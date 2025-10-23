Cum funcționează jocurile de cazinou live: ghid pentru jucători
Impact.ro, 23 octombrie 2025 09:10
Multe persoane asociază cazinourile online doar cu jocurile electronice inspirate de aparatele de sloturi din mediul offline. Aceste „vedete" de pe platformele de cazinou virtual se bucură de o largă popularitate, dar nu sunt singurele […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Acum 4 ore
06:20
Universitatea Craiova – Noah, meci contând pentru etapa a 2-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în […]
06:00
FCSB – Bologna, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în […]
Acum 12 ore
01:20
Angajatorii români au nevoie de mai mulți lucrători străini. Pentru că lucrătorii români spun că au nevoie de mai mult salariu ca în vest # Impact.ro
România continuă să importe muncitori mai repede decât importă investiții. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFMR) susține că țara are nevoie, în 2026, de un număr mult mai mare de lucrători străini decât a […]
22 octombrie 2025
23:20
Bucureștiul, considerat pe cifre mai prosper decât Roma, Milano sau Madrid. Oficial și statistic, o ducem bine # Impact.ro
Și totuși, românii din Roma, Milano sau Madrid nu emigrează la București… Conform celor mai recente date Eurostat, Bucureștiul e campionul surpriză al Europei. Capitala României a depășit, la PIB pe locuitor, unele dintre cele […]
22:10
Ministrul Apărării spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi doborâte. Președintele va avea în sfârșit ocazia să pună mâna pe una # Impact.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus ferm că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat în spațiul aerian românesc „va fi dată jos". Traducere practică: dacă vin drone, vin şi bărbaţii cu arme, iar discuţia […]
20:50
Internetul românesc a fost binecuvântat cu un nou „miracol" marca TikTok: potrivit unui clip viral (cel de aici), doctorița Flavia Groșan ar fi ieșit din comă exact în clipa în care Călin Georgescu a intrat […]
Acum 24 ore
20:10
Sarkozy nu a putut dormi în celula de lux din cauza vociferărilor deținuților din celulele pentru infractorii de rând # Impact.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut o primă noapte agitată în penitenciar. Deși a fost cazat într-o celulă considerată de lux, cu toaletă proprie, televizor și acces la bibliotecă, liniștea i-a lipsit cu desăvârșire. […]
19:40
Șeful Statului Major exclude un atac din partea Rusiei. Și are dreptate: putem fi cuceriți și fără război # Impact.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat miercuri că Armata României este „foarte bine pregătită" și că nu există nicio amenințare directă din partea Federației Ruse. „Armata României este pregătită pentru apărare, […]
13:50
Deputații au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar, respectiv proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. S-au înregistrat 263 de voturi „pentru", 11 voturi „contra" și 13 […]
13:10
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va scrie o carte în închisoare. Propunere de titlu inspirațional: „Pas cu pas. Așa se ajunge aici” # Impact.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, care a început să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie, s-a apucat de scris o carte, probabil inspirat de faptul că are, în sfârșit, […]
12:30
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a intrat la închisoare. În astfel de situații se ureaza „La mai mic!”, cu gândul la surorile mai mici ale Franței # Impact.ro
Și la foștii președinți ai acestora. Nu e cazul să se dea nume. Și nici faptele asociate acelor nume. Se știu și numele, și faptele. Se știu peste tot, mai puțin prin justiție.
12:10
Fundația Centura Verde și Primăria Capitalei anunță semnarea protocolului pentru elaborarea Planului Operațional și implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Nicușor Dan reafirmă sprijinul pentru proiect # Impact.ro
Fundația Centura Verde și Primăria Municipiului București anunță oficial intrarea Centurii Verzi București-Ilfov în faza sa operațională, prin semnarea Protocolului pentru implementarea Centurii Verzi București-Ilfov. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței […]
11:40
Mike Spano, primarul orașului Yonkers, vede umbra lui Donald Trump în spatele retragerii MGM Resorts din cursa pentru licențele de cazinouri din New York. Edilul solicită o anchetă, în timp ce compania președintelui SUA neagă […]
11:30
România are tot mai puțini nou-născuți, dar noroc cu diaspora: facem copii la export. Potrivit celor mai recente date, românii sunt campionii natalității în Italia, cu peste 10.500 de bebeluși născuți doar anul trecutl. Practic, […]
Ieri
06:00
Champions League: Eintracht Frankfurt vs Liverpool – Momentul revenirii pentru „cormorani” # Impact.ro
Eintracht Frankfurt – Liverpool, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Waldstadion, şi va fi transmis în direct de […]
06:00
Real Madrid – Juventus, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, şi va fi transmis în direct […]
01:30
S-au publicat ofertele pentru Revelion, iar Poiana Brașov confirmă tradiția: nu oricine are voie să intre în noul an. Unele hoteluri de lux au scos la vânzare pachete de până la 4.000 de euro pentru […]
01:10
Epidemia de referendumuri lovește politica românească: după ce Guvernul a anunțat consultarea poporului pe tema pensiilor speciale, George Simion nu s-a lăsat mai prejos. Liderul AUR vrea și el un referendum, dar nu pentru pensii, […]
21 octombrie 2025
22:20
S-a anulat întâlnirea de la Budapesta dintre Trump și Putin! Sperăm că nu au apucat să achite cazarea # Impact.ro
Mult-așteptatul summit Trump-Putin de la Budapesta s-a evaporat mai repede decât o promisiune electorală privind oprirea unui război în 24 de ore. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru BBC că „nu există […]
20:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar – cel mai eficient instrument prin care statul ține valorile în țară # Impact.ro
Judecătoria Sectorului 1 a decis prelungirea măsurii controlului judiciar pentru fostul prezidențiabil „ales" Călin Georgescu, în dosarul în care acesta este acuzat de promovarea de idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Practic, statul […]
19:30
Călin Georgescu, întâmpinat la instanță de un grup de fani gălăgioși, din care s-a evidențiat o singură voce: Silvia Dumitrescu # Impact.ro
La Judecătoria Sectorului 1 a fost astăzi mai multă atmosferă decât la un concert de retro. Călin Georgescu, venit să conteste controlul judiciar, a fost întâmpinat de un grup de fani entuziaști, care au transformat […]
19:10
După ani de dans politic pe scena publică românească și europeană, duetul Șoșoacă – Lazarus s-a destrămat. Luis Lazarus și-a făcut propriul partid, numit Partidul Dreptate și Frăție (PDF) și a plecat să-și vadă de […]
18:30
Nicușor Dan vrea și al doilea mandat de președinte, fiindcă al doilea mandat e cel mai important. Nu putea începe cu el? # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Observator, că își dorește un al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Argumentul? Al doilea mandat e cel mai important. Logic. Dacă ar fi putut, probabil ar fi […]
17:50
Bulgaria îi va permite lui Putin să o survoleze, deși Putin nu a cerut asta. Vorba aia: prost nu e cine nu cere # Impact.ro
Ministerul de Externe al Bulgariei a anunțat, plin de inițiativă, că va permite avionului lui Vladimir Putin să traverseze spațiul aerian bulgar în drum spre Budapesta, pentru presupusul summit cu Donald Trump. Detaliul amuzant? Moscova […]
17:30
Premierul Spaniei cere UE să renunţe la ora de vară. Dacă s-ar putea renunța și la țânțari, vara ar fi perfectă # Impact.ro
Pedro Sánchez a anunțat că Spania va cere oficial Uniunii Europene să pună capăt schimbării orei de două ori pe an, o tradiție care nu mai aduce economii de energie, dar continuă să dea peste […]
17:10
Un restaurant din Budapesta vrea să găzduiască summitul Trump-Putin. La București, s-ar termina războiul până vine chelnerul # Impact.ro
Diplomația mondială a ajuns la nivelul următor, unul de canalizare digitală. Un bistro din Budapesta s-a oferit să găzduiască întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, promițând că pacea mondială va fi servită la farfurie, cu tacâmuri de argint […]
16:50
Zeci de trenuri anulate din cauza datoriilor CFR. Se recomandă mersul pe jos: se întârzie mai puțin decât cu trenurile CFR # Impact.ro
Haos total pe calea ferată românească: zeci de trenuri au fost anulate peste noapte, iar pasagerii au aflat vestea ca pe vremuri: direct în gară, după două ore de așteptare și o cafea rece. CFR […]
16:40
Lovitură pe piața de mic mobilier: ANAF vinde un pat din lemn de frasin confiscat, la doar 500 de lei. Nu se știe dacă proprietarul anterior a dormit bine pe el, dar statul promite că […]
16:30
Guvernul a decis: referendum pentru reforma pensiilor speciale. Desigur, referendumul va fi declarat neconstituțional # Impact.ro
Guvernul României a anunțat cu mândrie că va organiza un referendum pentru reforma pensiilor speciale, o inițiativă curajoasă, dar complet inutilă, având în vedere că orice încercare de a umbla la pensiile magistraților e automat […]
10:00
World Animal Protection lansează o campanie publică pentru eliberarea ursului Baloo de la Straja. Apel către ministrul Mediului pentru intervenție de urgență. Peste 180.000 de persoane din întreaga lume au semnat petiția prin care se […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Arsenal – Atletico Madrid, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 21 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis […]
09:10
Champions League: Newcastle vs Benfica – „Vulturii” caută primele puncte pe St. James’ Park # Impact.ro
Newcastle – Benfica, meci contând pentru etapa a 3-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 21 octombrie 2025, de la ora 22:00, pe St. James' Park, şi va fi transmis în direct […]
20 octombrie 2025
22:30
Sondaj INSCOP: 26% dintre români cred că omul nu a ajuns pe Lună. Doar pe Soare, noaptea # Impact.ro
Un nou sondaj INSCOP arată că peste un sfert dintre români cred că aselenizarea a fost o înscenare, probabil filmată în Buftea, cu Stanley Kubrick pe regie și Ceaușescu la montaj. Astfel, 26,1% dintre români […]
19:10
Se cere referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Îl va organiza Parlamentul unicameral cu 300 de membri # Impact.ro
După ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților, clasa politică s-a reaprins brusc, ca un pensionar special la auzul cuvântului „tăiere". Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul său va propune organizarea unui referendum […]
16:20
CCR a respins reforma pensiilor magistraților. Pasul 2: mărită vârsta de pensionare a nespecialilor la 85 de ani, ca să iasă media națională la 65 # Impact.ro
Lovitură de sta financiară! Curtea Constituțională a României a decis, cu scorul strâns de 5 la 4, să respingă reforma pensiilor speciale ale magistraților. Practic, reforma a picat la milimetru, o unitate de măsură complet […]
15:20
După câțiva ani în care părea că fenomenul întoarcerii acasă prinde avânt, românii au început din nou să-și ia lumea în cap, și de data asta nu doar la figurat. Potrivit unei analize Profit.ro, în […]
15:10
Val de cutremure de suprafață în România. Explicația științifică: elefanții pe care stă Pământul plat se scarpină de purici # Impact.ro
România a fost zguduită, la propriu, de un val de cutremure de suprafață. În ultimele zece zile s-au înregistrat opt seisme, cel mai puternic având loc miercuri, în Satu Mare: magnitudine 4, adâncime 4,1 kilometri. […]
14:50
UE finanțează o autostradă între București și Salonic. Rusia va finanța o pistă pentru cal # Impact.ro
Europa se pune serios pe treabă. Sau, mă rog, pe asfalt. Grecia, Bulgaria și România, cu binecuvântarea și finanțarea Comisiei Europene, vor să lege printr-o autostradă capitala României de Salonic, într-un coridor economic și turistic […]
06:20
Petrolul Ploieşti – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, luni, 20 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […]
06:10
Hermannstadt – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, luni, 20 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de Digi […]
19 octombrie 2025
23:40
Bianca Drăgușanu a plecat dintr-un restaurant fiindcă acolo erau clienți în trening. Poate și cu Octavia parcată în față # Impact.ro
Bianca Drăgușanu a avut parte de o seară grea. Nu din cauza mâncării, ci din cauza publicului. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că a fost nevoită să plece dintr-un restaurant din cauza unor […]
23:00
O nouă teorie a savanților: extratereștrii nu iau legătura cu noi pentru că nici ei nu sunt prea deștepți # Impact.ro
După decenii de așteptat un semn de viață din cosmos, savanții au ajuns la o concluzie șocant de pământeană: extratereștrii nu ne contactează pentru că nici ei
22:30
Premierul Spaniei propune ca salariul minim să fie același în întreaga UE. În sfârșit, o idee la care să te tot aliniezi! # Impact.ro
Pedro Sánchez, premierul Spaniei, a lansat o propunere care i-a făcut pe români să tresară ca la un anunț de „mărire de salariu” adevărată: același salariu minim pentru toți europenii. Da, ați citit bine: același! […] The post Premierul Spaniei propune ca salariul minim să fie același în întreaga UE. În sfârșit, o idee la care să te tot aliniezi! appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Donald Trump a dus lupta politică la un nou nivel, unul de canalizare digitală. Președintele american a reacționat la protestele uriașe „No Kings”, unde milioane de americani au ieșit în stradă împotriva presupusei sale „agende […] The post O MAGArie de proporții: Trump a aruncat cu rahat AI peste protestatari appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Gigi Becali, la a 400-a retragere din fotbal. Până la următorul meci, când ca antrenor va trebui să facă schimbări # Impact.ro
După încă o înfrângere suferită de FCSB, actuala campioană a României a ajuns pe locul 12 în SuperLigă, cu 13 puncte din tot atâtea meciuri. Un bilanț care l-ar fi făcut să se retragă și […] The post Gigi Becali, la a 400-a retragere din fotbal. Până la următorul meci, când ca antrenor va trebui să facă schimbări appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Jaful secolului la Luvru: au fost furate bijuteriile din vitrina lui Napoleon. „I-a pedepsit Dumnezeu pentru Vidraru!” # Impact.ro
Franța a fost zguduită de un jaf demn de un film cu Louis de Funès, dacă n-ar fi fost, totuși, pe bune. Patru hoți au intrat duminică dimineață în Galeria Apollon a Muzeului Luvru și […] The post Jaful secolului la Luvru: au fost furate bijuteriile din vitrina lui Napoleon. „I-a pedepsit Dumnezeu pentru Vidraru!” appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Diana Șoșoacă s-a plâns în Rusia, cel mai mare ospiciu din lume, că România vrea să o bage într-un ospiciu # Impact.ro
Diana Șoșoacă a ajuns la Moscova, unde a participat la aniversarea de 20 de ani a postului Russia Today, alături de Vladimir Putin, și a profitat de ocazie ca să spună lumii întregi că România […] The post Diana Șoșoacă s-a plâns în Rusia, cel mai mare ospiciu din lume, că România vrea să o bage într-un ospiciu appeared first on IMPACT.ro.
11:40
Dan Bittman a recunoscut că nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. Mai direct spus, domnul nu s-a ascuns după copac, ci după mama. „Pe vremea lui Ceașcă […] The post Dan Bittman a fugit de stagiul militar, nu doar de război appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Dinamo – Rapid, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Dinamo vs Rapid – Derby de colecţie pe Arena Naţională appeared first on IMPACT.ro.
