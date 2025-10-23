Provocare unică pentru Jocurile Olimpice din 2032, din Australia: cursele de canoe și caiac se vor desfășura pe un râu plin de crocodili
Aktual24, 23 octombrie 2025 09:10
Jocurile Olimpice Brisbane 2032 se anunță a fi un eveniment spectaculos, însă una dintre deciziile organizatorilor a stârnit controverse serioase pe plan internațional. Probele de canoe și kaiac vor avea loc pe râul Fitzroy din Queensland, un râu cunoscut nu doar pentru frumusețea sa naturală, ci și pentru prezența periculoșilor crocodili de apă sărată, transmite […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
09:30
Incident la Ambasada Rusiei din București, un șofer a încercat să lovească cu mașina poarta de acces – VIDEO # Aktual24
Un bărbat a încercat să pătrundă cu forța, joi dimineață, în incinta Ambasadei Rusiei din București, sector 1, folosind autoturismul său. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15 și a fost oprit rapid de intervenția promptă a unui jandarm aflat în postul de pază. La fața locului au sosit în scurt timp două echipaje […]
Acum 30 minute
09:10
Provocare unică pentru Jocurile Olimpice din 2032, din Australia: cursele de canoe și caiac se vor desfășura pe un râu plin de crocodili # Aktual24
Jocurile Olimpice Brisbane 2032 se anunță a fi un eveniment spectaculos, însă una dintre deciziile organizatorilor a stârnit controverse serioase pe plan internațional. Probele de canoe și kaiac vor avea loc pe râul Fitzroy din Queensland, un râu cunoscut nu doar pentru frumusețea sa naturală, ci și pentru prezența periculoșilor crocodili de apă sărată, transmite […]
Acum o oră
08:50
General Motors și compania chineză Wuling lansează o mașină electrică „de buget”, care va costa 5.600 de dolari # Aktual24
Compania chineză Wuling, în colaborare cu gigantul american General Motors, a prezentat noul model electric Aishang A100C, un hatchback subcompact destinat orașelor, cu un preț de pornire foarte accesibil, de doar 39.800 yuani (aproximativ 5.600 de dolari). Modelul a fost dezvoltat în comun de cei doi producători și oferă o soluție economică și ecologică pentru […]
08:40
Moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română: Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită duminică # Aktual24
Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, va fi sfințită duminică, 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii grandioase la care vor participa oficiali religioși din întreaga lume, în frunte cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de sfințire a picturii interioare, considerată […]
Acum 2 ore
08:20
Donald Trump susține că nu vrea să ofere Ucrainei rachete Tomahawk pentru că „sunt foarte complexe” și doar americanii știu să le manevreze # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina este complicat din cauza perioadei lungi de instruire necesare pentru utilizarea acestora. Într-un briefing la Casa Albă, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a explicat că pregătirea personalului militar pentru a folosi aceste rachete durează între șase luni […]
08:10
Șofer drogat, reținut de jandarmi după ce a încercat să pătrundă cu forța cu mașina în Ambasada Rusiei # Aktual24
Un bărbat a încercat să pătrundă cu forța, joi dimineață, în incinta Ambasadei Rusiei din București, sector 1, folosind autoturismul său. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15 și a fost oprit rapid de intervenția promptă a unui jandarm aflat în postul de pază, care a somat persoana înainte ca aceasta să intre în […]
07:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, recunoaște: „România plăteşte cel mai mare preţ la energie raportat la veniturile populaţiei” # Aktual24
România se confruntă cu cele mai mari costuri la energie din Uniunea Europeană, raportat la veniturile populației, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unui eveniment de specialitate desfășurat joi. Oficialul a avertizat că situația reprezintă „o provocare majoră” pentru economie și pentru nivelul de trai, subliniind necesitatea unor soluții urgente pentru reducerea tarifelor. […]
07:40
Secretarul de stat american, Marco Rubio, avertizează că anexarea Cisiordaniei de către Israel ar putea compromite armistiţiul din Gaza # Aktual24
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a tras miercuri un semnal de alarmă cu privire la planurile ca West Bank (Cisiordania) să fie anexată de Israel, avertizând că votarea unor legi în parlamentul israelian în acest sens „ar ameninţa” armistiţiul în fâşia Gaza. În timp ce se pregăteşte de o călătorie oficială la Ierusalim, Rubio […]
Acum 4 ore
07:20
Trump, sfidat din nou: Premierul indian Narendra Modi va lipsi de la summitul ASEAN, ratând întâlnirea cu președintele SUA # Aktual24
Premierul indian Narendra Modi a anunțat că nu va participa în persoană la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), programat între 26 și 28 octombrie la Kuala Lumpur. Decizia vine într-un moment delicat, pe fondul speculațiilor privind un posibil acord comercial major între Statele Unite și India, care ar fi putut fi anunțat […]
07:10
În Parlamentul European s-a cerut suspendarea comisarului maghiar pe durata anchetei privind suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituții europene # Aktual24
Eurodeputații din grupurile proeuropene au cerut miercuri seară, în plenul Parlamentului European, suspendarea comisarului european al Ungariei Oliver Varhelyi, pe durata anchetei interne a Comisiei Europene asupra informațiilor din presă că țara sa ar fi încercat să formeze o rețea de spionaj asupra instituțiilor UE pe durata când era șeful reprezentanței țării sale. ”Noi am […]
Acum 12 ore
23:20
Un migrant s-a întors în Marea Britanie cu o barcă mică, după ce a fost expulzat în Franța în cadrul schemei „unu intră, unul iese” în urmă cu mai puțin de o lună, conform BBC News. Bărbatul a susținut că a fost victima sclaviei moderne din partea unor bande de contrabandiști din Franța, scrie BBC. […]
23:10
Curtea Internațională de Justiție: Israelul este obligat să permită intrarea în Gaza a ajutorului furnizat de ONU # Aktual24
Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a declarat că Israel are obligația legală de a facilita livrarea ajutorului umanitar de către ONU și organismele sale în Fâșia Gaza, pentru a asigura satisfacerea nevoilor de bază ale civililor palestinieni de acolo. Un aviz consultativ al instanței supreme a ONU a mai precizat că Israelul nu și-a confirmat […]
22:50
BREAKING SUA anunță sancțiuni ”substanțiale” împotriva Rusiei. Trump, supărat că a fost păcălit în legătură cu summit-ul de la Budapesta # Aktual24
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat miercuri că Washingtonul va anunța noi sancțiuni împotriva Rusiei, la o zi după ce președintele Donald Trump a suspendat negocierile cu Moscova privind războiul din Ucraina. „Vom anunța, fie după închiderea pieței în această după-amiază, fie mâine dimineață la prima oră, o intensificare substanțială a sancțiunilor împotriva Rusiei”, […]
22:50
O companie a descoperit că 82% dintre cărțile despre remedii pe bază de plante vândute pe Amazon sunt „probabil scrise” de inteligența artificială # Aktual24
Potrivit unui studiu publicat de o companie de top în detectarea AI, inteligența artificială a început să pătrundă și în domeniul fitoterapiei, generând „preparate” precum tincturi cu ginkgo pentru memorie, siropuri cu fenicul pentru digestie și gume cu citrice pentru imunitate. Originality.ai, care oferă instrumentele sale universităților și companiilor, spune că a scanat, între ianuarie […]
22:40
Fanța: Nicolas Sarkozy va avea protecție permanentă în închisoare. Doi ofițeri de poliție vor fi staționați în celulele din apropiere cât timp fostul președinte se va afla după gratii # Aktual24
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va avea doi ofițeri de poliție staționați în celulele din apropiere cât timp se află în închisoare, pentru a se asigura că nu va fi rănit, a declarat ministrul francez de Interne. Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani, […]
22:30
Directoarea Muzeului Luvru a recunoscut eșecul și spune că și-a oferit demisia, însă Ministerul Culturii i-a refuzat-o # Aktual24
Directoarea Muzeului Luvru a recunoscut miercuri un „eșec teribil” după jaful uimitor petrecut duminică la lumina zilei și a declarat că s-a oferit să demisioneze, dar i-a fost refuzată. Muzeul Luvru s-a redeschis miercuri, potrivit Associated Press. Într-o mărturie în fața Senatului francez, directoarea Muzeului Luvru, Laurence des Cars, a declarat că muzeul nu are […]
22:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susţine propunerea lui Donald Trump de a opri războiul din Ucraina la linia frontului # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susţine ideea preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina la linia actuală de contact, a declarat el într o conferinţă de presă. Întrebat dacă consideră că este necesar un armistiţiu înainte de demararea negocierilor de pace între Ucraina şi Rusia, Rutte a amintit […]
22:00
SUA au atacat a opta ambarcațiune despre care se presupune că transporta droguri, de data aceasta în Oceanul Pacific # Aktual24
Armata americană a efectuat al optulea atac asupra unei presupuse ambarcațiuni utilizate pentru traficul de droguri, ucigând două persoane, a declarat, miercuri, secretarul Apărării, Pete Hegseth. Atacul de marți seară a avut loc în Oceanul Pacific. Cele șapte atacuri anterioare au vizat toate nave din Caraibe. Hegseth a scris pe rețelele de socializare că în […]
21:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat miercuri că se opune oricărui rol al forțelor de securitate turcești în Fâșia Gaza, ca parte a unei misiuni de monitorizare a unui armistițiu susținut de SUA cu gruparea militantă palestiniană Hamas. Vorbind la Ierusalim alături de vicepreședintele american JD Vance, aflat în vizită, Netanyahu a declarat că au […]
21:40
Uniunea Europeană pregăteşte în noiembrie două forumuri majore dedicate extinderii blocului comunitar cu Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru şi Macedonia de Nord # Aktual24
Pe 18 noiembrie, Comisia Europeană va reuni lideri europeni, reprezentanţi ai ţărilor candidate şi experţi pentru a discuta despre viitorul Uniunea Europeană, a relatat Moldpress, precizând că Republica Moldova va fi reprezentată de ambasadorul său la UE, Daniela Morari. Diplomaţi din Muntenegru, Albania, Kosovo şi Ucraina vor participa, de asemenea, la discuţii. Forumul se va […]
21:20
Un proiect de lege care impune aplicarea legislației israeliene în Cisiordania ocupată, o mișcare echivalentă cu anexarea teritoriului pe care palestinienii îl doresc parte a propriului stat, a obținut, miercuri, aprobarea preliminară a parlamentului israelian. Votul a fost primul dintre cele patru necesare pentru adoptarea legii și a coincis cu vizita vicepreședintelui american JD Vance […]
21:10
China a depășit SUA ca principal partener comercial al Germaniei în primele opt luni ale anului 2025, recâștigând prima poziție în condițiile în care tarifele mai mari au afectat exporturile germane către Statele Unite, arată datele preliminare ale oficiului german de statistică. Importurile și exporturile Germaniei către China au totalizat 163,4 miliarde de euro din […]
21:10
Războiul din Ucraina i-a băgat pe ruși în depresie: vânzările de antidepresive pe luna septembrie au depășit toate recordurile # Aktual24
Regiunile rusești se confruntă cu o situație financiară extrem de delicată: în septembrie, majoritatea oblasturilor federale aveau rezerve financiare epuizate, iar în șase dintre ele soldul reprezenta mai puțin de 1% din bugetul anual. În paralel, datele consultate de agenția de presă UNN arată că rușii au achiziționat aproximativ 1,94 milioane de pachete de antidepresive […]
20:50
„Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenți. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenți. Asta este tot ce pot spune”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, referindu-se la ideea că doar Vladimir Putin și Donald Trump […]
20:40
Atacul cibernetic asupra producătorului auto Jaguar Land Rover a costat economia britanică aproximativ 2,5 miliarde de dolari # Aktual24
Cyber-atacul asupra Jaguar Land Rover, deținut de compania indiană Tata Motors, a costat economia britanică aproximativ 1,9 miliarde de lire sterline (2,55 miliarde de dolari) și a afectat peste 5.000 de organizații, a declarat un organism independent de securitate cibernetică într-un studiu publicat miercuri. Studiul a fost elaborat de Centrul de Monitorizare Cibernetică (CMC), o […]
20:40
Sorin Grindeanu, protectorul pensiilor speciale: „Ilie Bolojan să plece acasă dacă nu vrea să negocieze pensiile magistraților” # Aktual24
Sorin Grindeanu a stârnit un nou val de controverse în Coaliția de guvernare după ce a lansat o amenințare directă la adresa premierului Ilie Bolojan, care a refuzat formarea unui grup de lucru pentru negocierile privind pensiile speciale ale magistraților. „Ilie Bolojan să plece acasă dacă nu vrea să negocieze pensiile magistraților”, a declarat Grindeanu, […]
20:40
Timișoara: Pentru că nu este înțeles de cei din jur, un tânăr în vârstă de 24 de ani a vrut să se arunce de pe un pod în Bega # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, student la Politehnica din Timișoara care voia să se arunce în Bega de pe podul cu lacăte din Parcul Copiilor, a fost salvat, miercuri, de un echipaj al Poliției Locale. Tânărul de loc din Satu Mare, a fost observat de un trecător care a alertat polițiștii care […]
Acum 24 ore
20:30
Statele Unite au lovit pentru prima oară un vas suspectat de trafic de droguri în Pacific – surse independente acuză că ambarcațiunea era civilă # Aktual24
Forţele militare americane au atacat marţi seară un vas suspectat de trafic de droguri în Oceanul Pacific, în largul ţărmurilor sud‑americane, a declarat un oficial de la Washington. Potrivit Reuters, este prima operaţiune cunoscută în această zonă, ca parte a unei noi ofensive a SUA împotriva contrabandei cu droguri care până acum s‑a concretizat în mai […]
20:20
A ajuns Putin la fundul sacului? Cetățenii ruși, îndemnați să „împrumute statul” cu economiile lor # Aktual24
Rusia își intensifică presiunea asupra populației pentru a acoperi găurile din buget generate de costurile ridicate ale agresiunii din Ucraina și de prăbușirea veniturilor sub sancțiuni. Într-un apel oficial, adjunctul ministrului rus de Finanțe a încurajat cetățenii să cumpere obligațiuni federale (OFZ) și aur și să evite valuta străină. Deși prezentate ca un instrument de […]
20:10
UE dorește o politică comercială mai restrictivă față de China. Germania, Franța și Polonia sunt cele mai dure # Aktual24
Germania și Franța au pledat pentru includerea măsurilor comerciale restrictive față de China pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului European de la Bruxelles, joi, 23 octombrie. Franța și Polonia au propus adăugarea unei propoziții la concluziile reuniunii care să abordeze acțiunile economice dăunătoare ale Chinei, relatează Bloomberg. Germania este pregătită să discute […]
20:10
După o lungă, absurdă și nedemocratică amânare, coaliția de guvernare a decis data alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie. Până la urmă nu vom aștepta un an să-l știm pe succesorul lui Nicușor Dan în fruntea Capitalei. Miza acestui scrutin e mare. Nu doar dată fiind importanța Bucureștiului, care produce și iradiază o mare […]
19:10
Grindeanu, atac la sprâncenele lui Bolojan: ”PSD să arate că se poate guverna nu doar cu sprânceana încruntată către propriii cetățeni. Aţi văzut că n-am folosit pluralul” # Aktual24
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, s-a apucat miercuri seară să atace și sprâncenele lui Ilie Bolojan, susținând că premierul nu guvernează cum trebuie. Reamintim că și PSD face parte din Guvernul Bolojan. Grindeanu a spus că partidul său va elabora rapid o nouă lege a pensiilor speciale ale magistraților, care să respecte deciziile Curții Constituționale și […]
18:50
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a declarat miercuri că mulţi colegi îi întreabă de ce mai sunt la guvernare, el precizând că au tăcut destul şi nu vor să mai aştepte sau să rezolve cu şantaj. Manda este soțul Olguței Vasilescu, primarul Craiovei, și urmează să devină secretar general al PSD. ”Sunt mulţi colegi ne întreabă […]
18:30
Surpriză pentru Moscova, Ucraina cumpără 150 de avioane de luptă Gripen. Piloți ucraineni au fost deja instruiți în Suedia # Aktual24
Suedia a semnat o scrisoare de intenție pentru exportul a până la 150 de avioane de luptă Gripen, produse pe plan intern, către Ucraina, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri s-au întâlnit la Linköping, în sudul Suediei, unde au vizitat compania Saab, producătorul […]
18:10
Comisia Europeană desființează planul lui Grindeanu cu ”grup de lucru” pentru pensiile magistraților. România riscă să piardă 231 milioane de euro # Aktual24
Comisia Europeană a reacționat miercuri, după decizia Curții Constituționale a României (CCR) prin care neconstituțională legea care viza reducerea pensiilor magistraților, parte a reformei pensiilor speciale asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „România a depus cea de-a treia cerere de plată la 15 decembrie 2023. Aceasta a fost plătită parțial la 10 […]
18:10
Presshub: „Nu există copil inapt pentru șah. Dar e mult de învățat, de studiat, de memorat”. Interviu cu Ligia Jicman, maestră internațională de șah # Aktual24
Pasiunea pentru șah nu încetează odată cu vârsta, și nici dorința de a studia. Este lecția pe care o transmite Ligia Jicman, multiplă campioană, care a câștigat recent Campionatul European de Șah +65. Ligia Jicman este dublă campioană naţională a României, între 1975 și 2002 a fost componentă a lotului național de junioare și a […]
18:00
Vladimir Putin a mutat din nou jocul în favoarea sa, manevrându-l pe liderul american Donald Trump. Întâlnirea care ar fi trebuit să duc mai departe procesul de pace din Ucraina s-a amânat. Și era logic să se amâne din moment ce ea pornește de la obiective imposibil de obținut în acest moment, adică forțarea Ucrainei […]
17:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că planul său de a se întâlni rapid cu liderul rus Vladimir Putin este pus în așteptare, pentru că nu vrea ca întâlnirea să fie „pierdere de timp”, marcând cea mai recentă răsturnare de situație în eforturile sale stop‑and‑go de a rezolva războiul din Ucraina. Decizia de amânare […]
17:00
De câte ori auzi „sustenabilitate”, mintea fuge la ambalaje verzi și comunicate sterile. Dar green tech-ul adevărat nu e decor; este infrastructură: materiale noi, procese care reduc amprenta de carbon, energie regenerabilă integrată nativ, produse concepute pentru reparație și circularitate. Consumatorii nu mai cumpără doar promisiuni, ci procese verificabile. Mențiunile contextuale pot ancora ideea în […]
16:40
Fake halucinant viral: ”Dr. Flavia Grosan a ieșit din comă în clipa în care Călin Georgescu a intrat în salonul ei” # Aktual24
Un nou mesaj halucinant se viralizează pe TikTok și pe alte rețele de socializare deși este stupid de fals. În mesaj se susține că Flavia Groșan a ieșit din comă în momentul în care Călin Georgescu a pătruns în salonul ei. ”Miracol! Dr. Flavia Grosan a iesit din coma in clipa in care Calin Georgescu […]
16:20
Expertă anticorupție: ”E greu de înțeles de ce a fost nevoie de două amânări pentru ca judecătorii CCR să constate că nu a fost respectat un termen de 30 de zile” # Aktual24
Laura Ștefan, director executiv Expert Forum, expertă în domeniile anticorupție și reforme juridice, scoate în evidență faptul că CCR a avut nevoie de două amânări pentru un fapt ușor de constatat: că legea pensiile speciale nu avea avizul CSM. ”Cred că decizia CCR, paradoxal sau nu, reflectă situația din coaliție. Vorbim despre un rezultat de […]
15:40
Ce a aflat Poliția până acum în cazul exploziei, principala ipoteză luată în calcul: ”S-au găsit o bucată de țeavă fisurată și un cablu electric” # Aktual24
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română. Reprezentanții Poliției au oferit miercuri mai multe detalii despre […]
15:40
Cine va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei. Grindeanu: ”Doamna Firea poate să câștige alegerile” # Aktual24
Organizaţia PSD Bucureşti va demara procedura de desemnare a candidatului pentru Primăria Capitalei, a declarat, miercuri, preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu. „Am avut discuţii şi cu Daniel Băluţă şi cu Gabi Firea. A rămas data de 7 decembrie (pentru alegerile la Primăria Capitalei – n.r.). Vom demara în interiorul Organizaţiei Bucureşti, urmând ca validarea […]
15:30
„Proiectul 2025” schimbă treptat SUA: Trump concentrează din ce în ce mai multă putere, politica externa a devenit izolaționistă, independența justiției este contestată. „Pot face ce vreau! Sunt președintele!” # Aktual24
Multă vreme, „Proiectul 2025” a fost considerat de gânditorii conservatori un experiment teoretic: o viziune radicală pentru un al doilea mandat pentru Donald Trump. Noul curs: mai puțină separare a puterilor, mai multă putere pentru președinte, o revenire la valorile conservatoare, influențate de creștinism – și o ruptură clară cu ordinea anterioară de politică externă […]
15:00
Peste 130 de experți au discutat despre violența domestică la Conferința Națională de Dreptul Familiei 2025 # Aktual24
Peste 130 de experți din mediul juridic, academic și psihologic au participat la cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale de Dreptul Familiei – Violența în raporturile de familie, organizată de Wolters Kluwer România, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității din București și Institutul Național al Magistraturii. Evenimentul s-a desfășurat pe 16 octombrie, […]
14:50
Grindeanu s-a dat de gol, are contacte cu judecătorii CCR. Noi declarații privind scandalul pensiilor speciale # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea lui Bolojan privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe fond chiar dacă ar fi existat avizul CSM. El a refuzat să spună ce fel de surse are la CCR. Reamintim ca toți judecătorii CCR numiți de […]
14:40
Creșterea frenetică a prețului aurului s-a încheiat cu cea mai mare scădere din ultimii zece ani # Aktual24
Prețurile aurului au crescut modest miercuri, după ce creșterea spectaculoasă a metalului prețios s-a oprit brusc marți, când prețurile au scăzut cu peste 5%. Scăderea prețului aurului, considerat un activ refugiu în perioade de incertitudine, a survenit în contextul în care investitorii au preferat să-și încaseze o parte din profituri din creșterea record și în […]
14:40
România trece la fapte. Ministrul Apărării: ”Dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul țării noastre vor fi doborâte” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul țării noastre vor fi doborâte. Moșteanu a fost întrebat dacă următoarea dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă. ”Cu siguranță va avea ordinul pilotul sau cei angajați în operațiune vor avea ordinul de a o […]
14:10
Și Slovacia cedează, după Ungaria. Fico sugerează că ar putea vota pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei # Aktual24
Slovacia ar putea susține ce de-al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei, dacă se iau în considerare cerințele sale privind prețurile la energie și industria auto. Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat acest lucru marți, la o reuniune a Comisiei pentru Afaceri Europene a Adunării Naționale Slovace, relatează European Pravda. El a făcut declarația […]
14:10
Kovesi face prăpăd în Grecia. Zeci de persoane arestate într-un caz de fraudă privind subvențiile agricole ale UE # Aktual24
O operațiune polițienească de amploare care vizează o schemă frauduloasă de subvenții agricole a început în mai multe regiuni ale Greciei, fiind efectuate 37 de arestări. Operațiunea, efectuată de Unitatea de Combatere a Criminalității Organizate, adesea denumită „FBI-ul Grec”, a avut loc în Salonic, Pella, Ioannina, Attica și Creta. Accentul a fost pus pe o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.