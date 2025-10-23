Cu susținerea Dacia, grupul Renault a înregistrat o creștere cu 9,8% a vânzărilor în al treilea trimestru din 2025

15:30

O companie de top 10 din Rusia dar mai puțin cunoscută la noi a făcut prima sa livrare de petrol, desigur rusesc, către cea mai nouă rafinărie din zona Mării Negre. Este și prima rafinărie din Georgia, piață unde grupul Rompetrol este prezent de 20 de ani și unde asigura mare parte din consum cu carburanți produși la Petromidia.