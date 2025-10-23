Tentativă eșuată de intrare cu forța în Ambasada Rusiei din București. Un bărbat sub influența drogurilor, oprit de forțele de ordine

13:50

Un bărbat de 31 de ani din localitatea Măxineni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei femei de 66 de ani, potrivit IPJ Brăila. Fapta ar fi fost comisă în data de 18 octombrie, în incinta cimitirului din localitatea Măxineni, unde bărbatul ar fi exercitat, prin constrângere, acte