Trump plusează pentru a pune capăt războiului: SUA anunţă noi sancţiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft şi Lukoil
Ziarul Financiar, 23 octombrie 2025 10:30
Trump plusează pentru a pune capăt războiului: SUA anunţă noi sancţiuni împotriva celor mai mari producători de petrol din Rusia, Rosneft şi Lukoil
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
10:45
10:45
10:45
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:15
10:00
Acum 2 ore
09:30
Studiu ING: Cea mai mare victimă a gurii lumii este entuziasmul tinerilor şi al antreprenorilor; generaţia 35-44 de ani a avut parte de mai multe încurajări atunci când a ales profesia sau antreprenoriatul faţă de tinerii de 18-24 de ani, care simt o presiune mai mare de la cei din jur # Ziarul Financiar
09:00
Gen Z TALKS. Alessia Constantinescu, 17 ani: Nu putem îmbunătăţi nimic dacă noi plecăm definitiv de aici. În şcoli se vorbeşte prea puţin despre economie, finanţe personale sau antreprenoriat, deşi sunt lucruri care ne influenţează zilnic viaţa # Ziarul Financiar
Economia trebuie coborâtă din turnul ei de fildeş şi adusă la firul ierbii, prin intermediul unui limbaj prietenos, dar mai ales prin intermediul unor exemple concrete care facilitează înţelegerea unui fenomen care ne afectează pe toţi. Odată înţeles mecanismul, identificarea unor soluţii, care nu trebuie neapărat să fie noi, ci împrumutate de la alte state şi adaptate local, devine mai uşoară. Aşa crede Alessia Constantinescu, 17 ani, care se gândeşte să scrie o carte despre economie, dar pe înţelesul tuturor, şi mai ales al tinerilor din generaţia sa.
Acum 4 ore
08:15
ZF IT Generation. Daniel Georgescu, cofondator dMonitor: Devenim Clear Data şi lansăm o platformă completă de conformitate pentru România şi regiune. Ne dublăm cifra de afaceri şi ţintim extinderea în Balcani dar şi în Africa # Ziarul Financiar
Startup-ul românesc dMonitor, care în ultimii trei ani a dezvoltat o platformă software de conformitate şi AML (Anti-Money Laundering) pentru industria financiară, a anunţat un rebranding complet, devenind Clear Data, o mişcare ce reflectă transformarea sa dintr-un produs de nişă într-o platformă regională complexă, un „instrument complet“ care agregă multiple surse de date publice pentru analiza riscurilor.
07:45
Bursă. Acţiunile Romgaz, plus 6% în două zile după aprobarea unei noi emisiuni de obligaţiuni # Ziarul Financiar
De când acţionarii Romgaz (SNG) au oferit undă verde unei emisiuni de obligaţiuni corporative, de până la 750 mil. euro, acţiunile societăţii deţinute majoritar de stat au crescut cu 5,7%, de la 8,7 lei la 9,2 lei în după-amiaza zilei de miercuri, conform datelor BVB.
07:45
Pe 23 octombrie are loc admiterea la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti a titlurilor de stat Fidelis din emisiunea încheiată la mijlocul lunii, a noua de anul acesta.
07:30
Adrien Forrest, Goldman Sachs Londra: Am văzut companiile din energie de la Bucureşti performând foarte bine anul acesta, însă este puţin probabil ca această dinamică să se menţină la fel de puternică în 2026 # Ziarul Financiar
După o perioadă de performanţă peste aşteptări a bursei de la Bucureşti, impulsionată de contextul electoral şi de relaxarea reglementărilor din energie, investitorii îşi repoziţionează strategiile către sectoare capabile să susţină o creştere durabilă pe termen mediu şi lung.
Acum 12 ore
00:45
Opinie: ChatGPT ar trebui să-i facă pe retaileri să se teamă pentru că aceştia riscă să piardă controlul asupra experienţei shoppingului online # Ziarul Financiar
ChatGPT are potenţialul de a face vieţile cumpărătorilor mult mai uşoare. Efectul asupra retailerilor va fi mai complicat, scrie Jinjoo Lee, editorialist la The Wall Street Journal.
00:45
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Un învăţământ fără frontiere este esenţial pentru realizarea celei de-a cincea libertăţi, de a cerceta, explora şi crea pentru beneficiul omenirii, menite să consolideze piaţa unică europeană # Ziarul Financiar
Spaţiul european al educaţiei, care promovează colaborarea dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru crearea unor sisteme naţionale de învăţământ şi pregătire mai reziliente şi inclusive, va reprezenta o dimensiune crucială a celei de-a cincea libertăţi care ar urma să fie creată pentru a consolida piaţa unică europeană prin cercetare, inovare şi educaţie, consideră Enrico Letta.
00:45
TE SIMŢI MAI BINE…, un proiect susţinut de MedLife. Cum se gestionează oamenii într-un business logistic? Fără reţetă unică, de la flexibilitate şi atenţie la alimentaţie, până la mobilitate internă, educaţie financiară şi zile libere pentru „prima zi de şcoală“ # Ziarul Financiar
„Avem câteva categorii diferite de profesionişti. Curieri care preiau colete de la avion şi le livrează clienţilor – sau invers, colegi care se ocupă de vămuire, dar şi echipe de birou pentru financiar, tehnologie, relaţia cu clienţii, resurse umane“, explică Andreea Georgescu, HR director la DHL România, în cea mai recentă ediţie a emisiunii Te simţi mai bine…, susţinută de MedLife. Tocmai diversitatea aceasta face din wellbeing o temă cu mai multe nuanţe. Pentru curieri, de exemplu, provocarea nu e programul (la ora 17:00 pot merge acasă), ci pauza de prânz şi accesul la medic. „Le oferim confortul psihic că pot ajunge la specialişti oricând e nevoie şi facem multă educaţie pe medicină preventivă.“ În paralel, echipele testează soluţii de nutriţie realistă pentru zile aglomerate – „sendvişuri sănătoase, diversitate“ – şi insistă cu „evenimente, campanii, reţete“, chiar dacă o parte dintre colegi rămân reticenţi la început.
00:45
Conferinţa NNDKP Legal & Tax, ediţia a 9-a. Ce urmează în 2026? Prudenţă în business, creştere economică modestă şi un val de litigii generate de noile reglementări fiscale. În plan local, speranţele se leagă de fondurile PNRR şi de reorientarea unor jucători din industrii cheie # Ziarul Financiar
După un 2025 plin de schimbări legislative şi incertitudini fiscale, experţii din zona juridică privesc 2026 cu un optimism rezervat. Economia va creşte modest, companiile vor rămâne prudente, iar numărul litigiilor va urca odată cu efectele noilor reglementări fiscale.
00:45
00:30
Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Soldul creditelor agricole a crescut anual cu 10-15% şi a ajuns la 33 mld. lei. Dacă ne-am gândi câte fripturi de porc sau câtă brânză facem la hectar şi nu cât grâu, profitabilitatea produselor finite ne-ar duce spre 70 mld. lei # Ziarul Financiar
România are un nivel de creditare de 500 de dolari/hectar, de 3,5 ori mai mic decât în Spania şi Olanda, de 6,5 ori mai mic decât în Italia şi de 10 ori mai mic decât în Germania, dar statistica se îmbunătăţeşte de la an la an.
00:30
Bogdan Tudor, CEO StarTech Team: Avaria cloudului Amazon trebuie să fie un semnal de alarmă - avem nevoie de o lege „Date în Europa, acces din Europa“ # Ziarul Financiar
Impactul la nivel global al avariei de la platforma de cloud a gigantului american Amazon ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă la nivel european privind modul în care sunt accesate datele şi necesitatea unor schimbări rapide la nivel de legislaţie, scrie, într-o opinie transmisă ZF, Bogdan Tudor, fondator şi CEO al companiei de IT StarTech Team.
00:30
Mugur Pantaia, managing director HP Inc. România, cu 1.600 de angajaţi pe plan local: Am dezvoltat competenţe digitale extraordinare în reprezentanţa din Bucureşti, cu accent pe inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
Sediul HP din Bucureşti a devenit un centru global de competenţă în inteligenţă artificială şi operaţiuni, iar angajaţii din România îi sprijină activ pe colegii din alte ţări ale grupului. România se află în topul celor mai importante locaţii strategice pentru HP, a spus Mugur Pantaia, managing director HP Inc. România.
00:30
Conferinţa ZF Cele mai dinamice companii din România. Andreea Nicolae, North Bucharest Investments: În următoarele 12 luni în domeniul imobiliar vom vorbi clar de adaptabilitate, volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care vor acţiona rapid # Ziarul Financiar
Piaţa imobiliară intră într-o etapă în care adaptabilitatea şi viteza de reacţie vor face diferenţa între cei care reuşesc şi cei care pierd teren. În următoarele 12 luni, domeniul real estate va fi marcat de volatilitate, dar şi de oportunităţi reale pentru cei care acţionează rapid, spune Andreea Nicolae, strategic partnerships director la North Bucharest Investments (NBI).
00:30
Gala CEO Awards Business Magazin 2025. 21 de ani, 1.000 de ediţii ale revistei Business Magazin şi 10 trofee pentru lideri ale căror decizii nu pot fi copiate de algoritmi. Cine au fost premianţii # Ziarul Financiar
„Este istoria voastră, pe care am scris-o noi: 21 de ani, 1.000 de ediţii, acesta e cloudul nostru — şi, dacă vreţi, ChatGPT-ul nostru — pentru că se bazează pe trecut”, a spus Cristian Hostiuc, directorul editorial al Ziarului Financiar şi al revistei Business Magazin, în deschiderea evenimentului, referindu-se la cele 1.000 de coperte care îi înconjurau pe cei prezenţi în sală.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la gogoşi la cafea: cum au reuşit Alexandra şi Cristian Iancu, doi antreprenori care aveau un mic business cu gogoşi, să aducă brandul 5 to go la Sibiu şi să deschidă şase cafenele, dintre care una în Cisnădie, un orăşel cu sub 25.000 de locuitori de lângă Sibiu # Ziarul Financiar
Când spui Sibiu, te gândeşti la străduţele pietruite, la aerul boem al oraşului şi, mai nou, la mirosul unei cafele care vine dintr-una din cele şase cafenele 5 to go deschise de Alexandra şi Cristian Iancu. Povestea lor e despre curaj, intuiţie şi o creştere firească - o poveste care începe în 2019, odată cu prima cafenea 5 to go din Sibiu.
00:15
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual: de ce fondurile de acţiuni aduc câştiguri mai mari decât cele de obligaţiuni, dar vin la pachet şi cu riscuri mai ridicate # Ziarul Financiar
Pentru cineva aflat la început de drum, una dintre cele mai importante decizii cu privire la investiţia într-un fond mutual este alegerea tipului de fond potrivit. În linii mari, fondurile mutuale se împart în două categorii: fonduri de acţiuni şi fonduri de obligaţiuni. Diferenţa ţine de nivelul de risc şi de potenţialul de câştig.
00:15
Vinurile româneşti, între adaosurile foarte mari din HoReCa şi importurile din retail. Preţurile prea mari din ospitalitate îi determină pe consumatori să renunţe la a mai cumpăra vin, în timp ce concurenţa din retail vine, în special, din import # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care preţul la raft sau în meniurile din restaurante şi cafenele cântăreşte tot mai greu pentru consumator, cramele româneşti caută noi strategii pentru a stimula vânzările de vin în contextul în care principalele canale de distribuţie - HoReCa şi retail – se confruntă cu provocări diferite.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. De unde mai pot apărea riscuri pe pieţele de acţiuni? Răzvan Paşol, Patria AM: Din evaluările ridicate ale companiilor şi tensiunile geopolitice. Ne trebuie o strategie care să controleze aceste riscuri # Ziarul Financiar
După o perioadă îndelungată de creşteri, acţiunile par tot mai expuse în faţa riscurilor globale, de la conflictele armate la schimbările bruşte de politici economice.
00:15
Teodor Ichim, fondatorul Unigrains şi unul dintre cei mai mari fermieri din Constanţa: Am investit în irigaţii, camioane, spaţii de depozitare şi energie verde, totul din nevoie. Am apelat însă mult la fonduri europene # Ziarul Financiar
Teodor Ichim, fondatorul Unigrains şi unul dintre cei mai mari fermieri din Constanţa, spune că judeţul de la malul Mării Negre poate fi asociat cu portul Constanţa, principala poartă de export a României. Poate fi asociat şi cu energia regenerabilă, dar şi cu agricultura.
00:15
Rezultatele UniCredit după preluarea Alpha. Veniturile UniCredit au depăşit 700 de milioane de euro în 9 luni/2025 după un salt de 40%. Profitul: 232 mil. euro # Ziarul Financiar
UniCredit Bank a obţinut în România venituri de 705 mil. euro în primele nouă luni din 2025, în creştere anuală cu 38%, iar profitul net a fost de 232 mil. euro, potrivit informaţiilor anunţate de grupul italian la Milano.
00:15
Nicolae Bănică, CEO al Oscar Downstream: Am menţinut investiţiile planificate, direcţiile strategice rămân în implementare. România are potenţial de creştere, dar are nevoie de predictibilitate, stabilitate şi o colaborare mai strânsă între mediul public şi cel privat # Ziarul Financiar
Portofoliul OSCAR include, în principal, furnizarea de motorină, folosind canale de distribuţie variate – vânzare angro, staţii de incintă OSCAR DIESELpoint şi carduri de carburant OSCAR, completate de servicii integrate personalizate pe specificul fiecărei industrii.
00:15
Comerţul, sănătatea şi construcţiile au apăsat cel mai tare pedala de acceleraţie în recrutare în ultimul an # Ziarul Financiar
Într-un an dominat de prudenţă şi de angajări amânate, comerţul, sănătatea şi construcţiile au fost sectoarele care au ţinut piaţa muncii în mişcare. Comerţul a continuat să atragă cei mai mulţi salariaţi, sănătatea a recrutat constant pentru a acoperi nevoile de personal, iar construcţiile au revenit în forţă, după cum arată calculele ZF făcute pe baza statisticilor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
Ce rezultate financiare a raportat UniCredit pentru 9 luni/2025, după finalizarea fuziunii cu Alpha Bank. UniCredit Bank a obţinut în România venituri de peste 700 mil. euro în 9 luni/2025, după un salt anual de circa 40%. Profitul: 232 mil. euro. Creditele au urcat cu aproape 50%. Costurile cu integrarea Alpha Bank: 21 mil. euro # Ziarul Financiar
UniCredit Bank a obţinut în România venituri de 705 mil. euro în primele nouă luni din 2025, în creştere anuală cu 38%, iar profitul net a fost de 232 mil. euro, potrivit informaţiilor anunţate ieri de grupul italian la Milano.
00:15
Gen Z TALKS. Nu putem îmbunătăţi nimic dacă noi plecăm definitiv de aici. În şcoli se vorbeşte prea puţin despre economie, finanţe personale sau antreprenoriat, deşi sunt lucruri care ne influenţează zilnic viaţa # Ziarul Financiar
Economia trebuie coborâtă din turnul ei de fildeş şi adusă la firul ierbii, prin intermediul unui limbaj prietenos, dar mai ales prin intermediul unor exemple concrete care facilitează înţelegerea unui fenomen care ne afectează pe toţi. Odată înţeles mecanismul, identificarea unor soluţii, care nu trebuie neapărat să fie noi, ci împrumutate de la alte state şi adaptate local, devine mai uşoară. Aşa crede Alessia Constantinescu, 17 ani, care se gândeşte să scrie o carte despre economie, dar pe înţelesul tuturor, şi mai ales al tinerilor din generaţia sa.
00:15
Top 20 sectoare după numărul de salariaţi noi. Comerţul, sănătatea şi construcţiile au apăsat cel mai tare pedala acceleraţiei în recrutare în ultimul an # Ziarul Financiar
Într-un an dominat de prudenţă şi de angajări amânate, comerţul, sănătatea şi construcţiile au fost sectoarele care au ţinut piaţa muncii în mişcare. Comerţul a continuat să atragă cei mai mulţi salariaţi, sănătatea a recrutat constant pentru a acoperi nevoile de personal, iar construcţiile au revenit în forţă, după cum arată calculele ZF pe baza statisticilor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
00:15
21 de ani, 1.000 de ediţii ale revistei Business Magazin şi 10 trofee pentru lideri ale căror decizii nu pot fi copiate de algoritmi # Ziarul Financiar
„Este istoria voastră, pe care am scris-o noi: 21 de ani, 1.000 de ediţii, acesta e cloudul nostru — şi, dacă vreţi, ChatGPT-ul nostru — pentru că se bazează pe trecut”, a spus Cristian Hostiuc, directorul editorial al Ziarului Financiar şi al revistei Business Magazin, în deschiderea evenimentului, referindu-se la cele 1.000 de coperte care îi înconjurau pe cei prezenţi în sală.
00:15
Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România: Văd mult potenţial de creştere pentru România ca piaţă de tehnologie şi de servicii de digitalizare. Nu ne vom limita la conectivitate în discuţiile cu clienţii # Ziarul Financiar
Vodafone, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală IT&C, va continua eforturile demarate acum patru ani de a se poziţiona pe piaţă ca un furnizor de tehnologie şi de serviicii de digitalizare, nu doar de conectivitate pură, pentru a fi prezentă pe segmentele de piaţă care cresc şi au o perspectivă pozitivă şi pentru perioda următoare.
00:15
Nicolae Bănică, CEO, Oscar Downstream, cel mai mare jucător independent din piaţa petrolieră locală: Am menţinut investiţiile planificate, direcţiile strategice rămân în implementare. România are potenţial de creştere, dar are nevoie de predictibilitate, stabilitate şi o colaborare mai strânsă între mediul public şi cel privat # Ziarul Financiar
Portofoliul OSCAR include, în principal, furnizarea de motorină, folosind canale de distribuţie variate – vânzare angros, staţii de incintă OSCAR DIESELpoint şi carduri de carburant OSCAR, completate de servicii integrate personalizate pe specificul fiecărei industrii. Compania a fost lansată în 2001 şi a devenit una dintre puţinele afaceri locale care au trecut de pragul de business de 1 mld. euro. Sectorul de carburanţi B2B a resimţit tensiunea de anul acesta marcat de creşterea accizelor sau de alte schimări legislative introduse pentru a corecta deficitul intern, dar fără prea multe consultări cu mediul de afaceri. Iar acest sentiment de incertitudine este la rândul său o frână.
00:15
Ce urmează în 2026? Prudenţă în business, creştere economică modestă şi un val de litigii generate de noile reglementări fiscale. În plan local, speranţele se leagă de fondurile PNRR şi de reorientarea unor jucători din industrii cheie # Ziarul Financiar
După un 2025 plin de schimbări legislative şi incertitudini fiscale, experţii din zona juridică privesc 2026 cu un optimism rezervat. Economia va creşte modest, companiile vor rămâne prudente, iar numărul litigiilor va urca odată cu efectele noilor reglementări fiscale.
00:15
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum ieşi din „puful“ în care ai crescut şi cum îţi construieşti drumul spre independenţa financiară? „Cea mai mare influenţă asupra propriului destin o ai tu, prin acţiunile şi deciziile tale“ # Ziarul Financiar
Tinerii de astăzi au acces la aproape orice: informaţie, oportunităţi, resurse, modele. Paradoxal, tocmai asta îi face uneori să rămână în „puf“ — într-o zonă confortabilă, unde părinţii le oferă siguranţă şi sprijin financiar. Însă, oricât de bine ar suna confortul, adevărata aventură începe abia atunci când decizi să-ţi iei viaţa în propriile mâini şi să te îndrepţi către independenţa financiară.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Evelina Necula, cofondatoarea Kinderpedia: Atunci când şcoala şi familia sunt conectate, noţiunile de la şcoală sunt mult mai uşor preluate şi dezvoltate. În acel moment, copiii nu mai simt că educaţia este o chestiune care ţine exclusiv de carapacea închisă a şcolii # Ziarul Financiar
În esenţă, Kinderpedia este o platformă de comunicare între mai multe categorii de public, dar care au un interes comun şi anume facilitatea procesului de educaţie pentru utilizatorului final: copilul.
00:15
Bursă. Listarea Cris-Tim la Bursa de Valori, asaltată de investitorii de retail: ordine de 3 mld. lei, adică 600 mil. euro, în zilele cu discount. Subscriere record de 4.147%. Până acum. Se menţine apetitul şi după listare? # Ziarul Financiar
Oferta de vânzare de acţiuni a producătorului de mezeluri Cris-Tim (CFH), intermediată de BCR şi BRD, a încheiat perioada de discount pentru investitorii de retail cu un nivel de interes fără precedent pentru o companie care se pregăteşte să vină la Bursa de Valori Bucureşti.
22 octombrie 2025
23:45
Acum 24 ore
21:45
21:30
21:30
21:30
21:15
Reportaj din New York-ul Asiei: De dimineaţă până noaptea, oamenii freamătă. Sunt peste tot. În pieţe, la restaurante, pe străzi, în port. E o energie aparte. Peste tot # Ziarul Financiar
In the mood for love. Este titlul unuia dintre filmele regizorului Wong Kar-wai.
21:15
21:15
Căutând-o pe Alaska: Ştii de unde vine peştele pe care îl mănânci? Codul negru e un peşte consumat de cei cu papile gustative fine. Iar somonul-rege e supranumit, nu degeaba, „caviarul somonilor“. Aceşti peşti vin tocmai din Alaska pentru a se aşeza „confortabil“ în farfuriile românilor # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.