Victoria Becham, despre presupusa idilă a soțului său, David Beckham, cu fosta asistentă, Rebecca Loos. Creatoarea de modă a făcut mărturisiri emoționante
SpyNews, 23 octombrie 2025 08:50
Victoria Beckham a vorbit deschis despre căsnicia ei cu David Beckham. Mai mult, creatoarea de modă a făcut mărturisiri și despre presupusa idilă a fostului fotbalist cu o asistentă, Rebecca Loos.
Acum 5 minute
09:20
Cum și-a sărbătorit Chaqueline, fiica cea mare a lui Alex Bodi, ziua de naștere. Anca, iubita afaceristului, a fost prezentă # SpyNews
Alex Bodi și-a sărbătorit miercuri fiica cea mare, Chaqueline. Tânăra a devenit o adolescentă în adevăratul sens al cuvântului și s-a schimbat mult. Chaqueline a împlinit 14 ani. Iată cum a petrecut!
Acum 30 minute
09:00
Un presupus OZN cu 6 inele i-ar fi pus în alertă pe polițiștii dintr-un oraș! L-au urmărit ore întregi! Ce era, de fapt # SpyNews
Un presupus OZN cu șase inele a pus în alertă polițiștii dintr-un oraș. Echipajul l-a urmărit aproape o noapte întreagă, dar explicațiile pe care le-au primit ulterior au fost peste așteptările tuturor. Iată ce ar fi fost, de fapt.
Acum o oră
08:50
Acum 12 ore
23:30
Marian Grozavu și Mattia Carnessali de la Insula iubirii s-au bătut în cușcă. Cine a câștigat # SpyNews
Astăzi, Marian Grozavu și Mattia Carnessali de la Insula iubirii s-au bătut în cușcă. Domnul Marian a avut alături pe iubita lui, Bianca Dan, care l-a încurajat de pe margine. Nici Mattia nu a fost lăsat singur, căci mai multe ispite din sezonul 9 au fost prezente.
23:00
Laura și Mihai, câștigătorii de la Mireasa, sezonul 10, au aniversat un an de relație. Cât de fericiți sunt cei doi: „Chiar și când te mai supăr...” # SpyNews
Laura și Mihai de la Mireasa au aniversat astăzi un an de relație. Fostul concurent i-a făcut o declarație superbă de dragoste soției lui. Cei doi urmează ca anul viitor să devină o familie și în fața lui Dumnezeu.
22:50
Alertă în București, în apropierea locului exploziei din Sectorul 5. Un supermarket a fost evacuat din cauza mirosului de gaze. Pompierii sunt la fața locului # SpyNews
E alertă în București, în Sectorul 5, în apropierea locului exploziei recente. Un supermarket a fost evacuat preventiv după ce în zonă s-a simțit un puternic miros de gaze. Pompierii intervin la fața locului pentru a verifica situația și a asigura siguranța tuturor. Autoritățile recomandă calm și evitarea zonei până la finalizarea verificărilor.
22:40
Dani Mocanu, pe patul de spital, cu branula la mână. Ce mesaj a transmis cântărețul: “Pentru sănătatea mea…” | FOTO # SpyNews
Dani Mocanu și-a îngrijorat fanii după ce a făcut publică o fotografie în care apare pe patul de spital, cu branula la mână. Artistul nu a oferit detalii despre motivul internării, însă a transmis un mesaj scurt, din care reiese că vrea să pună sănătatea pe primul loc.
22:10
Cu cine și-a făcut strategia Bogdan de la Ploiești! Unde și în compania cui a fost surprins înainte de anunțul despre Vanessa # SpyNews
În ultimele zile, s-a zvonit că Bogdan de la Ploiești ar avea o nouă iubită, pe Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. Relația manelistului cu dansatoarea Cristina Pucean a fost pusă sub semnul întrebării de fanii lor. Cei doi formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cu doar câteva ore înainte de anunțul legat de Vanessa, manelistul a fost surprins în compania a două persoane, iar mai apoi a plecat singur, spre casă, la volanul bolidului său de lux.
22:10
Cezar Ouatu, greu de mulțumit! Cum a fost surprins artistul, de către paparazzii spynews.ro # SpyNews
Cezar Ouatu... subiectul discuției noastre de astăzi. Artistul, cunoscut pentru latura sa discretă, și-a „făcut loc” în centrul atenției, cel mai probabil, fără să vrea. De curând, bărbatul a dorit să cumpere câte ceva, însă nu a fost prea mulțumit de ofertele de pe piață. Paparazzii Spynews.ro au obținut niște imagini demne de analizat cu acesta, iar vouă vă rămâne doar să vă delectați!
22:10
Evacuați cu forța din propriile case, locatarii scărilor afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova au ajuns la limita răbdării, acuzând că au ajuns bătaia de joc a funcționarilor publici.
22:10
„Autodenunțul” polițistului local care a câștigat opt milioane de euro la loto | Ce a ajuns să facă pentru bani! # SpyNews
Considerat unul dintre cei mai norocoși oameni din România, polițistul local care a câștigat la loto opt milioane de euro mărturisește că trăiește un adevărat coșmar și, după 18 ani, recunoaște că cei din jurul său au avut dreptate.
22:10
Alina Pușcău se mărită? Concurenta de la Asia Express s-a dat de gol: "Mi-am găsit casa" | VIDEO # SpyNews
Alina Pușcău se mărită? Concurenta de la Asia Express s-a dat de gol! Frumoasa actriță radiază de fericire și face declarații exclusive pentru Spynews.ro. Ce spune aceasta despre anul viitor, dar și ce culoare i-ar plăcea să fie rochiile invitatelor.
22:10
Amna a riscat tot! Motivul pentru care tatăl ei nu i-a vorbit trei luni: "Am vândut-o" | VIDEO # SpyNews
Amna a riscat tot! Artista vorbește despre motivul pentru care tatăl ei nu i-a vorbit trei luni de zile. Cum a reușit cântăreața să își supere părintele, dar și care a fost gestul cu care acesta nu a fost de acord. Declarații exclusiv.
22:10
Cu nunta planificată, și-au spus adio! Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii, s-a despărțit de viitorul soț: “Ce-am avut și ce-am pierdut?” EXCLUSIV # SpyNews
Naba Salem a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că se căsătorește, după ce a fost cerută de soție la doar o săptămână de relație. Ei bine, situația s-a schimbat radical: nunta e pe cale să fie anulată! Ispita de la Insula Iubirii și Laurențiu s-au despărțit, iar bruneta pare mai decisă ca oricând.
22:00
Asia Express, 22 octombrie 2025. Ce echipe luptă în cursa pentru ultima șansă. Ce probă au primit concurenții # SpyNews
Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă, la Asia Express. Concurenții au aflat că vor avea și un avantaj în urma fotografiilor pe care le-au făcut în ediția precedentă. Probele pe care le-au avut de făcut concurenții.
21:40
Cristina Scarlevschi de la Insula iubirii, apariție șocantă: "A început să-mi curgă sânge..." Ce a pățit fosta ispită în Islanda # SpyNews
Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din emisiunea Insula Iubirii, a trecut recent printr-un moment neașteptat în timpul unei vacanțe în Islanda. Ce a pățit fosta ispită. În ce ipostază șocantă a fost surprinsă.
21:10
Cristi Vâlcan și soția lui, Izabela, vacanță superbă. Ce destinație au ales și cum decurge căsnicia lor # SpyNews
Fratele lui Radu Vâlcan și soția lui s-au căsătorit în vara acestui an. Cei doi au plecat în vacanță zilele trecute, cu ocazia zilei de naștere a lui Cristi Vâlcan. Chiar dacă au trecut câteva luni de când s-au căsătorit, Cristi Vâlcan și Izabela nu au fost încă în luna de miere.
21:10
Cum arată Oana Marica… nu mai arată nimeni! Bunesa, ravisantă în costum de baie în Maldive # SpyNews
Oana Marica se bucură de soare și relaxare într-o vacanță de lux în exoticele Maldive. Vedeta a atras toate privirile cu apariția sa în costum de baie, demonstrând, încă o dată, că are o siluetă absolut perfectă.
20:40
Mireasa - Capriciile iubirii. Cine este Alexandru, noul concurent din sezonul 12. Ce fete i-au atras atenția din prima # SpyNews
Astăzi, două fete și doi băieți au intrat în casa Mireasa. Alexandru are 25 de ani, este din Constanța și știe ce vrea de la viață. Tânărul a recunoscut că i-au atras atenția câteva fete din competiție.
20:40
Mesajul transmis de Tily Niculae la fix două luni de când a anunțat divorțul. Ce gânduri a împărtășit actrița: "Într-o zi..." # SpyNews
De curând, Tily Niculae a făcut public un mesaj încărcat de emoție, la exact două luni de când a anunțat oficial divorțul. Actrița a împărtășit pe rețelele sociale câteva gânduri profunde despre procesul vindecării și despre curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul pare nesigur.
Acum 24 ore
19:50
Zodiile care vor fi răsfățate de astre în perioada care urmează. Între 22 octombrie și 21 noiembrie, viața lor se schimbă în bine # SpyNews
Sezonul Scorpionului aduce o energie intensă, dar benefică pentru anumite semne zodiacale. Între 22 octombrie și 21 noiembrie, patru zodii vor simți că astrele lucrează în favoarea lor. Fie că e vorba de noroc în dragoste, reușite profesionale sau decizii inspirate, această perioadă le aduce oportunități neașteptate și transformări pozitive.
19:40
19:30
Ce măsuri de siguranță sunt luate după explozia din Rahova! Ce se montează la blocurile afectate # SpyNews
În urma exploziei devastatoare din Rahova, autoritățile au început să ia măsuri rapide pentru a asigura siguranța locatarilor. Ce se montează la blocurile afectate.
19:20
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula iubirii, s-a afișat cu o burtică suspectă. Cum a răspuns, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată # SpyNews
Diandra Doris și-a surprins de curând comunitatea, după ce s-a afișat cu o burtică suspectă. Urmăritorii ei s-au grăbit să o felicite, crezând că urmează să devină mamă pentru prima dată. Fosta ispită de la Insula iubirii a reacționat, după ce oamenii i-au urat „Sarcină ușoară”.
18:50
Spitalul privat din Constanța, reacție după ancheta făcută de Ministerul Sănătății. Ce spune despre neregulile găsite # SpyNews
Conducerea spitalului privat din Constanța a transmis un punct de vedere oficial după controlul desfășurat de Ministerul Sănătății, în urma căruia au fost identificate mai multe nereguli, inclusiv utilizarea de materiale medicale expirate, lipsa unor autorizații și condiții improprii de depozitare a produselor sanguine.
18:30
O influenceriță, pusă la zid, după ce și-a falsificat sarcina. A organizat până și nașterea copilului. Motivul pentru care a pus la cale un astfel de plan # SpyNews
O influenceriță a stârnit o mulțime de reacții negative, după ce a recunoscut că nu a fost niciodată însărcinată. Și-a falsificat sarcina și a organizat o petrecere de gender reveal, atunci când a anunțat că va avea o fetiță. Și-a păcălit până și familia că este însărcinată.
17:50
Oamenii din Rahova care au rămas fără casă în urma exploziei, revoltați, după ce au aflat că vor locui cu chirie. O locatară a răbufnit: „Câtă bătaie de joc” # SpyNews
Autoritățile au anunțat că blocul unde a avut loc explozia de pe Calea Rahovei ar putea fi reconstruit de la zero, iar mai apoi oamenii să locuiască acolo, cu chirie. Acest lucru a stârnit revoltă în rândul locatarilor care au rămas fără case.
17:20
Petrecere în familia lui Sorin Copilul de Aur! Fratele lui mai mic a împlinit 18 ani. Ce cadou a primit Carlos # SpyNews
Sorin Copilul de Aur are trei frați și două surori, iar cel mai mic dintre frați și-a sărbătorit de curând ziua de naștere. Carlos a împlinit zilele trecute 18 ani și a avut parte de o surpriză de vis, pregătită de frații lui.
17:10
Lista completă a neregulilor găsite de autorități la spitalul privat din Constanța, unde a murit Mădălina. Materiale medicale expirate, paturi ATI improvizate # SpyNews
În urma controlului făcut de autorități la spitalul privat din Constanța, acolo unde și-a pierdut viața Mădălina, a scos la iveală o serie de nereguli. Potrivit raportului oficial, în unitate au fost găsite, printre altele, materiale medicale expirate și paturi de terapie intensivă improvizate.
16:50
Ce a apărut la mormântul gravidei ucise de explozia din Rahova! Tânăra a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 22 octombrie | FOTO # SpyNews
Durere fără margini la cimitirul unde astăzi, 22 octombrie, tânăra gravidă care și-a pierdut viața în explozia devastatoare din Rahova a fost condusă pe ultimul drum. Ce a apărut la mormântul femeii care astăzi a fost înmormântată.
16:40
Butoanele de panică, obligatorii în spitalele de stat și private. Ce mai prevede legea promulgată de Nicușor Dan # SpyNews
Butoanele de panică devin obligatorii în spitalele de stat și private. Nicușor Dan a promulgat legea. În secțiile de terapie intensivă, în unitățile de primiri urgențe și în cele unde sunt tratați pacienții vor trebui montate și camere de supraveghere
16:20
Iustina Loghin de la Insula Iubirii a împlinit 28 de ani! Vedeta a petrecut alături de Cornel Luchian la un local de lux # SpyNews
Iustina Loghin de la Insula Iubirii a împlinit 28 de ani! Fosta concurentă a fost înconjurată de toate persoanele apropiate în această zi specială! Iustina Loghin a petrecut alături de prietenele ei și de Cornel Luchian la un local de top.
15:40
S-au plătit primele despăgubiri după explozia din Rahova. O parte dintr-o proprietari au primit bani # SpyNews
În timp ce oamenii legii desfășoară o anchetă de amploare la locul exploziei din Rahova, proprietarii care și-au pierdut apartamentele au primit primele despăgubiri. O parte dintre ei au primit deja bani, la mai puțin de o săptămână de la dezastru.
15:10
Spitalul privat din Constanța în care a murit Mădălina la scurt timp după naștere a rămas fără autorizație. Descoperirile șocante ale inspectorilor # SpyNews
Noi vești în cazul spitalului în care Mădălina, tânăra de 29 de ani, a murit, la scurt timp după naștere. Unitatea medicală a rămas fără autorizație, în urma mai multor nereguli. Iată ce descoperiri s-au făcut!
15:00
Doru Octavian Dumitru a fost operat la Spitalului Județean din Suceava, astăzi, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral înainte să urce pe scenă. Iată cum se simte actorul după intervenție! Medicii care l-au operat au transmis un comunicat.
14:40
Zi de sărbătoare în familia lui Alex Bodi! Fiica cea mare a afaceristului, Chaqueline, a împlinit 14 ani # SpyNews
Alex Bodi are mari motive de bucurie. În primul rând, afaceristul are două fiice care îl iubesc necondiționat, iar în al doilea rând, astăzi este ziua uneia dintre acestea. Chaqueline, fata cea mare a afaceristului, a împlinit 14 ani!
14:30
O tiktokeriță a fost ucisă în timpul unui jaf pe o autostradă! Bruneta ar fi fost înjunghiată. Iubitul ei era prezent # SpyNews
Tragedie tulburătoare pe o autostradă! O tiktokeriță în vârstă de 26 de ani a fost ucisîn timpul unui jag. Hoții ar fi înjunghiat-o, provocându-i răni foarte grave. Iubitul ei a transportat-o de urgență la spital, dar medicii au constatat decesul.
14:10
Dana Marijuana a dezvăluit că a devenit bunică și este extrem de fericită. Artista a mers în fața judecătorilor de la Constanța cu zâmbetul pe buze și a făcut public și numele copilului. Iată ce semnifică!
13:50
Șapte persoane au ajuns la spital în Arad, după ce un tramvai a ieșit din depou fără vatman. A lovit alte două garnituri în oraș # SpyNews
Incident șocant în Arad, miercuri dimineață! Un tramvai a ieșit din depou fără vatman și a lovit ale două garnituri din oraș și o mașină. Șapte persoane au fost rănite și au fost transportate la spital.
13:20
Ministrul Dezvoltării a explicat de ce vor deveni chiriași proprietarii care și-au pierdut apartamentele în explozia din Rahova: ”Nu avem finanțare” # SpyNews
Vestea că proprietarii apartamentelor distruse în explozia din Rahova vor deveni chiriași după ce blocul va fi reabilitat a stârnit reacții de revoltă. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, Cseke Attila, a explicat de ce a făcut această declarație.
13:20
Doliu în lumea cinematografiei! A murit un cunoscut scenograf român! A câștigat trei premii UNITER # SpyNews
Lumea cinematografiei, mai săracă, de astăzi! A murit unul dintre cei mai apreciați scenografi din România. De-a lungul anilor, acesta a câștigat trei premii UNITER. Iată despre cine este vorba!
12:50
Asia Express – cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase pe Drumul Eroilor. Emisiunea, din nou lider de audiență # SpyNews
Scrisorile primite de la cei dragi aduc întotdeauna emoție în Asia Express. Așa s-a întâmplat și în ediția de aseară, când, după o cursă intensă și plină de peripeții, concurenții au încheiat ziua cu mesaje neașteptate de acasă. Mixul de adrenalină, umor și trăiri autentice a făcut ca aventura de pe Drumul Eroilor să fie din nou lider de audiență, pe toate segmentele de public.
12:40
Cum să prepari în scurt timp cele mai gustoase rigatoni cu broccoli și avocado. Chef Horia Manea te învață pas cu pas # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă variantă de meniu complet, format din starter, fel principal și desert. Iată cum poți prepara rigatoni cu broccoli și avocado.
12:40
Ultimul drum pentru Mirela, gravidă ucisă de explozia din Rahova. Imagini dureroase de la înmormântarea tinerei # SpyNews
Zi sfâșietoare pentru familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova. Tânăra de 24 de ani este condusă, astăzi, pe ultimul drum. Familia ei își ia rămas bun de la ea, cu sufletul plin de durere. O mulțime de persoane s-au adunat la înmormântarea fetei.
12:20
Amelia de la Insula Iubirii recunoaște că a avut, de fapt, o relație cu George Jaguarul. Îi aduce acuzații grave: "Este un alt om când consumă alcool" # SpyNews
Amelia, una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii, a recunoscut faptul că a avut o relație cu George Jaguarul. Asta după ce bărbatul a fost supus testului sincerității, la detectorul de minciuni, în cadrul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars. Iată ce declarații șocante a făcut bruneta!
12:10
Roxana Nemeș are parte de o zi specială! În urmă cu doar o lună, vedeta a devenit mamă pentru prima dată, astfel că astăzi gemenii ei au împlinit o lună de viață! Roxana Nemeș a transmis un mesaj foarte special!
11:40
Are doar 18 ani și a cucerit America cu talentul ei! Balerina Olimpia Cărăuleanu, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Are doar 18 ani, dar trăiește pentru dans ca pentru aer. Olimpia Cărăuleanu, o tânără din România cu un talent rar, a reușit să impresioneze America și să aducă acasă o performanță istorică: este singura româncă medaliată la categoria seniori la Youth America Grand Prix (YAGP) 2025, cea mai mare competiție de balet din lume.
11:30
O româncă mutată în Abu Dhabi a dezvăluit ce lucruri nu îi plac acolo! Ce nu se vede în imaginile opulente de pe Internet # SpyNews
O româncă s-a mutat în Abu Dhabi, unul dintre cele mai luxoase locuri din lume, însă stilul de viață pe care îl are nu este mereu perfect. Aceasta a dezvăluit ce lucruri nu îi plac acolo și ce nu se vede în imaginile opulente de pe Internet.
11:20
România, zguduită de un nou cutremur! Magnitudinea înregistrată a fost de 4,2. Unde s-a produs # SpyNews
Un cutremur de 4,2 a avut loc în această dimineața. În ultimele zile, România a fost zguduită de opt seisme, cel mai puternic fiind cel de miercurea trecută. Iată unde a avut loc cutremurul de astăzi!
11:10
Schimbare de ultimă oră la Teatrul Național de Operetă! Ce a decis ministrul Culturii | SURSE # SpyNews
Conform surselor noastre se pregătește o fuziune dintre Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și Teatrul Muzical Ambasadorii.
