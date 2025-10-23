Veniturile trimestriale ale Renault depăşesc estimările, datorită succesului Dacia Bigster
Financial Intelligence, 23 octombrie 2025 11:50
Veniturile Renault au crescut peste aşteptări în trimestrul trei din 2025, succesul noilor modele, cum ar fi Dacia […]
• • •
Acum 10 minute
12:20
PPC Renewables România va extinde parcul eolian Deleni, cel mai mare din regiunea Moldovei, cu încă 85 MWb # Financial Intelligence
PPC Renewables România continuă planul de creștere a portofoliului de energie regenerabilă prin lansarea celei de-a doua faze […]
12:20
BNR: Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 0,3%, în septembrie 2025 # Financial Intelligence
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2025 cu 0,3% faţă de luna anterioară, până la […]
12:20
ELCEN: Contracte semnate pentru servicii de tip Owner’s Engineer în vederea implementării noilor unități de cogenerare de înaltă eficiență # Financial Intelligence
Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a semnat contractele pentru servicii de consultanță de tip Owner's Engineer aferente proiectelor de […]
12:20
InfoCons a realizat diverse studii pe baza informațiilor ce se regăsesc pe etichetele produselor alimentare din carne ce […]
Acum 30 minute
12:10
Nicuşor Dan: Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei # Financial Intelligence
Ţările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia "să se gândească la un atac asupra Europei", […]
Acum o oră
11:50
Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, şi-a menţinut obiectivele financiare anuale, deşi creşterea vânzărilor a încetinit pe […]
11:50
11:40
Creşterea IRCC taie din eligibilitatea la credite şi ridică pragul veniturilor necesare # Financial Intelligence
Indicele de Referinţă pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) a urcat la 6,06% de la 1 octombrie, cel mai ridicat […]
11:30
Pierderi din fonduri europene de peste 450 milioane de euro şi deficienţe grave de management la ANAR(Corpul de Control) # Financial Intelligence
Peste 450 de milioane de euro pierdute, investiţii blocate şi o gestiune defectuoasă a celor mai importante proiecte […]
Acum 2 ore
11:10
Florin BÂLCAN: Provident are o contribuție semnificativă la creșterea gradului de incluziune financiară; 47% dintre clienți provin din zona rurală # Financial Intelligence
Compania a lansat Ghidul Românului chibzuit O dilemă care apare tot mai des în discuțiile cu clienții este […]
10:50
Acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei # Financial Intelligence
Acționarii OMV Petrom au aprobat distribuirea de dividende speciale de 1.246 milioane lei, la Adunarea Generală de azi. […]
Acum 4 ore
10:00
Comenzile noi din industria prelucrătoare, în scădere cu 28,5% în august 2025, faţă de august 2024 # Financial Intelligence
Comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au scăzut în august 2025, în […]
09:50
Cotaţiile la ţiţei cresc, după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva celor mai mari companii petroliere ruseşti # Financial Intelligence
Cotaţiile la ţiţei au crescut joi dimineaţă, după ce Departamentul Trezoreriei din Statele Unite a anunţat sancţiuni împotriva […]
09:30
Italia vrea să obţină anul viitor patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări # Financial Intelligence
Italia intenţionează să adune anul viitor aproximativ patru miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, […]
09:00
Titlurile de stat Fidelis emise în octombrie de Ministerul Finanțelor, în valoare de aproape 2,2 miliarde lei, debutează la tranzacționare la Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 10 – 17 octombrie, prin […]
08:30
Trump afirmă într-o întâlnire cu Rutte că discuţiile cu Putin “nu duc nicăieri”. Bessent anunţă că impune sancţiuni Rosneft şi Lukoil, pentru că Putin nu a fost “nici sincer, nici onest la masa negocierilor” cu Trump, dezamăgit # Financial Intelligence
Secretarul american al Finanţelor, Scott Bessent, a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din […]
Acum 6 ore
08:20
de Dan Pălăngean Dobânda medie pe termen lung pentru România a crescut în septembrie 2025 până la 7,29% […]
08:10
Un stat nu poate funcționa pe implicații personale. Are nevoie de proceduri și gândire structurată (Speranța Munteanu) # Financial Intelligence
Articol bazat pe intervenția Speranței Munteanu, Managing Partner Veridio Return, în cadrul Banking Forum 2025, adaptată pentru publicare. […]
07:30
Analiză g7: De la campanii la conversații autentice – cum se transformă marketingul în 2025 # Financial Intelligence
68% dintre europeni declară că aleg un brand pentru valorile pe care le transmite, nu doar pentru produsul […]
07:30
Daniel Băluţă: Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar […]
07:20
O selecție rară de măști și statuete africane din colecția generalului Mihai Caraman, supranumit „legenda spionajului românesc”, se vinde prin Artmark # Financial Intelligence
O selecție rară de măști și statuete africane din colecția generalului Mihai Caraman, supranumit „legenda spionajului românesc", disponibilă […]
07:00
Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectul de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru […]
06:50
Președintele Nicușor Dan – la Consiliul European; situația din Ucraina și Orientul Mijlociu – pe agendă # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Agenda Consiliului […]
Acum 24 ore
22:20
Nuclearelectrica caută potențiali parteneri pentru încheierea de contracte angro de vânzare-cumpărare de energie electrică # Financial Intelligence
S.N. Nuclearelectrica SA (SNN), în calitate de producător de energie electrică, lansează o consultare de piață, în vederea […]
22:10
În interesul direct al clienților noștri și în linie cu angajamentul Hidroelectrica de a oferi servicii moderne, sigure […]
19:30
Belgia ar putea limita consumul de energie al centrelor de date, pe fondul exploziei cererii de AI # Financial Intelligence
Operatorul reţelei energetice din Belgia a anunţat miercuri că ar putea stabili o limită cu privire la electricitatea […]
19:20
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de miercuri # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de miercuri, iar […]
19:00
Pîslaru: Planul Guvernului este ca, până pe 28 noiembrie, să avem aprobarea legii pensiilor magistraţilor în forma pe care o dorim # Financial Intelligence
Planul pe care lucrează Guvernul este ca, până pe 28 noiembrie, să putem avea aprobarea în forma pe […]
18:50
Sorin Grindeanu: Am atenţionat puţin Guvernul, riscăm infringement dacă nu creştem salariul minim # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Craiova, că "a atenţionat puţin Guvernul" pe subiectul […]
18:40
Igor Grosu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS, proprezidenţial), care a obţinut o nouă majoritate parlamentară la alegerile […]
18:20
Ungaria va demara discuţiile privind achiziţionarea de combustibil nuclear din Statele Unite, în ideea de a-şi diversifica aprovizionarea, […]
18:00
AEI: Europa accelerează investiţiile în hidrogen verde; România rămâne la linia de start # Financial Intelligence
Europa accelerează investiţiile în hidrogen verde, construind huburi şi conducte care să reducă dependenţa energetică de combustibilii fosili, […]
17:50
Ministrul Energiei: România va avea în continuare active centrale pe cărbune # Financial Intelligence
România va avea în continuare active centrale pe cărbune, iar prin această modificare a PNRR s-a asigurat că […]
17:50
ASF a demarat achiziţia unui program informatic pentru supravegherea activităţii de tranzacţionare pe piaţa locală de capital # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a demarat procedura de achiziţie publică a unui program informatic pentru supravegherea activităţii […]
17:30
Geoană: Competiţia sistemică pentru dominaţia globală – una a ideilor; vocea României ar trebui să fie mai puternică # Financial Intelligence
Competiţia sistemică pentru dominaţia globală, de natură socială, economică şi nu numai, este, de fapt, o competiţie a […]
17:30
Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, a anunţat, […]
17:20
Nicuşor Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate # Financial Intelligence
Definiţia extinsă a securităţii cuprinde astăzi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor, […]
16:00
Sorin Grindeanu: Vom demara procedura de desemnare a candidatului pentru Primăria Capitalei # Financial Intelligence
Organizaţia PSD Bucureşti va demara procedura de desemnare a candidatului pentru Primăria Capitalei, a declarat, miercuri, preşedintele interimar […]
15:50
Grindeanu nu exclude o eventuală modificare a legii privind organizarea şi funcţionarea CCR # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu exclude ideea de a fi modificată legea […]
15:40
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Acțiunile de lux prind avânt pe bursele europene; Perspectivele pe termen lung rămân mixte # Financial Intelligence
Prin publicarea rezultatelor sale financiare pe trimestrul al treilea, LVMH, compania-mamă a brandurilor de lux precum Louis Vuitton, […]
15:30
UE nu va bloca livrările de gaze ruseşti către Serbia, spune comisarul Marta Kos # Financial Intelligence
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a dezminţit speculaţiile unor organizaţii media din Serbia conform cărora Consiliul Uniunii […]
15:20
Grindeanu: Dacă face a doua oară aceeaşi procedură fără dialog, premierul trebuie să plece acasă # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va […]
15:10
Ministerul Finanțelor și Banca de Investiții și Dezvoltare – parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor, autoritãților locale și companiilor de utilități publice # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor și Banca de Investiții și Dezvoltare accelereazã implementarea mãsurilor de susținere a economiei reale, prin lansarea […]
15:00
Şerban: Portofoliul Ministerului Transporturilor, prin Fondul pentru Modernizare, ajunge la 2,366 miliarde de euro # Financial Intelligence
Totalul investiţiilor gestionate de Direcţia Generală Programe Europene Transport (DGPET) din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) se ridică […]
14:50
Acţiunile de lux prind avânt pe bursele europene; perspectivele pe termen lung rămân mixte (analiză) # Financial Intelligence
Acţiunile de lux prind avânt pe bursele europene, după publicarea rezultatelor financiare pe trimestrul al treilea ale LVMH, […]
14:40
Micile firme ruseşti critică decizia de majorare a taxelor pentru finanţarea economiei de război # Financial Intelligence
Cel mai recent val de creşteri de impozite din Rusia, conceput pentru a consolida finanţele statului în contextul […]
14:30
Eurostar va achiziţiona trenuri cu două etaje de la Alstom, în valoare de două miliarde de euro # Financial Intelligence
Eurostar a anunţat miercuri că a ajuns la un acord de două miliarde de euro cu Alstom, care […]
14:20
Preşedintele a promulgat legea privind modificări în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, actul normativ care modifică şi completează Legea nr. 72/2016 privind sistemul de […]
14:20
Atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover costă economia britanică 1,9 miliarde lire sterline # Financial Intelligence
Atacul cibernetic asupra producătorului de maşini premium Jaguar Land Rover (JLR) costă economia Marii Britanii aproximativ 1,9 miliarde […]
14:00
Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă # Financial Intelligence
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că dronele ruseşti care vor pătrunde pe teritoriul ţării noastre vor […]
