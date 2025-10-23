Grecia. Poliția a arestat 37 de persoane într-un dosar de fraudare a fondurilor europene destinate agricultorilor. Unii dintre ei aveau cu totul alte ocupații, cum ar fi de DJ sau de chelner. Ancheta este coordonată de Parchetul European condus de Codruța Kovesi.
Biziday.ro, 23 octombrie 2025 08:50
Instituția europeană a explicat că suspecții făceau parte dintr-o rețea care a pretins în mod fals că deține terenuri agricole sau ferme de animale, pentru a accesa fonduri europene. Până acum, au fost identificate 324 de persoane care au primit ilegal finanțări din partea UE, iar poliția greacă a estimat că au avut acces la […]
• • •
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:00
Incident ridicol între armata germană și poliția bavareză. Derutați de exercițiile militare, locuitorii unui orășel de lângă Munchen au chemat poliția, raportând “oameni înarmați pe străzi”. Polițiștii s-au mobilizat serios, au trimis chiar și un elicopter. Soldații au crezut că desfășurarea poliției face parte din exercițiu și au deschis focul cu muniție de antrenament, dar polițiștii au răspuns cu muniție reală, rănind (ușor) un soldat. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut miercuri, în orașul sudic Erding, lângă Munchen, unde armata germană (Bundeswehr) a început un amplu exercițiu, cu mii de soldați, inculsiv 500 de polițiști militari, precum și trupe speciale, pompieri și servicii de salvare. Scenariul simulează situația atacării unui stat membru NATO și modul în care Germania ar interveni în ajutarea acestuia. […]
Acum 4 ore
06:50
Donald Trump impune primele sancțiuni împotriva petrolului rusesc și confirmă că întâlnirea cu Putin de la Budapesta a fost anulată. Prețul petrolului european sare cu 5%. Informații privind o apropiată înțelegere între SUA și India pentru oprirea chizițiilor de țiței din Rusia. # Biziday.ro
SUA anunță sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere rusești, a doua zi după ce Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear și a lansat rachete intercontinentale. Secretarul Trezoreriei precizează că acestea au în vedere “refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens”, dar și faptul că este SUA […]
Acum 12 ore
00:00
Champions League. Real Madrid a învins Juventus Torino, cu 1-0. Bayern Munchen s-a impus în fața lui Club Brugge, cu 4-0. Victorii categorice pentru Liverpool și Chelsea. Rezultatele serii. # Biziday.ro
Real Madrid și Juventus Torino s-au întâlnit în derby-ul din a doua seară. Spaniolii s-au impus cu 1-0, cu un gol marcat de Jude Bellingham, după un meci în care ambele echipe au avut ocazii de a înscrie. După trei etape, Real Madrid are maximul de puncte, la fel ca Bayern Munchen, care a câștigat […]
22 octombrie 2025
23:00
Șeful militar al NATO în Europa crede că Rusia a fost descurajată de reacția rapidă și fermă a alianței la incursiunile din spațiul aerian al Poloniei și Estoniei, dar precizează că se așteaptă ca operațiunile hibride să continue. # Biziday.ro
Alexus Grynkewich, general al Forțelor Aeriene ale SUA și comandant suprem al NATO în Europa, a declarat într-un interviu acordat Reuters că răspunsul NATO la operațiunile rusești din Estonia și Polonia a transmis un mesaj Moscovei. “Vedem indicii că rușii încearcă să fie mai prudenți, că recunosc că au fost aproape sau au depășit limita […]
21:50
Raport. Atacul cibernetic asupra producătorului auto Jaguar Land Rover, de la sfârșitul lunii august, a provocat daune de circa 2,2 miliarde de euro asupra economiei britanice și a afectat peste cinci mii de organizații. Incidentul este “cel mai costisitor din istoria Marii Britanii”. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de Centrul de Monitorizare Cibernetică (CMC), un organism independent specializat în problematica securității cibernetice. Potrivit informațiilor obținute de experți, incidentul de la sfârșitul lunii august reflectă “impactul profund” pe care l-a avut, cu “efecte în cascadă extinse asupra lanțurilor de aprovizionare, furnizorilor de servicii logistice și economiilor locale”. Aproximativ cinci mii […]
21:30
Franța trebuie să fie pregătită în următorii ani pentru o confruntare cu Rusia, care ”ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, spune șefului Statului Major al Armatei Franceze. # Biziday.ro
Fabien Mandon, șeful Statului Major, a declarat că armata franceză trebuie să fie ”pregătită pentru un șoc în trei sau patru ani” împotriva Rusiei, care ”ar putea fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”. ”Primul obiectiv pe care l-am stabilit pentru forțele armate este să fie pregătite pentru un șoc în trei sau patru […]
21:20
Mureș. Pompierii intervin la o hală de producție din Luduș, după ce au fost alertați cu privire la degajări de monoxid de carbon în incinta acesteia. O persoană a fost transportată la spital cu dureri de cap. În total, 15 angajați au fost evacuați. # Biziday.ro
Potrivit IGSU, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin la o hală de producție din orașul Luduș, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii. Până în prezent, 15 angajați au fost evacuați preventiv, dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă, […]
Acum 24 ore
17:30
Rusia anunță că a testat azi-noapte rachete intercontinentale cu capacitate nucleară, într-un exercițiu supervizat direct de Vladimir Putin. Rachete Yars și Sineva, cu raze de acțiune de 10 mii de km, au fost lansate din Kamceatka și din Marea Barents. # Biziday.ro
Rusia a publicat clipuri video în care generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General, îi raportează președintelui Vladimir Putin despre desfășurarea exercițiilor. Acestea au inclus lansări de rachetă intercontinentală Yars (cu rază de acțiune de peste 10 mii de km) de la baza Plesețk din nord-vestul Rusiei, o rachetă Sineva (rază de acțiune de 8,300 […]
16:40
Analiză Politico. “Dacă Trump ar trebui să primească pentru ceva Premiul Nobel, ar merita să-l primească pentru că a reușit să unească serviciile secrete ale țărilor europene”. Confruntate cu impredictibilitatea SUA, agențiile de securitate ale Europei depășesc treptat neîncrederea reciprocă și sunt acum la apogeul cooperării între ele. # Biziday.ro
Politico a stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți ai serviciilor de informații din Europa, pentru a trage concluzia că acestea “îngroapă decenii de neîncredere și încep să construiască operațiuni comune pentru a contracara agresiunea rusă – o mișcare accelerată de capriciile americanilor în relația cu aliații săi tradiționali”. În ultimul an, multe servicii secrete […]
16:00
Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul, după controalele la clinica privată din Constanța unde o gravidă a suferit complicații după naștere, în urma cărora a decedat. Unitatea funcționa într-o clădire de hotel, în condiții improprii și cu încălcarea multor norme și avize. A fost retrasă autorizația pentru secția ATI și pentru blocul operator, iar directorul DSP Constanța a fost demis. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății (foto), a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat concluziile din rapoartele întocmite de Corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat, după controalele la clinica privată Armonia. Principalele declarații ale ministrului: Unitatea sanitară funcționează într-un imobil care are ca destinație hotel. Primăria a autorizat lucrări de intervenție […]
15:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că ar avea informații că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a discutat cu cei din sistemul de justiție și cu Nicușor Dan și cere demisia sa, dacă va propune un nou proiect pentru pensii fără un dialog prealabil. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu a explicat că a propus să se facă un grup de lucru rapid, astfel încât să poată fi înaintată o nouă formă pentru proiectul pensiilor magistraților, însă ceea ce a primit a fost “o doză mare de orgoliu și transmisii live din timpul ședinței”. De asemenea, a spus că președintele Nicușor Dan a […]
14:50
Italia. Autoritățile au arestat opt persoane, între care români, ucraineni și moldoveni care făceau contrabandă cu țigări. Aceștia au organizat cinci fabrici clandestine, unde mai mulți oameni au fost sechestrați și obligați să lucreze. # Biziday.ro
Poliția din Italia arată că acțiunile au fost desfășurate în Torino și au avut loc în cadrul operațiunii comune denumită “Chain Smoking”. Scopul a fost să combată contrabanda cu tutun contrafăcut, sclavia, traficul de persoane și exploatarea forței de muncă. #Torino: produzione illecita di sigarette e sfruttamento della manodopera. #Carabinieri e @GDF sequestrano 230 tonnellate […]
14:30
Belgrad. Mai multe focuri de armă au fost trase în fața parlamentului, iar apoi un cort ridicat de susținătorii președintelui Vucic a luat foc. Nu este clar nici cine a folosit arma și nici cum a pornit incendiul. O persoană a fost rănită. # Biziday.ro
Informațiile au apărut prima dată de la agenția media Nova, care a publicat un videoclip în care se văd polițiști înarmați apropiindu-se de un cort mare din fața parlamentului. Reuters a reușit să confirme că imaginile sunt din Belgrad, însă poliția a refuzat să comenteze despre cele întâmplate. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, 70 yaşındaki bir adam […]
13:50
Șeful comisiei de investigație sugerează că este posibil ca un scurtcircuit la un cablu electric să fi provocat fisurarea conductei de gaz care alimenta blocul afectat de explozia din Rahova: Conducta de gaze era fisurată. Examinăm probele și urmează să tragem concluziile privind modul în care s-a produs accidentul. # Biziday.ro
Comisarul șef Alexandru Poroșanu, șef al Serviciului de Cercetare la Fața Locului la Institutul Național de Criminalistică, a afirmat că, printre probele identificate se află și o coductă de gaze care avea o fisură în ea. A explicat că este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric de lângă conductă să fi dus la fisurarea […]
11:10
Război Rusia – Ucraina. Atac de amploare al rușilor, cu drone și rachete, asupra infrastructurii energetice ucrainene, noaptea trecută. Au fost vizate, în special, regiunile Kiev și Dnipropetrovsk, care sunt afectate de pene de curent. În capitală, au fost lovite blocuri, mai multe case și un spital. Ucrainenii au atacat cu rachete Storm Shadow o uzină chimică din regiunea rusă Briansk. # Biziday.ro
În Ucraina, bilanțul provizoriu indică cel puțin șase morți (între care și copii) și 17 răniți. Armata Rusă a atacat cu drone și rachete balistice și de croazieră, conform ucrainenilor. Președintele Zelenski a precizat că a fost vizat în principal sectorul energetic, dar au existat și numeroase lovituri asupra clădirilor rezidențiale. Au fost înregistrate pagube […]
10:50
Zona seismică Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter s-a produs în această dimineață, la ora 10.23, la o adâncime de 90 km. Seismul a avut loc la 41 km de Focșani, 72 km de Sfântu-Gheorghe, 78 km de Bacău, 80 km de Buzău, 83 km de Bârlad și 89 km de Brașov. # Biziday.ro
Seismul s-a produs la 10:23:27 și a avut magnitudinea de 4.2, la adâncimea de 90.0 km. S-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focșani, 72km E de Sfântu-Gheorghe, 78km S de Bacau, 80km N de Buzău, 83km SV de Bârlad, 89km E de Brașov, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
10:30
DIICOT a destructurat o structură fictivă de informații, creată și condusă de un suspect ce pretindea că ar fi căpitan SRI. Astfel, a păcălit și a convins posesori de arme civili și foști militari din forțele speciale să participe la așa-zise “misiuni secrete”, prin care urmăreau și fotografiau anumite persoane și obiective. Nu este clar în ce scop realizau toate aceste activități. # Biziday.ro
DIICOT efectuează percheziții miercuri dimineață în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Concret, explică procurorii, principalul suspect se prezenta ca ofițer SRI într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate, încercând astfel să creeze o grupare “capabilă să creeze misiuni de culegere de informații și cu caracter secret”. A recrutat […]
09:40
Irlanda. Incidente violente la Dublin, azi-noapte, în jurul unui hotel care găzduiește imigranți solicitanți de azil, după ce s-a aflat că, în zonă, o fetiță de 10 ani a fost abuzată sexual. Luni, un tânăr de 26 de ani, cel mai probabil cu origini arabe, a fost pus sub acuzare. Protestatarii au încercat să rupă cordoanele polițiștilor pentru a lua cu asalt hotelul. # Biziday.ro
Circa 2.000 de manifestanți au atacat, marți seara, hotelul Citywest, din suburbiile capitalei Dublin, iar polițiștii, care au format rapid cordoane în jurul hotelului, s-au confruntat cu pietre, cărămizi, artificii și alte proiectile. O mașină a poliției a fost incendiată, iar un elicopter venit în zonă a fost țintit cu lasere pentru “orbirea” piloților. Potrivit […]
Ieri
08:30
OpenAI face un pas considerat decisiv în competiția cu Google și lansează browserul Atlas, care va permite ChatGPT să acționeze direct atunci când utilizatorul navighează pe internet. Deocamdată este disponibil doar pe laptopurile Apple, dar va fi extins pe telefoane (iOS și Android), precum și pe platformele cu Windows. # Biziday.ro
În videoclipul de lansare, directorul OpenAI, Sam Altman, a descris Atlas ca fiind un browser bazat pe inteligență artificială, dar care, spre deosebire de Chrome de la Google și Edge de la Microsoft, sau alte browsere, este construit în jurul ChatGPT, ceea ce va permite utilizatorilor să converseze direct cu paginile web pe care le […]
08:10
Alertă aeriană în Tulcea, noaptea trecută. Ministerul Apărării a ridicat, preventiv, patru aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, pe fondul unui atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului a fost avertizată prin Ro-Alert. # Biziday.ro
ISU Tulcea a emis o avertizare Ro-Alert, în jurul orei 1:10, “pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, conform unei informări citate de agenția News.ro. Alerta a durat aproape […]
07:40
SUA. Un bărbat condamnat pentru incidentele din timpul insurecției de la Capitoliu, grațiat între timp de președintele Trump, a fost arestat din nou. L-a amenințat cu moartea pe liderul democraților din Camera Reprezentanților. # Biziday.ro
Christopher Moynihan, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat de poliția statului New York pentru o infracțiune de amenințări teroriste. Potrivit autorităților americane, FBI a alertat poliția statului New York pe 18 octombrie că Moynihan a amenințat cu moartea un membru al Congresului. După o anchetă amănunțită, Moynihan a fost arestat și pus […]
00:00
Champions League. Inter Milano a câștigat cu 4-0 cu Royale Union SG și are maximum de puncte după trei etape. Dennis Man a înscris două goluri în victoria lui PSV în fața lui Napoli. Victorii categorice și pentru Arsenal Londra, PSG și Barcelona. # Biziday.ro
Inter Milano s-a impus în Belgia, cu 4-0, în fața lui Royal Union Saint-Gilloise. În urma acestui succes, echipa antrenată de Cristi Chivu a adunat nouă puncte, după primele trei etape. Golurile italienilor au fost marcate de Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu și Pio Esposito. PSV Eindhoven a câștigat cu 6-2 în față echipei […]
21 octombrie 2025
22:40
Bloomberg: Europenii și Ucraina pregătesc un plan de pace în 12 puncte, care prevede încetarea războiului pe actuala linie a frontului. Un comitet prezidat de Donald Trump ar urma să supravegheze implementarea acordului. # Biziday.ro
Potrivit unor surse citate de Bloomberg, implementarea planului de pace va fi coordonată de un consiliu pentru pace prezidat de președintele SUA, Donald Trump. Propunerile din plan prevăd întoarcerea tuturor copiilor deportați din Ucraina și un schimb de prizonieri, după ce Rusia va accepta un armistițiu și ambele părți se vor angaja să oprească avansarea […]
22:30
Ministrul Economiei anunță că a fost demisă conducere Salrom, după ce raportul de control, efectuat săptămâna trecută, arăta că dezastrul de la salina Praid putea fi evitat. # Biziday.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a scris pe pagina sa de Facebook: “A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală”. Ministrul a atras atenția asupra conducerii, care “închis ochii în […]
22:00
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Valoarea bunurilor furate a fost estimată la 88 de milioane de euro. Aproximativ o sută de anchetatori lucrează pentru identificarea hoților și recuperarea bijuteriilor. # Biziday.ro
Procurorul Laure Beccuau a declarat că aproximativ 100 de anchetatori sunt implicați în căutarea suspecților și a bijuteriilor furate. ”Răufăcătorii care au furat aceste nestemate nu vor câștiga 88 de milioane de euro dacă au avut ideea foarte proastă de a le dezasambla. Putem spera, poate, că se vor gândi la asta și nu vor […]
21:10
Război în Ucraina. Zeci de tancuri și blindate rusești au fost distruse de armata ucraineană la Zaporijie. Ucrainenii au respins un atac masiv al forțelor ruse în regiune și continuă contraofensiva. # Biziday.ro
Atacul a avut loc pe 20 octombrie, în jurul orei locale 14:00. Trupele rusești au încercat să străpungă apărarea ucraineană în direcția orașului Orihiv, din regiunea Zaporojie (sud-estul Ucrainei). Rușii au atacat în valuri, folosind între cinci și opt vehicule blindate, cu un total de aproximativ 26 de unități rusești, inclusiv tancuri, vehicule de luptă […]
20:10
Tensiuni în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu (PSD) a părăsit ședința de marți, după ce a fost respinsă ideea unui grup de lucru pentru reforma pensiilor magistraților, și spune că “Ilie Bolojan va suporta consecințele politice ale propriilor decizii”. Ciprian Ciucu (PNL): “Sunt momente de blocaj în coaliție”. # Biziday.ro
Ciprian Ciucu a vorbit în conferința de presă de marți seara despre un moment tensionat din ședința de coaliție, în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat luni după-amiază că va propune formarea unui grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați și pe care s-o propună parlamentului […]
19:40
Alegerile locale din București vor avea loc pe 7 decembrie, iar fiecare partid va avea propriul candidat. # Biziday.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL și primar al Sectorului 6, a suținut o declarație de presă, la finalul ședinței de coaliție de marți seară, în cadrul căreia a confirmat că alegerile locale parțiale din București vor avea loc pe 7 decembrie. “Data convenită de către toți a fost 7 decembrie. Fiecare partid din cadrul coaliției va […]
18:40
Warner Bros Discovery anunță că este deschisă unei posibile vânzări, după ce mai mulți potențiali cumpărători și-au exprimat interesul în acest sens. Informații că Netflix și Paramount se numără printre ofertanți. # Biziday.ro
Acest pas ar putea reprezenta una dintre cele mai importante tranzacții din industria media din ultimii ani. Acțiunile Warner Bros Discovery (WBD) au crescut cu peste 10% în tranzacțiile de marți, în urma informațiilor apărute că Netflix și Comcast s-ar număra printre companiile interesate de o achiziție. CNBC și Associated Press scriu că și David […]
16:30
Parlamentul European adoptă noi norme pentru șoferi. Extinde valabilitatea permisului la 15 ani, introduce posibilitatea ca șoferul să fie sancționat în țara de origine, pentru abaterile comise în străinătate, și o perioadă de doi ani în care sancțiunile pentru începători să fie mai stricte. Statele au la dispoziție trei ani pentru a le aplica. # Biziday.ro
Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor privind permisele de conducere, cu scopul de a spori siguranța rutieră, în condițiile în care, în medie, în fiecare an 20 de mii de oameni își pierd viața în accidente rutiere. În privința examenului pentru dobândirea permisului, acesta va trebui să includă și verificarea cunoștințelor despre riscurile […]
15:50
Patru firme de construcții inginerești au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru trucarea unor licitații ale Companiei de Drumuri. Trei dintre ele sunt din Arad, iar cealaltă din Caraș-Severin. # Biziday.ro
Licitațiile au fost desfășurate de CNAIR prin regionalele Brașov, București, Constanța și Timișoara, iar companiile amendate sunt: Trecon Logistic SRL, Arad: 187.718,84 lei; Tredeco Holding SRL, Arad: 1.790.037,69 lei; Data Capture SRL, Arad: 229.624,31 lei; Geo Drumuri Banat SRL, Caraș-Severin: 110.515,20 lei. Consiliul a constatat că, înainte de a-și depune ofertele în cadrul a șapte […]
15:10
Praga. Autoritățile vor interzice închirierea trotinetelor electrice, din 2026. Locuitorii orașului s-au plâns de “haosul provocat de acestea”, prin aglomerarea traficului, a zonelor pietonale și a parcurilor, dar și prin faptul că sunt lăsate la întâmplare, inclusiv în parcările pentru mașini. # Biziday.ro
Consiliul local al orașului a aprobat eliminarea efectivă a sistemelor de închiriat trotinete electrice în capitala Cehiei. În schimb, autoritățile locale susțin că ar vrea să promoveze închirierea bicicletelor. Pe lângă măsura privind trotinetele, au introdus și reguli clare despre locurile în care pot fi lăsate bicicletele, fie ele electrice sau nu. “Introducem reguli clare […]
13:40
SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia pe teritoriul României. Doi ucraineni, dar care lucrau pentru Rusia, au plasat dispozitive incendiare în colete ce urmau a fi expediate printr-o companie de curierat și detonate de la distanță. Evenimentele s-au petrecut în urmă cu o săptămână, dar au fost ținute secrete. Rețeaua rusească a acționat și in Polonia, iar serviciile secrete și-au corelat acțiunile împotriva acesteia. # Biziday.ro
Autoritățile din România și Polonia au dejucat o amplă operațiune de sabotaj coordonată direct de serviciile secrete ruse, ce viza trimiterea de colete explozive către Ucraina, prin rute din România și Polonia. Potrivit Serviciului Român de Informații (SRI), în perioada 14–15 octombrie 2025, doi cetățeni ucraineni au venit în România din Polonia și au depus, […]
13:00
Declarație comună a mai multor lideri europeni, alături de Volodimir Zelenski, pentru instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca punct de plecare pentru negocierile de pace, așa cum a cerut și Donald Trump. # Biziday.ro
Declarația comună, semnată de Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Ursula von der Leyen, António Costa, Jonas Gahr Støre (prim-ministrul Norvegiei), Alexander Stubb (președintele Finlandei), Mette Frederiksen, (prim-ministrul Danemarcei), subliniază că aceștia susțin propunerea președintelui american Donald Trump privind instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca […]
11:50
Studiu. Cercetătorii au creat un implant ocular care a ajutat pacienții afectați de degenerarea maculei să-și recapete parțial vederea centrală. Opt din zece au avut rezultate mai bune la identificarea literelor și în alte activități de zi cu zi. # Biziday.ro
Cercetarea a fost publicată în New England Journal of Medicine și arată că dispozitivul a ajutat, în opt din zece cazuri, pacienții care suferă de degenerescența maculara legată de vârstă (DMLV). Ei au obținut îmbunătățiri semnificative din punct de vedere clinic ale vederii. “Acest studiu confirmă că, pentru prima dată, putem restabili vederea centrală funcțională […]
11:00
Percheziții în șase județe, la mai multe firme de vânzări de autoturisme second-hand. Sunt bănuite că au aplicat ilegal un regim special care le permitea să diminueze TVA declarată și că au provocat un prejudiciu de 29 de milioane de lei. # Biziday.ro
Dosarul vizează fapte din 2022 până în prezent, iar cele 12 percheziții au loc la sediile unor firme și la reprezentanții acestora, în Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava. ANAF precizează că sunt investigate firme care vând mașini second-hand. Arată că una din societățile vizate “a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special […]
10:40
Polonia. Serviciul de securitate a reținut opt persoane bănuite că pregăteau acte de sabotaj, în mai multe regiuni ale țării. Țintele erau baze militare și elemente din infrastructura critică. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Donald Tusk, care a mai declarat că activitățile agenției de securitate internă continuă, în colaborare cu alte servicii. Ministrul responsabil de relația cu serviciile a completat că persoanele reținute aveau sarcinile de a face observații asupra bazelor militare și a elementelor de infrastructură critică, să pregătească și să execute […]
10:00
SUA vor importa din Australia pământuri rare și minerale critice, după ce China a restricționat și mai mult exporturile. Acordul valorează 8,5 miliarde de dolari. # Biziday.ro
Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei, a declarat că înțelegerea va sprijini o serie de proiecte “gata de implementare”, care să extindă capacitățile miniere și de procesare ale țării. Printre altele, cele două vor investi împreună un miliard de dolari în proiecte atât în Australia, cât și în SUA, în următoarele șase luni. Au mai convenit să […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Tornadă în suburbiile Parisului, luni seara. Cel puțin o persoană a murit, iar alte zece sunt rănite (patru grav) după ce vântul puternic a dărâmat mai multe macarale (una dintre ele a căzut peste un centru medical), a rupt copaci, acoperișuri și linii de electricitate. Traficul rutier și feroviar, precum și alimentarea cu energie încă nu sunt restabilite. # Biziday.ro
Cel puțin o persoană a murit și alte câteva au fost rănite luni seara, după ce o tornadă a lovit în mod neașteptat orașul Ermont (Val-d’Oise), aflat la 10 km nord de Paris. Mai la NV, în Pontoise, mai multe macarale au fost doborâte de vânt, una dintre ele căzând peste un centru medical. Potrivit […]
08:30
Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. În vârstă de 64 de ani, fost ministru de Interne, ea este considerată una dintre cele mai conservatoare figuri ale politicii japoneze – susține ideea revizuirii constituției pacifiste a țării și a sugerat o “cvasi-alianță de securitate” cu Taiwanul, împotriva Chinei. # Biziday.ro
Sanae Takaichi a trecut testul parlamentar cu doar patru voturi peste majoritatea necesară, în această dimineață, după ce a fost aleasă lideră a Partidul Liberal Democrat (conervator), aflat la guvernare în Japonia aproape neîntrerupt în ultimele șapte decenii. Este prima femeie prim-ministru din istoria țării, iar guvernarea sa nu va fi una ușoară, având în vedere […]
08:00
Investigație The Guardian. Cele 135 de corpuri neînsuflețite ale unor palestinieni, returnate în Gaza după acordul de încetare a focului, prezintă urme de tortură și execuții sumare, într-o bază israeliană. Mai mulți avertizori de integritate susțin că cel puțin o parte din ei nu erau membri Hamas și nu știau de ce au ajuns în detenție în Israel. # Biziday.ro
The Guardian a văzut corpurile neînsuflețite și rapoartele medicale de la spitalului Nasser din Khan Younis (Gaza), iar acestea prezintă urme de tortură. Documentele indică faptul că toate cadavrele provin de la baza militară israelian Sde Teiman, din deșertul Negev, care se confruntă deja cu acuzații de tortură și decese ilegale, după dezvăluiri ale presei […]
20 octombrie 2025
21:10
București. Alertă copil dispărut! Poliția cere ajutorul pentru găsirea unei fetițe de 9 ani. A dispărut în Sectorul 2, de lângă femeia care o supraveghea. Foto și semnalmente. # Biziday.ro
“La data de 20.10.2025, în jurul orelor 15:45, Serviciul Investigații Criminale Sector 2-Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către Tripon Ilenuța, despre faptul că, minora, Danciu Nicola-Elena, a plecat voluntar de pe raza Sectorului 2 București, profitând de neatenția acesteia și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: 1,40 m înălțime, 40 kg, ochi […]
17:30
Nicușor Dan reacționează după ce CCR a respins reforma pensiilor speciale: “Imediat după publicarea deciziei Curții, va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”. Este așteptată și o reacție a guvernului, după ce CCR va emite comunicatul de după ședință. # Biziday.ro
Nicușor Dan a avut o primă reacție în urma deciziei Curții Constituționale de astăzi, care a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților. Conform președintelui, “reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate”, fiind nevoie de corectarea prevederii care prevede că un magistrat pensionat putea să primească chiar mai mulți bani decât salariul pe care îl avea în activitate. […]
16:40
CFR suspendă temporar, de marți, 28 de trenuri de călători pe rute din toată țara. Are datorii de o sută de milioane de lei, pentru neplata tarifului de utilizare a căii ferate. # Biziday.ro
CFR SA, managerul infrastructurii feroviare, informează că de marți, 21 octombrie, de la ora 00:01, se suspendă temporar circulația a 28 de trenuri ale CFR Călători. Aceasta din urmă nu a achitat la termen sumele aferente tarifului de utilizare a infrastructurii (T.U.I), iar la această dată are restanțe de peste o sută de milioane de […]
16:20
SRI atenționează că dezinformările de pe rețelele sociale, referitoare la explozia din Rahova, au elementele unei campanii de dezinformare coordonată. Vizează slăbirea încrederii în instituțiile statului. # Biziday.ro
Serviciul Român de Informații (SRI) transmite că în mediul online, în special pe rețelele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației privind explozia din cartierul Rahova, în urma căreia au murit trei persoane și alte 13 au fost rănite. “Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora. Din primele date pe care le […]
15:40
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților, care prevedea majorarea vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani în zece ani și reducerea cuantumului pensiei la 70% din salariul net. A admis sesizarea Înaltei Curți. # Biziday.ro
Soluția pe scurt: “Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – ADMITERE”. Curtea urmează să ofere mai multe detalii privind decizia luată în urmă cu scurt timp. Nu este prima dată când CCR respinge reducerea cuantumului pensiilor magistraților, care în prezent este 80% din salariul […]
15:10
Sondaj Inscop. Peste 55% dintre români consideră că tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populația, iar unul din patru are aceeași părere despre vaccinuri. Aproape 60% cred că pandemiile sau crizele economice fac parte dintr-un complot al “marilor puteri”. # Biziday.ro
Un sondaj realizat de Inscop, care va fi prezentat marți în cadrul unui eveniment la Muzeul Țăranului Român, și la care Biziday a obținut acces, analizează gradul de încredere al românilor în știință și rațiune, comparativ cu tendințele către teorii conspiraționiste, misticism, ezoterie și medicina alternativă. Sondajul relevă că o pondere de 61,4% dintre români […]
14:50
Ploiești. Explozie neurmată de incendiu la rafinăria Lukoil, aflată în mentenanță. Un bărbat de 57 de ani a fost aruncat de suflul deflagrației și a fost rănit la cap și la picior, dar este conștient. # Biziday.ro
ISU Prahova informează că în incinta rafinăriei “s-a produs o explozie neurmată de incendiu, urmare a unor lucrări de mentenanță. A rezultat o victimă (bărbat, 57 ani), conștientă, care a fost preluată de la punctul medical al obiectivului și transportată la spital de către o ambulanță SMURD cu medic”. Victima a suferit un traumatism cranio-facial […]
14:10
Financial Times: Generația Z devine activă din punct de vedere politic. Protestele tinerilor au dus la răsturnări politice, în special în Africa, continent cu o populație tânără, dar care se confruntă cu sărăcie și corupție. Totuși, lipsa unor lideri clari îi face vulnerabili la manipulare. # Biziday.ro
Fie că sunt catalogați drept Generația Z (născuți între 1997 și 2012), generația TikTok sau studenți protestatari, tinerii din întreaga lume cer – și în unele cazuri chiar reușesc să influențeze – schimbări politice, remarcă FT. Cel mai recent caz este momentul în care Andry Rajoelina, președintele Madagascarului, a fugit din țară la începutul acestei […]
