Victoria Becham, despre presupusa idilă a soțului său, David Beckham, cu fosta asistentă, Rebecca Loos. Creatoarea de modă a făcut mărturisiri emoționante

În ultimele zile, s-a zvonit că Bogdan de la Ploiești ar avea o nouă iubită, pe Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. Relația manelistului cu dansatoarea Cristina Pucean a fost pusă sub semnul întrebării de fanii lor. Cei doi formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă. Cu doar câteva ore înainte de anunțul legat de Vanessa, manelistul a fost surprins în compania a două persoane, iar mai apoi a plecat singur, spre casă, la volanul bolidului său de lux.