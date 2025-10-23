Tesla Model Y, în topul vânzărilor europene în luna septembrie
În luna septembrie, cea mai vândută mașină în Europa a fost Tesla Model Y. Modelul electric al mărcii americane a fost vândut în 25.938 de exemplare, potrivit noilor date preliminare furnizate de cei de la Data Force. Este pentru prima dată din ianuarie când Tesla Model Y ocupă prima poziție în clasamentul european. Totuși, modelul electric a avut vânzări mai mici cu 9% comparativ cu septembrie 2024. După Tesla Model Y în...
Noul DS N°8 sau, cu alte cuvinte, etalonul mărcii franceze a debutat la finalul anului trecut. Mulțumită unei caroserii aerodinamice, cu un coeficient Cd de 0.24, și a unei baterii de 97.2 kWh, noul DS N°8 promite o autonomie de până la 750 de kilometri.În urmă cu ceva timp, constructorul francez a demonstrat că noul N°8 poate acoperi 500 de kilometri pe autostradă, fără reîncărcare, efectuând o serie de teste în mai multe țări europene....
Producția lui Volkswagen Golf va fi oprită temporar începând din 29 octombrie, a anunțat oficial marca germană. Potrivit informațiilor inițiale, această oprire ar fi cauzată de criza de semiconductori prin care trece compania Nexperia, care produce cipuri pentru mașini. Un comunicat oficial al celor de la Volkswagen precizează, însă, că această informație este doar o simplă speculație.Vestea opririi producției lui Volkswagen Golf pentru o perioadă apare la...
Motoarele cu 18 cilindri sunt foarte rar întâlnite la mașini, însă nu sunt o invenție nouă. Ferrari a vrut să construiască un motor W18 spre sfârșitul anilor ’60 pentru a fi folosit pe monoposturile sale de Formula 1, însă a renunțat la această idee. Mercedes-Benz și-a dorit ca versiunea etalon a celei de-a treia generații a Clasei S să aibă sub capotă un motor W18. Într-un final, cea mai puternică versiune a acestui model a primit un...
Piața auto din România tocmai s-a extins cu două mărci noi venite din China. Jaecoo și Omoda, două mărci deținute de către chinezii de la Chery, au fost lansate oficial pe piața noastră. Gama de lansare include 3 modele. Două dintre acestea vor fi vândute sub sigla Omoda, iar celălalt model rămas va purta emblema Jaecoo.Astfel, Omoda va oferi pe piață două modele: Omoda 5 și Omoda 9 SHS. Primul model este un SUV de dimensiuni compacte disponibil în...
Dacia Sandero este în continuare în topul modelelor vândute pe piața europeană după primele 9 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui septembrie, modelul mărcii de la Mioveni a fost vândut în 185.947 exemplare pe Bătrânul Continent. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, Dacia a vândut mai puține exemplare în Europa cu aproximativ 17.000 de unități. Pe locul 2 este Renault Clio, cu 170.256 de...
Modelele chinezești nu atacă doar mașinile obișnuite ci și segmentul mașinilor de înaltă performanță. Cel mai bun exemplu este Yangwang U9 Xtreme care, în urmă cu scurt timp, a stabilit un record mondial de viteză după ce a atins 496.22 km/h.Ca orice mașină de performanță care se respectă, Yangwang U9 Xtreme a fost testată și dezvoltată, din vara anului trecut, pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife.După recordul mondial de viteză, modelul...
Volkswagen nevoită să oprească producția lui ID. Buzz și Multivan la fabrica din Germania # Automarket.ro
Compania a declarat pentru agenția de presă germană DPA că această decizie îi va permite să adapteze flexibil procesele de producție la condițiile schimbate ale pieței.Când ID. Buzz a fost lansat, Volkswagen susținea că fabrica din Hanovra ar putea produce până la 130.000 de unități anual, însă realitatea a fost departe de această țintă. În ultimii doi ani, modelul a reușit să atingă doar aproximativ 30.000 de vânzări globale pe an....
Potrivit statisticilor, pe teritoriul Uniunii Europene se înregistrează anual circa 20.000 de decese din cauza accidentelor rutiere. Pentru a reduce acest număr și, mai ales, pentru a crește siguranța rutieră, Parlamentul European tocmai a adoptat o revizuire a normelor UE privind permisele de conducere.Legislația europeană spune că aceste norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Chiar și așa, țările membre vor...
Constructorul german a îmbogățit gama lui Macan electric cu noua versiune GTS. Această versiune este cea mai puternică a lui Macan, alături de versiunea Macan Turbo. Ambele versiuni împărtășesc același motor electric de 571 cai putere și 955 Nm.Cu acest motor, noul Macan GTS accelerează de la 0 la 100 km/h în 3.8 secunde și atinge o viteză maximă de 250 km/h, limitată electronic. Bateria are o capacitate de 100 kWh și asigură o autonomie de 586 kilometri...
Alfa Romeo își propusese inițial ca următoarele generații ale modelelor Giulia și Stelvio să fie exclusiv electrice. Însă, din cauza cererii mai mici pentru mașinile electrice la nivel mondial, constructorul italian este nevoit să reproiecteze cele două mașini pentru a putea avea și motorizări termice și hibride.Tocmai de aceea, Alfa Romeo a decis să prelungească producția actualelor generații Giulia și Stelvio până în 2027. Cele două modele...
Compania românească Bitdefender prelungește parteneriatul cu echipa de Formula 1 Ferrari # Automarket.ro
În septembrie 2022, Bitdefender a devenit prima companie românească partener al echipei de Formula 1 Scuderia Ferrari. Un an mai târziu, parteneriatul a fost extins pentru integrarea soluțiilor de securitate cibernetică în operațiunile de securitate ale mărcii italiene.Acum, compania românească anunță că parteneriatul cu Scuderia de la Maranello a fost prelungit. Mai mult, Bitdefender anunță că își va consolida rolul printr-o implicare...
BMW: Cererea pentru noul iX3 a depășit orice așteptări. 3.000 de comenzi în 6 săptămâni # Automarket.ro
Constructorul din Munchen are multe motive de bucurie. De pildă, a înregistrat vânzări record de modele echipate cu motoare V8, iar noul iX3 (primul model din noua eră Neue Klasse) se anunță a fi un succes răsunător.Mai exact, BMW anunță că cererea pentru noul iX3 a depășit orice așteptări și este chiar mai mare decât cererea pentru X3. În primele șase săptămâni, de la debutul care a avut loc în cadrul Salonului Auto de la Munchen, au fost...
Prin această performanță, Toyota și-a menținut poziția de a doua cea mai vândută marcă auto din Europa, în timp ce gama sa electrificată a continuat să câștige teren. Portofoliul electrificat rămâne coloana vertebrală a succesului companiei, cu 716.990 de vehicule electrificate vândute, o creștere de 5% față de aceeași perioadă a anului anterior.Segmentul hibrid electric continuă să domine, însă creșterea puternică a modelelor 100%...
Sezonul 2026 al Campionatului Mondial de Rally-Raid se anunță a fi mult mai interensant. Pentru viitorul an de competiție al celui mai important campionat de rally-raid din lume, Dacia Sandriders tocmai l-a semnat pe noul campion mondial al competiției, Lucas Moraes. Pilotul brazilian a fost recent încoronat drept noul campion mondial în W2RC, fiind al doilea campion al seriei după Nasser Al-Attiyah, pe care îl va avea acum drept coechipier. Brazilianul în...
Transfăgărășanul și Transalpina sunt, fără îndoială, cele mai cunoscute drumuri montane din România, vizitate în fiecare an de zeci de mii de turiști atât din țară cât și din străinătate. Chiar și așa, ele nu sunt deschise pe toată durata anului, deși există promisiuni în acest sens.CNAIR anunță acum că circulația rutieră pe cele două drumuri montane a fost închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Totodată, există...
De 26 de ani încoace, firma de consulanță Interband realizează topul Best Global Brands. Printre mărcile incluse în acest top se regăsesc, desigur, și cele din industria auto.Așadar, topul aferent anului 2025 relevă faptul că Toyota este cel mai valoros brand auto din lume, cu o valoarea de 74.2 miliarde de dolari, o creștere de 2% comparativ cu anul trecut. Ca o curiozitate, Apple este cel mai valoros brand din lume, cu o valoare de 470.9 miliarde de dolari (-4%)....
Lansată în 2014 odată cu a doua generație a Volvo XC90, platforma SPA a revoluționat producția Volvo, permițând fabricarea mai multor modele, motorizări și tehnologii pe o singură structură flexibilă. Această abordare a îmbunătățit semnificativ eficiența și a oferit companiei posibilitatea de a-și extinde oferta de vehicule hibride și electrificate.Vehiculul care marchează această bornă importantă, un Volvo XC90, a ieșit recent de pe linia...
Constructorul japonez a prezentat noul Land Cruiser FJ, o variantă mai mică a modelului de teren. Cel mai nou model Toyota va fi disponibil doar în Japonia pentru moment, cu lansarea pe piață programată la jumătatea lui 2026.Noul model al mărcii japoneze are un design aproape identic cu actuala generație Land Cruiser Prado, lansată anul trecut. Caroseria are o formă pătrățoasă, care aduce aminte de vechile generații Land Cruiser din anii '80 și '90. Toyota spune că...
Spyker are o poveste foarte captivantă în istoria industriei auto. Marca olandeză a fost fondată pentru prima dată în 1880 de către frații Spijker, Jacobus și Hendrik-Jan. Inițial, compania a produs trăsuri, iar în 1899 a lansat prima sa mașină.Câțiva ani mai târziu, mai exact în 1903, a fost lansat Spyker 60 HP, o mașină de curse cu un motor cu 6 cilindri. Aceasta este prima mașină din istorie cu tracțiune integrală. Mai apoi, în...
În luna septembrie, germanii de la Audi au prezentat noul Concept C la Milano, iar mai apoi în cadrul Salonului Auto de la Munchen. Prototipul a fost descris ca fiind viitorul mărcii din Ingolstadt, în contextul în care anunță un nou model sport, 100% electric, dar și un limbaj nou de design.Audi Concept C este creația lui Massimo Frascella, noul designer șef al mărcii din Ingolstadt.De obicei, aceste concepte sunt simple studii de design și, nu tot timpul,...
Cu ocazia Chery User Summit din China, constructorul asiatic de automobile a prezentat noul Omoda 4. Este vorba despre un SUV de segment B, gândit special pentru mediul urban.Pentru moment, a fost confirmat faptul că noul Omoda 4 va fi disponibil pe piața din Marea Britanie în 2026.SUV-ul respectă limbajul de design Cyber Mecha și mizează pe linii drepte și finisaje metalice. Habitaclul poate găzdui până la 5 pasageri, iar ecranul central al sistemului multimedia...
A 19-a etapă a sezonului 2025 de Formula 1 a readus echipele și piloții în Statele Unite pentru a doua din cele 3 curse programate în această țară. Marele Premiu al Statelor Unite s-a încheiat cu o nouă reușită pentru Max Verstappen, care se apropie și mai mult în clasament de piloții McLaren. Cu doar 5 curse rămase până la final, olandezul de la Red Bull este acum la 40 de puncte în spatele liderului clasamentului, Oscar Piastri.STRATEGIE...
Două BMW M4 CS Edition VR46 livrate în România: producție limitată la 92 de exemplare # Automarket.ro
Când spui MotoGP te gândești la Valentino Rossi. Pilotul italian are în palmares nouă titluri mondiale (nu toate la clasa mare) și 115 victorii de Grand Prix, fiind considerat unul dintre cei mai mari piloți moto din istorie.Il Dottore a renunțat la cariera pe două roți, dar nu a putut sta prea mult departe de circuit având în vedere că acum este pilot oficial BMW Motorsport.La începutul acestui an, pentru a marca cei 46 de ani împliniți...
Deși au trecut 38 de ani de la debutul lui Ferrari F40, modelul exotic continuă să fie o sursă de inspirație și în zilele noastre. Acest model, ultimul aprobat personal de către fondatorul Enzo Ferrari, tocmai a fost reinterpretat sub forma unui exemplar unicat, creat la cerere de către un client al mărcii italiene.Cel mai nou exemplar unicat Ferrari se numește SC40 și este o creație semnată de divizia de mașini unicate Ferrari Special Projects. Deși la prima vedere...
Porsche confirmă noul său CEO: Michael Leiters îl va înlocui pe Oliver Blume din 1 ianuarie # Automarket.ro
Marca germană de mașini de performanță va avea un CEO nou odată cu începutul noului an. Noul CEO al celor de la Porsche va fi Michael Leiters, fost CEO la McLaren și fost director tehnic la Ferrari. Nu este pentru prima dată când Leiters este asociat cu Porsche. Înainte de a lucra la rivalii italieni și britanici, Leiters a lucrat la Porsche timp de 13 ani și a fost responsabil pentru lansarea unor modele importante ca Macan și Cayenne. Michael Leiters îi va...
Cum s-a descurcat noul Volkswagen Tayron la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul Volkswagen Tayron pentru a vedea cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au concluzionat că pentru o mașină mare cu 7 locuri, modelul german are reacții bune. Pentru a vedea integral testul de manevrabilitate cu Tayro km77, volkswagen, tayron, testul elanului, volkswagen tayron, tayron km77, vw km77, volkswagen km77, vw tayron...
VIDEO: Eternul duel al exoticelor: Ferrari 488 Pista modificat vs cel mai rapid McLaren 720S ... # Automarket.ro
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 VIDEO: Eternul duel al exoticelor: Ferrari 488 Pista modificat vs cel mai rapid McLaren 720S din lume Cei de la Carwow au aliniat la start un Ferrari 488 Pista modificat și cel mai rapid McLaren 720S din lume. Află care mașină este mai rapidă în linie dreapt...
Ziua de sâmbătă a Marelui Premiu al Statelor Unite a început cu o cursă de sprint care a produs consecințe importante în lupta pentru titlul mondial la piloți. Max Verstappen a câștigat cursa mică și a mai redus diferența în campionat dintre el și piloții McLaren într-o zi în care ambii piloți ai echipei britanice s-au acroșat.La startul cursei de sprint, Max Verstappen a avut o lansare bună din prima poziție. Lando Norris, plecat de pe...
Sebastien Loeb câștigă Raliul Marocului 2025. Nasser Al-Attiyah ratează titlul mondial # Automarket.ro
După 5 zile de competiție acerbă și după o nouă victorie de probă specială, Sebastien Loeb a ieșit învingător în Raliul Marocului, ultima etapă a sezonului 2025 a Campionatului Mondial de Rally-Raid. Aceasta este a treia victorie pentru Dacia Sandriders în W2RC și a doua victorie pentru Loeb în acest campionat, prima sa victorie fiind bifată în Raliul Andaluziei din 2022. Totodată, aceasta este a doua victorie consecutivă pentru Dacia...
Formula 1 revine pe continentul nord-american pentru Marele Premiu al Statelor Unite, desfășurat pe Circuit of the Americas din statul Texas. Această etapă include și o cursă de sprint, ceea ce înseamnă un format cu doar o singură sesiune de antrenamente libere și o sesiune separată de calificări pentru cursa de sprint.La finalul calificărilor pentru cursa mică de sâmbătă, Max Verstappen a fost cel mai rapid pilot. Campionul mondial a obținut pole position cu un...
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai mare rechemare din istoria sa. Cei de la BYD sunt nevoiți să recheme peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, produse între 2015 și 2022, din cauza defectelor de proiectare și a riscurilor de siguranță legate de baterii, a anunțat vineri autoritatea chineză de reglementare a pieței.Potrivit comunicatului, BYD a depus un plan la Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) pentru rechemarea a 44.535...
Din 2021, Bugatti este o marcă deținută de către Rimac, producătorul croat de mașini exotice, cunoscut pentru modelul Nevera. La momentul tranzacției, marca Bugatti era deținută aproape în întregime de către Grupul Volkswagen, în timp ce o parte mai mică era deținută de Grupul Hyundai și de un grup mai mic de investitori.Atunci când Rimac a preluat Bugatti, constructorul croat a ajuns să dețină 37% din marca franceză. Porsche deținea 24%, iar Hyundai...
Mașinile hibride cu încărcare la priză emit de 4 ori mai mult CO2 decât datele oficiale raportate de producători, potrivit unui nou studiu realizat de instituția europeană Transport and Environment. Pentru acest studiu au fost colectate datele de la Agenția Europeană de Mediu de la utilizarea în regim real a 127.000 de mașini hibride PHEV înmatriculate în Europa, în 2023.Studiul arată că mașinile cu acest tip de propulsor emit în medie 135...
VIDEO: Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z ... # Automarket.ro
Mașină de familie vs mașini sport! Haval H6 PHEV vs Audi S5, Subaru WRX STi, Nissan Z Nismo și Tesla Model Y Cei de la canalul de YouTube Car Expert au vrut să afle dacă un vehicul de familie (Haval H6 PHEV) se poate lua la trântă cu anumite mașini sport. De asta au realizat o liniuță unde modelul chinezesc se ia la întrecere cu modele precum Audi S5, Subaru WRX drag race, liniuta, tesla, haval, haval h6, audi, audi s5, audi s5 phev, subaru, subaru wrx, subaru wrx sti, nissan z, nissan z nismo...
În 2018, numele Cupra a fost transformat dintr-un nume de versiune de performanță pentru modelele Seat într-o marcă de sine stătătoare. După 7 ani de existență ca marcă separată, Cupra a atins acum borna de un milion de mașini produse.Exemplarul cu numărul 1 milion este Formentor, cel mai popular model al mărcii, produs în Spania la uzina din Martorell. Pentru a marca această reușită, marca spaniolă le oferă angajaților săi drept recompensă șansa de a...
După 10 ani sub conducerea lui Oliver Blume, Porsche va avea în curând un CEO nou. Pe fondul crizei în care se află marca germană au apărut informații că Porsche este în negocieri cu un înlocuitor pentru Blume.Acel înlocuitor ar putea fi Michael Leiters, fost CEO McLaren. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, se pare că Oliver Blume va pleca de la conducerea mărcii la începutul anului viitor pentru a se concentra asupra...
Mai devreme în acest an, Volkswagen a confirmat retragerea din producție a lui Touareg. Primul SUV premium al mărcii de la Wolfsburg va fi retras din producție în 2026, la 24 de ani de la debutul primei generații. De atunci și până în prezent, Volkswagen Touareg a fost vândut în peste 1.2 milioane de exemplare la nivel mondial.Cu puțin timp rămas înainte de retragerea lui Touareg din producție, Volkswagen a pregătit o ediție specială de...
Porsche va avea un CEO nou: marca germană negociază cu fostul șef McLaren pentru preluarea ... # Automarket.ro
După 10 ani sub conducerea lui Oliver Blume, Porsche va avea în curând un CEO nou. Pe fondul crizei în care se află marca germană au apărut informații că Porsche este în negocieri cu un înlocuitor pentru Blume.Acel înlocuitor ar putea fi Michael Leiters, fost CEO McLaren. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, se pare că Oliver Blume va pleca de la conducerea mărcii la începutul anului viitor pentru a se concentra asupra...
Constructorul italian de mașini de performanță își va mări considerabil gama de modele până la finalul acestui deceniu. Benedetto Vigna, CEO-ul Ferrari, a confirmat noul plan al mărcii de a lansa 20 de modele noi între 2026 și 2030.Unul dintre modelele care vor fi lansate în această perioadă va fi noul Ferrari Elettrica, primul model electric de serie din istoria mărcii. Lansarea acestui model va avea loc în primăvara anului viitor. De asemenea, sunt...
Raliul Marocului 2025: Sebastien Loeb rămâne lider, Nasser Al-Attiyah, aproape de podium # Automarket.ro
A 4-a și penultima probă specială a Raliului Marocului s-a desfășurat pe o secțiune cronometrată lungă de 284 kilometri. La finalul probei, Nani Roma a avut cel mai bun timp la volanul lui Ford Raptor T1+. Următorul cel mai rapid pilot pe probă a fost Sebastien Loeb. Francezul de la Dacia Sandriders, împreună cu navigatorul său Edouard Boulanger, a încheiat penultima probă a raliului cu un timp mai lent cu doar 44 de secunde comparativ cu spaniolul de la Ford.Cu acest...
Zeekr, marca premium a constructorului chinez Geely, s-a lansat oficial pe piața din România cu 3 modele. În cadrul evenimentului de lansare, am făcut și noi cunoștință cu aceste modele, dintre care avem două SUV-uri și un shooting brake. Importatorul anunță că va livra primele modele până la finalul acestui an.Cel mai accesibil model din gama producătorului chinez se numește X, un SUV compact care are un preț de pornire de 38.990 de euro cu TVA. Poți alege...
Constructorul japonez se pregătește să lanseze un model de performanță la finalul acestui an. Numele noului model este necunoscut, iar Toyota nu a dezvăluit nicio imagine cu viitorul model, însă un singur lucru este cert. Data lansării noului model de performanță japonez a fost confirmată pentru 4 decembrie.Din primele informații, cunoaștem că noul model de performanță va avea un motor V8. Este posibil ca noul model să aibă un motor V8 sub capotă, care să...
Organismul european de siguranță rutieră Euro NCAP a finalizat o nouă serie de teste de siguranță cu 18 mașini noi. Dintre acestea, 15 vehicule au obținut 5 stele, o mașină a luat 4 stele, iar alte două modele au fost notate doar cu 3 stele. Printre mașinile testate se numără modele noi de la Mazda, Volkswagen, BMW, DS, Audi, Cupra, MG, Skoda și alte mărci chineze.MAZDA 6E – 5 STELENoua Mazda 6e, versiunea pur electrică a lui Mazda 6, a obținut 5 stele la testele...
Americanii de la Waymo vor lansa oficial serviciul lor de ride-sharing cu taxiuri autonome în Europa, începând din 2026. Compania deținută de către Google va lansa primele operațiuni europene în Marea Britanie, mai exact în Londra.Pentru început, flota Waymo din Londra va fi alcătuită dintr-un singur model, Jaguar I-Pace. Mașinile companiei vor fi dotate cu sisteme de conducere autonomă dezvoltate de Waymo, iar întreținerea și reparația...
Până astăzi, numele Century era folosit de către Toyota ca un nume de model pentru cea mai luxoasă mașină a sa. Toyota Century a fost lansată pentru prima dată în 1967 și se află în prezent în cea de-a treia generație. Pentru o perioadă, Toyota Century a fost primul și singurul model de serie al mărcii care a avut sub capotă un motor V12.Acum, Toyota a anunțat oficial că transformă numele de model Century într-o marcă de sine stătătoare....
VIDEO: Liniuță de peste 4.000 de cai putere! Duel între Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, ... # Automarket.ro
Liniuță de peste 4.000 de cai putere! Duel între Lamborghini Huracan, Nissan GT-R, Porsche 911 Turbo S și BMW M3 Cei de la Officially Gassed au realizat o liniuță cu peste 4.000 de cai putere. Duelul a fost purtat între 4 modele modificate: un Lamborghini Huracan cu 1.000 CP, un Nissan GT-R cu 1.000 CP, un Porsche 911 Turbo S cu 1.060 CP și un BMW M3 Competition cu drag race, liniuta, bmw, bmw m3, lamborghini, huracan, huracan drag race, nissan, nissan gt-r, porsche, porsche 911, 911 turbo s, po...
Subaru nu a uitat de modelele de performanță: va prezenta două concepte STI noi la Tokyo # Automarket.ro
A trecut multă vreme de când Subaru a lansat un model creat de divizia de performanță STI. Constructorul japonez s-a concentrat mai mult pe lansarea unor SUV-uri și crossovere noi în ultima perioadă, însă urmează să facem cunoștință în curând cu două concepte de performanță noi.Pentru asta, Subaru a dezvăluit mai multe imagini oficiale sugestive cu două concepte STI ascunse în umbră. Cele două concepte sunt botezate Performance-B și...
