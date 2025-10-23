YANGWANG U9 Extreme a doborât recordul pentru mașinile super sport electrice pe Nürburgring și a coborât sub pragul a 7 minute
Gadget.ro, 23 octombrie 2025 10:20
YANGWANG este un sub-brand de lux al BYD, iar clipurile cu U9 Extreme cred că le-ați descoperit în online de-a lungul ultimelor săptămâni, de la recordul de viteză atins și până la modul în care sare peste gropi sau eventuale limitatoare de viteză. YANGWANG U9 Extreme a atins un record mondial de viteză de 496.22
Acum o oră
10:20
Acum 12 ore
23:20
TOP 5: Motive pentru care consider că Orange YOXO este un abonament digital mult mai bun decât Vodafone EASY # Gadget.ro
Poate ştirea zilei de astăzi, 22 octombrie, a fost cea legată de lansarea Vodafone EASY în România, un serviciu ce se doreşte a fi un concurent direct pentru Orange YOXO. Am prezentat pe larg acest nou serviciu într-un articol dedicat, aşa că nu are rost să reiau informaţiile. Şi pentru că acest subiect este de
22:50
DS Automobiles a pus la încercare autonomia modelului electric DS N°8 în specificația Etoile FWD Long Range într-un test real, pe un parcurs ce a presupus plecarea de la DS DESIGN STUDIO, centrul de design DS Automobiles din Vélizy (78), pentru a ajunge în Les Landes și în orașul Biscarrosse, urmând un traseu pe rețeaua
22:40
IKEA a lansat în România încărcătorul SJÖSS 65W, unul ieftin şi bun pentru smartphone-urile moderne ce vin fără încărcător în cutia de retail # Gadget.ro
Dacă v-aţi cumpărat recent un smartphone sau intenţionaţi să vă achiziţionaţi unul în perioada imediat următoare (nu de alta, dar Black Friday 2025 bate la uşă), foarte probabil veţi avea nevoie de un încărcător (mai toate telefoane din ziua de azi vin fără acest accesoriu în cutia de retail). IKEA a lansat recent în România
Acum 24 ore
21:50
Bolt lansează în România noul serviciu Little Bolt (transportul se face doar cu maşini electrice Jinpeng de mici dimensiuni) # Gadget.ro
Serviciul de ride sharing Bolt a lansat în România un nou serviciu, o nouă opţiune de transport cunoscută drept Little Bolt. Acest serviciu este dedicat celor care vor să se deplaseze rapid prin oraş, dar la costuri mai mici. Considerat un nou pas către deplasarea cu emisii zero, acest nou serviciu este disponibil pentru moment
21:30
Orange YOXO îşi diversifică oferta şi comercializează telefoane şi gadget-uri recondiţionate # Gadget.ro
Nu ştiu dacă este o simplă coincidenţă, însă chiar în ziua în care Vodafone a lansat serviciul Vodafone EASY, cei de la Orange YOXO anunţă o diversificare a ofertei şi comercializează telefoane şi gadget-uri recondiţionate. Orange YOXO a lansat oficial site-ul reconditionate.yoxo.ro, unul dezvoltat în parteneriat cu Recommerce. Noua platformă oferă clienților din toată România
19:20
Bursa zvonurilor: OnePlus 15 – cameră periscop cu zoom optic 3.5x, baterie de 7300 mah și răcire îmbunătățită # Gadget.ro
OnePlus 15 urmează a fi lansat pe 27 octombrie în China, iar pentru varianta de Europa mai avem de așteptat. Compania chineză a făcut teasing susținut pentru următorul său vârf de gamă și deja cunoaștem o parte din specificațiile sale: Sunt îmbunătățiri, dar nimic cu adevărat revoluționar. Mă rog, o excepție – acumulatorul de 7300
19:10
Orange YOXO are un nou concurent direct, Vodafone EASY (preţurile pornesc de la 2 euro / lună, iar serviciul este disponibil doar sub formă de eSIM) # Gadget.ro
Orange YOXO este un serviciu ce avea nevoie de un concurent direct şi iată că acest lucru se întâmplă în sfârşit (ştiu, ştiu, o să spuneţi că în trecut a mai existat şi Vodafone Flex, doar că acela nu a fost niciodată competitiv, preţurile sale fiind mult prea mari pentru a atrage). Operatorul roşu şi-a
16:00
DALI este o companie din Danemarca fondată în anul 1986, iar acronimul său provine de la Danish Audiophile Loudspeaker Industries. Au adus oficial în țara noastră o boxă compactă cu design premium și sunet Hi-Fi – DALI KUPID. DALI este un producător important de boxe pasive premium. În gama lor de vârf formată din seroole
15:10
Samsung alături de Google și Qualcomm a prezentat Galaxy XR – un headset cu Android XR, înțeleg că este un fel de deschizător de drumuri pe această nișă (mă refer în special la partea de software). Apple Vision Pro are un competitor, unul cu preț la jumătate. Apropo, Apple a actualizat recent headsetul său AR
Ieri
22:30
RoPay, primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul, devine cu adevărat relevant şi ajunge la o reţea de 9 bănci partenere # Gadget.ro
RoPay, primul serviciu naţional de plăţi instant cu mobilul, creşte într-un ritm constant şi începe să devină cu adevărat relevant pentru români. Acesta a ajuns recent la o reţea de 9 bănci partenere astfel: Din informaţiile oficiale primite de la Transfond, în perioada imediat următoare o a zecea bancă va adera la RoPay, aceasta fiind
22:30
Este cunoscută capacitatea bateriilor pentru OPPO Find X9 și OPPO Find X9 Pro în Europa – veste excelentă pentru cei interesați de telefoane chinezești cu baterii mari # Gadget.ro
Au apărut pe site-urile tech din afară mai multe detalii despre capacitatea bateriilor în Europa pentru OPPO Find X9 și OPPO Find X9 Pro. OPPO Find X9 și Find X9 Pro au fost lansate în China de săptămâna trecută, iar variantele de Europa vor fi anunțate pe 28 octombrie. Un cont de X / Twitter
22:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 22.10 – 28.10.2025 veţi descoperi o adevărată bogăţie de produse din bucătărie, de la vase, tigăi şi cratiţe, până la forme de copt, farfurii şi
21:40
Disney+ lansează un canal tv sportiv în Europa, unul ce a primit licenţă inclusiv pentru transmiterea în România # Gadget.ro
The Walt Disney Company vrea să intre cu brandul Disney+ şi pe piaţa de televiziune clasică, iar pentru a avea o şansă în plus, primul canal tv licenţiat este unul cu tematică sportivă. Noul post de televiziune se numeşte Disney+ Sports şi a primit recent aprobarea autorităţilor europene pentru transmiterea în peste 30 de ţări,
20:00
Digi Mobil a portat atât de multe numere de telefonie mobilă în primele 9 luni din 2025, încât Vodafone, Orange şi Telekom nu se apropie nici luate împreună # Gadget.ro
Portarea dintr-o reţea în alta a devenit o banalitate în România, astfel că din ce în ce mai mulţi români apelează la acest proces pentru a-şi reduce costurile şi a-şi maximiza resursele. Într-un articol din 2024 am explicat pas cu pas cum arată procesul de portare. ANCOM obişnuieşte ca periodic să mai aducă ceva statistici
16:20
SCUT sau cum și-a propus Orange să implementeze experiența acumulată de cea mai mare companie de cyberdefense din grup la nivel local # Gadget.ro
SCUT este o companie de securitate cibernetică ce are în spate ca și acționar pe Orange România. Colaborează cu Orange Cyberdefense și își propune să ofere un nivel înalt de protecție și asistență în eventualitatea unui atac cibernetic. Palatul Telefoanelor din București este o clădire emblematică pentru capitala țării. A fost construită între anii 1929
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
La data lansării comerciale în țara noastră a tabletei Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition am adus primele impresii și codul exclusiv de reducere de -500 de lei – A500MPGADGET, valabil până la 30 octombrie 2025 în magazinul oficial Huawei România. Acum, după ce am avut suficient timp să descopăr în amănunt această tabletă, pot
20 octombrie 2025
22:40
Am văzut The Woman in Cabin 10, filmul numărul 1 pe Netflix pe 20 octombrie 2025, iar aceasta este intrigant, dar cam grăbit # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut", secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. În weekend am avut puţin mai mult timp la dispoziţie şi am ales, printre altele, să mă uit
22:10
Am intrat pe ultima sută de metri când vorbim despre Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping al anului. Despre Altex şi eMAG am scris aici şi aici, iar în cele ce urmează vom spune câteva cuvinte despre campania celor de la Orange. Deşi încă nu avem confirmarea oficială, cel mai probabil Orange
21:30
Xiaomi va lansa săptămâna aceasta un smartphone cu un mare difuzor BOSE pe spate şi o versiune fashion cu spate tip denim # Gadget.ro
Se pare că celor de la Xiaomi le place anul acesta să iasă din zona de confort şi lansează smartphone-uri care mai de care mai diferite. Dacă la finalul lunii trecute am primit flagship-urile Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max cu acel ecran secundar pe spate, pentru săptămâna aceasta avem pregătită o altă noutate.
21:10
La începutul acestei luni aflam că Trendyol are un marketplace uriaş de peste 250.000 de comercianţi, iar printre aceştia există şi peste 3500 de comercianţi români. Deşi în general vorbim de mici afaceri locale, iată că din când în când mai apare şi câte un gigant printre comercianţi. Începând cu această lună, clienții pot găsi
20:50
1 român din 2 consideră că tehnologiile moderne (5G, inteligenţa artificială etc.) sunt utilizate pentru manipularea populaţiei # Gadget.ro
Am observat că vă plac studiile, iar în articolul de faţă vin cu unul nou, unul realizat în România de către INSCOP Research (companie de cercetare sociologică specializată în sondaje de opinie). Cei de la Biziday au intrat în posesia rezultatelor unui sondaj ce a analizat gradul de încredere al românilor în ştiinţă şi raţiune.
09:30
Am selectat mai multe produse din catalogul non-food al LIDL ce este activ din această dimineața în întreaga țară. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aspirator vertical de tip 2-in-1 În pachet este inclus și un sistem de prindere pe perete. Bonul poate fi înregistrat în aplicația LIDL Plus spre a avea la îndemână garanția întinsă
17 octombrie 2025
22:10
Digi Mobil promovează portarea în mediul rural la preţuri speciale (de la 2 abonamente în sus, preţul pentru un NELIMITAT este de 11.18 lei / lună) # Gadget.ro
Reprezentanţii de vânzări DIGI din teritoriu merg la posibilii clienţi din mediul rural cu o ofertă de portare pe telefonie mobilă excelentă. Aceasta nu este disponibilă pe site-ul oficial digi.ro, ci doar prin intermediul acestor reprezentanţi. Oferta pentru portare la Digi Mobil sună cam aşa: La cursul BNR de astăzi, 17 octombrie, de 5,0889 lei
22:00
10 puncte PRO pentru laptopurile Lenovo cu grafică GeForce RTX 50 exemplificate pe Lenovo Legion 7 16IAX10 sau de ce să faci upgrade? # Gadget.ro
Folosesc un laptop de gaming de peste 10 ani. Sunt la al 4-lea model, iar după trei produse de la ASUS și un GIGABYTE, am zis să încerc și un produs din oferta Lenovo. Am avut ocazia să testez notebook-ul de gaming Lenovo Legion 7 16IAX10 într-o configurație cu placa grafică NVIDIA GeForce RTX 5070.
21:40
Reprezentanţii Meta au demarat o campanie de informare a utilizatorilor legată de închiderea aplicaţiei Facebook Messenger pentru Windows şi MacOS. Dacă folosiţi această aplicaţie dedicată, aflaţi că începând cu data de 15 decembrie aceasta nu va mai funcţiona. În pagina de ajutor a aplicaţie apare deja următorul mesaj: Dacă folosiți aplicațiile desktop Messenger, veți primi
21:20
Alte patru smartphone-uri Samsung de generaţie mai veche rămân fără suport software (nu vor mai primi nici măcar update-uri de securitate) # Gadget.ro
Samsung este una dintre cele mai curajoase companii din lumea Android când vine vorba de suport software, foarte multe smartphone-uri noi primind până la 6-7 ani de actualizări. De exemplu, Samsung Galaxy A07, un telefon low-cost fără prea mari pretenţii lansat vara aceasta, va primi 6 actualizări majore (Android 16, 17, 18, 19, 20 şi
21:00
Conform unui nou studiu, maşinile cu motoare Plug-in Hybrid (PHEV) emit în realitate de până la 5 ori mai mult CO2 decât datele oficiale WLTP promovate de producători # Gadget.ro
Institutul european Transport and Environment a publicat un nou studiu făcut în perioada 2021 – 2023 pe maşinile cu motoare termice, inclusiv cele cu motoare Plug-in Hybrid (PHEV). În acest interval de timp au fost analizate peste 800.000 de maşini, dintre care peste 127.000 au fost modele PHEV. Rezultatele acestui studiu sunt cel puţin bulversante:
20:20
Cineva vinde în România o bucăţică de istorie, un Ford Model T (primul automobil produs vreodată pe o linie de asamblare) # Gadget.ro
Ford Model T este automobilul care a revoluţionat industria auto, acesta fiind primul model produs vreodată pe o linie de asamblare. Henry Ford a avut inspiraţia de a implementa o astfel de schimbare în 1913, una care a redus timpul de fabricare a modelului Ford Model T de la peste 12 ore (când maşina era
16 octombrie 2025
23:20
Unele unităţi de iPhone 17 Pro Max în culoarea Cosmic Orange (portocaliu) par a se transforma în Rose Gold (roz-auriu) # Gadget.ro
Apple a dat lovitura cu noua culoare Cosmic Orange (portocaliu), unităţile disponibile în această nuanţă având mare cerere în rândul fanilor mărului muşcat. Compania americană livrează de ceva timp smartphone-uri din noua serie iPhone 17, iar în cazul celor Cosmic Orange, în anumite condiţii misterioase, se pare că protocaliul se transformă în roz – auriu.
22:40
Škoda Transportation este o companie din Republica Cehă specializată în producţia de vehicule feroviare şi soluţii pentru transportul urban. Cu sediul în Plzeň, compania produce tramvaie, trenuri electrice, locomotive, troleibuze şi metrouri, fiind unul dintre cei mai importanţi furnizori europeni din domeniul transportului public. Producătorul ceh a confirmat săptămâna aceasta că începând cu anul 2026
22:20
Samsung renunţă la seria slim Galaxy S Edge după doar un singur model (Galaxy S25 Edge nu se va mai produce, se va vinde doar stocul, iar Galaxy S26 Edge este scos din ecuaţie) # Gadget.ro
Nu este o noutate să aflăm că vânzările celui mai subţire smartphone Samsung din istorie, Samsung Galaxy S25 Edge, sunt slabe, însă cele mai noi informaţii venite din Coreea de Sud ne arată că Galaxy S Edge este un eşec total. Deşi puternic promovat de Samsung, modelul cu o grosime de doar 5.8 mm nu
21:50
Parteneriatul exclusiv dintre Vodafone şi platforma de streaming video Disney+ devine mai scump pentru abonaţii operatorului (îşi cam pierde din avantaje) # Gadget.ro
Ştim deja
21:50
TOP 10: Oferte eMAG din 16.10.25 (televizor Philips OLED pe diagonala de 194 cm și cu garanție pe 5 ani, cel mai performant aparat eelctric de ras cu reducere de 20%, placă video GIGABYTE GeForce RTX 5070 WindForce cu recenzii inițiale perfecte etc) # Gadget.ro
Printre cele 10 oferte de astăzi se află și precomenzile deschise de către eMAG pentru iPad Pro de 11 și 13 inci, dar și pentru MacBook Pro de 14 inci – toate cu noul procesor Apple M5. Mai multe detalii despre produsele lansate către Apple în cursul zilei de ieri ați descoperit în articole dedicate: […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 16.10.25 (televizor Philips OLED pe diagonala de 194 cm și cu garanție pe 5 ani, cel mai performant aparat eelctric de ras cu reducere de 20%, placă video GIGABYTE GeForce RTX 5070 WindForce cu recenzii inițiale perfecte etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:40
Honor Earbuds 4 – drivere cu titan, ANC până la 50 dB și autonomie de 46 ore la un preț atractiv # Gadget.ro
Honor a prezentat și o pereche de căști wireless. Mi se pare că au integrat tehnologii interesante pentru prețul la care sunt listate în China – aprox. 50 dolari. Includ un setup dual la nivel de drivere – 11 mm pentru frecvențele joase și 6 mm pentru cele înalte. Ambele drivere sunt acoperite cu titan, […] The post Honor Earbuds 4 – drivere cu titan, ANC până la 50 dB și autonomie de 46 ore la un preț atractiv appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:40
Piața de smartphone-uri din China pe T3 2025: vivo, Huawei și Apple pe primele 3 locuri și cădere de 3% față de aceeași perioadă din 2024 # Gadget.ro
Piața de smartphone-uri din China este cea mai mare la nivel global și reprezintă motorul pentru unele dintre companiile chinezești de care auziți în mod constant: vivo, Huawei, Xiaomi, OPPO etc. Apple a reușit să se strecoare în top 5, deși auspiciile nu îi erau neapărat favorabile. Seria iPhone 17 a fost prins doar ultimele […] The post Piața de smartphone-uri din China pe T3 2025: vivo, Huawei și Apple pe primele 3 locuri și cădere de 3% față de aceeași perioadă din 2024 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:00
Bursa zvonurilor: Realme GT 8 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 și baterie de 7000 mAh cu încărcare la 120W pe fir # Gadget.ro
Realme pregătește lansarea flagship-ului său pe sfârșit de 2025 – Realme GT8 Pro. Evenimentul se va desfășura pe 21 octombrie. Este o perioadă aglomerată pentru brandurile chinezești de smartphone-uri: Realme GT 8 Pro mi se pare interesant din alt punct de vedere. Generația trecută și aici mă refer la Realme GT7 Pro a fost primul […] The post Bursa zvonurilor: Realme GT 8 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 și baterie de 7000 mAh cu încărcare la 120W pe fir appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:20
Honor Magic 8 şi Magic 8 Pro – detalii oficiale pentru două flagship-uri cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7 ani de suport software şi buton dedicat AI # Gadget.ro
Honor a lansat o nouă serie flagship în China, cea cu care va ataca piaţa europeană în prima parte a anului viitor. Aceasta se numeşte Honor Magic 8 şi este formată din două modele: Honor Magic 8 şi Magic 8 Pro. Aşa cum ne aşteptam, producătorul chinez pune mare accent pe tot ce înseamnă componenta […] The post Honor Magic 8 şi Magic 8 Pro – detalii oficiale pentru două flagship-uri cu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7 ani de suport software şi buton dedicat AI appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15 octombrie 2025
23:30
Google Pixel 10 Pro Fold a luat pur şi simplu foc în testele de rezistenţă ale lui JerryRigEverything # Gadget.ro
Bănuiesc că aţi auzit de JerryRigEverything, iar dacă nu ştiţi cine este, vorbim despre un vlogger american cunoscut în special pentru faimoasele sale teste de rezistenţă aplicate diverselor device-uri. Eu personal nu sunt fan, mi se pare că testele sale sunt duse mult prea la extrem şi nu au nicio relevanţă într-o utilizare normală de […] The post Google Pixel 10 Pro Fold a luat pur şi simplu foc în testele de rezistenţă ale lui JerryRigEverything appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:10
Premieră în România: în anul 2024 traficul de colete a depăşit traficul de corespondenţă # Gadget.ro
ANCOM ne informează că în 2024 a avut loc o schimbare importantă în România şi anume o inversare a polilor de interes: traficul de colete a depăşit traficul de corespondenţă. Anul trecut s-au trimis în toată ţara aproximativ 335 milioane de colete, o creştere semnificativă de 27% an pe an (undeva la 18 colete/locuitor/an). În […] The post Premieră în România: în anul 2024 traficul de colete a depăşit traficul de corespondenţă appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Un nou post de televiziune 4K ar putea fi disponibil în România până la final de an (segment extrem de slab acoperit în prezent) # Gadget.ro
Televizoarele cu ecran 4K au devenit foarte accesibile, preţurile pornind astăzi de pe la câteva sute de lei (în anumite campanii promoţionale putem cumpăra un astfel de gadget de pe la 750 – 800 lei). Deşi rezoluţia 4K a devenit oarecum un standard, canalele de televiziune care transmit în acest format sunt extrem, extrem de […] The post Un nou post de televiziune 4K ar putea fi disponibil în România până la final de an (segment extrem de slab acoperit în prezent) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
SSD Samsung 9100 PRO 8TB NVMe 2.0 PCIe 5.0 x4 – review (Performanță de top și capacitate uriașă) # Gadget.ro
Chiar nu am căutat câți producători au actualmente în oferta lor SSD-uri cu capacitate de 8 TB pe interfață NVMe 2.0 PCIe 5.0 x4. Nu cred că sunt prea mulți, însă vedem că Samsung este printre primii care ne pun la dispoziție astfel de SSD-uri. Evident că prețul este unul care nu le va permite […] The post SSD Samsung 9100 PRO 8TB NVMe 2.0 PCIe 5.0 x4 – review (Performanță de top și capacitate uriașă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:40
iPad Pro cu Apple M5 în ediție 2025 – performanțe mai bune în AI, stocare mai rapidă și iPadOS 26 # Gadget.ro
Seria iPad Pro definește unele dintre cele mai performante tablete din piață, iar iPad Pro în ediție 2025 a fost actualizată la nivel de GPU, stocare și software. Include noul procesor Apple M5 pe care l-au implementat inclusiv pe MacBook Pro 14. Detalii legate de iPad Pro cu Apple M5: Apple M5 include o motor […] The post iPad Pro cu Apple M5 în ediție 2025 – performanțe mai bune în AI, stocare mai rapidă și iPadOS 26 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:00
MacBook Pro 14 cu Apple M5 – autonomie de până la 24 ore, MacOS Tahoe și performanțe sporite în aplicațiile AI # Gadget.ro
MacBook Pro de 14 inci a făcut pasul spre cel mai nou procesor Apple – M5, iar în materialul de față descoperiție toate detaliile. Apple M5 a fost conceput să impresioneze în aplicațiile AI, aspect ce cumva vine la fix pe clientela interesată de un laptop precum MacBook Pro 14. Am extras mai multe detalii […] The post MacBook Pro 14 cu Apple M5 – autonomie de până la 24 ore, MacOS Tahoe și performanțe sporite în aplicațiile AI appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:30
Apple M5 include arhitectură GPU capabilă de sarcini de lucru specifice AI cu performanțe de 4 ori mai mari față de M4 # Gadget.ro
Apple a lansat cel mai nou procesor din oferta sa – Apple M5 și îl regăsiți într-un trio de dispozitive: iPad Pro, MacBook Pro și Vision Pro în ediția actualizată. Apple M5 include 10 nuclee – 4 nuclee de performanță și 6 axate pe partea de eficiență energetică. Se adaugă o arhitectură GPU de generație […] The post Apple M5 include arhitectură GPU capabilă de sarcini de lucru specifice AI cu performanțe de 4 ori mai mari față de M4 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:40
Motorola Edge 70 / Moto X70 Air la precomandă prin eMAG – reducere de 1500 lei și accesorii cadou de 1000 lei pentru primii 500 de clienți # Gadget.ro
Motorola Edge 70 a fost anunțat oficial, iar etapa de precomandă a fost deschisă alături de cel mai mare magazin online din țara noastră. Vă puteți înscrie până pe 5 noiembrie pe emag.ro/motorola. Beneficiile sunt următoarele: Campania este valabilă pentru primele 500 de persoane înscrise. Ce știm despre Motorola Edge 70? Este un competitor de […] The post Motorola Edge 70 / Moto X70 Air la precomandă prin eMAG – reducere de 1500 lei și accesorii cadou de 1000 lei pentru primii 500 de clienți appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
10 noutăți aduse pe ColorOS 16 ce debutează alături de seria OPPO Find X9 și calendarul de update # Gadget.ro
OPPO a anunțat ColorOS 16, software ce debutează global alături de seria Find X9 (evenimentul de lansare urmează a avea loc în cursul zilei de mâine). Care sunt noutățile din ColorOS 16? Este o interfața grafică dezvoltată peste Android 16, iar alte dispozitive OPPO pe lângă seria Find X9 îl vor primi în perioada următoare. […] The post 10 noutăți aduse pe ColorOS 16 ce debutează alături de seria OPPO Find X9 și calendarul de update appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
15 informații legate de Freshful la aniversarea a 4 ani și reduceri de până la 50% la toate categoriile de produse # Gadget.ro
Trebuie să recunosc că sunt client al Freshful și am ajuns să apreciez posibilitatea de a face comenzi într-un hipermarket online vs unul tradițional. Pur și simplu, câștigi timp, mai ales într-un oraș atât de aglomerat precum Bucureștiul. Freshful aniversează 4 ani și au pregătit reduceri de până la 50% pe toate categoriile de produse. […] The post 15 informații legate de Freshful la aniversarea a 4 ani și reduceri de până la 50% la toate categoriile de produse appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
Când va fi lansat Samsung Galaxy XR – primul headset Android XR bazat pe realitate augmentată # Gadget.ro
Apple Vision Pro nu mai beneficiază de hype-ul inițial și am curajul să spun că este un veritabil eșec al companiei americane. Au și redirecționat toate eforturile către a realizat un competitor de Ray-Ban Meta AI. Samsung alături de Google și Qualcomm a conceput un headset VR ce urmează a concura cu Apple Vision Pro. […] The post Când va fi lansat Samsung Galaxy XR – primul headset Android XR bazat pe realitate augmentată appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:20
Pentru prima dată într-o lună (septembrie 2025), înmatriculările de maşini noi chinezeşti au depăşit înmatriculările de maşini noi sud-coreene în Europa de Vest (iar acesta este doar începutul) # Gadget.ro
Ce se întâmplă astăzi pe piaţa auto din Europa este ceva ce în urmă cu 10 ani ar fi fost de neimaginat. Asistăm practic la o schimbare totală a tot ce ştiam, iar producătorii clasici par a pierde lupta cu lupii tineri (iar aici mă refer în special la cei din China). Conform celor de […] The post Pentru prima dată într-o lună (septembrie 2025), înmatriculările de maşini noi chinezeşti au depăşit înmatriculările de maşini noi sud-coreene în Europa de Vest (iar acesta este doar începutul) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
