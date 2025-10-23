YANGWANG U9 Extreme a doborât recordul pentru mașinile super sport electrice pe Nürburgring și a coborât sub pragul a 7 minute

00:20

Ce se întâmplă astăzi pe piaţa auto din Europa este ceva ce în urmă cu 10 ani ar fi fost de neimaginat. Asistăm practic la o schimbare totală a tot ce ştiam, iar producătorii clasici par a pierde lupta cu lupii tineri (iar aici mă refer în special la cei din China). Conform celor de […] The post Pentru prima dată într-o lună (septembrie 2025), înmatriculările de maşini noi chinezeşti au depăşit înmatriculările de maşini noi sud-coreene în Europa de Vest (iar acesta este doar începutul) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.