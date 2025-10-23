Preţurile petrolului continuă să crească
Bursa, 23 octombrie 2025 07:40
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-şi creşterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancţiuni companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters.
Acum 10 minute
07:50
Grupul german Volkswagen a avertizat miercuri că se confruntă cu riscul unor opriri temporare de producţie, în urma restricţiilor impuse de China la exportul de semiconductori fabricaţi de compania Nexperia, deţinută de chinezi, dar cu sediul în Ţările de Jos, transmite CNBC.
07:50
Meta Platforms a anunţat miercuri disponibilizarea a aproximativ 600 de angajaţi din unitatea sa de inteligenţă artificială, parte a unui plan de simplificare a structurii organizaţionale şi de creştere a agilităţii companiei, relatează CNBC.
07:50
Xi Jinping poate avea and #8221;o mare influenţă and #8221; asupra lui Putin, apreciază Trump # Bursa
Preşedintele chinez Xi Jinping ar putea exercita and #8221;o mare influenţă asupra omologului său rus Vladimir Putin în vederea unei soluţionări a conflictului din Ucraina and #8221;, apreciază miercuri preşedintele american Donald Trump, cu o săptămână înaintea unei întâlniri prevăzute cu Xi Jinping, relatează AFP.
Acum 30 minute
07:40
07:40
Statele Unite şi India sunt aproape de semnarea unui acord comercial major care ar putea include o reducere semnificativă a tarifelor americane pentru exporturile indiene, în schimbul limitării achiziţiilor de petrol rusesc de către New Delhi, potrivit publicaţiei Mint, citată de CNBC.
Acum 2 ore
06:50
Campioana U BT Cluj a învins dramatic miercuri, pe teren propriu, formaţia Umana Reyer Veneţia, scor 103-102 (56-44, 89-89), în etapa a IV-a din grupa A a BKT EuroCup. La meciul din BT Arena au asistat 7.962 spectatori.
06:50
Flacăra olimpică a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 va fi aprinsă în data de 26 noiembrie, la Olympia, în Grecia, înainte de a începe periplul său prin Italia, relatează L and #39;Equipe.
Acum 8 ore
00:00
Defrişările la nivel global au încetinit în ultimii ani, dar continuă să se desfăşoare într-un ritm considerat periculos pentru echilibrul ecologic al planetei, potrivit unui nou raport al Organizaţiei ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), citat de AFP.
00:00
Tinerii sunt and #8222;extrem de expuşi and #8221; riscurilor din mediul online, avertizează procurorul Radu Mircea Wechter, din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Mureş.
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi caldă pentru această dată.
00:00
Johnson and Johnson a raportat rezultate financiare peste aşteptări pentru al treilea trimestru din 2025. Deşi acţiunile au scăzut iniţial după anunţul privind separarea diviziei ortopedice, care are un ritm de creştere mai lent, cotaţia a atins ulterior un maxim istoric, datorită perspectivelor pozitive şi planurilor de extindere prin creştere organică.
00:00
CNBC: Sute de personalităţi publice, inclusiv cofondatorul Apple şi fondatorul Virgin, cer interzicerea and #8221;superinteligenţei and #8221; AI # Bursa
* and #8221;Superinteligenţa and #8221; - o formă ipotetică de inteligenţă artificială ce ar depăşi capacităţile umane - a devenit un cuvânt-cheie în cursa pentru supremaţie în domeniul AI, purtată de giganţi precum Meta şi OpenAI, scrie publicaţia americană* Declaraţia, susţinută de diverse personalităţi publice, solicită interzicerea dezvoltării and #8221;superinteligenţei and #8221; până când aceasta poate fi realizată în condiţii sigure şi controlabile, conform CNBC
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,72%, de la 5,73%.
00:00
Ministerul Educaţiei lansează apelul pentru înscrierea profesorilor în programul 'Şcoala din spital and #8221; # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a anunţat lansarea apelului de selecţie pentru înscrierea cadrelor didactice în Corpul naţional al profesorilor pentru and #8222;Şcoala din spital and #8221;, aferent anului şcolar 2025 - 2026.
00:00
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de milioane de lei.
00:00
O piaţă a creditului de două trilioane de dolari ridică spectrul crizei care a început în 2007 # Bursa
Reminiscenţe ale crizei financiare globale au început să apară tot mai des în presa financiară internaţională şi arată că lecţiile sale fie nu au fost învăţate, fie au fost complet uitate.
00:00
Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, investitorii fiind atenţi la informaţiile legate de companii.
00:00
Brazilia, Rusia şi Africa de Sud sunt ţările cu cele mai ridicate niveluri de inegalitate a avuţiei la nivel global, potrivit coeficientului Gini, care arată că egalitatea bogăţiei în lume a scăzut uşor, cu 0,4%, de la începutul mileniului, potrivit unei analize visualcapitalist.com, bazate pe raportul UBS Global Wealth 2025, care indică nivelurile şi distribuţia bogăţiei în peste 50 de pieţe.
00:00
EXCLUSIVITATE Cutremur în Transelectrica: demiterea Directoratului solicitată de un membru al CS # Bursa
* Virgil Orlandea, membru al Consiliului de Supraveghere (CS) de la Transelectrica, a solicitat demiterea a trei din cei cinci membri ai Directoratului companiei * Motivele invocate: Directoratul refuză să implementeze măsurile dispuse de Curtea de Conturi, deoarece trei dintre membri ar fi în conflict de interese, şi vrea să angajeze o casă de avocatură pentru reprezentarea Transelectricii în instanţă
00:00
Marea Neagră a devenit în 2025 una dintre cele mai periculoase zone de navigaţie de pe planetă, un laborator viu al războiului electronic şi al manipulării semnalelor satelitare care ameninţă aviaţia civilă, flotele comerciale, cercetarea ştiinţifică şi siguranţa energetică regională, potrivit datelor obţinute de Spire Aviation, OPSGROUP, InSpace Engineering, precum şi raportului întocmit de compania israeliană Cydome, dar şi investigaţiei realizată de Royal Institute of Navigation din Olanda.
00:00
* BET atinge un nou record istoric* Acţiunile Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0831 lei/euro.
Acum 12 ore
22:00
Kaspersky a descoperit campania de spionaj cibernetic PassiveNeuron care vizează serverele Windows # Bursa
Global Research and Analysis Team (GReAT) de la Kaspersky a descoperit o campanie de spionaj cibernetic în desfăşurare, denumită PassiveNeuron, care vizează sistemele Windows Server din organizaţii guvernamentale, financiare şi industriale din Asia, Africa şi America Latină. Activitatea a fost observată din decembrie 2024 şi a continuat până în august 2025
20:50
Studiu ING: Cea mai mare victimă a gurii lumii este entuziasmul tinerilor şi al antreprenorilor # Bursa
Unul din doi români s-a gândit la părerea altora, a simţit presiune şi lipsă de sprijin sau a fost descurajat de cei din jur atunci când a luat decizii legate de profesia pe care să o aleagă
20:30
Startul celei mai importante platforme de business pentru industria agro-alimentară din România este la doar o săptămână distanţă!
20:20
ASF demarează achiziţia unui program informatic pentru supravegherea activităţii de tranzacţionare pe piaţa locală de capital # Bursa
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţă demararea procedurii de achiziţie publică a unui program informatic pentru supravegherea activităţii de tranzacţionare pe piaţa de capital din România, care va îmbunătăţi monitorizarea în timp real a tranzacţiilor şi va contribui la consolidarea capacităţii instituţionale a Autorităţii pentru identificarea rapidă a unor posibile disfuncţionalităţi, abateri sau cazuri de abuz de piaţă
20:00
Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru o experienţă îmbunătăţită a clienţilor # Bursa
În interesul direct al clienţilor noştri şi în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure şi eficiente, compania derulează în perioada 23 - 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăţilor prin aplicaţia iHidro
19:40
Într-un moment în care comportamentele de cumpărare, tehnologia şi valorile sociale se schimbă mai repede ca oricând, g7 lansează o analiză care îşi propune să ofere un reper pentru brandurile ce navighează and #8222;noua eră a marketingului and #8221;, o eră în care conexiunea autentică contează mai mult decât expunerea
19:30
Chocolate Saga revine la Bucureşti. Festivalul se deschide vineri, 24 octombrie, ora 12.00, la Biblioteca Naţională a României din Bucureşti.Peste 50 de ciocolatieri şi 90 de branduri autohtone, 3 branduri internationale şi peste 60 de produse conexe şi materii prime: aşa arată prima ediţie desfăşurată în locaţia Biblioteca Naţională a României
19:20
Instalatorii au decis: Piaţa fotovoltaică are nevoie de încredere, educaţie şi standarde comune # Bursa
Într-un moment crucial pentru tranziţia energetică a României, platforma ALTREAL.ro a fost lansată oficial, în cadrul conferinţei and #8222;Vocea Profesioniştilor din Energia Verde and #8221;, organizată la Radisson Blu, Bucureşti. Evenimentul a reunit mulţi dintre cei mai importanţi jucători din industrie: antreprenori, furnizori de soluţii tehnice, finanţatori, ONG-uri şi jurnalişti
19:00
Ministerul Finanţelor şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare - parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor # Bursa
Ministerul Finanţelor şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare accelereaz and #227; implementarea m and #227;surilor de susţinere a economiei reale, prin lansarea produselor de garantare şi finanţare dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii, autorit and #227;ţilor publice locale şi companiilor din subordinea acestora
Acum 24 ore
18:40
Oferta Cris-Tim - suprasubscrisă de peste 40 de ori pe tranşa de retail în perioada cu discount # Bursa
*ACTUALIZARE - Micii investitori au lansat ordine de cumpărare pentru 168,3 milioane de acţiuni Cris-Tim Family Holding---*ACTUALIZARE - Programul de subsciere a fost prelugit până la ora 18:00, potrivit informaţiilor disponibile pe platfomele brokerilor.---*ACTUALIZARE - Micii investitori lansaseră ordine de cumpărare pentru 42,7 milioane de acţiuni în oferta Cris-Tim Family Holding, până la ora 12:00, de peste zece ori mai multe decât cele 4,06 milioane de titluri alocate tranşei de retail. ---* Radu Timiş Jr, CEO: and #8221;Interesul crescut al investitorilor de retail reprezintă o responsabilitate pentru noi, deoarece reflectă încrederea pe care ne-o acordă and #8221;* Astăzi este ultima zi în care investitorii de retail mai pot beneficia de reducerea de 5%* Oferta permite realocarea până la 5% între tranşe, ceea ce poate ridica ponderea retailului la 20%
18:40
Studiu Deloitte: majoritatea instituţiilor financiare din UE se pregătesc pentru noua legislaţie # Bursa
Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru respectarea legislaţiei privind combaterea spălării banilor (anti-money laundering - AML) şi a finanţării terorismului (countering financing of terrorism - CFT) şi vor avea nevoie de investiţii semnificative în tehnologie, personal şi instruire pentru alinierea la noul cadru european până la termenul limită din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating the EU AML/CFT Landscape, efectuat în 20 de ţări, inclusiv în România
18:30
Activităţile din Germania şi România ale West Group din primele trei trimestre ale anului, cu peste 800 de angajaţi în cele 25 de proiecte, au generat venituri consolidate de peste 65 de milioane de euro, depăşind obiectivul anual de 60 de milioane de euro stabilit la începutul lui 2025
18:20
Ghidul Naţional Comprehensive Cancer Network (NCCN), elaborat de cele mai importante centre oncologice din Statele Unite, este consultat anual de peste 16 milioane de profesionişti din domeniul sănătăţii. În SUA, aceste ghiduri stabilesc standardele de tratament şi sunt folosite de spitale şi asiguratori pentru aprobarea schemelor terapeutice şi a rambursărilor
18:10
IMM-urile pot accesa până la 60.000 euro şi pot colabora cu inovatori europeni din domeniul XR pentru sănătate # Bursa
Realitatea extinsă (XR) este în plină expansiune pe piaţa europeană, cu o valoare estimată între 35 şi 64 de miliarde de euro până în 2025, iar sectorul sănătăţii ocupă locul al patrulea ca dimensiune în cadrul acesteia.În acest context, IMM-urile din Europa sunt invitate să aplice la cel de-al doilea apel deschis VR Health Champions, parte a unei iniţiative de 7,8 milioane de euro susţinute de EIT Health. Programul oferă finanţări de până la 60.000 euro, precum şi oportunităţi de colaborare cu unii dintre cei mai importanţi inovatori europeni în domeniul XR pentru sănătate
18:00
Prin publicarea rezultatelor sale financiare pe trimestrul al treilea, LVMH, compania-mamă a brandurilor de lux precum Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany and Co. şi Fendi, a generat optimism pentru întregul sector. Creşterea organică de 1% a veniturilor, la 58,1 miliarde de Euro poate părea marginală, dar a oferit întocmai carburantul necesar pentru investitorii care se aşteptau la scăderea cifrei de afaceri, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România
18:00
Judeţul Harghita se pregăteşte să întâmpine turiştii cu oferte speciale pentru sărbătorile de iarnă 2025-2026, transformându-se într-o destinaţie ideală pentru familii şi cupluri care doresc să se bucure de peisaje montane, tradiţii locale şi momente de relaxare. Unităţile hoteliere din Miercurea Ciuc, Băile Tuşnad sau Băile Homorod propun pachete complexe care combină cazarea confortabilă, mesele festive, accesul la SPA şi activităţile de iarnă, precum schiul, bobul sau săniile
17:10
Eurobarometru: Românii sunt preocupaţi de siguranţa alimentară şi au încredere în autorităţile UE şi naţionale de profil # Bursa
Siguranţa alimentară este cea mai importantă preocupare a românilor la achiziţia de produse, conform ultimului Eurobarometru, alături de costul alimentelor şi gustul lor, cu 51% dintre respondenţi considerând acest criteriu cel mai important la achiziţia de produse alimentare.
16:40
MADR:Fermierii şi procesatorii care vor să investească în energie verde pot consulta ghidul solicitantului până pe 30 octombrie # Bursa
Fermierii şi procesatorii care vor să investească în energie verde pentru propriul consum pot consulta ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de energie regenerabilă până pe 30 octombrie 2025, a anunţat miercuri Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
16:20
Deputatul PSD Marius Budăi a susţinut, miercuri, că premierul Ilie Bolojan ştia că proiectul privind pensiile magistraţilor va fi respins de Curtea Constituţională, social-democratul explicând că în documentele oficiale ale Ministerului Justiţiei şi Consiliului Legislativ s-au semnalat atât absenţa avizului CSM, cât şi viciile 'de fond' ale legii.
15:50
Agenţii economici din România oferă, în prezent, 32.077 de locuri de muncă, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin intermediul reţelei Eures, 142 de posturi, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
15:20
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a dezminţit speculaţiile unor organizaţii media din Serbia conform cărora Consiliul Uniunii Europene ar bloca tranzitul gazelor ruseşti către Serbia, informează postul de televiziune N1, preluat de EFE.
15:10
Parlamentul European a aprobat marţi două reforme majore ale normelor de circulaţie ale UE - una care asigură aplicarea interdicţiilor privind şoferii imprudenţi în toate statele membre, iar cealaltă introduce permise digitale şi standarde de testare actualizate.
14:20
Cătălin Drulă: Am sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar # Bursa
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret şi crede că acesta îşi doreşte ca el să fie primar.
14:20
Ministra mediului, Diana Buzoianu, după controlul desfăşurat de ANAR: and #8222;Apele Române trebuie reformată din temelii and #8221; # Bursa
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) anunţă concluziile unui amplu control desfăşurat de Corpul de Control la Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; (ANAR), care relevă deficienţe grave în organizare, o scădere alarmantă a activităţii de inspecţie şi o concentrare nejustificată a personalului în structuri de birou.
14:10
ADVERTORIAL Maximizarea eficienţei transportului cu ajutorul cardurilor de carburant pentru administrarea flotei # Bursa
Administrarea unei flote reprezintă o sarcină complexă pentru orice manager de logistică. Atât în cazul organizaţiilor mai mici, cât şi al companiilor mari, este esenţială monitorizarea activităţii şoferilor, alegerea celor mai avantajoase rute de transport şi optimizarea costurilor legate de achiziţia combustibilului.
13:40
Dan Nica: Trebuie luate măsuri decisive pentru reducerea preţului la energie electrică în România # Bursa
Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegaţiei PSD în Parlamentul European, a susţinut în Parlamentul European că 'trebuie luate măsuri decisive acum, când nu este prea târziu', pentru reducerea preţului la energie electrică în România, avertizând că nivelul ridicat al tarifului afectează grav economia ţării şi competitivitatea acesteia, informează biroul de presă al eurodeputatului.
13:40
Camera Deputaţilor: Se va plăti asigurarea RCA obigatorie şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare # Bursa
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.
13:30
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa
