Descoperire terifiantă: Un bebeluș, învelit în haine și pungi, găsit mort pe un câmp din Bacău

Newsweek.ro, 23 octombrie 2025 11:50

Un bărbat a descoperit pe terenul său din zona localității Moinești, județul Bacău, un bebeluș mort....

Acum 30 minute
12:10
Un afacerist din Suceava s-a prăbușit cu avionul pe care îl pilota și a murit. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un accident aviatic mortal a avut loc în această dimineață în zona Băcani din Vaslui. Un afacerist d...
12:00
VIDEO Crește cu 2.400 numărul militarilor aliați din România. Exerciții în 9 baze militare Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat recent că este în curs un ex...
Acum o oră
11:50
11:40
VIDEO Teroare în Ucraina. Atac masiv rusesc în toate regiunile. Blocuri civile și grădinițe distruse Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, vizând s...
11:30
VIDEO Cum arată primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia. Costă 10.400.000 € bucata Newsweek.ro
Primele trenuri tip RE-R cumpărate de România din Polonia, cu circa 10.400.000 € bucata, au ajuns în...
Acum 2 ore
11:10
Casa de Pensii: 8.000.000€ unei firme cu 13 angajați să o apere de dezastre. Dar, nu crește pensii Newsweek.ro
Casa de pensii dă peste 8.000,000 de euro pentru un sistem care să o ferească de dezastre precum cut...
11:00
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare. Ce spun anchetatorii? Newsweek.ro
Doi tineri au fost găsiți morți în mașină lângă un lac. În mașină era un pistol de asomare folosit l...
11:00
Drona marină „Sea Baby”, noua armă mortală ucraineană care lovește ținte la 1.500 km în Marea Neagră Newsweek.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat noua dronă maritimă „Sea Baby”, echipată cu AI...
10:50
Un bărbat a încălcat ordinul de protecție de 17 ori. A fost arestat Newsweek.ro
Un bărbat a încălcat de 17 ori ordinul de protecție. S-a apropiat de fosta lui iubită și a ajuns în ...
10:40
METEO. Vremea se răcește. Vânt puternic până vineri seara. Rafale de 120 km/oră Newsweek.ro
Vremea se răcește. Meteorologii anunță vânt puternic în mai multe zone din țară. Vor fi rafale de 12...
10:30
O escrocherie periculoasă îi vizează pe clienții unei bănci cunoscute. Conturile sunt golite instant Newsweek.ro
Clienții unei bănci foarte cunoscute sunt avertizați cu privire la o escrocherie periculoasă. Cu doa...
Acum 4 ore
10:20
Regretul unui medic rezident după examenul pentru „Urgențe”: „Trebuia să plec” Doar 2 au promovat Newsweek.ro
Examenul de rezidențiat pentru medicina de urgență a stârnit un val de revoltă. Rezidenții spun că t...
10:10
Încă un proiect de hotel „upper scale” Hyatt, în România. În Bulgaria, deja funcționează 7 Newsweek.ro
După ce la sfârșitul lui 2023, lanțul hotelier „upper scale” Hyatt a anunțat că vine în România, la ...
10:00
Beneficii la pensie pentru o categorie de români. „Sunt indemnizații extinse”. Nicușor Dan a semnat Newsweek.ro
Nicușor Dan a semnat un decret care modifică sistemul de pensii pentru o categorie de români.Aceștia...
09:50
Efectele devastatoare ale divorțului la vârste târzii asupra copiilor: Furie, șoc și tristețe Newsweek.ro
Divorțul la vârste înaintate devine tot mai frecvent, iar cercetătorii încep să analizeze impactul s...
09:40
România, campioană la costul energiei. Bogdan Ivan: „Plătim cel mai mare preț raportat la venituri” Newsweek.ro
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la costul energiei raportat la veniturile populaț...
09:20
Cum să îți păstrezi bateria telefonului în formă maximă mai mult timp Newsweek.ro
Deși smartphone-urile moderne oferă procesoare rapide, camere avansate și ecrane luminoase, autonomi...
09:10
Care oraș are datorii de 15.000.000 lei, cele mai mari din România? Primar: Facem investiții Newsweek.ro
Continuă războiul dintre premierul Bolojan și primarii din România. Bolojan și ANAF au publicat „lis...
09:00
Grindeanu promite o lege „constituțională” pentru pensiile magistraților: „Asta va trece de CCR” Newsweek.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat la Craiova că partidul va veni „foarte rep...
08:50
Ce să facă clienții Hidroelectrica până pe 26 octombrie? Vor avea facturi mai mici Newsweek.ro
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 octombrie, pen...
08:40
Guvernul va aproba organizarea alegerilor pentru Primăria București. Ce prevede documentul oficial Newsweek.ro
Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţial...
08:30
Kremlinul refuză pacea: „Lui Putin i s-au promis deja Pokrovsk și Kupiansk” Newsweek.ro
Dictatorul rus Vladimir Putin refuză orice negociere pentru a încheia ăzboiul din Ucraina și preferă...
Acum 6 ore
08:10
Mașinile vor avea sisteme AI cu care șoferul va putea vorbi. Ce modele au soft-ul? Newsweek.ro
General Motors (GM) a anunţat miercuri, la evenimentul „GM Forward” din New York, o serie de iniţiat...
08:10
Trump sancționează dur Lukoil care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde Newsweek.ro
Sătul de jocul lui Putin, Trump a decis să sancționeze dur Lukoil. Firma rusească Lukoil o duce foar...
07:50
Ministrul Justiției: Avizul CSM nu blochează procesul de reformă a pensiilor speciale Newsweek.ro
Ministrul Justiției susține că reforma pensiilor speciale se poate face doar în acord cu legea și că...
07:40
De ce să nu cureți grădina de frunze toamna? Care sunt beneficiile pentru sol? Newsweek.ro
Strângerea frunzelor moarte par o parte inevitabilă a curățeniei de toamnă. De ce să nu cureți grădi...
07:40
Trump anunță anularea întâlnirii cu Putin. „Sancțiuni devastatoare” pentru Lukoil și Rosneft Newsweek.ro
Trump a declarat că a anulat întâlnirea cu Putin pentru că „nu i s-a părut potrivită”. SUA impun san...
07:30
EXCLUSIV Când vom circula pe Autostrada Unirii - A8? 56% din traseu nu e gata nici pe hârtie Newsweek.ro
Autostrada A8, supranumită Autostrada Unirii, care va face legătura între Târgu Mureș, Târgu Neamț, ...
07:10
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor? Newsweek.ro
Poșta Română va fi distrbuitorul plicurilor cu deciziile de recalculare a pensiilor. Newsweek vă spu...
07:10
Horoscop 24 octombrie. Luna în Săgetător aduce noroc Racilor. Leii, zile pline. Gemenii, energici Newsweek.ro
Horoscop 24 octombrie. Luna în Săgetător aduce noroc Racilor. Leii și Fecioarele au zile pline. Geme...
06:40
Cel mai mare constructor auto din Europa riscă să oprească producția. Rămâne fără cipuri din China Newsweek.ro
Volkswagen, cel mai mare constructor auto din Europa, a anunțat că riscă să oprească temporar produc...
Acum 24 ore
22:10
Dragoş Pîslaru, despre Legea pensiilor magistraţilor: Dacă CCR voia, se pronunţa pe formă şi pe fond Newsweek.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, spune că, dacă CCR voia, se pronunţa pe formă şi pe f...
21:40
21.400.000.000 € e noua valoare a PNRR, conform premierului Ilie Bolojan Newsweek.ro
21.400.000.000 € e noua valoare totală a PNRR al României, conform prim-ministrului Ilie Bolojan....
21:30
Armata Ucrainei va utiliza cele mai multe avioane Gripen E. Rachetele Meteor vor lovi adânc în Rusia Newsweek.ro
Forțele Aeriene Ucrainene vor deveni cel mai mare utilizator al celor mai noi avioane de vânătoare s...
21:30
Cum afli când poți ieși la pensie și ce vechime ai în numai 5 minute? Știi dacă ai muncit „la negru” Newsweek.ro
Pensionarii depun acetele pentru a ieși la pensie, dar de multe ori Casa de Pensii le trimite un răs...
21:10
Birocrația „ne omoară”. Câte drumuri fac șoferii să își recupereze certificatul reținut de poliție? Newsweek.ro
Șoferii cărora le-a fost reținut certificatul de înmatriculare în trafic de către polițiști nu trebu...
21:00
Aeroportul s-a modernizat, drumurile de legătură au rămas la fel. În ce oraș se întâmplă? Newsweek.ro
Un banal schimb de terenuri blochează de câțiva ani posibilitatea creării unei noi legături rutiere ...
20:50
România va putea menţine în funcţiune 3 grupuri energetice pe cărbune Newsweek.ro
România poate menţine în funcţiune trei grupuri energetice care funcţionează pe cărbune.
20:20
Sebastian Burduja: Era bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea Newsweek.ro
Fostul ministru liberal al Energiei, Sebastian Burduja, susţine că era bine ca întreaga coaliţie să ...
20:10
Putin lansează rachete nucleare Iars și Sineva. Un singur focos Iars poate distruge complet un oraș Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a efectuat manevre cu forțele nucleare strategice, care a implicat r...
19:50
Sabotaj? Cele două rafinării apropiate de Rusia afectate de incendii, în Ungaria şi România Newsweek.ro
Să fi fost un sabotaj? Sunt două rafinării apropiate de Rusia, afectate de un incendiu şi o explozie...
19:30
Secretul flotei-fantomă care alimentează imperiul de contrabandă cu petrol al unui cartel mexican Newsweek.ro
Secretul nescris al flotei-fantomă care alimentează imperiul de contrabandă cu petrol al unui cartel...
19:30
Curățați scurgerea chiuvetei de bucătărie cu un produs pe care îl aveți deja în casă. Costă 5 lei Newsweek.ro
Curățați scurgerea chiuvetei de bucătărie cu un produs pe care îl aveți deja în casă. Costă doar 5 l...
19:10
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR. Noua sumă: 21.410.000.000 €. Ce a fost scos? Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență ...
18:50
Cu banii de un apartament în Berceni îți iei casă în Thailanda. Polonezii au început migraţia Newsweek.ro
Cu banii pe care îi dai pe un apartament, în Berceni, îți iei casă frumoasă în Thailanda. Polonezii ...
18:40
Secretul zacuscăi ca pe vremuri. De ce trebuie să coci legumele pe plită pentru un gust ca la bunica Newsweek.ro
Secretul zacuscăi ca pe vremuri. De ce trebuie să coci legumele pe plită pentru un gust ca la bunica...
18:20
Ce haine trebuie să speli mereu pe dos? Protejezi țesăturile și eviți decolorarea Newsweek.ro
Poate părea un pas inutil să întorci hainele pe dos înainte de a le spăla, dar această metodă este d...
18:10
Avioane americane de luptă traversează Europa. Rusia exersează evacuarea comandamentului militar Newsweek.ro
O misiune amplă CORONET a USAF traversează în prezent Europa, implicând cel puțin șase avioane-ciste...
17:50
Traficanții de droguri recurg la metode sofisticate pentru a ascunde marfa. Poliția dezvăluie Newsweek.ro
Traficanții de droguri recurg la metode tot mai sofisticate pentru a-și ascunde marfa. Polițiștii ră...
17:30
FOTO Manelistul Jador și-a cumpărat Rolls-Royce coupe de 500.000 €. „Mi-am luat Bagaboanta acasă” Newsweek.ro
Pasionat, se pare, de mașini, manelistul și vlogger-ul Jador, care în 2023 și-a făcut cadou un SUV M...
