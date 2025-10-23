Secretarul de stat american, Marco Rubio, avertizează că anexarea Cisiordaniei de către Israel ar putea compromite armistiţiul din Gaza

13:10

Într-o nouă serie de atacuri care vizează infrastructura civilă, orașul Harkov a fost lovit miercuri dimineață, iar o grădiniță din districtul Holodnohirskîi a fost grav afectată de incendiul provocat de explozia unei drone Shaded. Autoritățile locale au raportat că patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă, iar una dintre ele este […]