 3 poliţişti din Huedin viaţa unui bărbat care voia să se sinucidă # ObservatorNews
Trei poliţişti clujeni au reuşit să salveze viaţa unui bărbat care voia să se sinucidă, în Huedin.
Doar alţi câţiva vor avea ocazia să se bucure de preparatele spectaculoase. Pe cât de repede s-au epuizat primele bilete, este cazul să vă grăbiţi dacă vreţi să prindeţi locuri acum.
Grindeanu susţine "pe surse" că CCR ar fi respins pensiile magistraţilor şi pe fond. Atac la Bolojan # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că discuţiile din coaliţie privind formarea unui grup de lucru pe tema pensiilor magistraţilor au eşuat din cauza "orgoliilor" partenerilor de guvernare, scrie News.ro. Grindeanu afirmă că propunerea PSD a fost respinsă fără dialog, iar proiectul de lege ar fi fost oricum neconstituţional "şi pe fond", ceea ce înseamnă că întreg procesul trebuie reluat de la zero.
Când a pășit pentru prima dată într-o sală de balet, avea doar șase ani. Podeaua rece, oglinzile mari și mirosul de colofoniu i s-au lipit de suflet pentru totdeauna. Astăzi, la 18 ani, Olimpia Cărăuleanu este considerată una dintre cele mai promițătoare tinere balerine ale lumii — o performanță confirmată de medalia obținută la Youth America Grand Prix 2025, competiția supremă în arta dansului.
Butoane de panică şi camere video în spitalele de stat şi private. Nicușor Dan a promulgat legea # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.
