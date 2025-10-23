Raed Arafat explică de ce tragedia din Rahova nu a fost urmată de incendiu și respinge ipoteza unui atac cu bombă

13:00

Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon este deshumată, operaţiunea având loc, miercuri, în Cimitirul Metalurgiei din Bucureşti. Procurorii nu au oferit informaţii oficiale cu privire la procedură. Anunţul a fost făcut de avocatul Adrian Cuculiş. ”Deşi în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în acelaşi timp este în desfăşurare şi o expertiză … The post Dosarul Pantelimon: Una dintre victime e deshumată, la mai bine de un an și jumătate de la moarte appeared first on spotmedia.ro.