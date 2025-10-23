Trump a anulat întâlnirea cu Putin și impune sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia
TeleM Iași , 23 octombrie 2025 09:10
Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia,...
• • •
Acum 5 minute
09:30
Polițistul ieșean care a provocat decesul unui student olimpic la Poiana Brașov a fost suspendat din funcție # TeleM Iași
Expertiza tehnică finalizată abia în septembrie 2025 confirmă responsabilitatea directă a polițistului Vlad Roșca pentru...
Acum 15 minute
09:20
Un drum județean extrem de circulat începe să se prăbușească chiar la intrarea în Breazu....
Acum 30 minute
09:10
Trump a anulat întâlnirea cu Putin și impune sancțiuni celor mai mari două companii petroliere din Rusia # TeleM Iași
Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia,...
Acum o oră
09:00
Un barbat sub influenta drogurilor a vrut sa intre cu masina in portile Ambasadei Rusiei din Romaniei # TeleM Iași
Incident socant azi noapte in Capitala, dupa ce, un sofer a incercat sa intre cu...
Acum 24 ore
18:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a anuntat inceperea reformei la Apele Romane dupa ce un raport...
18:10
Șeful Statului Major al Apărării: „Nu intrăm într-un război. În schimb, ne pregătim ca pentru un război!” # TeleM Iași
Generalul Gheorghiţă Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a afirmat că România nu se află...
18:00
În cursul acestei zile, prin apel la numărul unic de urgență 112, un cetățean a...
16:50
Un drum județean extrem de circulat începe să se prăbușească chiar la intrarea în Breazu....
16:50
Superstarul brazilian Ronaldinho revine în România pentru un meci demonstrativ de gală. Evenimentul va avea...
16:50
FILIT 2025 a început la Iași, iar orașul devine din nou capitala literaturii din Europa...
16:40
Situatia de la Spitalul Sf.Maria din Iasi ramane in continuare incerta.Opt copii au murit, dar...
15:00
Două bătrâne din Galați au fost înșelate cu sume mari de bani prin metoda Accidentul de un deținut încarcerat în Penitenciarul Botosani și complicea lui # TeleM Iași
Ieri, polițiștii Secției 2 Poliție Galați, cu sprijinul celor din cadrul Biroului de Investigații Criminale...
14:20
Un bătrân dispărut ieri într-o pădure de lângă satul Grajduri a fost găsit teafăr dupa ore întregi de căutări # TeleM Iași
Ghiban Marcel, în vârstă de 70 de ani, despre care s-a sesizat, la data de...
14:20
In aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu la o clădire dezafectată pe...
12:20
Combinatul siderurgic de la Galați, fostul SIDEX și actualul Liberty Galați SA, se află într-un...
12:00
Aseara, la ora 17:53, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de către...
11:20
Botoșani | Anchetat de DNA pentru luare de mită, primarul comunei Mihai Eminescu și-a dat demisia # TeleM Iași
Primarul comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, și-a dat ieri demisia. Aceasta a fost adusă la cunoștința...
10:50
S-au incins spiritele in sedinta Consiliului Judetean Iasi. Dupa ce Mircea Manolache a cerut pastrarea...
10:40
Un cutremur s-a produs in urma cu putin timp in zona Seismica Vrancea. Sesimul a...
10:10
Un consilier județean solicită demisia conducerii ApaVital după avariile din Pașcani și facturarea aerului din conducte # TeleM Iași
Consilierul judetean, Mihai Dediu solicita demisia conducerii ApaVital, in urma avariilor dese care afecteaza municipiul...
10:00
Echipajele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al județului Iași intervin...
09:40
Cutremur puternic înregistrat miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit # TeleM Iași
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost înregistrat în apropierea orașului San Jose, Provincia de...
09:40
Reguli mai stricte privitoare la permisul de conducere au fost adoptate de Parlamentul European. Printre...
09:40
Chiar dacă a înregistrat cea mai scăzută rată de nașteri din ultimul secol, România contribuie...
Ieri
09:30
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat...
09:30
CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, anunţă că va repune în trafic trenurile suspendate ale CFR Călători # TeleM Iași
CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare din România, anunţă că va repune în trafic trenurile suspendate ale CFR Călători,...
09:10
Ministrul Economiei a decis să demită conducerea Salrom. Replică dură la adresa lui Radu Miruță # TeleM Iași
In urma rapoartelor Corpului de Control al premierului si al Ministerul Economiei, conducerea Salrom a...
08:50
Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență la Spitalul Județean Suceava după ce a suferit un AVC înaintea unui spectacol programat la Onești # TeleM Iași
Momente dificile pentru cunoscutul actor, Doru Octavian Dumitru. Acesta urma sa sustina un spectacol la...
21 octombrie 2025
20:20
Ministerul Dezvoltării sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia...
20:00
Un ieșean este designerul oglinzilor decorative și al elementelor de sticlă din Catedrala Mântuirii Neamului # TeleM Iași
Constantin Pâslaru, designer român originar din Iași, cunoscut pentru colaborările sale cu grupul Inditex și...
19:50
Copil de 6 ani din județul Vaslui adus în stare gravă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii Sf. Maria # TeleM Iași
Un copil de numai 6 ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit...
19:20
Suceava | O noua licitație pentru consolidarea blocului din Burdujeni, după explozia din 2022 # TeleM Iași
Primăria Municipiului Suceava informează că anunțul de participare la licitație este deja publicat pe SEAP...
19:10
CFR SA și CFR Călători au dat-o la pace și nu mai suspendă trenurile după ce directorii au fost amenințați cu demiterile # TeleM Iași
In urma dialogului dintre conducerile Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR" SA și Societății Naționale...
16:50
Un polițist din SAS, acuzat de violență asupra logodnicei. Avocatul victimei: „Mi se pare o atitudine mizerabila a celor IPJ” # TeleM Iași
Un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Iași este acuzat de logodnica sa...
15:20
Conducerea Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași a primit, astăzi,...
15:20
În județul Iași, managementul deșeurilor reciclabile arată o evoluție importantă în ultimii ani, cu rezultate...
14:10
Doi ucraineni reținuți de DIICOT după ce intenționau să incendieze un sediu NOVA POST din București # TeleM Iași
Procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați (cetățeni ucraineni), cu vârstele de 21 și...
13:20
Astăzi, la ora 12:20 am fost anunțați despre producerea unui incendiu la Școala Gimnazială din...
13:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează o suită de evenimente dedicate celebrării a 165 de ani de la înființare # TeleM Iași
În acest context, UAIC va organiza, împreună cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din...
13:10
Neamț | Două persoane au fost rănite într-un accident produs în comuna Alexandru cel Bun # TeleM Iași
La ora 11:29, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în...
11:50
Într-o zonă extrem de intens circulată, cu trafic constant, porțiunea de drum județean DJ 282...
11:40
Consilierul premierului a lansat un atac dur la adresa Curții Constituționale a României # TeleM Iași
Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a lansat un atac dur la adresa Curții Constituționale a României...
11:10
La sfârșitul lunii noiembrie va fi dat în trafic și lotul Pietroasele – Buzău, parte din A7 # TeleM Iași
Asocierea de constructori turci Nurol – Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori...
11:00
Ministrul de Interne al Bulgariei sustine ca spioni ruși se află în spatele rețelelor de migrație ilegală din Europa # TeleM Iași
Serviciile de informații rusești sprijină activ rețelele de contrabandă care impulsionează migrația ilegală în Europa , a declarat...
10:40
Percheziții DNA în 6 județe din țară într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor auto # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
10:20
La finalul săptămânii trecute a fost lansată licitația pentru realizarea variantei ocolitoare a municipiului Vaslui,...
09:50
Cei care visau la o plimbare de toamnă pe Transfăgărăşan sau Transalpina trebuie să-şi refacă...
09:40
Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la...
09:40
Unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială, conform celor mai...
09:40
Şefa ATI de la Spitalul de Pediatrie din Iaşi, unde 8 copii au murit, e încă în funcţie deşi a fost înlocuită # TeleM Iași
Schimbări la vârful secției ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, după moartea a opt...
