Flanco dă startul Black Friday. Lista ofertelor
Profit.ro, 23 octombrie 2025 10:20
Campania de Black Friday are loc între 24 octombrie și 30 noiembrie, online și în cele 162 de magazine din țară.
Acum 5 minute
10:50
Poliția din Grecia a arestat 37 de persoane într-un dosar de fraudare a fondurilor europene destinate agricultorilor.
10:50
Dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară R.Power a vândut o participație de 49,99% în proiectul său de sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) de 127 MW / 254 MWh din Scornicești, România, către Eiffel Investment Group, marcând închiderea unui nou parteneriat joint venture între cele două companii.
Acum 30 minute
10:30
O posibilă majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2026 stârnește îngrijorare în rândul distribuitorilor de bunuri de larg consum.
Acum o oră
10:20
În primele opt luni ale anului, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 3%, față de aceeași perioadă a anului trecut, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
10:20
Gigantul american Amazon a anunțat miercuri că lucrează la o pereche de ochelari smart, cu funcții de inteligență artificială, menite să îmbunătățească experiența curierilor.
10:20
Campania de Black Friday are loc între 24 octombrie și 30 noiembrie, online și în cele 162 de magazine din țară.
10:10
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piața internă și piața externă), au crescut, în termeni nominali, cu 4,6%, în primele opt luni, față de aceeași prioadă a anului trecut, anunță Institutul Național de Statistică (INS).
Acum 2 ore
09:40
Grozdan Karadjov, vicepremier bulgar și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, a criticat dur România pentru ”obstacolele sistematice” în calea extinderii conectării infrastructurii de-a lungul Dunării, transmite publicația Dunav Most.
09:10
Vinul zilei: un Merlot bio din sudul Franței, cu arome de fructe de pădure și condimente mediteraneene, echilibrat, proaspăt și ideal alături de brânzeturi moi, carne roșie sau paste în sosuri simple # Profit.ro
Moulin de Gassac Merlot 2024, un Merlot organic din sudul Franței, dezvăluie un profil aromatic elegant și proaspăt.
09:00
ChatGPT va înceta să mai funcționeze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcționare ai platformei.
Acum 4 ore
08:50
VIDEO Exercițiu militar scăpat complet de sub control în Germania – ofițeri de poliție au tras asupra soldaților pe străzile unui oraș # Profit.ro
Derutați de exercițiile militare, locuitorii unui orășel de lângă Munchen au chemat poliția, raportând “oameni înarmați pe străzi”.
08:30
ULTIMA ORĂ VIDEO Un bărbat a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București # Profit.ro
Un bărbat aflat sub influența a două substanțe psihoactive a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, în noaptea de miercuri spre joi, fiind oprit de autorități și imobilizat.
08:20
Renault Group își revine după plecarea lui Luca de Meo: creștere a veniturilor și marjă stabilă # Profit.ro
Grupul Renault a reușit să-și majoreze cifra de afaceri în trimestrul al treilea și pe primele nouă luni ale anului, în pofida schimbărilor majore de la jumătatea anului, odată cu demisia CEO-ului Luca de Meo. Previziunile companiei pentru finalul anului sunt optimiste.
08:20
Sergiu Manea, CEO BCR, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
08:10
Donald Trump impune primele sancțiuni împotriva petrolului rusesc și confirmă că întâlnirea cu Putin de la Budapesta a fost anulată.
08:10
Dacia a reușit să-și majoreze vânzările cu un ritm mult mai bun decât în trimestrele anterioare, cu un procent cu două cifre, pe o piață europeană mult mai lentă. Noile modele sau versiuni au contribuit semnificativ.
08:00
VIDEO Target Franța. Flavian Dumitrache, co-fondator Eldie: Până acum am construit pe baza unui grant Johnson & Johnson de 10.000 euro. Ne vom îndrepta și către o rundă de finanțare. Dorim să ne extindem în afară - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Startup-ul Eldie, fondat de Teofil Sturzoiu și Flavian Dumitrache, a pivotat în zona de sănătate mintală pentru seniori, dezvoltând o aplicație care monitorizează starea cognitivă prin jocuri validate științific și analiză AI. După un grant de la Johnson & Johnson, echipa vizează extinderea în Franța și Marea Britanie, colaborări cu cămine de seniori și companii din pharma, dar și o rundă de finanțare de tip angel pentru accelerarea creșterii.
08:00
Acționarii Bittnet au aprobat un program de finanțare prin obligațiuni și au dat undă verde pentru o linie de împrumut a subsidiarei Dendrio. Mandat pentru găsirea unor noi parteneriate, schimbare de auditor și 2 respingeri.
07:50
DOCUMENT Firmă din România cu contracte Pentagon de 90 milioane dolari: Procurorii americani au retras acuzațiile de corupție față de doi foști șefi. Românii continuă urmărirea penală # Profit.ro
Procurorii Departamentului Justiției de la Washington au retras acuzațiile de corupție formulate pe numele a doi foști șefi ai companiei Global Defense Logistics SRL din Constanța, specializată în servicii de logistică portuară pentru nave militare NATO, precum și cererea de extrădare din România a unuia dintre ei, relevă date analizate de Profit.ro.
07:40
Reconstrucția Ucrainei va fi una dintre cele mai ample și complexe inițiative de inginerie economică din acest deceniu.
07:30
De Black Friday, o să ai un agent AI care o să-ți facă cumpărăturile. Costin Ciora, lector universitar ASE: Dacă promoțiile nu sunt parte a unei strategii, sunt doar un discount - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Strategia de preț este nucleul dezvoltării unui business, spune Costin Ciora, consultant și lector universitar la Academia de Studii Economice din București. Într-un context dominat de inflație, digitalizare și competiție globală, el atrage atenția asupra modului în care companiile trebuie să-și construiască politicile de preț și promoție, avertizând că „războaiele de preț” și lipsa unei analize reale pot duce la pierderi pe termen lung.
07:30
FOTO&VIDEO Toyota extinde familia Land Cruiser cu un nou model compact, de lungimea lui Bigster, dar cu puternice trăsături off-road # Profit.ro
Toyota își consolidează poziția de lider global al segmentului de vehicule cu performanțe off-road odată cu lansarea noului Land Cruiser FJ.
07:20
DOCUMENT Romgaz și-a înființat trader de gaze naturale în Republica Moldova. Țintește până la 30% din piața de peste Prut # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, și-a înființat subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, relevă datele Profit.ro.
07:10
VIDEO Va începe o bătălie a prețurilor, cu promoții peste promoții. Ionuț Valeriu Corniciuc, Owner IPP Holding: Cardul de fidelitate, poarta retailerului către lumea shopperului - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Scăderea consumului și presiunea pe venituri transformă piața de retail într-un teren de confruntare pentru prețuri și oferte personalizate. Într-un context economic tot mai dificil, companiile din retail marketing se confruntă cu nevoia de a adapta sortimentele, de a digitaliza comunicarea și de a profila tot mai exact comportamentul cumpărătorului. Ionuț Valeriu Corniciuc, owner IPP Holding, companie românească care activează în domeniul serviciilor de retail marketing, explică la Profit Live cum se schimbă dinamica industriei și ce rol joacă tehnologia, fidelizarea și extinderea regională în strategia retailerilor.
Acum 12 ore
02:50
O nouă scădere a profitului Tesla și întârzieri în planurile de lansare a noilor produse Robotaxi și Optimus # Profit.ro
Tesla a anunțat o nouă scădere a profitului companiei, în pofida creșterii ușoare a veniturilor, pe fondul accelerării livrărilor în trimestrul al treilea. Marja de profit s-a redus la jumătate.
00:40
O nouă scădere a profitului Tesla și noi întârzieri în planurile de lansare a noilor produse Robotaxi și Optimus # Profit.ro
Tesla a anunțat o nouă scădere a profitului companiei, în pofida creșterii ușoare a veniturilor, pe fondul accelerării livrărilor în trimestrul al treilea. Marja de profit s-a redus la jumătate.
00:30
EXCLUSIV FOTO Familia Apreutese, proprietara International Alexander, analizează mai multe terenuri pentru a-și extinde investițiile imobiliare # Profit.ro
Familia Simion și Loredana Apreutese, proprietara transportatorului de mărfuri International Alexander, își manifestă interesul pentru noi plasamente pe piața imobiliară prin analiza unor terenuri potrivite pentru dezvoltări rezidențiale, ce vor fi incluse în platforma sa imobiliară ANSI, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
"România este o bijuterie ascunsă!". Ferrari of Bucharest se lansează alături de milionarul Gad Bitton, proprietarul canadian # Profit.ro
La aproape un an de la finalizarea negocierilor și vânzarea importatorului Ferrari din România, noul proprietar, grupul canadian Holand Automotive, lansează oficial noua companie Ferrari of Bucharest, care marchează intrarea acesteia în rețeaua de showroom-uri a grupului, formată exclusiv din mărci de lux.
00:20
EXCLUSIV Asigurări de frică. Imediat după explozia la blocul din Rahova, românii au fugit să încheie polițe pentru locuințe # Profit.ro
După explozia puternic mediatizată la blocul din Rahova, unde doar o parte dintre locatari aveau încheiate polițe de asigurare a locuinței, românii s-au grăbit imediat să încheie contracte.
00:20
GRAFICE Foame de gaze. România a reînceput să importe gaze din Ungaria după 8 luni în care a fost exportator net. Risc să nu avem depozite pline 100% la intrarea în iarnă # Profit.ro
Consumul situat cu o treime peste producția internă, goana după gaz în vederea umplerii depozitelor și cererea venită dinspre Republica Moldova au făcut ca, de la începutul acestui săptămâni, România să importe gaze din Ungaria pentru prima dată în ultimele 8 luni în care a fost exportator net în raport cu statul vecin, conform analizei Profit.ro.
22 octombrie 2025
23:50
Meta (Facebook) anunță o tăiere drastică de locuri de muncă. Sute de posturi eliminate la inteligență artificială # Profit.ro
Meta anunță o tăiere de 600 de locuri de muncă în departamentul de inteligență artificială.
22:00
Compania națională de transport aerian TAROM pune în vânzare, în perioada 22-23 octombrie, bilete de avion pentru diferite curse externe la prețuri reduse.
22:00
FOTO Ucraina bate categoric România la oferta de energie. Menține neschimbat prețul reglementat pentru populație a doua iarnă la rând. E cu peste 57% mai mic decât cea mai ieftină ofertă din România # Profit.ro
Guvernul Ucrainei a decis să mențină neschimbat prețul final reglementat al energiei electrice pentru populație a doua iarnă la rând.
Acum 24 ore
21:30
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) investește aproape 17 milioane de euro în primul proiect de stocare a energiei în baterii la scară largă din Croația.
21:20
Circulația mașinilor, limitată la 12 zile pe an de persoană. Referendum pregătit la Berlin # Profit.ro
Circulația mașinilor va fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin, dacă va fi votat în acest sens prin referendum.
21:10
Noua generație Porsche Macan are de acum înainte și o versiune ultrasportivă GTS similar vechii generații cu combustie, dar bazată pe motorizare electrică, în premieră.
21:00
Google anunță că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic.
21:00
Fuziunea a doi giganți ai fotografiei ridică semne de întrebare. Poate fi declanșată o investigație amplă. Ar apărea cea mai mare platformă foto profesionistă # Profit.ro
Fuziunea în valoare de 3,7 miliarde dolari dintre Getty și Shutterstock ridică semne de întrebare privind concurența, consideră autoritatea din Marea Britanie.
20:50
Exporturile Germaniei către SUA au scăzut semnificativ anul acesta, arată datele statistice consultate de Reuters.
20:30
GRAFIC Tranșa de retail a ofertei Cris-Tim a ajuns la proporții monstruoase, punând în umbră orice s-a întâmplat pe piața reglementată. Indicele BET câștigă 2 treimi de pocent și trece pentru prima oară în istorie de pragul de 22.000 de puncte # Profit.ro
Piața de capital românească este marcată de un optimism subliniat atât de atingerea unui nou maxim istoric în piața secundară, cât și de un exercițiu primar care a catalizat resursele financiare ale investitorilor individuali.
20:20
Grupul Kering se concentrează pe reducerea datoriei și pe relansarea Gucci, după vânzarea diviziei de cosmetice și parfumuri către L’Oréal # Profit.ro
Grupul de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, intenționează să își reducă datoria și să revigoreze mărcile sale principale, în special Gucci, după vânzarea diviziei de produse cosmetice către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro, a declarat directorul general Luca de Meo, la summitul MF Fashion din Milano, transmite Reuters.
20:00
Sunotec intră în România pentru a profita de sectorul energiei regenerabile în creștere al țării # Profit.ro
Furnizorul bulgar de soluții solare și de stocare în baterii Sunotec a înființat o filială în România pentru a-și consolida poziția în Europa de Sud-Est și pentru a profita de sectorul energiei regenerabile în creștere al țării.
19:30
Robotaxi - Uber și Nebius vor investi până la 375 de milioane de dolari într-o firmă de robotaxi # Profit.ro
Uber Technologies și Nebius Group alocă până la 375 de milioane de dolari pentru dezvoltarea Avride, subsidiara de vehicule autonome a companiei olandeze de infrastructură cloud.
19:00
Retailul alimentar din Rusia trece printr-o transformare pe fondul încetinirii economiei și al creșterii inflației.
18:40
Webasto, cu fabrică și în România, aflat în restructurare, își asigură finanțare pentru următorii 3 ani # Profit.ro
Furnizorul german de componente auto Webasto, cu fabrică și în România, la Arad, a obținut acordul creditorilor și acționarilor pentru un plan de restructurare în vederea îmbunătățirii profitabilității, asigurându-și finanțare până la sfârșitul anului 2028.
18:20
Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă.
18:10
Republică postelectorală Moldova: Legislativ pestriț, consultări politice și războiul pentru reintegrare # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
18:10
Stock.estate: luna record din septembrie confirmă apetitul românilor pentru investiții alternative și deschide faza de expansiune europeană # Profit.ro
Într-o piață locală în care economisirea se luptă cu inflația, iar imobiliarele trec printr-un ciclu de repoziționare, crowdfundingul a devenit pentru mulți români un instrument pragmatic de diversificare.
18:00
Republica Moldova nu mai este dependentă de resursele energetice rusești, a declarat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, transmite agenția Infotag.
17:50
Nuclearelectrica pregătește încheierea unor contracte angro de vânzare-cumpărare de energie electrică pe termen lung, intenția fiind ca durata să fie de 20 de ani.
