Căpitanul lui Dorin Goian de la Suceava şi-a aflat prima pedeapsă după ce şi-a făcut praf maşina, fiind sub influenţa alcoolului
Antena Sport, 23 octombrie 2025 08:50
Dorin Goian a avut o primă reacţie după ce jucătorul său de la Cetate Suceava, Marian Ilie, şi-a făcut maşina praf într-un accident, într-un moment în care se afla sub influenţa alcoolului. Căpitanul de 22 de ani al moldovenilor îşi va pierde banderola, aceasta fiind prima pedeapsă pe care o va primi, înainte ca oamenii
Acum 5 minute
09:20
Ultraşii nu mai suportă situaţia de la FCSB: “Umilință totală. Umilință asupra suporterilor” # Antena Sport
Gheorghe Mustaţă a anunţat că ultraşii din Peluza Nord vor avea o discuţie cu antrenorii Charalambous şi Pintilii, dar şi cu Meme Stoica, după FCSB – Bologna, meci din runda a treia din grupa Europa League. Mustaţă a considerat umilitoare înfrângerea cu Metaloglobus şi crede că au apărut bisericuţe în vestiarul campioanei. Ultraşii nu mai
09:20
Gigi Becali, replică pentru cei care au văzut blat în Metaloglobus – FCSB: “Lumea a înnebunit acum” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o replică dură pentru cei care au văzut un blat la meciul Metaloglobus – FCSB, 2-1. Latifundiarul crede că astfel de acuzaţii sunt nefondate. În stilul caracterisitic, patronul FCSB crede că rețelele de socializare sunt "vinovate" de faptul că oamenii au ajuns să gândească la astfel de lucruri. "Orice nebun care
Acum o oră
08:50
Dorin Goian a avut o primă reacţie după ce jucătorul său de la Cetate Suceava, Marian Ilie, şi-a făcut maşina praf într-un accident, într-un moment în care se afla sub influenţa alcoolului. Căpitanul de 22 de ani al moldovenilor îşi va pierde banderola, aceasta fiind prima pedeapsă pe care o va primi, înainte ca oamenii
08:40
Valorea lui Ianis Hagi, pusă la îndoială de Laszlo Boloni: “Adevărul e că are și ceva lipsuri” # Antena Sport
Ianis Hagi a fost analizat la sânge de Laszlo Boloni. Dacă la echipa naţională, Mircea Lucescu este mulţumit de el şi chiar i-a dat banderola de căpitan, acest lucru nu este suficient pentru Laszlo Boloni. Fostul selecționer crede că fiul lui Gică Hagi are „anumite lispuri" și că trebuie să fie „foarte atent", mai ales
Acum 2 ore
08:20
Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii # Antena Sport
Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a produs un accident sub influența alcoolului. Căpitanul clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie (22 ani), este cercetat penal după ce a condus băut şi a făut accident. El s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul municipiului Suceava, anunţă stirisuceava.net. Aflat
Acum 12 ore
00:10
Universitatea Craiova – Noah LIVE TEXT (22:00). Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte în Conference League # Antena Sport
Universitatea Craiova – Noah, duelul din etapa a doua a grupei din Conference League, se va disputa joi, de la ora 22:00, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Oltenii lui Mirel Rădoi caută primele puncte din istorie în grupele unei competiții europene. În prima rundă din Conference League, trupa din Bănie a fost învinsă
22 octombrie 2025
23:50
Victor Pițurcă, anunț categoric despre viitorul Stelei: “MApN nu mai poate investi! Ăsta e adevărul” # Antena Sport
Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Steaua. În continuare în Liga 2, fără drept de promovare, formația din Ghencea este nevoită să își găsească investitori privați. Fostul mare atacant al Stelei este de părere că e un lucru bun, în condițiile în care Steaua ar primi astfel, după cinci ani, dreptul
23:50
Jude Bellingham a „spart gheața” și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Reușită cu noroc în meciul cu Juventus # Antena Sport
Jude Bellingham a „spart gheața" și a marcat primul gol al sezonului la Real Madrid. Starul englez de 22 de ani a marcat, cu noroc, în duelul „de foc" cu Juventus din etapa a treia a grupei de Champions League. Jude Bellingham a deschis scorul în duelul cu „Bătrâna Doamnă" în minutul 58. El a punctat cu o reluare
23:10
Edi Iordănescu, anunț despre viitorul lui după ședința cu oficialii Legiei Varșovia: „Nu m-am uitat la bani” # Antena Sport
Edi Iordănescu a făcut un anunț despre viitorul lui la Legia Varșovia, după ședința cu oficialii clubului. Fostul selecționer a dezvăluit că era pregătit să plece de pe banca clubului polonez, însă șefii echipei au decis să continue alături de el. Iordănescu Jr a cerut rezilierea contractului cu Legia, după eșecul cu Zaglebie din ultima etapă. Așa cum
22:30
Lennart Karl l-a depășit pe Toni Kroos după golul marcat în Bayern – Brugge. Reușită de senzație pentru puștiul bavarezilor # Antena Sport
Lennart Karl a depășit recordul lui Toni Kroos după ce a marcat un gol de senzație în Bayern Munchen – Club Brugge, duelul din etapa a treia a grupei de Champions League. Puștiul de 17 ani al bavarezilor a reușit să înscrie fabulos, în minutul 5 al partidei. Lennart Karl a devenit cel mai tânăr
22:00
„Nici mort”. Gabi Tamaș, moment savuros în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. La ce nu a putut renunța # Antena Sport
Gabi Tamaș și Dan Alexa au oferit momente savuroase în cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Cei doi nu au putut renunța la o sticlă de țuică, primită din partea Irinei Fodor. Concret, Gabi Tamaș și Dan Alexa au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa a 7-a de la Asia Express
22:00
Mihai Stoica a anunțat marea împăcare dintre Denis Alibec și galerie! Moment inedit pregătit înainte de FCSB – Bologna # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că lucrurile s-au rezolvat între Denis Alibec și fanii campioanei. După ce Gigi Becali a anunțat că atacantul nu va mai juca dacă acesta va fi înjurat de fani, Mihai Stoica, Gheorghe Mustață și Denis Alibec au avut o discuție. Mihai Stoica
21:40
FCSB – Bologna LIVE TEXT (19:45). Duel încins pentru campioană în Europa League. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB – Bologna, duelul din etapa a treia din Europa League, va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:45. Campioana caută a doua victorie din grupă în duelul încins de pe Arena Națională cu echipa din Serie A. FCSB se duelează cu Bologna după ce sâmbătă a pierdut rușinos
21:40
Antrenorul secund al echipei de fotbal Bologna, Daniel Niccolini, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Arena Naţională din Bucureşti, că respectă istoria clubului FCSB, dar scopul formaţiei sale este să câştige partida directă din etapa a treia a Europa League. "Este un meci foarte important în acest format al competiţiei, pentru că
21:20
Mihai Stoica a anunțat obiectivul clar al FCSB-ului. Calcule pentru sezonul viitor: „Vom ieși din groapă” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat care este noul obiectiv al FCSB-ului, după eșecul umilitor cu Metaloglobus, scor 1-2, din etapa a 13-a a Ligii 1. Oficialul campioanei a dezvăluit că roș-albaștrii au ca sarcină calificarea în cupele europene, în sezonul viitor. FCSB ocupă locul 12 în campionat, cu doar 13 puncte, acumulate după 13 meciuri disputate. Campioana
21:10
Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1
Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1
21:00
Jurnal Antena Sport | FCSB sună trezirea la meciul cu Bologna
21:00
Jurnal AntenaSport | Oltenii lui Mirel Rădoi vor primele puncte în Conference League
21:00
Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj
Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj
21:00
Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi
20:40
Decizia surprinzătoare luată de Gică Hagi după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Anunțul turcilor # Antena Sport
Turcii au dezvăluit ce decizie surprinzătoare a lui Gică Hagi, după ce a fost aproape de revenirea pe bancă. Aceștia au transmis că „Regele" vrea să-și cumpere o casă în Turcia. Concret, Gică Hagi a ales să-și achiziționeze o locuință în Alanya, oraș pe care îl vizitează des de când Ianis Hagi s-a transferat la Alanyaspor, luna trecută.
Acum 24 ore
20:10
Kira Hagi, mesaj emoționant de ziua fratelui Ianis. Ce i-a transmis la împlinirea vârstei de 27 de ani # Antena Sport
Kira Hagi a transmis un mesaj emoționant în ziua în care fratele ei, Ianis, a împlinit vârsta de 27 de ani. Fiica „Regelui" nu a uitat de această ocazie și a postat o poză alături de internaționalul român. Ianis Hagi a împlinit 27 de ani pe 22 octombrie. Fiul „Regelui" a primit multe mesaje de „La mulți ani",
20:10
Mihai Stoica a găsit soluția! Surpriza pregătită pentru apărarea FCSB-ului: “Până la urmă, ce putem să riscăm?” # Antena Sport
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a venit cu o variantă surpriză pentru echipa sa, care se confruntă cu mai multe probleme. Măcinată de accidentări și cu rezultate dezamăgitoare în ultima perioadă, FCSB pare că nu mai are soluții în centrul apărării. Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Vlad Chiricheș au
19:20
„Nu a lăsat nicio urmă”. Jucătorul FCSB-ului trecut pe la Bologna, analizat de italieni înaintea meciului din Europa League # Antena Sport
Jucătorul FCSB-ului care a evoluat la Bologna, Denis Alibec, a fost analizat în presa din Italia înaintea duelului dintre cele două echipe din etapa a treia a grupei de Europa League. Partida se va disputa joi, de la 19:45, pe Arena Națională. Italienii și-au amintit faptul că în sezonul 2013-2014, Denis Alibec a fost jucătorul celor de la
19:20
UEFA pregătește o nouă schimbare majoră! Cum ar putea arăta preliminariile World Cup și EURO # Antena Sport
Organismul care conduce destinele fotbalului european (UEFA) ia în calcul schimbarea sistemului de calificare pentru Cupa Mondială şi pentru Campionatul European, a relatat, miercuri, săptămânalul Sport Bild, citat de DPA. Potrivit sursei menţionate, UEFA se pregăteşte să aplice sistemul folosit la Liga Campionilor: fără o fază a grupelor, ci o singură fază tip ligă, înaintea
19:10
Nicușor Bancu, categoric înainte de Universitatea Craiova – Noah: “Vreau să depășim faza grupei” # Antena Sport
Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu FC Noah din Conference League, că el şi colegii săi doresc să obţină joi prima victorie în grupa principală a competiţiei. Oltenii lui Mirel Rădoi joacă primul meci pe teren propriu din Conference League. În prima
18:50
Hakim Ziyech, fost câștigător al Ligii Campionilor, a fost dorit în urmă cu câteva săptămâni la CFR Cluj. Marocanul de 32 de ani nu a mai ajuns în cele din urmă în Gruia și a decis să revină în țara natală. Fostul jucător al lui Chelsea s-a întors în Maroc și a semnat cu Wydad
18:40
Mirel Rădoi, noi declarații despre Mircea Lucescu. Ce a spus înaintea meciului din Europa al Universității Craiova # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit noi declarații despre Mircea Lucescu, înainte ca Universitatea Craiova să se dueleze cu Noah în a doua etapă a grupei de Conference League. Antrenorul oltenilor s-a declarat convins că selecționerul îi va susține echipa în partida cu armenii. Mirel Rădoi a mai transmis că nu a fost sunat de Mircea Lucescu după scandalul de săptămâna
18:30
Mirel Rădoi, mesaj categoric înaintea confruntării cu Noah din Conference League: „Nu ne putem compara cu ei” # Antena Sport
Mirel Rădoi a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și Noah, din etapa a treia a grupei de Conference League. Duelul se va disputa joi, în Bănie, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. Mirel Rădoi nu concepe un eșec în fața armenilor de la Noah. Antrenorul a subliniat că
18:10
Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici, dezvăluiri în premieră. Cum s-au cunoscut: „S-au legat drumurile” # Antena Sport
Cea de-a doua soție a lui Miodrag Belodedici a făcut dezvăluiri în premieră despre relația cu fostul internațional. Cornelia a vorbit despre pasiunile comune pe care le are cu soțul ei. Miodrag Belodedici a divorțat de prima soție, Sandra Macovescu, în 2001, alături de ea având o fiică pe nume Zandalee. Cea de-a doua soție
18:10
Gigi Becali, mesaj pentru fani, după rezultatele catastrofale ale FCSB-ului: “E un moment când trebuie să zic” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru suporterii campioanei României, înaintea meciului cu Bologna, din grupa principală Europa League. Formația roș-albastră a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor în week-end, atunci când a pierdut meciul contra nou-promovatei Metaloglobus. După 13 etape, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu […]
17:50
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 # Antena Sport
Etapa a treia din UEFA Champions League continuă miercuri seară cu alte meciuri interesante, după ploaia de goluri de marți seară. Capul de afiș al serii este programat pe Santiago Bernabeu, acolo unde Real Madrid va primi vizita celor de la Juventus. Alte nume importante din fotbalul european joacă miercuri seară. Bayern Munchen, Liverpool sau […] The post Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 appeared first on Antena Sport.
17:30
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț despre situația lui Denis Alibec de la FCSB, înaintea meciului cu Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că atacantul ar fi trebuit să fie titular în acest duel, însă ar putea rămâne pe bancă. Concret, Becali a dezvăluit că totul va depinde de […] The post Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” appeared first on Antena Sport.
17:20
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid # Antena Sport
Barcelona a primit două vești excelente, înainte de El Clasico. Hansi Flick se va putea baza pe două dintre starurile echipei sale, Raphinha și Ferran Torres, care s-au refăcut la timp pentru duelul cu Real Madrid. Cei doi jucători nu au evoluat în victoria categorică obținută de Barcelona în a treia etapă a grupei de Champions League. Catalanii s-au impus cu 6-1 în […] The post Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.
16:50
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament # Antena Sport
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Daniel Graovac s-a refăcut și a fost prezent la antrenamentul susținut de campioană înaintea partidei din etapa a treia a grupei de Europa League. Fundașul central de 32 de ani s-a accidentat în partida cu Oțelul din etapa a 11-a din Liga 1. Graovac a fost înlocuit […] The post Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament appeared first on Antena Sport.
16:40
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea” # Antena Sport
FCSB se pregătește pentru meciul cu Bologna, din etapa a treia a grupei principale Europa League. Campioana României nu traversează deloc o perioadă bună pe plan intern și speră ca o evoluție bună pe Arena Națională joi seară să le readucă încrederea roș-albaștrilor. La antrenamentul oficial dinaintea partidei și-a făcut apariția și un fost atacant […] The post Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea” appeared first on Antena Sport.
16:20
„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București # Antena Sport
Italienii au prefațat duelul dintre FCSB și Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Duelul se va disputa pe Arena Națională joi, de la ora 19:45, fiind în format live text pe as.ro. Italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului, înaintea partidei pe care Bologna o va disputa cu […] The post „O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București appeared first on Antena Sport.
16:20
(P) Diferența dintre generatoarele clasice și cele inverter: avantajele Zonetec pentru profesioniști # Antena Sport
Fiecare aplicație are nevoi specifice de alimentare cu energie. Uneori, este necesară o putere mare pentru uneltele de șantier, alteori poți avea nevoie de curent constant pentru echipamentele electronice sensibile. Dacă vrei să alegi corect sistemul de alimentare, este util să cunoști diferențele dintre generatoarele clasice și cele care folosesc tehnologie de tip inverter. Iată […] The post (P) Diferența dintre generatoarele clasice și cele inverter: avantajele Zonetec pentru profesioniști appeared first on Antena Sport.
15:50
Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni” # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, programată joi, 23 octombrie, ora 19:45. El face un apel către fani, pe care îi vrea în număr mare la stadion cu Bologna. “Trebuie să găsim un echilibru, avem experiență, suntem pregătiți. Acceptăm criticile din […] The post Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni” appeared first on Antena Sport.
15:40
Prima contră Charalambous-Gigi Becali? Antrenorul le răspunde criticilor lui Alibec: “Deschidem gura şi spunem orice” # Antena Sport
Elias Charalambous a taxat vocile care îl cotestă pe Denis Alibec. Interesant este că unul dintre cei care l-a contestat pe atacant a fost chiar Gigi Becali. Şi fanii sunt supăraţi pe fotbalist, iar la ultmul meci, cu Metaloglobus, a existat un schimb de replici între fotbalist şi galerie. “Nu există ultima şansă pentru Alibec. […] The post Prima contră Charalambous-Gigi Becali? Antrenorul le răspunde criticilor lui Alibec: “Deschidem gura şi spunem orice” appeared first on Antena Sport.
15:30
Elias Charalambous a vorbit şi despre subiectul ferbine: plecarea lui de la FCSB! Echipa nu se regăseşte în campionat, iar, după meciul cu Mataloglobus, fanii i-au cerut demisia. Elias Charalambous spune că nu are de gând să-şi dea demisia. Ba mai mult, tehnicianul este de părere că echipa va avea în curând rezultatele bune de […] The post Charalambous a anunţat când pleacă de la FCSB: “Ce este în club, rămâne în club” appeared first on Antena Sport.
15:30
“Nimeni nu e favorit. Nu mă interesează adversarul”. Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB – Bologna # Antena Sport
FCSB a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna din etapa a treia de Europa League, iar Juri Cisotti și Elias Charalambous au fost cei prezenți. Mijlocașul italian a vorbit despre importanța duelului de pe Arena Națională în vederea redresării formației, care vine după eșecul rușinos cu Metaloglobus din campionat. Cisotti e de părere […] The post “Nimeni nu e favorit. Nu mă interesează adversarul”. Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB – Bologna appeared first on Antena Sport.
15:10
FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb # Antena Sport
FCSB U19 a obținut o victorie împotriva lui Lokomotiva Zagreb U19 la meciul de debut al roș-albaștrilor în UEFA Youth League. Reveniți după 12 ani în competiția forului european destinată tinerilor, juniorii campioanei din Liga 1 s-au impus cu 3-2 în deplasare contra formației din Croația. FCSB este angrenată în acest moment în turul 2 […] The post FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb appeared first on Antena Sport.
14:50
Legendarul Michael Jordan și-a spus oful într-o apariție rară la TV: “Mi-aș dori să iau o pastilă și să joc acum” # Antena Sport
Michael Jordan nu este genul de personalitate care să se afișeze foarte mult în fața camerelor pentru interviuri, însă recent legendarul jucător din NBA urmează să apară mai des la TV, pentru postul NBC. Cel considerat de mulți fani ai baschetului drept “GOAT-ul” a vorbit în cadrul primului interviu despre dragostea sa pentru sportul de […] The post Legendarul Michael Jordan și-a spus oful într-o apariție rară la TV: “Mi-aș dori să iau o pastilă și să joc acum” appeared first on Antena Sport.
14:30
UEFA a operat o modificare importantă în privinţa palmaresului, iar Steaua București a fost adăugată pe lista cluburilor care au câștigat Cupa Campionilor. Iniţial, FCSB deţinea acest trofeu! Fanii nu se opresc însă aici. Ei vor ca actuala echipă a lui Gigi Becali să nu mai aibă dreptul de a participa în competiţii europene. În […] The post Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene appeared first on Antena Sport.
14:00
Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB # Antena Sport
Vlad Chiricheş a ajuns din nou pe lista neagră a lui Gigi Becali, la FCSB, alături de Malcom Edjouma şi Kiki. Patronul vrea să îi scoată din lotul roş-albaştrilor. O primă variantă pentru patronul campioanei o reprezintă perioada de mercato de iarnă, atunci când va încerca să negocieze întreruperea înţelegerii cu omul cu 78 de […] The post Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB appeared first on Antena Sport.
13:50
Suporterii lui Bologna “invadează” Bucureștiul. Câți italieni vin pe Arena Națională la meciul cu FCSB # Antena Sport
Bologna va fi susținută de un număr extrem de mare de spectatori italieni la partida de pe Arena Națională dintre FCSB și Bologna. La meciul din etapa a treia de Europa League, trupa din nordul Italiei va avea alături de ea aproximativ 3.000 de fani care fac deplasarea la București. Meciul dintre FCSB și Bologna […] The post Suporterii lui Bologna “invadează” Bucureștiul. Câți italieni vin pe Arena Națională la meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
13:40
Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” # Antena Sport
CFR Cluj putea cunoaşte zilele acestea o revoluţie totală. Pe lângă plecarea lui Mandorlini, revenirea lui Dan Petrescu, clubul ardelean putea avea şi un alt patron! Dezvăluirea bombă a fost făcută de Florin Prunea, care ştie că a existat în urmă cu câteva săptămâni o ofertă bună de la un om de afaceri pentru a […] The post Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” appeared first on Antena Sport.
13:20
Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
Autodromo Pedro y Ricardo Rodriguez, pe care se va alerga în acest weekend, are o lungime de 4304 metri și 17 viraje, abordate în sens orar. Mai deține și o linie dreaptă foarte lungă pe care se ia startul, de 1,2 kilometri, precum și cea mai lungă distanță între prima poziție a grilei și cel […] The post Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului appeared first on Antena Sport.
13:10
Dorinel Munteanu se află din nou pe lista unei echipe din România, la scurt timp după ce a fost asociat cu cele două formații din Cluj-Napoca, “U” și CFR. Antrenorul de 57 de ani ar fi intrat în discuții cu cei de la FC Voluntari, ocupanta locului 7 din eșalonul secund. Munteanu îi poate lua […] The post Dorinel Munteanu, pe lista unei noi echipe. De ce depinde totul appeared first on Antena Sport.
