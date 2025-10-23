„Cod roșu” emis de Remus Ștefureac: O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație

11:50

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida la Primăria Capitalei, subliniind că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. Acesta a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui […]