Cifra de afaceri din industrie a crescut în primele opt luni

Scăderea consumului și presiunea pe venituri transformă piața de retail într-un teren de confruntare pentru prețuri și oferte personalizate. Într-un context economic tot mai dificil, companiile din retail marketing se confruntă cu nevoia de a adapta sortimentele, de a digitaliza comunicarea și de a profila tot mai exact comportamentul cumpărătorului. Ionuț Valeriu Corniciuc, owner IPP Holding, companie românească care activează în domeniul serviciilor de retail marketing, explică la Profit Live cum se schimbă dinamica industriei și ce rol joacă tehnologia, fidelizarea și extinderea regională în strategia retailerilor.