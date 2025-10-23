Castraveciorul bate Dacia
Cotidianul de Hunedoara, 23 octombrie 2025 07:40
În regiunea noastră, Bulgaria a ales să fie un castravecior mic, rece și tare. România, în schimb, crede că este SUV-ul regiunii, mare, frumos, cu faruri LED, dar plătit în rate [...] The post Castraveciorul bate Dacia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:00
Nicușor Dan merge la Bruxelles. Președintele României va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. [...] The post Nicușor Dan merge la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
06:40
Ministrul Învățământului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ministrul Învățământului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Ministrul Învățământului appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Peste 2000 de sindicalişti din penitenciare vor picheta joi, sediul Ministerului Justiţiei nemulțumiți de lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare. [...] The post Sindicaliştii din penitenciare pichetează Ministerul Justiţiei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, în deplasare, [...] The post FIBA EuroCup. Sepsi Sf. Gheorghe, a treia înfrângere consecutivă appeared first on Cotidianul RO.
21:40
O mişcare ecologistă, ”Berlinul fără maşini”, propune [...] The post ”Berlinul fără maşini”, un proiect care limitează drastic circulaţia appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei [...] The post Șefi de la IPJ Timiş, duşi la audieri la DIICOT appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afimat că există o strategie de a reduce preţul [...] The post Bogdan Ivan. Avem strategia de a reduce preţul pe kWh appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Părinţii premierului francez Sébastien Lecornu au fost plasaţi sub protecţia poliţiei [...] The post Părinţii premierului francez, plasaţi sub protecţia poliţiei appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Burduja, despre stabilitatea în guvernare, la timpul trecut. Nu s-a putut, nu s-a vrut. # Cotidianul de Hunedoara
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri [...] The post Burduja, despre stabilitatea în guvernare, la timpul trecut. Nu s-a putut, nu s-a vrut. appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ilie Bolojan a transmis, miercuri, după ce Comisia [...] The post Bolojan. România are acum un PNRR realist appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ajustări și negocieri. Varianta finală a PNRR, aprobată de Comisia Europeană # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă [...] The post Ajustări și negocieri. Varianta finală a PNRR, aprobată de Comisia Europeană appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:50
Grindeanu, despre celebra Ordonanţă 52. Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, [...] The post Grindeanu, despre celebra Ordonanţă 52. Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Ministrul Sănătăţii anunță supracontrol. Avizul sanitar, un punct nevralgic # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii trage un semnal de alarmă cu privire la [...] The post Ministrul Sănătăţii anunță supracontrol. Avizul sanitar, un punct nevralgic appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Acordul pentru Orientul Mijlociu și potențialul acord pentru Ucraina sunt piese al unui târg pace între și chiar in interiorul superputerilor. Europenii pot critica acest lucru, dar superputerile nu le vor cere părerea [...] The post O nouă Ialta prinde contur appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Claudiu Manda, candida candidează la Congresul PSD pentru poziţia de secretar [...] The post Manda, nemulțumit de partenerii de coaliţie. Am tăcut destul appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Spitalul privat din Constanţa, după control. „Nu putem să le încadrăm sub nicio formă… nu am nicio explicaţie” # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat miercuri rezultatele controlului [...] The post Spitalul privat din Constanţa, după control. „Nu putem să le încadrăm sub nicio formă… nu am nicio explicaţie” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest [...] The post Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Moscova a transmis miercuri că pregătirile pentru întâlnirea d [...] The post Moscova. Pregătirile pentru summitul Trump-Putin „continuă” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Un mesaj pentru extrema dreaptă din întreaga Europă si pentru politicienii care se apropie de autocrații ce nu sunt de ”partea buna a istoriei” [...] The post Un alt motiv al condamnării lui Nicolas Sarkozy? appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Gheorghiţă Vlad, despre mobilizare. Apărarea naţională este o datorie constituţională # Cotidianul de Hunedoara
Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, [...] The post Gheorghiţă Vlad, despre mobilizare. Apărarea naţională este o datorie constituţională appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, [...] The post Ce nu a mers bine la exerciţiul de mobilizare MOBEX appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri [...] The post Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa va fi demis appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Securitatea energetică a României în iarna care urmează a devenit [...] The post Pericol de blackout la iarnă? Ce scenarii sunt pe masă? appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Veștile tragice din lumea balonului rotund, provenite în urma unor [...] The post Tânără speranță a fotbalului brazilian, ucis de o vacă! appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că [...] The post Șeful Armatei. Ne pregătim ca pentru un război appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, reia discuția [...] The post Grindeanu intră în prelungiri. N-am primit decât o doză mare de orgoliu appeared first on Cotidianul RO.
14:20
La Târgu Mureș a avut loc zilele trecute premiera filmului documentar „Boloni – [...] The post Ronaldo, reacție la filmul despre Loți Boloni appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, [...] The post Drulă, susținut de Nicuşor Dan? Cred că îşi doreşte să fiu primar appeared first on Cotidianul RO.
14:00
S-a terminat cu boieria in cazul proprietarilor de trotinete electrice. De acum inainte, daca președintele Nicușor Dan va promulga legea, [...] The post Trotinetele și bicicletele electrice, doar cu RCA appeared first on Cotidianul RO.
13:50
S-a întors roata! Sorin Grindeanu are surse precum jurnaliștii. Președintele interimar al PSD a declarat că [...] The post Grindeanu s-a inspirat de la jurnaliști appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Comunitatea din satul Le Rouret, aflat lângă Nisa, se mobilizează împotriva deschiderii unui restaurant McDonald’s în apropierea unui liceu [...] The post Francezii nu vor McDonald’s pe Coasta de Azur appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ancheta la blocul explodat din Rahova are loc în condiții dificile, dar investigațiile au scos la iveală deja faptul că [...] The post Anchetă periculoasă la blocul explodat appeared first on Cotidianul RO.
13:20
În ședința inaugurala a Parlamentului, președinta a declarat că Republica Moldova trece prin perioada cea mai complicată de la independență încoace [...] The post Maia Sandu: Vom apăra pacea doar dacă vom fi de partea binelui appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ministrul Agriculturii l-a invitat la minister pe liderul AUR, George Simion. Ce stă în spatele acestei invitații? [...] The post Ministrul Agriculturii către Simion: bateți câmpii în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Vin noi informații legate de starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. După ce familia a anunțat anularea [...] The post DOD, operat de urgență. Ce spun medicii appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Fosta purtătoare de cuvânt a lui Biden: Vance este mai înfricoșător decat Trump # Cotidianul de Hunedoara
Psaki este criticată pentru pendularea ei intre presa si Casa Albă, lucru care întărește percepția că presa de centru-stânga din America este profund partizan [...] The post Fosta purtătoare de cuvânt a lui Biden: Vance este mai înfricoșător decat Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Patru persoane au fost rănite după ce un tramvai care a plecat din depou fără vatman a lovit un alt vehicul de același tip [...] The post Un tramvai a plecat în cursă fără vatman appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivităţii [...] The post Ministrul Finanţelor: N-ar trebui să creștem salariul minim appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Mă uit la filmele americane și văd că toți judecătorii au chip de pensionari! [...] The post Verdictul CCR și principiul discriminării appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Un bărbat care de recomanda căpitan la SRI a antrenat mai mulți bărbați pe care i-a trimis la diferite misiuni care au presupus relaționarea cu adevărați polițiști [...] The post Polițiști păcăliți de falși angajați la SRI (video) appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Interesul Rusiei pentru diplomație a dispărut imediat după ce Trump a nuanțat amenințarea cu rachetele Tomahawk, spune președintele Zelenski [...] The post Amânarea summitului Rusia-SUA: ”Lumea nu-l va mai lua în serios pe Trump” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Aflat in îsrael, vicepreședintele SUA a denunțat ”atitudinea ciudată” a marilor publicații occidentale, care „promovează ideea eșecului” acordului pentru Gaza [...] The post JD Vance: Nu va fi bocanc american în Gaza appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Transelectrica începe construcția proiectului strategic Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Suceava – Bălți, [...] The post Conexiunea electrică a R. Moldova cu Europa, prin România appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon este dezhumată astăzi din Cimitirul Metalurgiei din Bucureşti, anunță [...] The post Decedat deshumat în cazul morților suspecte de la Pantelimon appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Spitalul privat din Constanța unde a ales să nască o tânără polițistă care a murit din cauza complicațiilor a rămas fără autorizație de funcționare. [...] The post Spital constănțean, închis de MS appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Numărul persoanelor otrăvite după ce au cumpărat și mâncat produse de la un magazin a crescut la 145 [...] The post Otrăviți cu alimente cumpărate din magazin appeared first on Cotidianul RO.
09:10
În contextul protestelor de la Strasbourg, Claudiu Târziu a transmis un apel la unitate între fermierii din toate statele membre [...] The post Claudiu Târziu, alături de fermierii români și europeni la Strasbourg appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Viktor Orban îi dă înainte cu întâlnirea dintre Trump și Putin. „Pregătirile pentru summitul de pace continuă“, spune premierul maghiar. [...] The post Orban îi dă înainte cu întâlnirea ruso-americană appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situaţiei. [...] The post Tulcenii, treziți de un mesaj RO-ALERT appeared first on Cotidianul RO.
