Clasamentul Ligii Campionilor, după etapa a 3-a. Cinci formaţii au punctaj maxim

17:30

După ce s-au văzut ignorați de autorități și au ajuns victime nevinovate ale nepăsării statului, deși au făcut tot ce ținea de ei să evite o tragedie, supraviețuitorii dezastrului din Rahova au mai primit o lovitură, și pare a fi picătura care a umplut paharul: au uitat de disperare și au ajuns la revoltă. Au aflat că soluția la care se gândește Ministerul Dezvoltării e să reconstruiască blocul, iar ei să se întoarcă chiriași. Sigur, statul nu a mai fost pus până acum într-o astfel de situație, și nici nu există un cadru legal pentru așa o investiție. Cert este că după 5 zile de cercetări, poliţiştii şi criminaliştii confirmă că acumularea de gaze care a dus la explozia din Rahova a pornit de la fisurarea unei conducte, în subteran.