Descoperire terifiantă: Un bebeluș, învelit în haine și pungi, găsit mort pe un câmp din Bacău
Newsweek.ro, 23 octombrie 2025 11:50
Un bărbat a descoperit pe terenul său din zona localității Moinești, județul Bacău, un bebeluș mort....
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
12:10
Un afacerist din Suceava s-a prăbușit cu avionul pe care îl pilota și a murit. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un accident aviatic mortal a avut loc în această dimineață în zona Băcani din Vaslui. Un afacerist d...
12:00
VIDEO Crește cu 2.400 numărul militarilor aliați din România. Exerciții în 9 baze militare # Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat recent că este în curs un ex...
Acum o oră
11:50
Descoperire terifiantă: Un bebeluș, învelit în haine și pungi, găsit mort pe un câmp din Bacău # Newsweek.ro
Un bărbat a descoperit pe terenul său din zona localității Moinești, județul Bacău, un bebeluș mort....
11:40
VIDEO Teroare în Ucraina. Atac masiv rusesc în toate regiunile. Blocuri civile și grădinițe distruse # Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând s...
11:30
VIDEO Cum arată primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia. Costă 10.400.000 € bucata # Newsweek.ro
Primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia, cu circa 10.400.000 € bucata, au ajuns în...
Acum 2 ore
11:10
Casa de Pensii: 8.000.000€ unei firme cu 13 angajați să o apere de dezastre. Dar, nu crește pensii # Newsweek.ro
Casa de pensii dă peste 8.000,000 de euro pentru un sistem care să o ferească de dezastre precum cut...
11:00
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare. Ce spun anchetatorii? # Newsweek.ro
Doi tineri au fost găsiți morți în mașină lângă un lac. În mașină era un pistol de asomare folosit l...
11:00
Drona marină „Sea Baby”, noua armă mortală ucraineană care lovește ținte la 1.500 km în Marea Neagră # Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat noua dronă maritimă „Sea Baby”, echipată cu AI...
10:50
Un bărbat a încălcat de 17 ori ordinul de protecție. S-a apropiat de fosta lui iubită și a ajuns în ...
10:40
Vremea se răcește. Meteorologii anunță vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 12...
10:30
O escrocherie periculoasă îi vizează pe clienții unei bănci cunoscute. Conturile sunt golite instant # Newsweek.ro
Clienții unei bănci foarte cunoscute sunt avertizați cu privire la o escrocherie periculoasă. Cu doa...
Acum 4 ore
10:20
Regretul unui medic rezident după examenul pentru „Urgențe”: „Trebuia să plec” Doar 2 au promovat # Newsweek.ro
Examenul de rezidențiat pentru medicina de urgență a stârnit un val de revoltă. Rezidenții spun că t...
10:10
Încă un proiect de hotel „upper scale” Hyatt, în România. În Bulgaria, deja funcționează 7 # Newsweek.ro
După ce la sfârșitul lui 2023, lanțul hotelier „upper scale” Hyatt a anunțat că vine în România, la ...
10:00
Beneficii la pensie pentru o categorie de români. „Sunt indemnizații extinse”. Nicușor Dan a semnat # Newsweek.ro
Nicușor Dan a semnat un decret care modifică sistemul de pensii pentru o categorie de români.Aceștia...
09:50
Efectele devastatoare ale divorțului la vârste târzii asupra copiilor: Furie, șoc și tristețe # Newsweek.ro
Divorțul la vârste înaintate devine tot mai frecvent, iar cercetătorii încep să analizeze impactul s...
09:40
România, campioană la costul energiei. Bogdan Ivan: „Plătim cel mai mare preț raportat la venituri” # Newsweek.ro
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la costul energiei raportat la veniturile populaț...
09:20
Deși smartphone-urile moderne oferă procesoare rapide, camere avansate și ecrane luminoase, autonomi...
09:10
Care oraș are datorii de 15.000.000 lei, cele mai mari din România? Primar: Facem investiții # Newsweek.ro
Continuă războiul dintre premierul Bolojan și primarii din România. Bolojan și ANAF au publicat „lis...
09:00
Grindeanu promite o lege „constituțională” pentru pensiile magistraților: „Asta va trece de CCR” # Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat la Craiova că partidul va veni „foarte rep...
08:50
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 octombrie, pen...
08:40
Guvernul va aproba organizarea alegerilor pentru Primăria București. Ce prevede documentul oficial # Newsweek.ro
Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţial...
08:30
Dictatorul rus Vladimir Putin refuză orice negociere pentru a încheia ăzboiul din Ucraina și preferă...
Acum 6 ore
08:10
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiat...
08:10
Trump sancționează dur Lukoil care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde # Newsweek.ro
Sătul de jocul lui Putin, Trump a decis să sancționeze dur Lukoil. Firma rusească Lukoil o duce foar...
07:50
Ministrul Justiției susține că reforma pensiilor speciale se poate face doar în acord cu legea și că...
07:40
Strângerea frunzelor moarte par o parte inevitabilă a curățeniei de toamnă. De ce să nu cureți grădi...
07:40
Trump anunță anularea întâlnirii cu Putin. „Sancțiuni devastatoare” pentru Lukoil și Rosneft # Newsweek.ro
Trump a declarat că a anulat întâlnirea cu Putin pentru că „nu i s-a părut potrivită”. SUA impun san...
07:30
EXCLUSIV Când vom circula pe Autostrada Unirii - A8? 56% din traseu nu e gata nici pe hârtie # Newsweek.ro
Autostrada A8, supranumită Autostrada Unirii, care va face legătura între Târgu Mureș, Târgu Neamț, ...
07:10
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor? # Newsweek.ro
Poșta Română va fi distrbuitorul plicurilor cu deciziile de recalculare a pensiilor. Newsweek vă spu...
07:10
Horoscop 24 octombrie. Luna în Săgetător aduce noroc Racilor. Leii, zile pline. Gemenii, energici # Newsweek.ro
Horoscop 24 octombrie. Luna în Săgetător aduce noroc Racilor. Leii și Fecioarele au zile pline. Geme...
06:40
Cel mai mare constructor auto din Europa riscă să oprească producția. Rămâne fără cipuri din China # Newsweek.ro
Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, a anunțat că riscă să oprească temporar produc...
Acum 24 ore
22:10
Dragoş Pîslaru, despre Legea pensiilor magistraţilor: Dacă CCR voia, se pronunţa pe formă şi pe fond # Newsweek.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, spune că, dacă CCR voia, se pronunţa pe formă şi pe f...
21:40
21.400.000.000 € e noua valoare totală a PNRR al României, conform prim-ministrului Ilie Bolojan....
21:30
Armata Ucrainei va utiliza cele mai multe avioane Gripen E. Rachetele Meteor vor lovi adânc în Rusia # Newsweek.ro
Forțele Aeriene Ucrainene vor deveni cel mai mare utilizator al celor mai noi avioane de vânătoare s...
21:30
Cum afli când poți ieși la pensie și ce vechime ai în numai 5 minute? Știi dacă ai muncit „la negru” # Newsweek.ro
Pensionarii depun acetele pentru a ieși la pensie, dar de multe ori Casa de Pensii le trimite un răs...
21:10
Birocrația „ne omoară”. Câte drumuri fac șoferii să își recupereze certificatul reținut de poliție? # Newsweek.ro
Șoferii cărora le-a fost reținut certificatul de înmatriculare în trafic de către polițiști nu trebu...
21:00
Aeroportul s-a modernizat, drumurile de legătură au rămas la fel. În ce oraș se întâmplă? # Newsweek.ro
Un banal schimb de terenuri blochează de câțiva ani posibilitatea creării unei noi legături rutiere ...
20:50
România poate menţine în funcţiune trei grupuri energetice care funcţionează pe cărbune.
20:20
Sebastian Burduja: Era bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea # Newsweek.ro
Fostul ministru liberal al Energiei, Sebastian Burduja, susţine că era bine ca întreaga coaliţie să ...
20:10
Putin lansează rachete nucleare Iars și Sineva. Un singur focos Iars poate distruge complet un oraș # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a efectuat manevre cu forțele nucleare strategice, care a implicat r...
19:50
Sabotaj? Cele două rafinării apropiate de Rusia afectate de incendii, în Ungaria şi România # Newsweek.ro
Să fi fost un sabotaj? Sunt două rafinării apropiate de Rusia, afectate de un incendiu şi o explozie...
19:30
Secretul flotei-fantomă care alimentează imperiul de contrabandă cu petrol al unui cartel mexican # Newsweek.ro
Secretul nescris al flotei-fantomă care alimentează imperiul de contrabandă cu petrol al unui cartel...
19:30
Curățați scurgerea chiuvetei de bucătărie cu un produs pe care îl aveți deja în casă. Costă 5 lei # Newsweek.ro
Curățați scurgerea chiuvetei de bucătărie cu un produs pe care îl aveți deja în casă. Costă doar 5 l...
19:10
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR. Noua sumă: 21.410.000.000 €. Ce a fost scos? # Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență ...
18:50
Cu banii de un apartament în Berceni îți iei casă în Thailanda. Polonezii au început migraţia # Newsweek.ro
Cu banii pe care îi dai pe un apartament, în Berceni, îți iei casă frumoasă în Thailanda. Polonezii ...
18:40
Secretul zacuscăi ca pe vremuri. De ce trebuie să coci legumele pe plită pentru un gust ca la bunica # Newsweek.ro
Secretul zacuscăi ca pe vremuri. De ce trebuie să coci legumele pe plită pentru un gust ca la bunica...
18:20
Poate părea un pas inutil să întorci hainele pe dos înainte de a le spăla, dar această metodă este d...
18:10
Avioane americane de luptă traversează Europa. Rusia exersează evacuarea comandamentului militar # Newsweek.ro
O misiune amplă CORONET a USAF traversează în prezent Europa, implicând cel puțin șase avioane-ciste...
17:50
Traficanții de droguri recurg la metode sofisticate pentru a ascunde marfa. Poliția dezvăluie # Newsweek.ro
Traficanții de droguri recurg la metode tot mai sofisticate pentru a-și ascunde marfa. Polițiștii ră...
17:30
FOTO Manelistul Jador și-a cumpărat Rolls-Royce coupe de 500.000 €. „Mi-am luat Bagaboanta acasă” # Newsweek.ro
Pasionat, se pare, de mașini, manelistul și vlogger-ul Jador, care în 2023 și-a făcut cadou un SUV M...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.